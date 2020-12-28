УКР
Новини Справа заступника глави ОП Татарова
Микитась звернувся до Венедіктової з клопотанням про повернення справи Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов

Директор НАБУ Артем Ситник звернувся в СБУ з офіційним запитом про передачу справи з СБУ в НАБУ. Клопотання Микитася і звернення Ситника значно зміцнюють правову позицію НАБУ.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні, за даними джерел Цензор.НЕТ, підозрюваний Максим Микитась підписав клопотання до генерального прокурора Ірини Венедіктової і заступника генпрокурора Олексія Симоненка про передачу кримінальної справи, за якою підозри висунуті самому Микитасю і заступнику голови ОП Олегу Татарову. Микитась в клопотанні пише, що справа, яку Генпрокуратура передала в СБУ, була відкрита проти нього як народного депутата минулого скликання, і за законом ця справа перебуває у виключній компетенції НАБУ. Таке ви рідко побачите - сам обвинувачений просить від Генпрокурора не порушувати закон і не "зливати" його кримінальну справу!" - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, НАБУ залишають поза передачею справу Микитася-Татарова в СБУ, як це наказав заступник генпрокурора Олексій Симоненко, через незаконність такого рішення. Матеріали справи фізично продовжують перебувати в НАБУ.

Також дивіться: "Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Сьогодні, як повідомляють наші джерела, директор НАБУ Артем Ситник звернувся в СБУ з офіційним запитом про передачу справи з СБУ в НАБУ. Клопотання Микитася і звернення Ситника значно зміцнюють правову позицію НАБУ. Не виконати це клопотання і це звернення не можна. По суті Офіс Президента і Генпрокуратура працюють на захист Татарова, на виконання незаконного рішення. Але хто візьме відповідальність відмовити Микитасю і Ситнику - і прямо порушити закон?" - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов зазначив, що зараз головним завданням для ОП стане удар по Микитасю, справу хочуть забрати, щоб змусити основного свідка відмовитися від дачі свідчень щодо Татарова.

"Це просто демонстративне втручання оточення президента в роботу правоохоронних органів. Захищаючи Татарова, Володимир Зеленський опустився з ним на один рівень - рівень міліцейсько-суддівського "рішали", для якого "справедливість" і правосуддя" - це порожній фігуральний вислів, і який з гаранта дотримання законів став гарантом їх порушення ...", - резюмував Бутусов.

Читайте також: Зеленський атакував антикорупційну систему і робить усе, щоб відповідальність за владу взяв Майдан, - Бутусов

Автор: 

Бутусов Юрій (3641) Микитась Максим (292) Татаров Олег (431)
Топ коментарі
+13
Зеленского ныне поддерживает только малограмотное и деклассированное быдло - эксперт28 декабря, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d1%8b%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be.html#comments Комментарии: 1
Зеленский: от ipper bydlo к lower…В социальной структуре украинского общества, увы, не менее 40 % составляет так называемое быдло.Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил полчаса назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.И доля быдла к сожалению только увеличивается. Это следствие нашей беспросветной и длительной бедности, которая коверкает психику и мировозрение людей.Поэтому если у Президента рейтинг опускается до 40%, то это означает, что его поддерживает уже только бедное,.Рейтинг Зеленского сейчас колеблется уже на уровне 25% . Это означает, что внутри самого быдла он стал опускаться от условно говоря верхнего слоя - upper bydlo к самому дну, к черни, к lower bydlo.Соответственно ролики Зеленского стали совсем уж примитивными и расчитаными на людей, напрочь лишенных всякого критического мышления.Особенно это стало заметным после коррупционного провала Зеленского с Татаровым.Вообще скорость деградации и маргинализации гаранта поражает.Складывается впечатление, что он уже находится по ту сторону добра и зла.
28.12.2020 16:45 Відповісти
+11
"Вот деревня!... Кто ж его посадит?.." (с)

Микитась обратился к Венедиктовой с ходатайством о возвращении дела Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3347
28.12.2020 16:30 Відповісти
+10
Зепилы, ваш выход!
28.12.2020 16:37 Відповісти
"Вот деревня!... Кто ж его посадит?.." (с)

Микитась обратился к Венедиктовой с ходатайством о возвращении дела Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3347
28.12.2020 16:30 Відповісти
Дебилка венедиктова даже не понимает что такое ходатайство,чтобы его удовлетворить.
28.12.2020 16:33 Відповісти
венедиктова зато знает -удолетворить
28.12.2020 16:36 Відповісти
Бенядиктова знає як задовільнити , але це до юриспруденціі не відноситься!!!)))
28.12.2020 16:37 Відповісти
По поводу удовлетворений у них есть эксперт Богдан Яременко, который "@н@л-табу".

