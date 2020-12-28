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Байден є першим президентом США, який дуже добре знає і розуміє Україну, - Кулеба

Байден є першим президентом США, який дуже добре знає і розуміє Україну, - Кулеба

З обранням Джозефа Байдена президентом США в України вперше з'явився союзник, який дуже добре знає і розуміє нашу країну.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Internationale Politik, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, пояснення ситуації в Україні Байдену "не займе і хвилини часу".

"З Байденом у нас вперше з'явився президент США, який дуже добре знає і розуміє Україну. За час свого перебування на посаді віцепрезидента він доклав багато особистої уваги і зусиль в Україні. Ми дуже цінуємо це. З іншого боку, Трампу довелося багато чого довідатися про Україну на початку свого президентства - у нього було дуже особисте сприйняття щодо цього. І так: Україна стала дуже гострою темою в передвиборчій кампанії США, як у таборі Трампа, так і в таборі Байдена. Однак ми завжди заявляли, що не хочемо бути заручниками внутрішніх американських суперечок", - наголосив Кулеба.

Водночас глава МЗС зауважив, що Україна користується широкою підтримкою як у Республіканській, так і в Демократичній партії.

"Поки це триває, ми можемо бути впевнені, що наші відносини будуть добре розвиватися. З Байденом ми сподіваємося на нову, особливу якість співпраці", - додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки

Автор: 

Байден Джо (2890) США (23119) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
Байден-президент,от которого у свинорусни реально пылает. Всё остальное вторично.
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28.12.2020 14:20
+11
Байден є першим президентом США, який дуже добре знає і розуміє Україну, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9292
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28.12.2020 14:30
+11
Байден є першим президентом США, який дуже добре знає і розуміє Україну, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6064
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28.12.2020 14:30
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Байден-президент,от которого у свинорусни реально пылает. Всё остальное вторично.
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28.12.2020 14:20 Відповісти
Від Байдена палає не тільки у свинорусні, але і в нашої малорусні. Це у тих, хто на словах за Неньку, а на ділі встромить їй ножу у спину. Вони просто на рівні підсвідомості не хочуть, щоб в Україні настало краще життя. Не знаю чим це пояснити, може від прихованої зневаги до співвітчизників.
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28.12.2020 22:08 Відповісти
байден хорошо представлят , кто в Украине зеленый гандон
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28.12.2020 14:20 Відповісти
Байден є першим президентом США, який дуже добре знає і розуміє Україну, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9292
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28.12.2020 14:30 Відповісти
👍
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28.12.2020 14:20 Відповісти
Так добре, що вірить зебобіку в брротьбі з корупцією? Жах та сором!
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28.12.2020 14:21 Відповісти
Анонс новогоднего поздравления на "ПРЯМОМ".
Байден первый президент США, который очень хорошо знает и понимает Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4395
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28.12.2020 14:22 Відповісти
Какой сногсшибательный "юмор".
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28.12.2020 14:30 Відповісти
До чого тут юмор?
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28.12.2020 14:34 Відповісти
Дійсно. Особливо якщо слово "юмор" в лапках.
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28.12.2020 14:35 Відповісти
Як до чого?
Привітання ж юморістичне!
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28.12.2020 14:48 Відповісти
Мне тоже этот юмор показался "сногсшибательным".
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28.12.2020 14:46 Відповісти
Забавно. В конце прошлого века совок развалили республиканцы, а сейчас завершат этот процесс демократы. Таки в американской внешней политике достигнут консенсус, как выражался один фигурант...
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28.12.2020 14:22 Відповісти
І перший президент штатів, проти якого наша влада збуджувала карні справи )
Ото буде розгін зебілья.
Чекаю з нетерпінням.
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28.12.2020 14:25 Відповісти
Байден є першим президентом США, який дуже добре знає і розуміє Україну, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6064
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28.12.2020 14:30 Відповісти
лизнул, так лизнул. Но ваши проделки это не перекроет

