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Новини
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Затримано жінку, яка продала новонароджену дочку для експлуатації в жебрацтві, - Нацполіція. ФОТО

Затримано жінку, яка продала новонароджену дочку для експлуатації в жебрацтві, - Нацполіція. ФОТО

39-річна мешканка Кривого Рогу передала свою дочку для експлуатації жінці, яка займалася жебрацтвом і планувала втягнути в це дитину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"До поліцейських управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Дніпропетровській області звернулися працівники соціального центру, які виявили невідповідність деяких фактів під час оформлення жінки з дитиною. Вони повідомили, що до них звернулася громадянка, яка не мала постійного місця проживання, перебувала у скрутному матеріальному стані та намагалася оформити документи на соціальні виплати", - наголошується в повідомленні правоохоронців.

Під час перевірки поліцейські встановили, що вагітна жителька Кривого Рогу вирішила позбутися дитини та передати її 38-річній мешканці Києва. Щоб уникнути проблем із законною реєстрацією дитини, вона використала для оформлення у пологовий будинок анкетні дані своєї спільниці. З фальшивим документом вагітну доставили до пологового будинку, де 10 травня 2019 року вона народила дівчинку. Наступного дня жінка залишила медичний заклад та за домовленістю одразу передала немовля спільниці, прізвище якої відповідно до підробленого документа мала дитина.

Поліцейські УБЗПТЛ опитали десятки свідків, провели судово-біологічні експертизи та отримали докази незаконної передачі дитини. В ході розслідування з’ясувалося, що рідна матір дівчинки – громадянка Молдови, раніше судима в Україні за крадіжки, грабежі та зберігання наркотиків. На території нашої держави вона проживала без реєстрації. Крім дівчинки, має ще трьох дітей – 4-х, 10 та 19 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі затримано матір, яка за 600 грн на день віддала свого сина жебракувати. ФОТО

23 грудня обом фігуранткам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. За торгівлю дитиною підозрюваним загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зараз дівчинку вилучили у жінки та помістили до будинку дитини у м. Кропивницькому.

Затримано жінку, яка продала новонароджену дочку для експлуатації в жебрацтві, - Нацполіція 01

Автор: 

милостиня (2) Нацполіція (15213) торгівля людьми (213) Дніпропетровська область (3783)


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Топ коментарі
+6
Если есть оскорбление чувств верующих, то почему нет оскорбления здравого смысла?
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28.12.2020 14:46
+4
потому что никакого бога нет
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28.12.2020 14:29
+3
"... В ходе расследования выяснилось, что родная мать девочки - гражданка Молдовы, ранее судимая в Украине за кражи, грабежи и хранение наркотиков. На территории нашего государства она проживала без регистрации..."

