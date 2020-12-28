"Постійний пошук шляхів "нормалізації" відносин з Росією лише заохочує Путіна в його експансіоністському курсі", - Кулеба

Якщо Європа не звертатиме уваги на агресію Росії, то це серйозно підірве моральний авторитет Заходу.

Про це в інтерв'ю Internationale Politik заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що роблять Франція, Німеччина, США та інші західні держави, щоб підтримати нас у боротьбі з російською агресією, нам дуже допомагає. Те, що вони не роблять, а саме встановлення більш чітких меж для Кремля, допомогло б нам ще більше", - наголосив глава МЗС.

За словами Кулеби, "постійний пошук шляхів "нормалізації" відносин з Росією лише заохочує Путіна в його експансіоністському курсі".

"Тому що він не хоче нормальності. Коли Макрон, чию прихильність зміцненню Європи я дуже ціную, закликав до зближення з Росією, Кремль відповів отруйною атакою на Олексія Навального. Зараз це стає випробуванням для Заходу. Якщо просто повернутися до звичних справ, це серйозно підірве моральний авторитет Заходу", - пояснив міністр.

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