Байден є першим президентом США, який дуже добре знає і розуміє Україну, - Кулеба - Цензор.НЕТ 728

P.S. Рейган понимал получше
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28.12.2020 14:27 Відповісти
Президенту США по рангу не положено заниматься Украиной, это работа вицепрезидента. Знать и понимать Украину при президенте Порошенко - это одно, а вот при сегодняшнем несчастье, которое уже успело достаточно и Байдену насолить, борясь с "папиредником" - это совсем другое.
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28.12.2020 14:34 Відповісти
КулЄба! Навіть якщо дохлий дідо Джо і якимось чином стане припіzдєнтом ,то в першу чергу прочистить йоршиком і протиркою анально-вагінальний прохід вєнідіхТовой,а за одно і всім THEбуїнам,за синулю ,за ханТера!
Це ж треба бути таким приматом щоб самого себе так спалити!
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28.12.2020 14:36 Відповісти
За це ви на нього відкрили кримінальну справу?
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28.12.2020 14:40 Відповісти
наверняка просрут и отношения с президентом США, который очень хорошо знает и понимает Украину
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28.12.2020 14:53 Відповісти
Алё, министр мля!!! Публичное вылизывание иностранца совсем не даст преимуществ ни тебе, ни Украине. В США сидят серьезные аналитики, они из твоих высказываний построят портрет немецкой женщины о которой упорно рассказывал один чувак из 95-го.
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28.12.2020 14:56 Відповісти
это правда, байден с сыном знают
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28.12.2020 14:57 Відповісти
Хантера министром энергетики👍
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28.12.2020 16:08 Відповісти
да, только хантера министром всех энергетик
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28.12.2020 16:13 Відповісти
Байден склеивает американское общество,которое пытался расколоть трумп,назначая на руководящие посты женщин,представителей индейцев,темнокожих (например Lloyd Austin на место шефа Пентагона)! Трепещите лапотные задницы!
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28.12.2020 15:09 Відповісти
...(которое пытался расколоть трумп)...
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28.12.2020 15:10 Відповісти
Саме так, Байден аж занадто добре знає Україну і, сподіваюся, він нагадає Зе усе - і кримінальну справу проти його сина, і плівки Деркача, і підтримку Трампа, і злив інфи збоченцю Джуліані...
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28.12.2020 15:29 Відповісти
..что - то этого кулебы слишком много стало - на место Зели метит!!?)) ...чересчур активный!!)
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28.12.2020 16:07 Відповісти
Самое главное ,что он знает кто такой зедебил и его шобла,в которую ты то же входишь!
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28.12.2020 16:10 Відповісти
...ага, ага, і про своє добре ставлення до україни чжоу бай-ден публічно вихвалявся, розповідаючи, як нагнув порошнека звільнити пшокіна, котрий копав під його синулю, "а то дєніх нє дадім". Якщо цього деменційного біоробота таки пропхають в президенти, то він стане першим президентом, якого відразу ж спровадять до притулку для "альцгеймерів". Колишня елітна проститутка гаріс уже лапчонкі потіраєт від нетерпіння. Буде вам, ідіоти, підтримка України...
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28.12.2020 16:41 Відповісти
А ти звідки взяв, що вона проститутка? Крім кацапських ЗМІ про це ніхто не розказує...

І добре ставлення до України Байден показав, коли в 2015 привіз сюди 230 броньованих Хамерів і особисто передав їх у ЗСУ! Що особисто нам передав Трамп? Дулю з маком, він сюди не приїздив!

