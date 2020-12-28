350 кг анаболіків у мікроавтобусі з дипномерами на кордоні з Україною: в Кишиневі затримано експосла Молдови в РФ Негуцу

Колишнього посла Молдови в РФ Андрія Негуцу затримали в понеділок співробітники прокуратури з боротьби з організованою злочинністю і з особливих випадків за підозрою в причетності до контрабанди анаболічних стероїдів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі Генеральної прокуратури (ГП) Молдови.

У понеділок експосол з'явився на допит у супроводі своїх адвокатів.

"Попри те, що Негуца заперечує свою провину, прокурори вирішили його затримати на 72 години. За свідченнями колишнього посла буде проведена перевірка, з огляду на вже наявні матеріали справи. Після їхнього аналізу буде ухвалено рішення про подальші дії прокурорів", - наголошується в повідомленні.

На початку грудня Митна служба Молдови повідомила про затримання контрабандного вантажу з великою партією анаболіків. Вантаж у 350 кг на суму приблизно в 400 тис. євро було виявлено в багажному відсіку мікроавтобуса з дипломатичними номерами, який прямував з Кишинева до Москви через прикордонний пункт пропуску "Паланка-Маяки" на молдавсько-українському кордоні.

У цій же справі 5 грудня було затримано водія цього мікроавтобуса і ще одного фігуранта.

На початку грудня чинний на той момент президент Молдови Ігор Додон у терміновому порядку підписав указ про відкликання Негуци з посади посла Молдови в Російській Федерації.

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Додон раніше висловлював невдоволення роботою посла, заявивши, що "в Росії було погано організовано голосування громадян Молдови на президентських виборів". Дипломатичні джерела стверджували, що Додон має намір до закінчення терміну своїх повноважень (23 грудня) підписати Укази про відкликання Негуци і призначення нового посла. Згідно з цим джерелом, ще в другій половині листопада МЗС Молдови запросило агреман російської сторони на призначення іншого посла

Минулого тижня новим послом Молдови в РФ призначено депутата від партії соціалістів Володимира Головатюка.