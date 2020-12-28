Україна остаточно порвала з "русским миром", її членство в євроатлантичному Заході є невідворотним, - Кулеба
Україна остаточно порвала з "русским миром", і її майбутнє в союзі із західними країнами є невідворотним. Цими принципами Київ не поступиться в процесі врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому журналу Internationale Politik, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, мирний договір з Російською Федерацією буде досягнуто дипломатичними методами. При цьому Україна в жодному разі не буде відхилятися від двох основоположних принципів.
"По-перше, Україна ніколи не відмовиться від Криму чи Донбасу. А по-друге, продовжить свій шлях як європейська країна, як частина Заходу, тому що її розрив з "русским миром" остаточний. Все інше - питання часу і дипломатії", - наголосив Кулеба.
Він також відкинув можливість збереження впливу Росії на Донбас в обмін на мир.
"Статус регіонів, які зараз тимчасово під окупацією, мислимий лише в межах України і в ході децентралізації, яку ми зараз успішно реалізуємо. Це дає регіонам право самостійно розпоряджатися своїм бюджетом і обирати своїх місцевих представників. Але ми ніколи не дозволимо регіону перебувати за межами української конституції і правової системи - наприклад, проводити вибори згідно з іншим виборчим законом, ніж той, який застосовується до всієї України", - додав Кулеба.
Він уточнив, що після деокупації зовнішній курс України не змінився і її "членство в євроатлантичному Заході є невідворотним".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
7 років як.
Видимо поэтому они с ******** и сдружились, серая моль к серой моли так сказать.
В любом случае то, что кацапы ставят на Мертведчука нам только на пользу, кацапская тупость нас выручает и в этот раз, они всегда ставят на самых тупых или отвратительных персонажей, которые способны разве, что временно задержать отрыв соседних стран от паРаши, но не развернуть их обратно.
А УМИСНО просране Державне Оборонне Замовлення, каже про інше.
Почему же для вас главный враг Порошенко, при котором боролись за путь в ЕС и НАТО, а не мертветчук, слуга Кремля?
Кулеба! Мы уже 30 лет идем в ЕС и НАТО, и не приближаемся, а отдаляемся. Все больше и больше. За 30 лет экономика Украины, одной из самых развитых стран Европы и мира полностью уничтожена. Половина населения Украины вымерло или разбежалось кто куда. Почему ты так ненавидишь Украину, что стараешься тащить нас и дальше к гибели? Тем более что ни в НАТО, ни в ЕС нас не хотят видеть, о чем нам неоднократно заявляли.
"... тут проблемы со связью, транспортом, дорогами, нищая жизнь без света, воды и связи с внешним миром".
https://www.youtube.com/watch?v=Yk7ilJMdo14&feature=emb_logo