А взагалі, я більше фанат республіканців (але не друга кацапів Трампа!), проте Байден потрібен хоча б для того, щоб мстити зеленим слугам за справи проти його сина і плівки Деркача. Це вже особисте!
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28.12.2020 18:01 Відповісти
Про те, кого і як обслуговувала гаріс, писали в Штатах всі, кому не лінь. До чого тут кацапські ресурси, убогий? Я кацапські ресурси, на відміну від тебе, не слухаю і не дивлюся. Це по-перше. Ти відео, про яке я написав, бачив? Якщо не англійською, то хоча б в гугєл-перекладі? Бажано все ж таки англійською (якої ти не знаєш), бо в оригіналі добре чути те презирство, з яким це чмо говорить про Україну. А справу на синка та бурізму відкрили при твоєму роботодавцю порошнеку, до речі. Окрім того, синок з корупціонером-папіком іще отримали від колишньої дружини колишнього лужкова 3,5 млн долярів: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8799121/Russian-paid-3-5M-Hunter-Biden-did-open-doors-business-enter-market.html А від китайських комуністів взагалі купу грошей. Ти що-небудь чуло про скандал з ноутбуком синочка-наркомана, який він забув у майстерні? В тому ноутбуці була купа компромату на папіка й синка, але контрольовані дєрьмократами-глобалістами масові "мідії" перед виборами про це мовчали як риба об льод: https://www.wilx.com/2020/10/22/what-is-the-hunter-biden-laptop-scandal, а зараз в тирнеті цукерберги здійснили майже повну зачистку, і факти замінили статтями факт-чекерів, які доводять, що компромат на байденів - це теорія змови.
Стосовно озброєння для України. Саме чжоу бай-ден відговорив обамку надати Україні летальну зброю. А Трамп надав жувєліни. Тільки не треба киздіти, що то не Трамп, а Конгрес. Бо Трамп, як президент, ті рішення візував. І останнє: хто сказав тобі, що Трамп - друг пуйла? Сам пуйло? До речі, списані хаммери чжо особисто не привозив, не треба киздіти.
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28.12.2020 19:27 Відповісти
Якщо Харіс повія, то чим кращий любитель золотого дощу Трамп?)))

І так, ось перелік цитат Трампа про рашку і х@йла - інгліш, сподіваюся, дозволить перекласти?
- Moscow is a very interesting and amazing place!
-I was in Moscow and I was in Russia and they treated me so fantastically . . . . I met so many incredible people
- Putin even sent me a present, beautiful present, with a beautiful note, I spoke to all of his people. I do have a relationship (with Putin), and I can tell you that he's very interested in what we're doing here today.
- Putin has become a big hero in Russia with an all time high popularity. Obama, on the other hand, has fallen to his lowest ever numbers. SAD
- On the "Savage Nation" radio show, Trump says he met Putin. "Yes, a long time ago. We got along great, by the way."
- After Putin describes Trump as a "talented person" and "the absolute leader" in the presidential race, Trump responds: "It is always a great honor to be so nicely complimented by a man so highly respected within his own country and beyond."
- This horrible cycle of hostility between the United States and Russia must end and ideally will end soon.
- Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing
- the people of Crimea, from what I've heard, would rather be with Russia than where they were
- Putin has been a leader far more than our president has been a leader.
- Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad!
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28.12.2020 19:35 Відповісти
Особливо про Крим подивись там цитату вді любителя золотого дощу!
P.S. Петя - не мій роботодавець, я з на нього не голосував навіть... Я не за Петю, я ПРОТИ ЗЕ!!! А Байден має мотиви мочити Зе!

