Байден є першим президентом США, який дуже добре знає і розуміє Україну, - Кулеба
З обранням Джозефа Байдена президентом США в України вперше з'явився союзник, який дуже добре знає і розуміє нашу країну.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Internationale Politik, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, пояснення ситуації в Україні Байдену "не займе і хвилини часу".
"З Байденом у нас вперше з'явився президент США, який дуже добре знає і розуміє Україну. За час свого перебування на посаді віцепрезидента він доклав багато особистої уваги і зусиль в Україні. Ми дуже цінуємо це. З іншого боку, Трампу довелося багато чого довідатися про Україну на початку свого президентства - у нього було дуже особисте сприйняття щодо цього. І так: Україна стала дуже гострою темою в передвиборчій кампанії США, як у таборі Трампа, так і в таборі Байдена. Однак ми завжди заявляли, що не хочемо бути заручниками внутрішніх американських суперечок", - наголосив Кулеба.
Водночас глава МЗС зауважив, що Україна користується широкою підтримкою як у Республіканській, так і в Демократичній партії.
"Поки це триває, ми можемо бути впевнені, що наші відносини будуть добре розвиватися. З Байденом ми сподіваємося на нову, особливу якість співпраці", - додав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
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Привітання ж юморістичне!
Ото буде розгін зебілья.
Чекаю з нетерпінням.
P.S. Рейган понимал получше
Це ж треба бути таким приматом щоб самого себе так спалити!
І добре ставлення до України Байден показав, коли в 2015 привіз сюди 230 броньованих Хамерів і особисто передав їх у ЗСУ! Що особисто нам передав Трамп? Дулю з маком, він сюди не приїздив!
А взагалі, я більше фанат республіканців (але не друга кацапів Трампа!), проте Байден потрібен хоча б для того, щоб мстити зеленим слугам за справи проти його сина і плівки Деркача. Це вже особисте!
Стосовно озброєння для України. Саме чжоу бай-ден відговорив обамку надати Україні летальну зброю. А Трамп надав жувєліни. Тільки не треба киздіти, що то не Трамп, а Конгрес. Бо Трамп, як президент, ті рішення візував. І останнє: хто сказав тобі, що Трамп - друг пуйла? Сам пуйло? До речі, списані хаммери чжо особисто не привозив, не треба киздіти.
І так, ось перелік цитат Трампа про рашку і х@йла - інгліш, сподіваюся, дозволить перекласти?
- Moscow is a very interesting and amazing place!
-I was in Moscow and I was in Russia and they treated me so fantastically . . . . I met so many incredible people
- Putin even sent me a present, beautiful present, with a beautiful note, I spoke to all of his people. I do have a relationship (with Putin), and I can tell you that he's very interested in what we're doing here today.
- Putin has become a big hero in Russia with an all time high popularity. Obama, on the other hand, has fallen to his lowest ever numbers. SAD
- On the "Savage Nation" radio show, Trump says he met Putin. "Yes, a long time ago. We got along great, by the way."
- After Putin describes Trump as a "talented person" and "the absolute leader" in the presidential race, Trump responds: "It is always a great honor to be so nicely complimented by a man so highly respected within his own country and beyond."
- This horrible cycle of hostility between the United States and Russia must end and ideally will end soon.
- Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing
- the people of Crimea, from what I've heard, would rather be with Russia than where they were
- Putin has been a leader far more than our president has been a leader.
- Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad!
P.S. Петя - не мій роботодавець, я з на нього не голосував навіть... Я не за Петю, я ПРОТИ ЗЕ!!! А Байден має мотиви мочити Зе!
Був би замість Трампа президентом МакКейн - все було б набагато краще! Бо він був СПРАВЖНІМ РЕСПУБЛІКАНЦЕМ!
І так, я не глобаліст, але не бачу нічого поганого в глобалізмі... Плоди глобалізму - це Айфон, це Фольксваген, це Тесла (до речі, Маск -республіканець, але не за Трампа), це Самсунг тощо...
Плоди антиглобалізму - це Лада феКаліна і робот фьодор
І так, для думаючих українців зрозуміло, що партнерство США і Китаю замість торгівельної війни - це було б благо, бо тоді китайці повернули б свої взори на Сибір, яку вони давно вважають втраченою ісконно китайською територією!
2. І протекціонізм у Штатах нікуди не дівся - почитай про чікен такс і як від нього страждають, наприклад, Фольксваген з Міцубісі...
3. Націоналізм - це не плохо, це чудово. АЛЕ НЕ В ЕКОНОМІЦІ! Націоналісти Франко та Піночет не були протекціоністами. Навпаки, при Франко у Барселоні італійці побудували завод Фіат (зараз це Сеат), а Піночет активно запрошував американських та німецьких інвесторів і результатом стало чилійське економічне диво!
4. Китаю ВИГІДНЕ партнерство зі Штатами, бо це технології. Китайці вміють копіювати, але свої технології їм вдаються важко. А ще Китаю ой як потрібні природні ресурси, а вони є в Сибіру і Штати у змозі повернути КИтай проти рашки...
Був чи не був золотий дощ, але те, що Трамп не вилазив з московії і постійно його в обнімку з манделями на конкурсах краси бачили (він там в жюрі навіть був) - ФАКТ! Не така людина має бути президентом від КОНСЕРВАТИВНОЇ республіканської партії! Ейзенхауер з Лінкольном в домовинах перевертаються від такого однопартійця!