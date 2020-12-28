УКР
Новини Агресія Росії проти України
В рамках "Мінська" не може бути вирішене питання про припинення війни, - Резніков

Ухвалення рішення про припинення війни і настання миру в Україні можливо тільки на рівні перших осіб держав

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" заявив віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.

За словами Резнікова, крім "нормандського формату", немає інших варіантів.

"Якщо лідери Нормандського формату раптом не скажуть, або хтось один з чотирьох: "Все, ми вмиваємо руки, припиняємо, не маємо більше надії". Я повторюю, що сьогодні комунікації тривають. Тому це означає, що нормандський формат - це головний майданчик", - пояснив віцепрем'єр.

За словами Резнікова, в рамках "Мінська" не може бути вирішене питання про припинення війни і настання миру.

Читайте: "Геополітична мета Росії - це відновлення свого впливу", - Резніков

"Це не той майданчик, не той рівень компетенції людей, які беруть в ньому участь, за всієї поваги до всіх членів української делегації, представників ОБСЄ, чи РФ. Ухвалення рішення про припинення війни і настання миру в Україні можливе тільки на рівні перших осіб держав: Україна, Росія за допомогою наших посередників, миротворців Франції та Німеччини, і, можливо, до цього можуть приєднатися лідери інших провідних країн світу", - додав Резніков.

мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Резніков Олексій (1451)
В рамках "Минска" не может быть решен вопрос о прекращении войны, - Резников/ Дошло до тупаря. А он так верил-Шефир: Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет.
показати весь коментар
28.12.2020 16:39 Відповісти
причем слова резникова к шефиру ?
показати весь коментар
28.12.2020 18:26 Відповісти
причем слова резникова к шефиру ?/ Резников служит кодлану, правящему Украиной. Шефир озвучивает старшего в кодлане- Коломойского.Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский./ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
показати весь коментар
28.12.2020 19:39 Відповісти
Вопросы войны решаются на поле боя, так было всегда. Или наши еврейцы, что то придумали новое, или у них вообще другие цели и задачи?
показати весь коментар
28.12.2020 19:21 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 01:14 Відповісти
 
 