Був би замість Трампа президентом МакКейн - все було б набагато краще! Бо він був СПРАВЖНІМ РЕСПУБЛІКАНЦЕМ!
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28.12.2020 19:41 Відповісти
"Золотий дощ" замовила клінтонша для дискредитації Трампа. Почитай, якщо факт-чекери іще не заховали і не зашедоубанили. Про це, здається, були нещодавно слухання в Сенаті, організовані Ліндсі Гремом. До речі, а що, окрім звичайної протокольної чемності ти побачив у висловах Трампа про п'ютіна? Ти знаєш, що таке "realpolitik"? Про обамівський reset у стосунках з рашкою чув що-небудь? Про "ворог мого ворога" теж сподіваюся, чув? Це я про рашку як противагу червоному китаю. Тобі ніколи не спадало на думку, що в цьому розкладі Трамп Україну бачить погано, if at all. Бо він президент Гамерики, а не України. І ніхто, крім нас самих, не прожене вувузєлу. Ані Трамп, ані чжоу бай-ден. Втім, це як об стінку горохом. Ти або не розумієш ширшої картини (глобалізм проти націоналізму), або вдаєш, що не розумієш, бо на боці глобалістів. Ось, до речі: "The future does not belong to Globalists. The future belongs to Patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors and honor the differences that make each country special and unique." ~President, Donald J. Trump. І останнє: свій шанєц маккейн просрав у 2008 році. Крапка. Так, він добре ставився до України, і я був тоді на Майдані, коли він там виступав. Але це не робить його меншим глобалістом. А глобалізм - це зло. І війну росії на захист України він ніколи не оголосив би. Сподіваюся, Трампу не забракне яєць оголосити matrial law і скрутити голови дєрьмократам, які внаглу сфальшували вибори. Янукович-2004 нервово куріт в сторонкє. Адью, "патріоте" глобалістичного розліву.
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28.12.2020 21:02 Відповісти
Логіка схиблена - це коли чутки про повію Харіс це 100% правда для тебе, а чутки про золотий дощ - це 100% брехня... Це називається заангажованість!

І так, я не глобаліст, але не бачу нічого поганого в глобалізмі... Плоди глобалізму - це Айфон, це Фольксваген, це Тесла (до речі, Маск -республіканець, але не за Трампа), це Самсунг тощо...

Плоди антиглобалізму - це Лада феКаліна і робот фьодор

І так, для думаючих українців зрозуміло, що партнерство США і Китаю замість торгівельної війни - це було б благо, бо тоді китайці повернули б свої взори на Сибір, яку вони давно вважають втраченою ісконно китайською територією!
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28.12.2020 22:00 Відповісти
Знову за рибу гроші і нічого по суті. Ти - людина темна, бо плутаєш світову кооперацію, яка існувала завжди в тій чи іншій мірі, з глобалізмом, а це зовсім інше. А думаючі українці знають, що партнерство китаю й сша обернеться тим, що китай захаває штати, звідки до китаю вже перетекла купа виробництв. Ти - людина темна, бо не знаєш, що Штати стали сильними саме завдяки протекціонізму, завдяки високим тарифам, які захищали місцеву економіку. У тебе поняття про глобалізм якраз таке, яке вигідне соросам світу цього. Тіпа, всі люди браття, націоналізм - ето плохо, і тд, і т.п. Так, основний принцип глобалізму - "всє люді братья, люблю с ніх брать я". Тобто, причесати всіх під одну гребінку і атомізувати, щоби легше визискувати.
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28.12.2020 22:24 Відповісти
1. tariff - це не тариф англійською, а мито)) Тому не високі тарифи, а високі мита!

2. І протекціонізм у Штатах нікуди не дівся - почитай про чікен такс і як від нього страждають, наприклад, Фольксваген з Міцубісі...

3. Націоналізм - це не плохо, це чудово. АЛЕ НЕ В ЕКОНОМІЦІ! Націоналісти Франко та Піночет не були протекціоністами. Навпаки, при Франко у Барселоні італійці побудували завод Фіат (зараз це Сеат), а Піночет активно запрошував американських та німецьких інвесторів і результатом стало чилійське економічне диво!

