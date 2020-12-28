НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою синові Гладковського у справі "Укроборонпрому"

Детективи НАБУ і прокурори САП завершили розслідування за підозрою щодо сина Юрія Гладковського в отриманні 950 тис. грн за вплив на ухвалення рішення гендиректором "Укрспецекспорту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як зазначається, 28 грудня 2020 року стороні захисту відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду. Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом").

Слідство встановило, що підозрюваний разом зі ще кількома особами в 2015-2017 рр. реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших підприємств.

"Завдяки зусиллям підозрюваного, ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За що він отримував неправомірну вигоду, яка, за домовленостями, мала становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором підозрюваниий отримав 950 тис. грн. неправомірної вигоди. Однак, на переконання слідства, це не єдиний випадок протиправної діяльності — решту фактів наразі досліджують", - підкреслюється в повідомленні.

Завдяки такій схемі "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому в бюджет не надійшло понад 49 млн грн, з яких 25,77 - податок на додану вартість, 23,57 - податок на прибуток.

Прізвища підозрюваного пресслужба НАБУ не уточнює. Однак раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву журналіста Сергія Лещенка повідомляв про те, що НАБУ і САП вручили підозру синові Гладковського у справі "Укроборонпрому".