Микитась обратился к Венедиктовой с ходатайством о возвращении дела Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5488
28.12.2020 16:37 Відповісти
МАБУТЬ ПІСЛЯ ВИИБОРІВ ЇХ УСІХ УДОВЛЕТВОРЯТЬ.
28.12.2020 17:49 Відповісти
Для неї клопотання - це щось про клопів...
28.12.2020 23:03 Відповісти
Давид Арахамия летит на Занзибар

Микитась обратился к Венедиктовой с ходатайством о возвращении дела Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2979
28.12.2020 16:35 Відповісти
"Чуть-чуть, где-то четыре дня хочу провести в Буковеле, но это если найду жилье. Пока с жильем очень трудно. А потом, планировал, обещал детям еще год назад поехать на Занзибар. Мы боялись ехать из-за коронавируса, но сейчас все переболели и теперь его не боимся", - сообщил Арахамия.
Туры на остров Занзибар (Танзания) действительно сейчас популярны. Это такая себе альтернатива Мальдивам. Тут тоже пляжи в стиле "баунти", местный колорит, традиции танзанийцев. В январе перелет и 7 ночей на Занзибаре с завтраками обойдутся как минимум 50 000 гривен на двоих. Это цена за проживание в 3-звездочном отеле. Если речь идет об улучшенном питании и гостиницах классом выше - цена стартует от 80 000 гривен.
28.12.2020 16:52 Відповісти
"Если спросят - помогал детям"!
От жалко порошенко не додумался такую мазу про Мальдивы слепить - "дети очень просили"
показати весь коментар
Порошенко, за 5 років , відпочивав одну єдину неділю І на відміну від зеленської плісняви ніколи ніким не прикривався, тим більше дітьми.
показати весь коментар
Так так, просто відпочивав як Петро інкогніто...
показати весь коментар
Хіба це фейкове лайно про "інкогніто" не розслідували? Поцікавтесь, що з'ясували, щоб не виглядати ідіотом. Хоча... мені яка різниця, як ви виглядаєте?
показати весь коментар
для них 80 000 тыс грн что нищеброду в Одессу на 2 дня смотаться ...- там сотни лямов зЭлени пилится цоденне...
показати весь коментар
Антикорупційний комітет мав би поцікавитися, звідки у дітей хламідії такі кошти. Бо сам хламідія, їх точно не заробляє.
показати весь коментар
28.12.2020 22:09 Відповісти
Джунгли Занзибара его родина. Видать ностальгия замучила.
показати весь коментар
Зепилы, ваш выход!
28.12.2020 16:37 Відповісти
Ти вийшов- цього вистачить!)))
28.12.2020 16:55 Відповісти
Зеленского ныне поддерживает только малограмотное и деклассированное быдло - эксперт28 декабря, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d1%8b%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be.html#comments Комментарии: 1
Зеленский: от ipper bydlo к lower…В социальной структуре украинского общества, увы, не менее 40 % составляет так называемое быдло.Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил полчаса назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.И доля быдла к сожалению только увеличивается. Это следствие нашей беспросветной и длительной бедности, которая коверкает психику и мировозрение людей.Поэтому если у Президента рейтинг опускается до 40%, то это означает, что его поддерживает уже только бедное,.Рейтинг Зеленского сейчас колеблется уже на уровне 25% . Это означает, что внутри самого быдла он стал опускаться от условно говоря верхнего слоя - upper bydlo к самому дну, к черни, к lower bydlo.Соответственно ролики Зеленского стали совсем уж примитивными и расчитаными на людей, напрочь лишенных всякого критического мышления.Особенно это стало заметным после коррупционного провала Зеленского с Татаровым.Вообще скорость деградации и маргинализации гаранта поражает.Складывается впечатление, что он уже находится по ту сторону добра и зла.
28.12.2020 16:45 Відповісти
"60% нашего быдла составляют выжившие из ума пенсионеры, находящиеся на грани выживания."

