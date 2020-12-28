УКР
Чоловік напав на поліцейського під час акції біля Міністерства розвитку громад і територій у Києві, відкрито кримінальне провадження

За фактом нападу на поліцейського біля Міністерства розвитку громад і територій розпочато кримінальне провадження, правоохоронці затримали правопорушника

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва

"Сьогодні під час забезпечення правопорядку на безстроковій акції група осіб намагалася прорватися в приміщення Міністерства розвитку громад і територій. При цьому чоловік завдав тілесних ушкоджень поліцейському", - сказано в повідомленні.

Так, правопорушник затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. За фактом нападу на поліцейського розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що після проведення першочергових слідчих дій можлива додаткова правова кваліфікація дій осіб, які намагалися прорватися до приміщення міністерства.

"Правоохоронці продовжують цілодобово нести службу із забезпечення правопорядку під час безстрокової акції і закликають учасників висловлювати свою позицію правовим способом", - додали в поліції.

акція (1482) Київ (20024) Нацполіція (15423) Міністерство розвитку громад і територій (164)
Напоминает новости из па-рашки...
28.12.2020 15:12 Відповісти
А с новостью "Убегавший от полиции водитель решил застрелиться из травмата" было все в порядке?
28.12.2020 15:17 Відповісти
Намекаешь, что тут тоже попытка суицида? Это в Штатах такое бывает - чтоб не брать на душу грех самоубийства, провоцируют полицейского, бо там переть на полицейского реально суицид.
28.12.2020 15:20 Відповісти
Нет, у нас не США, у нас можно выйти выносить мусор в трусах и майке и оказаться вооруженным до зубов агентом кремля, напавший на полицейских, ну и в зависимости от кол-ва "глухарей" у следователя, еще совершивший несколько преступлений....
28.12.2020 15:25 Відповісти
 
 