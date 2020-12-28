УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10071 відвідувач онлайн
Новини
2 957 10

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою синові Гладковського у справі "Укроборонпрому"

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою синові Гладковського у справі

Детективи НАБУ і прокурори САП завершили розслідування за підозрою щодо сина Юрія Гладковського в отриманні 950 тис. грн за вплив на ухвалення рішення гендиректором "Укрспецекспорту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як зазначається, 28 грудня 2020 року стороні захисту відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду. Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом").

Слідство встановило, що підозрюваний разом зі ще кількома особами в 2015-2017 рр. реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших підприємств.

Читайте також: Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук

"Завдяки зусиллям підозрюваного, ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За що він отримував неправомірну вигоду, яка, за домовленостями, мала становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором підозрюваниий отримав 950 тис. грн. неправомірної вигоди. Однак, на переконання слідства, це не єдиний випадок протиправної діяльності — решту фактів наразі досліджують", - підкреслюється в повідомленні.

Завдяки такій схемі "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому в бюджет не надійшло понад 49 млн грн, з яких 25,77 - податок на додану вартість, 23,57 - податок на прибуток.

Прізвища підозрюваного пресслужба НАБУ не уточнює. Однак раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву журналіста Сергія Лещенка повідомляв про те, що НАБУ і САП вручили підозру синові Гладковського у справі "Укроборонпрому".

Автор: 

НАБУ (5429) Укрспецекспорт (93) Укроборонпром (1743) Гладковський Олег (307)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Этот интеллигентный юноша обвиняется в контрабанде б.у. танковых запчастей из Раши
Он белый пушистый ангел по сравнению с ЗЕ-говнюками

Кстати,"по мнению следователей были и другие случаи .."
Вот вам уровень следствия - вместо фактов используются "мнения следователей"
показати весь коментар
28.12.2020 16:35 Відповісти
+2
расследование по подозрению в отношении сына Юрия Гладковского в получении 950 тыс. грн /Для сравнения. Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов
показати весь коментар
28.12.2020 16:52 Відповісти
+1
Я відразу попереджаю,що ніякого відношення до Глад..... не маю,але для балабольства такий вкид. В одному з інтервью пан Коломойський на питання його відношененя до Гладковського заявив,що ніхто ні в чому не розібрався що і як,можливо цим хлопцям потрібно дати Героя за те,що під час війни вони змогли нелегально постачати з/ч для потреб війська. Приблизно так,тож мені смішно коли одні вступають на захист,другі--обвинувачують при тому нічого не знаючи. І хто мені розповість,що сила МЕДІА нічого не значить,рейтинг Медвегімнюка 30% на його каналах,а Пороха 30%---на його каналах........ А в самих мозгів НІХТ?
показати весь коментар
28.12.2020 17:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як не вимагають міри "прєсєчєнія", то можна вже тікать
показати весь коментар
28.12.2020 16:26 Відповісти
ну того подозрения что объявили гладковскому для этого не достаточно
разве только чтоб курей посмешить
показати весь коментар
28.12.2020 18:55 Відповісти
грубо говоря гладковский не смог показать откуда взял товаров на сумму 165 лямов (потому что черный контрабас из рашки) и ему насчитали налогов на всю эту сумму - посчитав ее чистой прибылью - формально они правы, но вот по сути бред чистейший
показати весь коментар
28.12.2020 19:04 Відповісти
Этот интеллигентный юноша обвиняется в контрабанде б.у. танковых запчастей из Раши
Он белый пушистый ангел по сравнению с ЗЕ-говнюками

Кстати,"по мнению следователей были и другие случаи .."
Вот вам уровень следствия - вместо фактов используются "мнения следователей"
показати весь коментар
28.12.2020 16:35 Відповісти
расследование по подозрению в отношении сына Юрия Гладковского в получении 950 тыс. грн /Для сравнения. Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов
показати весь коментар
28.12.2020 16:52 Відповісти
ну и шо? даю 1000000000% - не посадят! через время окажется , что он еще и пострадавшмй
показати весь коментар
28.12.2020 17:24 Відповісти
Я відразу попереджаю,що ніякого відношення до Глад..... не маю,але для балабольства такий вкид. В одному з інтервью пан Коломойський на питання його відношененя до Гладковського заявив,що ніхто ні в чому не розібрався що і як,можливо цим хлопцям потрібно дати Героя за те,що під час війни вони змогли нелегально постачати з/ч для потреб війська. Приблизно так,тож мені смішно коли одні вступають на захист,другі--обвинувачують при тому нічого не знаючи. І хто мені розповість,що сила МЕДІА нічого не значить,рейтинг Медвегімнюка 30% на його каналах,а Пороха 30%---на його каналах........ А в самих мозгів НІХТ?
показати весь коментар
28.12.2020 17:44 Відповісти
Вслушайтесь в статью "злоупотребление ВЛИЯНИЕМ",цирк! "ЗЕ" просто отдыхает.Далее, Укрспецэкспорт, Укроборонпром и 950 тыс.грн , это даже не цирк.Это ........................................................................................................................................................
показати весь коментар
28.12.2020 17:48 Відповісти
Набу как кость в горле и сои и зелени☝
показати весь коментар
28.12.2020 17:58 Відповісти
 
 