Україна остаточно порвала з "русским миром", її членство в євроатлантичному Заході є невідворотним, - Кулеба

Україна остаточно порвала з "русским миром", і її майбутнє в союзі із західними країнами є невідворотним. Цими принципами Київ не поступиться в процесі врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому журналу Internationale Politik, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, мирний договір з Російською Федерацією буде досягнуто дипломатичними методами. При цьому Україна в жодному разі не буде відхилятися від двох основоположних принципів.

"По-перше, Україна ніколи не відмовиться від Криму чи Донбасу. А по-друге, продовжить свій шлях як європейська країна, як частина Заходу, тому що її розрив з "русским миром" остаточний. Все інше - питання часу і дипломатії", - наголосив Кулеба.

Він також відкинув можливість збереження впливу Росії на Донбас в обмін на мир.

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"Статус регіонів, які зараз тимчасово під окупацією, мислимий лише в межах України і в ході децентралізації, яку ми зараз успішно реалізуємо. Це дає регіонам право самостійно розпоряджатися своїм бюджетом і обирати своїх місцевих представників. Але ми ніколи не дозволимо регіону перебувати за межами української конституції і правової системи - наприклад, проводити вибори згідно з іншим виборчим законом, ніж той, який застосовується до всієї України", - додав Кулеба.

Він уточнив, що після деокупації зовнішній курс України не змінився і її "членство в євроатлантичному Заході є невідворотним".