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Новини Агресія Росії проти України
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Україна остаточно порвала з "русским миром", її членство в євроатлантичному Заході є невідворотним, - Кулеба

Україна остаточно порвала з

Україна остаточно порвала з "русским миром", і її майбутнє в союзі із західними країнами є невідворотним. Цими принципами Київ не поступиться в процесі врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому журналу Internationale Politik, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, мирний договір з Російською Федерацією буде досягнуто дипломатичними методами. При цьому Україна в жодному разі не буде відхилятися від двох основоположних принципів.

"По-перше, Україна ніколи не відмовиться від Криму чи Донбасу. А по-друге, продовжить свій шлях як європейська країна, як частина Заходу, тому що її розрив з "русским миром" остаточний. Все інше - питання часу і дипломатії", - наголосив Кулеба.

Він також відкинув можливість збереження впливу Росії на Донбас в обмін на мир.

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"Статус регіонів, які зараз тимчасово під окупацією, мислимий лише в межах України і в ході децентралізації, яку ми зараз успішно реалізуємо. Це дає регіонам право самостійно розпоряджатися своїм бюджетом і обирати своїх місцевих представників. Але ми ніколи не дозволимо регіону перебувати за межами української конституції і правової системи - наприклад, проводити вибори згідно з іншим виборчим законом, ніж той, який застосовується до всієї України", - додав Кулеба.

Він уточнив, що після деокупації зовнішній курс України не змінився і її "членство в євроатлантичному Заході є невідворотним".

Автор: 

євроінтеграція (504) росія (65459) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
Нужно только рашизм с сапог счистить...

Украина окончательно порвала с "русским миром", ее членство в евроатлантическом Западе необратимо, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5551
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28.12.2020 14:25
+6
Але 20% вати ніяк не вгамуються. Прибалти заборонили їм голосувати.
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28.12.2020 14:25
+6
Це слова.
А УМИСНО просране Державне Оборонне Замовлення, каже про інше.
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28.12.2020 14:31
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Дякую, Кеп!
7 років як.
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28.12.2020 14:24 Відповісти
Нужно только рашизм с сапог счистить...

Украина окончательно порвала с "русским миром", ее членство в евроатлантическом Западе необратимо, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5551
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28.12.2020 14:25 Відповісти
...а основне - вивітрити "русский мір"з голів печерських небожителів... а ще ліпше - видуть нинішніх небожителів з Печерська..
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28.12.2020 17:50 Відповісти
Але 20% вати ніяк не вгамуються. Прибалти заборонили їм голосувати.
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28.12.2020 14:25 Відповісти
в ордло презирают рф , прозрели
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28.12.2020 14:26 Відповісти
Всюди, куди приходить на танках сатанинський «російський православний мір», там лунаютьь автоматні черги, ллється людська кров і багатотисячні натовпи біженців, несучи на плечах крихітних дітлахов, залишають свої будинки і могили своїх батьків. СТЯГНИ, Господи, з російських православних вбивць і з членів їх родин всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Сирії та Лівії. Амінь!
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28.12.2020 15:16 Відповісти
угу, покончили...того и гляди следующим ************ будет "украинский политик" и по совместительству кум *****. а премьером будет кива.
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28.12.2020 14:27 Відповісти
Логично. шарий теперь в ту сторону топит, а баранов меньше не стало...
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28.12.2020 14:42 Відповісти
Мертведчатина никогда президентом не будет, у этой мрази напрочь отсутствует какая либо харизма, даже в глазах его ватного лохтората. Он больше на совкового чекиста какого-то похож, который где-то в углу с каменной рожей сидит, не отсвечивает и вообще не запоминается, пусть хоть сутками из эфиров своих коллаборантских помоек не вылазит.
Видимо поэтому они с ******** и сдружились, серая моль к серой моли так сказать.
В любом случае то, что кацапы ставят на Мертведчука нам только на пользу, кацапская тупость нас выручает и в этот раз, они всегда ставят на самых тупых или отвратительных персонажей, которые способны разве, что временно задержать отрыв соседних стран от паРаши, но не развернуть их обратно.
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28.12.2020 14:48 Відповісти
"Украина окончательно порвала с "русским миром" - ложь, все как раз наоборот, поглощение идет полным ходом. Вон по ТВ, например, - все телеканалы у нас исключительно европейские.
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28.12.2020 14:51 Відповісти
благодаря укр. блогерам мы в ордло прозрели (Карпов, Хунта, укр. не расея, Мыкола рушниця)
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28.12.2020 14:28 Відповісти
А ты с ОРДЛО?
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28.12.2020 15:21 Відповісти
Ви ж, курва, як ЗЕлений здоровенний алігатор тягнете нас назад в те болото!!!
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28.12.2020 14:28 Відповісти
Це слова.
А УМИСНО просране Державне Оборонне Замовлення, каже про інше.
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28.12.2020 14:31 Відповісти
Определенный процент недоумков в Украине всё ещё голосует за мертвечину,смердящую "рюцкемиром".
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28.12.2020 14:32 Відповісти
Неужели?
Почему же для вас главный враг Порошенко, при котором боролись за путь в ЕС и НАТО, а не мертветчук, слуга Кремля?
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28.12.2020 14:37 Відповісти
Кулеба, на відмінну від клоуна, не вважає Пороха головним ворогом.
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28.12.2020 15:01 Відповісти
Він член зеленої команди, не останній за займаною посадою, тому також несе відповідальність за дії, заяви шобли.
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28.12.2020 15:07 Відповісти
Пока необратимо только « членство»
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28.12.2020 14:43 Відповісти
ключевое слово- ПОРВАЛА все и ничего не создала
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28.12.2020 14:56 Відповісти
Все вірно сказано ,тільки як би це розуміли в ОП ,на жаль там думають по іншому.
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28.12.2020 14:58 Відповісти
аха...осталась только сущая малость-выполнить требование для вступления в НАТО и ЕС-начать реальную войну с коррупцией в Украине и вычистить силовые структуры от российской ржавчины ))
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28.12.2020 15:05 Відповісти
На жаль представники "русского мира" досить комфортно почуваются в Україні, різні,портнови медвечуки ,опзж,беніні слуги і їхні ЗМІ і жодних справ за антидержавну діяльність.
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28.12.2020 15:05 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3239417/ukraina_okonchatelno_porvala_s_russkim_mirom_ee_chlenstvo_v_evroatlanticheskom_zapade_neobratimo_kuleba

