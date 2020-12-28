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"Постійний пошук шляхів "нормалізації" відносин з Росією лише заохочує Путіна в його експансіоністському курсі", - Кулеба

Якщо Європа не звертатиме уваги на агресію Росії, то це серйозно підірве моральний авторитет Заходу.

Про це в інтерв'ю Internationale Politik заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що роблять Франція, Німеччина, США та інші західні держави, щоб підтримати нас у боротьбі з російською агресією, нам дуже допомагає. Те, що вони не роблять, а саме встановлення більш чітких меж для Кремля, допомогло б нам ще більше", - наголосив глава МЗС.

За словами Кулеби, "постійний пошук шляхів "нормалізації" відносин з Росією лише заохочує Путіна в його експансіоністському курсі".

"Тому що він не хоче нормальності. Коли Макрон, чию прихильність зміцненню Європи я дуже ціную, закликав до зближення з Росією, Кремль відповів отруйною атакою на Олексія Навального. Зараз це стає випробуванням для Заходу. Якщо просто повернутися до звичних справ, це серйозно підірве моральний авторитет Заходу", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна остаточно порвала з "русским миром", її членство в євроатлантичному Заході є невідворотним, - Кулеба

Автор: 

росія (65459) експансія (5) Євросоюз (13492) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+15
шо за противоермачный бунт кулебы?
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28.12.2020 14:50
+8
Русня ніколи сама не відступить.
Треба розуміти, що вони готуються до експансії інших українських територій.
Тобто, прийдуть по душу кожного руцькогаварящєго.
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28.12.2020 14:48
+6
А в Сирию, Ливию, ЦАР они тоже пошли "защищать" русскоговорящих ? Московия всегда найдёт предлог для оправдания своей агрессии
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28.12.2020 14:57
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Русня ніколи сама не відступить.
Треба розуміти, що вони готуються до експансії інших українських територій.
Тобто, прийдуть по душу кожного руцькогаварящєго.
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28.12.2020 14:48 Відповісти
А в Сирию, Ливию, ЦАР они тоже пошли "защищать" русскоговорящих ? Московия всегда найдёт предлог для оправдания своей агрессии
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28.12.2020 14:57 Відповісти
Вони самі повторюють, що рашка там, де говорять росіскою.
Подобається бути рабом - на здоров'я.
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28.12.2020 15:01 Відповісти
нужно отличать русскоговорящих в быту украинцев от млеющих сделать русский вторым государственным. куча латышей и литовцев говорят на русском, но среди них почти нет поддержки РФ.
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28.12.2020 15:32 Відповісти
Ще один захисник "битавова русскава міра".
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28.12.2020 16:56 Відповісти
не нужно отличать.
наприклад, французи не розуміють, чому українці спілкуються мовою окупанта.
І спробуйте їм довести, що русня окупант.
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28.12.2020 17:21 Відповісти
ви одразу за всіх французів розписались чи до чого приказка? ви говорите штампами.
не поділяю ваш погляд: багато добровольців і воїнів на фронті російськомовні і з того проблеми не роблять. І не тільки вони.
Що русня окупант - доводиться далеко не однією тільки мовою.
Табачнік, помнім, комуніціював українською досить пристойно. И что в итоге?
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11.02.2021 14:32 Відповісти
Ваше право не поділяти, але заперечити вам , насправді, нічим.
А я вам відповім - якби не було в нас стільки росіскомовних, то і війни би не трапилось.
І на це ви теж заперечень не знайдете.
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11.02.2021 15:38 Відповісти
***** говорит что границы России не кончаются нигде, а личные оценки не мой уровень дисскусии
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28.12.2020 16:56 Відповісти
Прям таки - ніде. Він чітко окреслив межі і назвав вас, росіскомовних, росєянами.
Тобто ви слабоє звєно.
Бо за 30 років так і не спромоглись стати повноцінними українцями.
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28.12.2020 17:25 Відповісти
Ще один захисник державної мови Російської Федерації в Україні.
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28.12.2020 17:28 Відповісти
Розділ українців на правильних україномовних та другосортних російськомовних, вважай що п'яту колону Кремля, - це наратив політики Кремля
На початку війни всі українці в не залежності від нації і мови пішли захищати свою батьківщину, але кремлеботов це бісить їм треба розділяти нас розганяючи тему мови
Я знаю українську але в повсякденному спілкуванні можу використовувати будь-яку мову
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29.12.2020 18:00 Відповісти
шо за противоермачный бунт кулебы?
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28.12.2020 14:50 Відповісти
Шо, Гига і ти нарешті побачив, що тебе півтора роки ПЄСи водили за носа, розказуючи про котопуляцію?
Буває.
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28.12.2020 14:53 Відповісти
мне трудно уследить за неудержимым полетом твоей мысли .
я про кулебу,который противоречит ермаку.где ты тут увидел некотопуляцию?
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28.12.2020 15:32 Відповісти
Тобто таки зрадозрадна зрада та котопуляція?
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28.12.2020 15:34 Відповісти
а за твоєю думкою то патріотизм?
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28.12.2020 15:36 Відповісти
За моєю думкою патріотизм - це обсирання з ранку до ночі українців тут на сайті та дертися "Фсьо прапала! Зрада! України большє нєт!". Саме так веде тут себе дехто.
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28.12.2020 15:42 Відповісти
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28.12.2020 15:46 Відповісти
Що, не впізнаєш вашу братію тут нині? Чи соромишся визнати таку поведінку?
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28.12.2020 15:56 Відповісти
а так то наша братия ***** куда то заглядывает?или наша братия голосовала за заглядальщика?
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28.12.2020 16:08 Відповісти
І знову Гига про улюблену соєву пісню про зрадознардну зраду...
Про це не згадуєш, соромно:

