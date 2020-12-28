Чоловік напав на поліцейського під час акції біля Міністерства розвитку громад і територій у Києві, відкрито кримінальне провадження

За фактом нападу на поліцейського біля Міністерства розвитку громад і територій розпочато кримінальне провадження, правоохоронці затримали правопорушника

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва

"Сьогодні під час забезпечення правопорядку на безстроковій акції група осіб намагалася прорватися в приміщення Міністерства розвитку громад і територій. При цьому чоловік завдав тілесних ушкоджень поліцейському", - сказано в повідомленні.

Так, правопорушник затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. За фактом нападу на поліцейського розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що після проведення першочергових слідчих дій можлива додаткова правова кваліфікація дій осіб, які намагалися прорватися до приміщення міністерства.

"Правоохоронці продовжують цілодобово нести службу із забезпечення правопорядку під час безстрокової акції і закликають учасників висловлювати свою позицію правовим способом", - додали в поліції.