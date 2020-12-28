В рамках "Мінська" не може бути вирішене питання про припинення війни, - Резніков

Ухвалення рішення про припинення війни і настання миру в Україні можливо тільки на рівні перших осіб держав

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" заявив віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.

За словами Резнікова, крім "нормандського формату", немає інших варіантів.

"Якщо лідери Нормандського формату раптом не скажуть, або хтось один з чотирьох: "Все, ми вмиваємо руки, припиняємо, не маємо більше надії". Я повторюю, що сьогодні комунікації тривають. Тому це означає, що нормандський формат - це головний майданчик", - пояснив віцепрем'єр.

За словами Резнікова, в рамках "Мінська" не може бути вирішене питання про припинення війни і настання миру.

"Це не той майданчик, не той рівень компетенції людей, які беруть в ньому участь, за всієї поваги до всіх членів української делегації, представників ОБСЄ, чи РФ. Ухвалення рішення про припинення війни і настання миру в Україні можливе тільки на рівні перших осіб держав: Україна, Росія за допомогою наших посередників, миротворців Франції та Німеччини, і, можливо, до цього можуть приєднатися лідери інших провідних країн світу", - додав Резніков.