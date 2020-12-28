Директору департаменту Дніпровського міськради вручено підозру в розтраті коштів. Сума збитку понад 3 млн грн, - Нацполіція

На Дніпропетровщині поліція повідомила про підозру директору одного з департаментів міської ради в розтраті коштів. Сума завданих збитків громаді м.Дніпро становить понад три мільйони гривень.

Протиправну діяльність групи осіб викрито оперативниками Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчими слідчого управління обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

У період з листопада 2017 по жовтень 2018 року між департаментом Дніпровської міськради, комунальним підприємство та приватним товариством були укладені договори щодо постачання 28-ми конструкцій зупинок громадського транспорту та в подальшому перерахували кошти на рахунки товариства. Однак, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що вартість зупинок була суттєво завищена, а частину конструкцій зупинок взагалі не поставили на облік комунального підприємства.

"У ході слідства правоохоронці зібрали матеріали, які підтверджують причетність директора одного з департаментів Дніпровської міської, нині вже колишніх директора приватного товариства та керівника комунального підприємства. Внаслідок протиправної діяльності зловмисників територіальній громаді міста Дніпро було завдано 3,2 мільйона гривень збитків. Це підтверджується результатом проведеного експертного дослідження", - підкреслюється в повідомленні.

Наразі директору департаменту Дніпровської міськради повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Двом іншим учасникам схеми – ексдиректорам фірми та комунального підприємства заочно повідомили про підозри за такою ж кваліфікацією та оголосили у розшук.

За скоєне підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.