"Постійний пошук шляхів "нормалізації" відносин з Росією лише заохочує Путіна в його експансіоністському курсі", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9199 "Постійний пошук шляхів "нормалізації" відносин з Росією лише заохочує Путіна в його експансіоністському курсі", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8279
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28.12.2020 16:30 Відповісти
ну,нижняя фотка еще с собачником,до 2014 года и агрессии.шо ты хочешь ею показать? .
а на верхней фотке злорадная ухмылка *****...хочешь эту вот белиберду впарить как вась-вась с ******?тогда ты неадекВатен
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28.12.2020 16:48 Відповісти
Так, Гига, я не ватєн, як більшість із вас писак.
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28.12.2020 16:55 Відповісти
Куди там на фото хто заглядував, не підскажеш?
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28.12.2020 16:31 Відповісти
Ну так с апреля следующего года "слуги" анонсировали возврат к привычной жизни. Кулеба готовится - соломку стелет. Не хочет с вiслюком играть дуэтом на пианине.
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28.12.2020 14:54 Відповісти
Они проявляют глубокую озабоченность!
Могут проявить (в крайнем случае) очень глубокую.
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28.12.2020 14:51 Відповісти
Войско взбунтовалось! Говрят царь не настоящий!
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28.12.2020 15:25 Відповісти
той аморальний авторитет і так нижче плінтуса
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28.12.2020 14:55 Відповісти
ЗеДегенераты и ЗеПредатели у власти поощряют...
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28.12.2020 15:00 Відповісти
и дело тут не только в нашем "великом психологе",который стремится во что бы то ни стало "увидеть в глазах Путина поиск мира на Донбассе"..Вопрос в провалившейся внешней политике Украины в ЕС.Провал дал возможность Германии и Франции отдрейфовать самим и оттянуть некоторых других от проблемы решения вопроса принуждения РФ к выполнению устава ООН...У власти находятся дилетанты и профаны,которые поназначали таких же профанов вести внешнюю политику Украины
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28.12.2020 15:03 Відповісти
ой...а бубочка то об этом и не подозревает ))))
он то думает что чем сильнее вилять хвостиком, тем быстрее на него обратит внимание свой глаз *****... ну как жеж так! ну почему никто ему не доложил...хоть бы челобитной ...што ли)))
///
Каким был 2020-й год: перлы и фейлы украинских политиков собрали в одном видео

http://www.facebook.com/100001880643221/videos/4933093106763329/ www.facebook.com/100001880643221/videos/4933093106763329/
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28.12.2020 15:03 Відповісти
А чому Кулеба цієї простої думки не може донести до ЗЕленої шмарклі...?
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28.12.2020 15:11 Відповісти
поощряет Путина в его экспансионистском курсе, - Кулеба/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну /Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук/ Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения, - Зеленский. / Все в кодлане Коломойского видят желание и хотение Путина закончить войну. Один только Кулеба не видит .
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28.12.2020 15:12 Відповісти
Це він про ЗЕро патякає чи як?
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28.12.2020 15:16 Відповісти
Вот и объясни это упрямому ослу, смахни его "дорогу несбыточных желаний" на пол..
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28.12.2020 15:27 Відповісти
Иногда и у него получается что-то умное сказать....
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28.12.2020 15:38 Відповісти
Это Кулеба мокнул преЗЕдента ?...
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28.12.2020 15:52 Відповісти
Неужели? А как же заглядывание зели в глазки ху-ла? Ты смотри ,а то скоро любителя анального секса ,на тебя заменят.Он уже готов!!
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28.12.2020 16:15 Відповісти
вiслюку це скажи.
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28.12.2020 20:06 Відповісти
 
 