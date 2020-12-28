УКР
Головною метою законопроєкту про територіальну оборону є створення окремого від ЗСУ військового формування, - заступник секретаря РНБО Кривонос

Головною метою законопроєкту про територіальну оборону є створення окремого від ЗСУ військового формування, - заступник секретаря РНБО Кривонос

Головною метою законопроєкту про територіальну оборону є виведення військ територіальної оборони зі складу Збройних сил України (ЗСУ) в окреме військове формування, повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) генерал-майор Сергій Кривонос.

"У нас територіальна оборона зараз, як Вавилонська вежа. Усі про неї говорять не один рік, але всі говорять різними мовами, хочуть побудувати, не розуміючи простих речей. Законопроєкт про територіальну оборону розставить усі взаємини, починаючи від президента України і закінчуючи останнім громадянином України", - сказав Кривонос на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Так, проєкт закону №4504 "Про територіальну оборону України" передбачає виведення військ територіальної оборони зі складу ЗСУ в окреме військове формування. При цьому чисельність військ затверджуватиметься Верховною Радою і вводитиметься новий вид служби - територіальна військова служба.

Також читайте: Заступник секретаря РНБО Кривонос пропонує дозволити проходити строкову службу в батальйонах тероборони і тримати вдома зброю: Зараз строковики в ЗСУ - це служба рабів

Зі свого боку голова правління ГО "Всеукраїнське об'єднання "Патріот" Анна Майборода додала, що територіальна оборона виконує свої функції за межами бойових дій, але має починати готуватися під час мирного періоду.

Так, основними принципами законопроєкту спікери назвали: територіальність, масовість і мінімальний час боєготовності.

Крім перерахованих вище чинників, спікери наголосили на важливості громадськості в ухваленні рішень щодо законопроєкту.

"Важлива роль, на яку ми спиралися, - це роль громадськості, волонтерів та організацій. Вони і раніше, і зараз є сильним чинником розвитку та резервом територіальної оборони. Є напрями, де без громадськості дуже важко досягти позитивного результату. Наприклад, питання, пов'язані з формуванням і розвитком громадянської ідентичності, питання національно-патріотичного виховання", - сказав голова правління ГО "Рух сприяння територіальній обороні України" Андрій Гордієнко.

Спікери також вважають, що правильно організована система територіальної оборони дасть змогу зберегти конституційний порядок і забезпечити стабільну життєдіяльність регіонів та країн.

Також читайте: Заступник секретаря РНБО Кривонос про ідею Зеленського мобілізувати жінок і чоловіків: "Ми ж не воюємо м'ясом"

Крім того, Кривонос відповів на запитання журналістів щодо заяви першого заступника секретаря РНБО Михайла Коваля про те, що він дозволяє собі "лізти в політику", попри закон про військових. "У законі про соціальний захист військовослужбовців чітко зазначено те, що забороняється військовослужбовцям. Я не є членом політичної партії, я не беру участі в політичних зборах. А все інше не є забороненим. Тому я це ніяк не коментуватиму. Але все, що прописано в законі для військовослужбовців, я чітко виконую", - сказав Кривонос.

РНБО (2325) Кривонос Сергій (81) тероборона (395)
+7
_От работающих на путлера слуг Украина может ожидать только подлянок и удара в спину. Ни единого шага на пользу Украине они не сделают, это нелепо.
28.12.2020 15:49 Відповісти
+6
О, Боги - на скільки ж ти недолугий.
Тероборона - це резервістська армія на кшталт Норвегії чи Швейцарії. Однак з українськими особливостями.
Без цього формування, ми програємо наступну фазу війни з кацапами.
Проте, певно, малоросам, по типу тебе - це і треба.

