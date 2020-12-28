"Постійний пошук шляхів "нормалізації" відносин з Росією лише заохочує Путіна в його експансіоністському курсі", - Кулеба
Якщо Європа не звертатиме уваги на агресію Росії, то це серйозно підірве моральний авторитет Заходу.
Про це в інтерв'ю Internationale Politik заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що роблять Франція, Німеччина, США та інші західні держави, щоб підтримати нас у боротьбі з російською агресією, нам дуже допомагає. Те, що вони не роблять, а саме встановлення більш чітких меж для Кремля, допомогло б нам ще більше", - наголосив глава МЗС.
За словами Кулеби, "постійний пошук шляхів "нормалізації" відносин з Росією лише заохочує Путіна в його експансіоністському курсі".
"Тому що він не хоче нормальності. Коли Макрон, чию прихильність зміцненню Європи я дуже ціную, закликав до зближення з Росією, Кремль відповів отруйною атакою на Олексія Навального. Зараз це стає випробуванням для Заходу. Якщо просто повернутися до звичних справ, це серйозно підірве моральний авторитет Заходу", - пояснив міністр.
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Треба розуміти, що вони готуються до експансії інших українських територій.
Тобто, прийдуть по душу кожного руцькогаварящєго.
Подобається бути рабом - на здоров'я.
наприклад, французи не розуміють, чому українці спілкуються мовою окупанта.
І спробуйте їм довести, що русня окупант.
не поділяю ваш погляд: багато добровольців і воїнів на фронті російськомовні і з того проблеми не роблять. І не тільки вони.
Що русня окупант - доводиться далеко не однією тільки мовою.
Табачнік, помнім, комуніціював українською досить пристойно. И что в итоге?
А я вам відповім - якби не було в нас стільки росіскомовних, то і війни би не трапилось.
І на це ви теж заперечень не знайдете.
Тобто ви слабоє звєно.
Бо за 30 років так і не спромоглись стати повноцінними українцями.
На початку війни всі українці в не залежності від нації і мови пішли захищати свою батьківщину, але кремлеботов це бісить їм треба розділяти нас розганяючи тему мови
Я знаю українську але в повсякденному спілкуванні можу використовувати будь-яку мову
Буває.
я про кулебу,который противоречит ермаку.где ты тут увидел некотопуляцию?
Про це не згадуєш, соромно:
а на верхней фотке злорадная ухмылка *****...хочешь эту вот белиберду впарить как вась-вась с ******?тогда ты неадекВатен
Могут проявить (в крайнем случае) очень глубокую.
он то думает что чем сильнее вилять хвостиком, тем быстрее на него обратит внимание свой глаз *****... ну как жеж так! ну почему никто ему не доложил...хоть бы челобитной ...што ли)))
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Каким был 2020-й год: перлы и фейлы украинских политиков собрали в одном видео
http://www.facebook.com/100001880643221/videos/4933093106763329/ www.facebook.com/100001880643221/videos/4933093106763329/