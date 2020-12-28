Головною метою законопроєкту про територіальну оборону є створення окремого від ЗСУ військового формування, - заступник секретаря РНБО Кривонос

Головною метою законопроєкту про територіальну оборону є виведення військ територіальної оборони зі складу Збройних сил України (ЗСУ) в окреме військове формування, повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) генерал-майор Сергій Кривонос.

"У нас територіальна оборона зараз, як Вавилонська вежа. Усі про неї говорять не один рік, але всі говорять різними мовами, хочуть побудувати, не розуміючи простих речей. Законопроєкт про територіальну оборону розставить усі взаємини, починаючи від президента України і закінчуючи останнім громадянином України", - сказав Кривонос на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Так, проєкт закону №4504 "Про територіальну оборону України" передбачає виведення військ територіальної оборони зі складу ЗСУ в окреме військове формування. При цьому чисельність військ затверджуватиметься Верховною Радою і вводитиметься новий вид служби - територіальна військова служба.

Зі свого боку голова правління ГО "Всеукраїнське об'єднання "Патріот" Анна Майборода додала, що територіальна оборона виконує свої функції за межами бойових дій, але має починати готуватися під час мирного періоду.

Так, основними принципами законопроєкту спікери назвали: територіальність, масовість і мінімальний час боєготовності.

Крім перерахованих вище чинників, спікери наголосили на важливості громадськості в ухваленні рішень щодо законопроєкту.

"Важлива роль, на яку ми спиралися, - це роль громадськості, волонтерів та організацій. Вони і раніше, і зараз є сильним чинником розвитку та резервом територіальної оборони. Є напрями, де без громадськості дуже важко досягти позитивного результату. Наприклад, питання, пов'язані з формуванням і розвитком громадянської ідентичності, питання національно-патріотичного виховання", - сказав голова правління ГО "Рух сприяння територіальній обороні України" Андрій Гордієнко.

Спікери також вважають, що правильно організована система територіальної оборони дасть змогу зберегти конституційний порядок і забезпечити стабільну життєдіяльність регіонів та країн.

Крім того, Кривонос відповів на запитання журналістів щодо заяви першого заступника секретаря РНБО Михайла Коваля про те, що він дозволяє собі "лізти в політику", попри закон про військових. "У законі про соціальний захист військовослужбовців чітко зазначено те, що забороняється військовослужбовцям. Я не є членом політичної партії, я не беру участі в політичних зборах. А все інше не є забороненим. Тому я це ніяк не коментуватиму. Але все, що прописано в законі для військовослужбовців, я чітко виконую", - сказав Кривонос.