Такий бардак можливий тільки в Україні.
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28.12.2020 15:25
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Как вы так можете говорить. Многодетная путешественница ромской национальности. Толерантность же, гитлар сейчас не торт.
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28.12.2020 14:28 Відповісти
Господи,мир перевернулся,цыгане вдруг стали ромами. Да они и на своей исконной родине в Индии откуда их кстати и вывозили пачками эта народность всегда была цыганами. Почему у нас они стали РОМАМИ абсолютно непонятно,они что РИМ что ли строили получается? Да этих "ром" извините сотни племён и они даже друг друга не понимают,кого там только нет и лишь одни себя называют "руса рома",это цыгане Юга РФ,Ставрополь в основном и Волгоград. Занимаетесь чушью какой то,народы сами себя переименовывают как хотят,назовись ты хоть марсианином но для меня ты был и есть цыган и я не собираюсь менять то что тысячи лет было а вдруг по прихоти дурной кого то я должен тоже быть дураком.
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28.12.2020 15:53 Відповісти
Вони не в нас стали, а були ще до нас. Колись Румунія входила в римську імперію і була її коайніми східними кордонами, а всі народності в римській імперії звали ромеями, або скорочено ромами. З тих пір цигани ********** зватися благородно)).
До речі Візантія, яка також увійшла до римської імперії була ромейською і візантійці, що привезли до Київської Русі православіє звалися греками-ромеями. Не тому, що віра була римська (католицька), а за територіальною ознакою
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28.12.2020 18:51 Відповісти
господи, ну что за люди... и почему таким бог дает деток, а нормальным нет....................!?
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28.12.2020 14:22 Відповісти
потому что никакого бога нет
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28.12.2020 14:29 Відповісти
Богохульством занимаетесь и оскоплением чувст верующих
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28.12.2020 14:34 Відповісти
именно.и очень хорошо себя чувствую
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28.12.2020 14:40 Відповісти
Если есть оскорбление чувств верующих, то почему нет оскорбления здравого смысла?
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28.12.2020 14:46 Відповісти
И оскорбление чувст атеистов!
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28.12.2020 15:03 Відповісти
"Оскопление"машаний это когда тебе если ты мальчик яички отрезают и так называемому боженьке дарят. И если по твоему все верующие это "скопцы" то лучше ротик на замок и сопи в тряпочку пока подростёшь.
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28.12.2020 15:58 Відповісти
я написал только про чувства , которьіе оскопили, вам же верующих охота оскопить, так получается щас загляну что дохтор Фрейд писал по єтому поводу
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28.12.2020 18:01 Відповісти
За заголовок - премию Дарвина!
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28.12.2020 14:22 Відповісти
Т.е. новорожденную продала, а дети (4-х, 10 и 19 лет), типа, в полном поряде? А ну да, по ним же не было заявления. Какой смысл напрягаться ...
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28.12.2020 14:32 Відповісти
Кстати недавно в интернете проскочило видео с регистратора как одна "мамаша" останавливает машину свою прямо посреди дорого,открывает багажник и вытаскивает оттуда ребёнка,девочку кажется лет 10-11 от роду на вид,а второго ребёнка оставляет сидеть в багажнике,закрывает багажник и не трогая машину куда то уводит первого ребёнка,К сожалению водитель вместо того что бы позвонить хотя бы в полицию и узнать зачем эта женщина возит детей в закрытом багажнике и по очереди куда то водит. Но водитель просто поматерился и всё.
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28.12.2020 16:04 Відповісти
3 в наличии, а сколько еще проданньіх история умалчивает
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28.12.2020 18:03 Відповісти
ну хоть хтось за відновлення українців бореться, а інші не хотять народити 3-5 і більше дітей, а тільки гроші і харчі хороші і *******
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28.12.2020 14:33 Відповісти
Якщо ви про діючіх осіб новини, то які то українці? То циганва звичайна.
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28.12.2020 14:47 Відповісти
вона типу громадянка молдови, є ще громадяни України, є іхтамнетьі, а цигани це не громадянство, а стан душі
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28.12.2020 15:03 Відповісти
Ты опять здесь умничаешь? А ну брысь под лавку,нашла кем "вiдновлювати Украiну".Цыганями.
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28.12.2020 16:07 Відповісти
ви тут нам не розпалюйте ворожнечу, роми(римляни) вам не такі, ще треба глянуть предки хто у вас були
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28.12.2020 17:57 Відповісти
Заметил, что в республиках бывшего СССР только в Украине цыган ромами называют.
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28.12.2020 14:38 Відповісти
потому что совок не толерантен к иным национальностям, иными словами совки самые настоящие нацисты.
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28.12.2020 15:28 Відповісти
На фото - новорожденная?
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28.12.2020 14:49 Відповісти
Буду такой театр Ромен на москві
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28.12.2020 14:52 Відповісти
"... В ходе расследования выяснилось, что родная мать девочки - гражданка Молдовы, ранее судимая в Украине за кражи, грабежи и хранение наркотиков. На территории нашего государства она проживала без регистрации..."

Такий бардак можливий тільки в Україні.
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28.12.2020 15:25 Відповісти
Повесить на кишках того кто хотел купить!
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28.12.2020 16:20 Відповісти
 
 