4. Китаю ВИГІДНЕ партнерство зі Штатами, бо це технології. Китайці вміють копіювати, але свої технології їм вдаються важко. А ще Китаю ой як потрібні природні ресурси, а вони є в Сибіру і Штати у змозі повернути КИтай проти рашки...
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28.12.2020 22:34 Відповісти
P.S. Шокін - це точно не той, за ким треба сумувати... І судячи по розповідях про тепловізор, там деменція почалася ще раніше!
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28.12.2020 18:02 Відповісти
А я казав, що за ним сумую? Ти зуби не заговорюй, йшлося про корупціонера й деменціонера чжоу бай-дена і про його ставлення до України, а не проякогось там пшокіна. Ти відео знайшов? Якщо ні, то ось: https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY
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28.12.2020 19:30 Відповісти
Ну так я тут його підтримую - пшонкіна-тепловізора треба було прибрати! Інша справа, що не Югіка треба було ставити...
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28.12.2020 19:34 Відповісти
Знову, ***..ь, хуцпа! Я тобі не про пшокіна, а про ставлення цього біоробота до України!!! Ти відео дивився? Ні. Бо англійської не знаєш. А це - великий мінус.
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28.12.2020 21:04 Відповісти
I speak English fluently and I've seen it before!
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28.12.2020 21:37 Відповісти
Значить тобі просто бракує клепки, тому що бачив - а висновків не зробив. Бо англійської не знаєш. Інакше переконався б у тім, яким "другом" України є байден. А якщо все зрозумів, але продовжуєш папужити про "золотий дощ" і про друга пуйла, значить робиш це навмисне, значить - глобаліст, добровільний або за шекелі шороша.
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28.12.2020 22:09 Відповісти
Що такого у тому відео? Що Пєтя хотів подзвонить Обамі? Що позика залежить від генпрокурора? Ну так раз Америка дає бабки, то має право умови ставити...
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28.12.2020 22:20 Відповісти
Ти таки не володієш англійською. Інакше б цієї фуйні не писав. І не придурюйся, що не знаєш контексту. пшокіна чжоу хотів прибрати саме тому, що під синочка та компанію, яка невідомо за що платила йому скажені гроші, почала копати прокуратура. От ти й спалився, "патріоте". Це я про бабки і про умови. Ти до України ставишся так само, як і біоробот байден. Якого, в разі затвердження, відразу ж спишуть в утіль, а верховодитиме світом колишня проститутка. Дожилися. Мені не хочеться жити у світі, де правитимуть біороботи та проститутки.
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28.12.2020 22:35 Відповісти
Ну і? Приїжджав сюди педофіл Джуліані (див. Борат-2, він спалився феєрично), був 100% свій прокурор... Щось найшли? Та щось не дуже...
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28.12.2020 22:55 Відповісти
... мені також не хочеться жити в світі, де біороботам і проституткам допомагають такі нікчемні й хитрожопі посіпаки, як ти.
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29.12.2020 06:33 Відповісти
Одне лиш питання: чому ти віриш в проститутку, але не віриш в золотий дощ?)))) Чи ти просто віриш те, у що хочеш вірити?))) І як тоді можна назвати колишню модель Іванку Трамп?))

Був чи не був золотий дощ, але те, що Трамп не вилазив з московії і постійно його в обнімку з манделями на конкурсах краси бачили (він там в жюрі навіть був) - ФАКТ! Не така людина має бути президентом від КОНСЕРВАТИВНОЇ республіканської партії! Ейзенхауер з Лінкольном в домовинах перевертаються від такого однопартійця!
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29.12.2020 10:24 Відповісти
Добре сказано,Володя Горбатько!!!Всеж є в Україні розумні люди
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28.12.2020 20:26 Відповісти
Валотька Горбатько - це гордість раіссі.
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28.12.2020 22:17 Відповісти
А ти чого сюди приперлося, куріцо?
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28.12.2020 22:26 Відповісти
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28.12.2020 22:28 Відповісти
Шо, дар мови відібрало, куріцо? Я тебе не ображаю, просто вказую на твій інтелектуальний рівень, бо пам'ятаю декотрі з твоїх коментарів. Здрисни геть.
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28.12.2020 22:36 Відповісти
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28.12.2020 22:37 Відповісти
Точно. Коля (работодатель Хантера) хороший парень.
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29.12.2020 04:59 Відповісти
 
 