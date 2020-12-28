УКР
Україна повинна не допустити повторення помилок у зеленій енергетиці в 2021 році, - експерт

Україна повинна не допустити повторення помилок у зеленій енергетиці в 2021 році, - експерт

Україна має забезпечити виплати боргів перед іноземними інвесторами в зелену енергетику згідно зі своїми зобов'язаннями і не допустити повторення помилок, які можуть виникнути в 2021 році.

Таку думку висловив експерт у сфері енергетики Валерій Людмирський.

"Потрібно розуміти, що держава взяла на себе ухваленням закону про "зелену" генерацію певні зобов'язання. Ці зобов'язання держава сьогодні не виконує. Звісно, інвестор у таку державу не піде. Не лише в сектор енергетики, а й, напевно, в інші галузі", - сказав Людмирський. За його словами, уряд має знайти механізми розрахуватися з боргами перед інвесторами в зелену енергетику, які на 1 серпня 2020 року становила 22,4 млрд грн. Експерт також наголосив, що невирішеність низки проблем у поточному році призводить до того, що сектор зеленої енергетики переживатиме кризу і в 2021 році.

"З 22 грудня світловий день збільшується. Тобто в нас починає збільшуватися зелена генерація. А у квітні, травні, червні вона буде максимальна. Ми отримаємо в цих же місяцях ту саму проблему, яку мали в 2020 році. Ми маємо на сьогодні продумати механізми, фінансові механізми, які дозволять уникнути проблеми 2020 року. А, на жаль, на цей момент ні в Мінпаливенерго, ні в уряді немає цих механізмів", - підсумував Людмирський.

Нагадаємо, 23 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку на початку січня 2021 року подати план міністерства щодо виходу "зеленої" енергетики з боргової кризи.

Як повідомлялося, в червні найбільші асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухвалекного в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020 року.

Закон передбачає, що 20% виробництва "зеленої" електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені шляхом кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії. Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Крім того, Кабмін не заклав у держбюджеті на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство. За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.

енергетика (2660) сонячна енергетика (297)
+4
Это не ошибки. Это коррупция связанная с Ренатом Ахметовым и др. "иностранными инвесторами" из Украины. Такие тарифы правительство Украины не имело право предоставлять им. Наживаются чиновникик от энергетики страны, которые предоставили такой режим наибольшего благоприятствования, а платит за это вся страна.
28.12.2020 15:06 Відповісти
+2
правильно и народу только зеленую энергетику по 5 гр за киловатт, так быстрее придем к запланированному уровню населения
28.12.2020 14:55 Відповісти
+2
Эта власть называлась ПеПо и Гро с откатами Охмето и Ко. Пусть сывочолое геть...мано рошенками и рассчитывается. При наличии 15-ти гигаваттных ядерных горшочках с копеечной генерацией, застроить всю страну ветряками и панелями и заставить платить нищий народ в карман за свет, который тут нахрен никому не нужен, способно только циничное лайно, типа пепо Такой сюрр может быть только в Украине.
28.12.2020 16:37 Відповісти
Для начала тем кто поставил СЭС и хочет продавать зелёнку сделать такой же тариф на закупку из сети.
показати весь коментар
28.12.2020 15:14 Відповісти
Давайте Ахметова сразу в бюджет 2021 20% впишем?
показати весь коментар
28.12.2020 14:59 Відповісти
28.12.2020 15:02 Відповісти
Это не ошибки. Это коррупция связанная с Ренатом Ахметовым и др. "иностранными инвесторами" из Украины. Такие тарифы правительство Украины не имело право предоставлять им. Наживаются чиновникик от энергетики страны, которые предоставили такой режим наибольшего благоприятствования, а платит за это вся страна.
28.12.2020 15:06 Відповісти
корупция связана с Властью, что же ты упустил какая власть установила до 2030 самые большие выплаты зеленой энергетики в Мире а еще разрешила до 2023 года вводить в эксплуатацию те ВЭС и СЭС по тем тарифам, всего было выдано разрешений на 14 ГВт зеленой энергетике
показати весь коментар
28.12.2020 15:20 Відповісти
Эта власть называлась ПеПо и Гро с откатами Охмето и Ко. Пусть сывочолое геть...мано рошенками и рассчитывается. При наличии 15-ти гигаваттных ядерных горшочках с копеечной генерацией, застроить всю страну ветряками и панелями и заставить платить нищий народ в карман за свет, который тут нахрен никому не нужен, способно только циничное лайно, типа пепо Такой сюрр может быть только в Украине.
28.12.2020 16:37 Відповісти
Україна повинна не допускати більше помилок в зеленому президентстві.
28.12.2020 15:12 Відповісти
А не сходить бы "инвесторам" (читай барыгам или халявщикам) куда подальше. Тариф на зелёнку может быть выше процентов на 20-30 для развития энергетики, а не в несколько раз. Иначе это грабеж
28.12.2020 15:13 Відповісти
Пепо с охметкой расскажи...
28.12.2020 22:20 Відповісти
"Украина должна не допустить повторения ошибок пЕСиков в зеленой энергетике в 2021 году, - эксперт"

