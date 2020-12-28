УКР
Степанов: Україна і далі купуватиме експериментальні ліки від COVID-19 всупереч обуренню ВООЗ

Міністерство охорони здоров'я України не збирається відмовлятися від планів придбати для лікування коронавірусу "Імуноглобулін" і "Тоцилізумаб", ефективність яких не доведена. Раніше за рішення купити ці препарати нашу країну розкритикувала ВООЗ.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про виділення коштів на централізовану закупівлю лікарських засобів "Імуноглобулін" і "Тоцилізумаб". Ці два лікарські засоби внесено в національний протокол лікування COVID-19. Цей протокол складається провідними фахівцями нашої країни, які щодня лікують українців, хворих на коронавірус, рятують їхні життя. Якщо українські фахівці, використовуючи це, рятують життя українців, то ми закуповуватимемо і поставлятимемо в лікарні ці лікарські засоби для того, щоб вони і далі рятували", - сказав міністр.

Читайте також: У ВООЗ побоюються нових мутацій COVID-19: украй важливо адаптувати системи тестування до мутованого вірусу

За його словами, проведені в Україні дослідження ефективності "Імуноглобуліну" показали непоганий результат.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували Кабмін за намір витратити 125 млн гривень на експериментальні ліки від COVID-19.

Автор: 

ВООЗ (775) карантин (18172) ліки (1356) МОЗ (5418) закупівлі (3537) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
"Фуфломицин" наше фсио!
28.12.2020 16:23
бабло не пахне - воно зЄ-лене....
28.12.2020 16:25
Санитару Степанову никакой ВОЗ не указ....
28.12.2020 16:24
28.12.2020 16:23
Дивишся смертність в країнах що живуть по інструкції ВОЗ , порівнюєш з Україною і сидиш закривши рота.
28.12.2020 16:26
дело в том что у нас очень низкая продолжительность жизни у самой предрасположенной к смертности группе населения, а именно мужчины 60+...вот и вся отгадка
28.12.2020 16:33
В Україні фальсифікують діагнози ковід-19 щоб отримати додаткові виплати медикам, тому в нас така гарна статистика. Якби за фальсифікацію діагнозів саджали в тюрму, статистика би наблизилась до міжнародної! А закуповувати сумнівні ліки під час епідемії і годувати ними хворих це мародерство та диверсія і за це має бути розстріл по законам воєнного часу!
28.12.2020 16:49
І що тим хочеш сказати?
28.12.2020 17:04
Хочу сказати що Степанова та Радуцького потрібно арештувати та віддати під трибунал за фальсифікацію роботи!
28.12.2020 17:07
Арестовуй і віддавай!
28.12.2020 20:07
"В Україні фальсифікують діагнози ковід-19 щоб отримати додаткові виплати медикам, тому в нас така гарна статистика."? Це як? "гарна статистика" і "кількість сфальсифікованих діагнозів, щоб отримати виплати"? ти вже зовсім дебіл?!
28.12.2020 20:24
Тобто ти пропонуєш вірити української владі, що "все гаразд" в економіці і т.п.? Ооот молодець! В країнах свободногь світу кажуть правду, так, як воно є, а на расіі, Китаї і т.п. ні. В Україні зараз при владі малороси. Вони постійно брешуть. А ти вір..
28.12.2020 16:33
ви ж порівнюєте офіційні цифри. А вони геть не схожі за обсягом. В нас тестують по крихточці за добу, на заході більше народу тестують, тому і вищий показник. В нас не тільки тестують недостатню кількість населення, а ще й ********** замовчувати справжні причини смерті пацієнта. Тож, наші цифри геть не об"єктивні. Це скоріше засиб впливу на суспільство.
28.12.2020 17:09
засіб*
28.12.2020 17:11
Тим більше, якщо у нас менше тестують, значить смертність в порівнянні з новими випадками ще нижча, я порівнював з Іспанією,то тут жесть просто, а зараз ,коли сам захворів, то зрозумів чому- тут тупо не лікують, у них інструкції по яких чим більше помре тим краще,мабуть.
28.12.2020 17:19
А ты лучше общую смертность за сентябрь-октябрь-ноябрь глянь. И подумай, с чего бы это? Это во-первых. А во-вторых, поинтересуйся "разработкой" отечественного иммуноглобулина. Только представь себе, что весь мир испытывал лечение плазмой переболевших пациентов и иммуноглобулинами, полученными из крови этих же пациентов. В итоге, понял, что даже это если и работает, то очень слабо. А мы взяли старый фуфлоглобулин "Биовен", которым у нас лечат от всех видов инфекционных заболеваний, полученный из крови кого угодно, сами провели "испытания" в своих больницах аж на 66!!! пациентах (а скорей всего просто сказали, что провели - кто проверит?), которых отобрали сами же, и сказали, что препарат, внимание, УМЕНЬШАЕТ ЛЕТАЛЬНОСТЬ В 4 РАЗА. Да это, б...дь, Нобелевскую премия сразу давать нужно. И цена пустяковая - всего баксов 500-600 на курс - подарок. А главное, что и в ампулы можно даже дистиллированную воду заливать - разницы никто не заметит. И вот этого говна мы закупаем на десятки миллионов гривен! Я считаю, что за это нужно кого-то садить.
28.12.2020 22:27
ВОЗ може когось за щось критикувати, коли сама буде щось робить комусь корисного
28.12.2020 16:23
28.12.2020 16:24
28.12.2020 16:25
експериментуй на своїй сімї, та жителях Конче Заспи - отого " кварталу слуг народних".....
28.12.2020 16:24
Ти знаєш ,що європейські коновали взагалі тупо нічого не роблять, лишень статистику смертності ведуть.,так що помовч.
28.12.2020 16:27
Так переміщуйтесь сюди, до Степанова.
28.12.2020 16:41
Пізно, сьогодні лікарняне закрили по ковіду- серед ночі вигнали були з лікарні з запаленням ,сказали дома ліки пити. Якби не їздив,по інших питаннях, в Україні лікуватись, то б тут вже б помер, або інвалідом став.
28.12.2020 17:01
Тим більше, не можна затягувати.
28.12.2020 17:04
Ну канешна, канешна, "мы шампиньоны мира па барьбе с каранавирусом!". Скора дагоним и перагоним Сингапур в развитии!
28.12.2020 16:41
це які і де в ЕС нічого не роблять...- і це , про таке ти чуло - не говоріть що нам робити...- дальше можливо чув....
28.12.2020 22:00
Що за набір словосполучень? Святкуєш ще Різдво?
28.12.2020 23:05
Ти дальше розказуй як у ЕС нічого ніхто не робить...- відносно Ковіда та іншого...- а у нас Ляшко із Захарченко спасають Україців ....
Відносно мого особистого - як тут місцеві кажуть - а ***** то *** що я роблю...
28.12.2020 23:16
Бабло йде мимо каси ВОЗ
28.12.2020 16:25
Этот баран читал инструкции к препаратам, или кроме стоимости он о них ничего не знает?
28.12.2020 16:26
Судя по шабашам и беснованию попов со стадом, то препараты должны закупаться иниые: Лохобаблил, Поподжипон, Свечеж*пин, Разводи.ком, Ползоколен и Долбобаран))
28.12.2020 16:27
ВОЗ все врет! Эффективность этих препаратов для обогащения зеленых клоунов ВЕСЬМА ВЫСОКА!!!! Поэтому будем закупать!!!
28.12.2020 16:29
Вот сам этим и колись.
28.12.2020 16:35
питання ж не в тому, хто буде тим колотися, а в тому, що степанов та інші зе збираються витратити на закупівлю ліків ефективність яких не доведена 125 млн. гривень.

