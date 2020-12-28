Зеленський у січні подасть законопроєкт про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, що передбачає позбавлення волі, - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради в січні 2021 року новий проєкт закону, що посилює відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Новий законопроєкт про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства буде поданий президентом у січні 2021 року. Цей законопроєкт буде передбачати не обмеження свободи, а позбавлення її", - сказав Єрмак в інтерв'ю журналістам у понеділок.

