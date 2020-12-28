НАБУ закрило ще шість справ про недостовірне декларування, зокрема, щодо Філатова, Павелка і судді КС Завгородньої, - НАЗК

Правоохоронні органи закрили ще шість кримінальних проваджень за умисне декларування недостовірної інформації на підставі рішення Конституційного Суду України № 13-р / 2020.

Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), передає Цензор.НЕТ.

"Ці провадження були відкриті за матеріалами, які Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до правоохоронних органів після встановлення ознак недостовірного декларування за результатами повної перевірки декларацій", - повідомило НАЗК.

Національне антикорупційне бюро України, зокрема, закрило провадження стосовно таких осіб:

- мера Дніпра Бориса Філатова (в деклараціях за 2016 і 2017 роки виявлено недостовірні відомості на суму 485,8 тис. грн і 519,7 тис. грн);

- судді Конституційного Суду України Ірини Завгородньої (не задекларувала авто Land Rover вартістю 615,3 тис. грн, що належить чоловікові);

- президента Української асоціації футболу, нардепа VIIІ скликання Андрія Павелка (не задекларував аксесуар вартістю 425 тис. грн, подарунки у вигляді користування готельним номером, не вказав цивільну дружину і її майно (авто Bentley Continental, Land Rover Range Rover, користування квартирою);

- нардепа VIIІ скликання Ігор Шкіря (не задекларував майно на загальну суму 63 млн грн, в тому числі 6 земельних ділянок, що належать дружині, власні корпоративні права, дохід члена сім'ї, фінансові зобов'язання свої і дружини);

- судді Заводського районного суду міста Кам'янське Дніпропетровської області Станіслава Ричка (загальна сума недостовірних відомостей - 1,6 млн грн).

Крім того, Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження стосовно начальника слідчого відділу Покровського відділення поліції в Дніпропетровській області Сергія Удовенка, який не задекларував власні грошові активи сумарно на 762,1 тис. Грн.

"Правоохоронні органи закрили ці провадження, оскільки рішенням КСУ статтю 366-1 ККУ визнано неконституційною. Всього з травня 2020 року НАЗК встановило ознаки умисного декларування недостовірної інформації за ст. 366-1 ККУ в 97 деклараціях. Матеріали були направлені до правоохоронних органів. Через рішення КСУ притягнути до відповідальності осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях за попередні роки, наразі неможливо", - підсумували в НАЗК.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.