Україна повинна не допустити повторення помилок у зеленій енергетиці в 2021 році, - експерт

Україна має забезпечити виплати боргів перед іноземними інвесторами в зелену енергетику згідно зі своїми зобов'язаннями і не допустити повторення помилок, які можуть виникнути в 2021 році.

Таку думку висловив експерт у сфері енергетики Валерій Людмирський.

"Потрібно розуміти, що держава взяла на себе ухваленням закону про "зелену" генерацію певні зобов'язання. Ці зобов'язання держава сьогодні не виконує. Звісно, інвестор у таку державу не піде. Не лише в сектор енергетики, а й, напевно, в інші галузі", - сказав Людмирський. За його словами, уряд має знайти механізми розрахуватися з боргами перед інвесторами в зелену енергетику, які на 1 серпня 2020 року становила 22,4 млрд грн. Експерт також наголосив, що невирішеність низки проблем у поточному році призводить до того, що сектор зеленої енергетики переживатиме кризу і в 2021 році.

"З 22 грудня світловий день збільшується. Тобто в нас починає збільшуватися зелена генерація. А у квітні, травні, червні вона буде максимальна. Ми отримаємо в цих же місяцях ту саму проблему, яку мали в 2020 році. Ми маємо на сьогодні продумати механізми, фінансові механізми, які дозволять уникнути проблеми 2020 року. А, на жаль, на цей момент ні в Мінпаливенерго, ні в уряді немає цих механізмів", - підсумував Людмирський.

Нагадаємо, 23 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку на початку січня 2021 року подати план міністерства щодо виходу "зеленої" енергетики з боргової кризи.

Як повідомлялося, в червні найбільші асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухвалекного в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020 року.

Закон передбачає, що 20% виробництва "зеленої" електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені шляхом кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії. Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Крім того, Кабмін не заклав у держбюджеті на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство. За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.