Зеленський у січні подасть законопроєкт про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, що передбачає позбавлення волі, - Єрмак
Президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради в січні 2021 року новий проєкт закону, що посилює відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.
Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Новий законопроєкт про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства буде поданий президентом у січні 2021 року. Цей законопроєкт буде передбачати не обмеження свободи, а позбавлення її", - сказав Єрмак в інтерв'ю журналістам у понеділок.
Про яку боротьбу з корупцією йдеться ?
очередная весна ? очередные потуги кого -то посадить ?
ну -ну...
Надо было вначале не мелких ублюдков щемить по районам, а бить в судебную верхушку...
Кто твои законы будет применять ? Из прокуроров - вообще калейдоскоп... Клоун.
"Дайте ему ещё 100 дней!")))