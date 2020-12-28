Степанов: Україна і далі купуватиме експериментальні ліки від COVID-19 всупереч обуренню ВООЗ

Міністерство охорони здоров'я України не збирається відмовлятися від планів придбати для лікування коронавірусу "Імуноглобулін" і "Тоцилізумаб", ефективність яких не доведена. Раніше за рішення купити ці препарати нашу країну розкритикувала ВООЗ.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про виділення коштів на централізовану закупівлю лікарських засобів "Імуноглобулін" і "Тоцилізумаб". Ці два лікарські засоби внесено в національний протокол лікування COVID-19. Цей протокол складається провідними фахівцями нашої країни, які щодня лікують українців, хворих на коронавірус, рятують їхні життя. Якщо українські фахівці, використовуючи це, рятують життя українців, то ми закуповуватимемо і поставлятимемо в лікарні ці лікарські засоби для того, щоб вони і далі рятували", - сказав міністр.

Читайте також: У ВООЗ побоюються нових мутацій COVID-19: украй важливо адаптувати системи тестування до мутованого вірусу

За його словами, проведені в Україні дослідження ефективності "Імуноглобуліну" показали непоганий результат.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували Кабмін за намір витратити 125 млн гривень на експериментальні ліки від COVID-19.