Зеленський у січні подасть законопроєкт про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, що передбачає позбавлення волі, - Єрмак

Зеленський у січні подасть законопроєкт про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, що передбачає позбавлення волі, - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради в січні 2021 року новий проєкт закону, що посилює відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Новий законопроєкт про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства буде поданий президентом у січні 2021 року. Цей законопроєкт буде передбачати не обмеження свободи, а позбавлення її", - сказав Єрмак в інтерв'ю журналістам у понеділок.

Топ коментарі
+9
Зеля ручками Татарова творить безчинства в державі.
Про яку боротьбу з корупцією йдеться ?
показати весь коментар
28.12.2020 15:28 Відповісти
+7
С себя обоих начнете ?..
показати весь коментар
28.12.2020 15:28 Відповісти
+4
Ох ты ж моя бубочка
показати весь коментар
28.12.2020 15:28 Відповісти
борцун-антікорупціонер не розуміє, що його близьке оточення та він сам зможуть потрапити під дію цього закону
показати весь коментар
28.12.2020 15:29 Відповісти
Зеленский в январе подаст законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, предусматривающий лишение свободы, - Ермак - Цензор.НЕТ 7336
показати весь коментар
28.12.2020 15:31 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2020 15:32 Відповісти
А шо ж он до этого тянул? Занят был - видосики пилил?
показати весь коментар
28.12.2020 15:36 Відповісти
Ермак под себя копает
показати весь коментар
28.12.2020 15:45 Відповісти
..а если бы на месте Зели оказался какой-нибудь другой идиот?
показати весь коментар
28.12.2020 15:53 Відповісти
бла-бла-бла...
показати весь коментар
28.12.2020 16:19 Відповісти
.

очередная весна ? очередные потуги кого -то посадить ?
ну -ну...
Надо было вначале не мелких ублюдков щемить по районам, а бить в судебную верхушку...
Кто твои законы будет применять ? Из прокуроров - вообще калейдоскоп... Клоун.
показати весь коментар
28.12.2020 16:23 Відповісти
Так и не понял смысл нового закона,ведь за нарушение антикоррупционного законов УЖЕ есть соответствующие статьи в уголовном кодексе!!!
показати весь коментар
28.12.2020 16:43 Відповісти
Ну не хватит двух-трех голосов - и дело с концом.
показати весь коментар
28.12.2020 18:06 Відповісти
Зебильё, крутите пластинку про:
"Дайте ему ещё 100 дней!")))
показати весь коментар
28.12.2020 21:44 Відповісти
какая пидступная зрадище.
показати весь коментар
29.12.2020 05:24 Відповісти
 
 