P.S. А Азов це взірець мужності, дисципліни та професіоналізму. І лише тупі порохоботи та зебіли це не визнають...
28.12.2020 16:49 Відповісти
+4
Не надо судить по себе кто есть кто. Кривонос в 2014г защищал Краматорский аэродром от гиркинцев, а вы неизвестно чем занимались. Судя по вашей реакции, наверное, бегали по референдумам.
28.12.2020 16:52 Відповісти
Якщо якась область вирішить відділитися, або тероборона не може впоратися, то на допомогу має прийти ЗСУ. Не інакше.
28.12.2020 19:36 Відповісти
А якщо і ЗСУ не дає ради, то ми маємо стратегічних партнерів -- США і НАТО.
28.12.2020 19:39 Відповісти
Вже прийшли на допомогу півтора мільйонам громадян, яких перетворено окупантами і безпорадністю оборони на бомжів. Я вам про те, що це питання повинно бути продумане фахівцями і виважене, а Ви мені як Ленін - головне влізти в бійку, а там як карта ляже. Я вам про мислення, а ви мені про бездумність ризику головами і майном громадян. США вже член раз положили на їх гарантії, і положать стільки разів , скільки це вигідно їх національним інтересам. Я диву даюсь які наївні люди - як діти.
28.12.2020 19:46 Відповісти
До чого тут США та тероборона?
29.12.2020 03:43 Відповісти
Ви протирічите самі собі. Одних знищили одразу, а другі виживали бо мали тайні знання!
Не бігали прості бандерівці по лісах викрикуючи "Слава Україні". То були прості люди, які боролися за свою волю на своїй землі і тому віталися скромно: "Слава Йсу!" бо, вірили в Бога та вивчали Писання, а не матеріали ЦК партії.
До того ж, Молоду гвардію розкрили тому що, вони накрали різдв'яних подарунків у німців і роздали всім своїм. Ось німцям знадобилося просто пройтися по хатах і пошукати дітей, які граються фантиками чи пляшку з під французького вина в серванті.
29.12.2020 03:40 Відповісти
В чому я собі протиріччю в тому що закликаю включити мислення і фахівців щоб не влізти в чергову халепу? Це ви покладаєте надію не на мислення а на віру древнєсемітських міфів і лобизання деревяних дошок як спасіння від окупантів.
29.12.2020 06:57 Відповісти
фахівці це, ви з Арестовичем? Кривонос ніфіга не фахівець?
29.12.2020 22:20 Відповісти
Що поганого в тому що я вимагаю думати? І до чого сюди приплели Арестовича.?
30.12.2020 05:38 Відповісти
Ну, вимагати думати можна на платній лекції, як це робив Арестович або на філософському гуртку. А тут ви видаєте себе спеціалістом з військових питань, як Арестович.
30.12.2020 09:10 Відповісти
Кривонос каже,що українська тер.оборона-це Вавілонська вежа,які всі хочуть побудувати,але не можуть,бо говорять різними мовами.Звичайно,що «говорити різними мовами» в даному випадку означає не «мати одинакових ідей,не мати одинакових світоглядів».Але в оригіналі,хто пам'ятає легенду,Вавілонська вежа була побудована тільки тому,що всі люди на той момент,говорили однією мовою,прекрасно розуміли один одного і,всі разом зговорившись між собою,цю вежу побудували..Але легенда має закінчення:побудована вежа не сподобалася Богу.Бог,створив людей не для того,щоб вони побудували собі якусь «будівлю»і сиділи навколо цієї «будівлі».Але для того,щоб люди «розійшлися» по землі.Тому,Вавілонська вежа була знищена і щоб її знову не відбудували,люди перестали розуміти один одного,почали говорити «різними мовами».Кривонос,ми горим «різними мовами»,щоб «не понабудовувати Вавілонських веж».(образно)
28.12.2020 17:24 Відповісти
Кривонос мав на увазі українців, які не мають спільної мови, бо є малороси і українці, запроданці і патріоти.
28.12.2020 19:06 Відповісти
Оксаночко,»Вавілонська вежа»-це спроба одинаково думаючих людей створити,щось що обіцяє їм бути всесильними.В результаті те що вони створять-буде не живучим і вони розійдуться в різні сторони,перетворившись з рідних на чужих.Тобто,»побудувати Вавілонську вежу»-означає зробити щось,що приведе до розколу суспільства.Оксаночко,якщо твій Кривонос хоче будувати «Вавілонську вежу»з українцями-це виходить,що він хоче розколоти українців на різні табори.Ти можеш пояснити яку користь отримає від того Україна?Якщо ж Кривонос планує,що цю «специфічну конструкцію»будуть будувати українці і малороси,які вже на старті один одного не розуміють і ненавидять,то в результаті ми отримаєм важкий внутрішній воєнний конфлікт.
28.12.2020 20:17 Відповісти
Каждый князь хочет хоть и маленькую но СВОЮ армию.
28.12.2020 18:17 Відповісти
Не князь, а кошовий атаман. Ми в Україні.
28.12.2020 18:28 Відповісти
А це не має значення як називати і де ми знаходимося.
Усі хто хоть трохи піднявся в арміі хочуть політичних важелів, а ті хто має політичні важелі хоче ще й свою армію.
Нас в цій схемі як простих людей немає.
28.12.2020 18:36 Відповісти
А що у цьому незвичайного? Таке ми бачимо повсюди.
29.12.2020 03:28 Відповісти
Кривонос молодец!
29.12.2020 00:59 Відповісти
Добре було б Територіальну оборону не тільки вивести з під підпорядкування ЗСУ, а взагалі підпорядкувати скажімо голові ВРУ.
29.12.2020 03:27 Відповісти
Один мудрий англійський король якось видав наказ про те що, кожен англієць має після ранкової меси в неділю показати свою майстерність зі стрільби з лука. Чому з лука? Та, в той час це, була єдина зброя крім пращі доступна кожному. Переможець отримував приз залежно від богатства населеного пункту. Хтось міг виграти корову, а хтось курку. Та важливим було тільки те що, кожен мешканець країни більш-менш влучно міг стріляти з лука.
І ось коли при Азенкурі глозаді англійські лучники зустрілися з французькими вельмишановними то, вигарли таки голозаді. Чому голозаді? Тому що, англійську армію вразила дезентерія і легше було ходити без штанів. Хай і без штанів але вони нанесли Франції такий розгром що, та відновлювалася 150 років.
29.12.2020 04:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 