"Когда Порошенко в отчаянии запускал свою АРМОВИРУ, он обращался главным образом именно к быдлу, своему последнему электорату."
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/423015-bydlo__poslednij_bastion_zelenskogo
показати весь коментар
Та що ж це таке?! Ленiн говорив про деяких людей ,що вони "насекомые",польска шляхта називала украiнських селян бидлом, а тут ще знайшлися украiнськi злопихателi,якi зпихатост та зарозумiлостi ,ображают значну частину украiнського народу,чи то з власноi глупоти,чи то як найманцi кланово -олiгархiчних партiй.Моi аргументи:1) Тi хто проголосував за Зеленського i К.хотiли позбутися кланово-олiгархiчноi полiтичноi та соцiально-економiчноi системи,коли нема вибору серед олiгархичних полiтичних партiй.Таке бажання,такi намiри заслуговують як поваги,так i розумiння.2) А хто замicть Зеленськог? Олiгарх Порошенко,що погано за визначення,Тимошенко,як уклала кабальну газову угоду з Газпромом.Де гарантiя,що вона це знову не зробить? Нема гарантii.3) Альтернатива Зеленському з лiдерiв п'ятоi колони: Медведчук,Бойко буде краща? Нi.А тут ще й приплели нечсастних пенсiонерiв,побойтесь Бога!
показати весь коментар
Справа - чисто корупційна. Нехай навіть Татаров там був посередником, через якого передавались хабарі Микитася.
Тут інше цікаве питання випливає... А саме: яким чином печерний суд, а за ним усі апеляційні, вирішили, (без прохань слідчих НАБУ; а тільки на підставі таких подань це можна робити) що справу по звинуваченню Татарова можна виокремити в окреме провадження (окремо від основної справи по Микитасю)? А саме це вони зробили, передавши частину справи, що стосується Татарова, в слідий відділ іншого (ніж НАБУ) органу (Венедіктова вирішила, що "нехай СБУ").
показати весь коментар
За вмешательство в судебную систему, этому ворюге Микитасю надо вообще, добавить еще пару уголовных дел!

П.С. А какая связь Микитася и Бутусова - непонятна, если учесть, что последнего временно назначили советником Мин.обороны, чтобы вскрывать там коррупцию! Что, уже все порядок и никаких замечаний нет?
показати весь коментар
Да сядь уже на бутылку, кацап. а то Йухло недоволен будет.
показати весь коментар
так суд же печерний........ , то ж чому дивуватись печерним рішенням печерного суда? а в країні де правосуддя вирішується печерними суддями все має відбуватись саме так як і відбувається.
показати весь коментар
Да, вся пи..дота задергалась, после того как Микитась заговорил!
показати весь коментар
В країні Повна відсутність Законності, правового виконавства, безпекового та справедливого конституційного судочинства, державотворення, механізмів укріплення державності, оборони, матеріального забезпечення. Все зараз тримається лише на бізнесменах-волонтерах та патріотичності в армії серед солдат та низових офіцерів. Це до того,чому ще існує Україна. Ніякої державотворної чи державоукріплюючої влади ....НЕ МАЄ! Майже припинили існування такі напрямки життєдіяльності,як повноцінна охорона здорорв'я ( лікарі сімейні тікають від хворих або "лєчат" по диспетчерські онлайн), законноправові аспекти захисту населення практично ЗНИКЛИ ( людям ні до кого зявернутись з любих питань,навіть самоврядувальні), практична анархія в освіті,на кордонах ( вивозиться і провозиться все контрабандою). Ну і т.д. Замість оь'єднання в боротьбі проти ворогів та пандемії,нам пропонують....а нам нічого не пропонують,окрім розпалення суспільного РОзБРАТУ. Країна на межі РОЗВАЛУ,а цього не хотілось би нікому!
показати весь коментар
як нікому - а кацапам
показати весь коментар
А полтора года назад в газетах писали, шо Зеленский ооочень прогрессивный! Никто не помнит?
показати весь коментар
КАКОЕ ЖЕ ИСТЕННОЕ СЧАСТЬЕ НАРОДА КОГДА ЭТИ КОРРУПЦИОНЕРЫ ДРУГ ДРУГА ЖРУТ !!!
показати весь коментар
Вот что бывает когда полуграмотная юристка тупее барыги.
показати весь коментар
Нельзя же так откровенно...
показати весь коментар
