Байден є першим президентом США, який дуже добре знає і розуміє Україну, - Кулеба

З обранням Джозефа Байдена президентом США в України вперше з'явився союзник, який дуже добре знає і розуміє нашу країну.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Internationale Politik, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, пояснення ситуації в Україні Байдену "не займе і хвилини часу".

"З Байденом у нас вперше з'явився президент США, який дуже добре знає і розуміє Україну. За час свого перебування на посаді віцепрезидента він доклав багато особистої уваги і зусиль в Україні. Ми дуже цінуємо це. З іншого боку, Трампу довелося багато чого довідатися про Україну на початку свого президентства - у нього було дуже особисте сприйняття щодо цього. І так: Україна стала дуже гострою темою в передвиборчій кампанії США, як у таборі Трампа, так і в таборі Байдена. Однак ми завжди заявляли, що не хочемо бути заручниками внутрішніх американських суперечок", - наголосив Кулеба.

Водночас глава МЗС зауважив, що Україна користується широкою підтримкою як у Республіканській, так і в Демократичній партії.

"Поки це триває, ми можемо бути впевнені, що наші відносини будуть добре розвиватися. З Байденом ми сподіваємося на нову, особливу якість співпраці", - додав Кулеба.

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