Кулеба! Мы уже 30 лет идем в ЕС и НАТО, и не приближаемся, а отдаляемся. Все больше и больше. За 30 лет экономика Украины, одной из самых развитых стран Европы и мира полностью уничтожена. Половина населения Украины вымерло или разбежалось кто куда. Почему ты так ненавидишь Украину, что стараешься тащить нас и дальше к гибели? Тем более что ни в НАТО, ни в ЕС нас не хотят видеть, о чем нам неоднократно заявляли.
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28.12.2020 15:08 Відповісти
Треба тільки мафію усунути від влади.
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28.12.2020 15:18 Відповісти
Я бы так не спешил с выводами. Наше ЗЕбыдло вполне возможно на следующих выборах выберут ОПЗЖ и Медведчука Президентом. Вот тебе и будет НАТО с ЕС.
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28.12.2020 15:20 Відповісти
..такие недоумки,как ты,спят и видят себя в "русском мире",во главе с "ху*лом"..
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28.12.2020 15:42 Відповісти
Никакого ТС не будет. Даже самые тупые видя Крымнаш и Донбаснаш не хотят в лаптестан ни в какой форме. Так что аривидерчи со своей тайгой.
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28.12.2020 15:43 Відповісти
В днр/лнр провели референдум, пішли в "русскій мір", що з того вийшло показав російський блогер.

"... тут проблемы со связью, транспортом, дорогами, нищая жизнь без света, воды и связи с внешним миром".
https://www.youtube.com/watch?v=Yk7ilJMdo14&feature=emb_logo
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28.12.2020 16:03 Відповісти
Из какого мухосранска строчишь, русский?
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28.12.2020 18:09 Відповісти
Ага
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28.12.2020 15:56 Відповісти
Україна остаточно порвала з "русским миром", її членство в євроатлантичному Заході є невідворотним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3 https://censor.net/ru/user/480664 ,что то меня мучают сомнения , проживая в Канаде и такую уню писать
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28.12.2020 15:57 Відповісти
на жаль, про це каже лише один Кулеба, але дії влади кажуть про інше
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28.12.2020 17:04 Відповісти
В Україні тридцять відсотків етнічних руських і половина (це я ще скромно) російськомовних...А черговий наш можновладний "ідіот-патрійот" говорить,що ми покінчили з руським міром...Ти спочатку покінчи з війною,з бідністю,з розрухою в країні...А "руський мір" (можу сто раз сказати на жаль) є невід"ємною частиною українського світу,причому частиною активною,з якою не можна боротись,але можна повернути на користь країни...Бо в той час,коли тут,на Галичині наші великі націоналісти ховали своїх дітей від війни,російськомовні шли і захищали...Он там,в наших українських окопах і є найбільше того самого "руського міру",але там ви з ним хрєн будете боротись...
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28.12.2020 17:17 Відповісти
Молодец,все остальные кто против или ещё как боты.Слава Украине!
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28.12.2020 17:52 Відповісти
брехня , ВСІ податки такі ж як рашки і в нас
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28.12.2020 18:21 Відповісти
А у Офиса президента во главе с Ермаком другое мнение.
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28.12.2020 20:31 Відповісти
 
 