авторы, слово в заголовке пропустили
28.12.2020 15:15 Відповісти
Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от договоренностей правительства с инвесторами зеленой энергетики, - бизнес-ассоциации 26.05.20/ Будет ли от инвестиций польза, а если и будет то через сколько лет-не известно.А парниковый эффект действует чётко- с каждым годом теплее и теплее.Скоро отопление не понадобится вовсе , а бананы будут вызревать как им положено.А бананы годны к употреблению в сыром виде,без готовки. Не нужна будет ни угольная, ни атомная, ни, тем более, зелёная энергетика.
28.12.2020 15:26 Відповісти
Большая дорога к поместьям ахметова. И Диснейленд для его деточки. Помните, как ахметовский сыночек для победы в компьютерных играх легко нанял команду. Семьсот миллионов за год. Дорога всегда открыта для ахметова. Мы платим, да. Так кто же инвестор?
28.12.2020 15:26 Відповісти
Все це лайно з зеленим тарифон зроблене спеціально для збагачення окремих осіб, в нормальних державах він діє в інтересах невеликих господарств які поставили собі сонячні панелі і мають надлишок який можуть продавати державі за збільшеним тарифом, у нас же все навпаки.
28.12.2020 15:40 Відповісти
Да отмените нахрен с 1 января эту зилёную генерацию !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
28.12.2020 15:59 Відповісти
А где петя бох, намфаршик? Чего-то после коммента запахло явно не шыкаладкой? Чувствует, наверное, парашенковская шавка, что в этом посту хозяину лизать не стоит?)
28.12.2020 22:26 Відповісти
Паша, голубчик, извини, но гавно из твоего ротика течёт как-то невнятно....
Попробуй сменить турбулентный поток на ламинарный!
29.12.2020 10:56 Відповісти
намфаршик, тут одна прахомразина призналась, что петюня вас с цеха по разливу шыкалалада набирает. И сразу все понятно стало, откуда у прахомразей разговоры о потоках д@рьма.
29.12.2020 12:43 Відповісти
А твоего быдлосленга не понимаю....
Человеческим языком можешь изъясняться, не?
29.12.2020 12:56 Відповісти
Парашенка - гений! Стописят миллионов реализованных рихформ, дороги - лучше, чем в Германии. Вот только одно но... Три четверти населения (для намфаршеф - трое из четырех) хотят этой мляди жирной за горло подержаться. И за горло таких, как ты, прихвостней с картинками, которые не понимают (там тупо нечем) с какими возможностями оно страну взяло и почему сейчас всем рулит безрукий комик. Ви зробили це разом. Мразі
29.12.2020 14:22 Відповісти
Ты просто тупой маленький неудачник, которому нужно во всех своих обосрамс обвинить кого-то другого. Действительно, зачем стирать свои штаны, если туда насрал Порощенко, Тимошенко и Зеленский?
И через плотный туман твоих миазмов реальность видится тебе естественно кучей гавна.
29.12.2020 15:52 Відповісти
Якщо ненароком військові літаки випустять ракети по тих місцях де розташовані поля "зеленої енпргетики", то проблеми з виплатами відпадуть зразу ж.
28.12.2020 16:12 Відповісти
Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн / Сейчас тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час. Но сколько в нем стоимость зеленой энергетики власть умалчивает. Поэтому и споры: если не заплатить инвесторам 1 млрд грн, ветровые и солнечные станции разломать к едрене фене то во сколько раз снизится тариф? Одни говорят только в два раза, другие в двадцать раз. А третьи говорят что тариф не только не снизится, а, наоборот, возрастёт.Типа придётся сжигать дорогой газ или уголь.
28.12.2020 16:22 Відповісти
Инвесторы могут демонтировать солнечные панели и перевезти в страну которая будет платить им желаемую сумму. К счастью с солнечными панелями их демонтаж не сложный и относительно быстрый.
28.12.2020 17:22 Відповісти
Зеленая энергетика необходима--за ней будущее! Не зря вся Европа переходит на нее и только тупой совок имеет что-то против. Чем плоха свобода от кацапского газа и угля? Чем больше ее мощность--тем дешевле квт. Но зеленые тарифы утверждались при овоще под клюева)))

Лучше бы позакрывали угольные ТЕЦы, энергия от которых очень дорогая и портит окружающую среду.
А нормальная работа АЭС и ГЭС вполне бы уравновешивала стоимость " зеленой" .
28.12.2020 23:54 Відповісти
А может вместо долгов, отдать им тех чиновников, которые эту махинацию провернули с Украиной!
29.12.2020 02:15 Відповісти
 
 