цікаво, який там відкат.
28.12.2020 16:53
120млн. гривен
29.12.2020 02:27
Коли Бог чи Природа щось забирає,то потім обов"язково щось дає...Тобто якщо нема розуму у наших можновладців,то це компенсується міцним здоров"ям і імунітетом народу...Принаймні я на те сподіваюсь...
28.12.2020 16:57
і тут ти не вгадав ЗОВСІМ! Українці до старості тупо не доживають, тому і смертність менша, ніж в Європі від цього вірусу, який вбиває в основному найстаріших! Україна зловила БІНГО: І КАЗНОКРАДІВ, І СЛАБКИХ ЛЮДЕЙ, які просто не доживають до пенсії....
28.12.2020 17:12
Як завжди в таких ситуаціях,нам допоможе міністр МОЗ здорових людей (3 тижні тому): https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2824279887856560 Замість того, аби покращувати стандартну допомогу, якої зараз критично бракує, наприклад, доступу до кисню, вчергове витрачаються державні кошти на ліки з сумнівною, а в другому випадку взагалі з недоведеною ефективністю.
28.12.2020 17:00
якби не наші гігантські корупційні афери та аферисти на найвищих рівнях, то в "спеціалістів" можна було б і повірити. Але ж в нашій країні жага легких грошей в чиновників всіх міністерств, і охорони здоров"я зокрема, настільки велика, що вже і не віриш в те, що наші спеціалісти на щось здатні, окрім "дєланія дєнєг"..
28.12.2020 17:03
Так пусть у меня скупит... "экспериментальное " - струганые спички в колбаску...
28.12.2020 17:06
1 нужны фамилии ведущих ученых, спецов Украины гарантирующих эфективность этого лекарства. 2 президент кабмин и депутатыты получают это лекарство под камерами журналистов... 3 только потом его даете людям.
ато когда ученые говорят что шкарлету не место на посту министра, вы их не слышите, а когда кто то без конкретных фамилий одобрил препарат, вы с больим рвением прислушались.

НЕ СТРАННО ЛИ, господа?????
28.12.2020 17:09
так це ж непочатий край по розкраданню бюджету - як вони можуть зупинитись???
28.12.2020 17:10
ніяк...
28.12.2020 22:03
Какое там возмущение ВОЗ если наверное наш министр откат хороший получил за испытание на украинцах этих лекарств!
28.12.2020 17:50
Зрозуміло. Хтось з наших "фахівців" добре "заробляє" на закупівлі цих "ліків".
28.12.2020 18:06
Идиот, пустышки закупает
28.12.2020 18:26
откат получен и освоен - назад дороги нет. Еще интересно чей это иммуноглобулин, не касапский часом?
28.12.2020 20:39
Местная фарммафия его выпускает. Поинтересуйся, "Биовен" называется. Абсолютная пустышка.
28.12.2020 22:28
Степанов: Україна і далі купуватиме експериментальні ліки від COVID-19 всупереч обуренню ВООЗ - Цензор.НЕТ 7675
28.12.2020 23:27
У тоцилизумаба очень сомнительная эффективность.
28.12.2020 23:40
28.12.2020 23:41
Хоч ефективність засобів не доказана - відкати вже отримано . І насра...и Степанову , що ВОЗ проти використання не сертифікованих та не перевірених медичних засобів - його та його родичів тим не лікуватимуть
28.12.2020 23:59
А що це ВОЗ так возбудився?
Хочуть мати виключне право втюхувати всім своє лайно?
29.12.2020 01:02
 
 