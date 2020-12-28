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350 кг анаболіків у мікроавтобусі з дипномерами на кордоні з Україною: в Кишиневі затримано експосла Молдови в РФ Негуцу

350 кг анаболіків у мікроавтобусі з дипномерами на кордоні з Україною: в Кишиневі затримано експосла Молдови в РФ Негуцу

Колишнього посла Молдови в РФ Андрія Негуцу затримали в понеділок співробітники прокуратури з боротьби з організованою злочинністю і з особливих випадків за підозрою в причетності до контрабанди анаболічних стероїдів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі Генеральної прокуратури (ГП) Молдови.

У понеділок експосол з'явився на допит у супроводі своїх адвокатів.

"Попри те, що Негуца заперечує свою провину, прокурори вирішили його затримати на 72 години. За свідченнями колишнього посла буде проведена перевірка, з огляду на вже наявні матеріали справи. Після їхнього аналізу буде ухвалено рішення про подальші дії прокурорів", - наголошується в повідомленні.

На початку грудня Митна служба Молдови повідомила про затримання контрабандного вантажу з великою партією анаболіків. Вантаж у 350 кг на суму приблизно в 400 тис. євро було виявлено в багажному відсіку мікроавтобуса з дипломатичними номерами, який прямував з Кишинева до Москви через прикордонний пункт пропуску "Паланка-Маяки" на молдавсько-українському кордоні.

У цій же справі 5 грудня було затримано водія цього мікроавтобуса і ще одного фігуранта.

На початку грудня чинний на той момент президент Молдови Ігор Додон у терміновому порядку підписав указ про відкликання Негуци з посади посла Молдови в Російській Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додон відразу після інавгурації Санду поїхав до Москви

Додон раніше висловлював невдоволення роботою посла, заявивши, що "в Росії було погано організовано голосування громадян Молдови на президентських виборів". Дипломатичні джерела стверджували, що Додон має намір до закінчення терміну своїх повноважень (23 грудня) підписати Укази про відкликання Негуци і призначення нового посла. Згідно з цим джерелом, ще в другій половині листопада МЗС Молдови запросило агреман російської сторони на призначення іншого посла

Минулого тижня новим послом Молдови в РФ призначено депутата від партії соціалістів Володимира Головатюка.

Автор: 

затримання (4344) контрабанда (1824) Молдова (2077) ОЗУ (155) посол (1106) митниця (1876)


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Топ коментарі
+3
350 кг анаболіків у мікроавтобусі з дипномерами на кордоні з Україною: в Кишиневі затримано експосла Молдови в РФ Негуцу - Цензор.НЕТ 8931
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28.12.2020 14:16
+2
Там в мацкве еще есть на территории посольства Молдовы в рфии ресторан родственников И. Шор (мужа Жасмин) и куда везли в том же бусике еще 1000 литров не заявленного вина,причем Пуркарское,что давало по расследованиям журналистов около 20 евро за бутылку
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28.12.2020 16:16
+1
он старенькой лошадке возил кокаин ))
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28.12.2020 14:37
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28.12.2020 14:13 Відповісти
350 кг анаболіків у мікроавтобусі з дипномерами на кордоні з Україною: в Кишиневі затримано експосла Молдови в РФ Негуцу - Цензор.НЕТ 1327
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28.12.2020 14:18 Відповісти


Кокаинум?
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28.12.2020 14:25 Відповісти
Ну чё пристали к человеку.Мож решил подкачаться,мышечную массу нарастить? Ну и со своим фитнес тренером Додоном поделиться надо.
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28.12.2020 14:12 Відповісти
Віз подарунок на прохання Коня для ху?ла. Останній зовсім "схуд" там у бункеру.
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28.12.2020 17:03 Відповісти
350 кг анаболіків у мікроавтобусі з дипномерами на кордоні з Україною: в Кишиневі затримано експосла Молдови в РФ Негуцу - Цензор.НЕТ 8931
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28.12.2020 14:16 Відповісти
Похоже на подставу , за то что плохо организовал подтасовку голосов ! Хотя может и правда занимался контрабасом !
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28.12.2020 14:16 Відповісти
а чем же теперь додону на мацкве харчеваться?контракт то с ****** уже закончился
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28.12.2020 14:18 Відповісти
Там в мацкве еще есть на территории посольства Молдовы в рфии ресторан родственников И. Шор (мужа Жасмин) и куда везли в том же бусике еще 1000 литров не заявленного вина,причем Пуркарское,что давало по расследованиям журналистов около 20 евро за бутылку
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28.12.2020 16:16 Відповісти
Тю, ну и что? Это что теперь у нас весь офис президента арестовать надо????!
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28.12.2020 14:21 Відповісти
Когда в желудке у курьера-контрабандиста лопнул пакет с анаболиками:

350 кг анаболіків у мікроавтобусі з дипномерами на кордоні з Україною: в Кишиневі затримано експосла Молдови в РФ Негуцу - Цензор.НЕТ 5807
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28.12.2020 14:29 Відповісти
он старенькой лошадке возил кокаин ))
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28.12.2020 14:37 Відповісти
Андрюша,Андрюша... Тебе это нужно было?... Мы с ним в студенческие годы играли в футбол на Университетской площадке... Хороший парень был... А потом потянуло его в комсомол,партию,карьеру и пошло поехало...
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28.12.2020 15:29 Відповісти
А Майя Санду в субботу встретилась с директором SIS,с генеральным Прокурором,а сегодня встречается с представителями фракций парламента. Уже была встреча с соССиалистами,PAS (бывшая партия президента),DA,и сейчас идут обсуждения с DPM,-пока что все сказали что согласны с досрочными выборами. Правда,соССиалисты дополнительно заявили,-"мы посмотрим какие предложения будут..." Только что,советник М. Санду в сфере здравоохранения (бывший министр здравоохранения в бывшем правительстве М. Санду,заявила,что власти "находятся в начале фазы экстренного обеспечения Молдовы вакциной против Ковида.
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28.12.2020 15:43 Відповісти
 
 