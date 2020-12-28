Микитась звернувся до Венедіктової з клопотанням про повернення справи Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов
Директор НАБУ Артем Ситник звернувся в СБУ з офіційним запитом про передачу справи з СБУ в НАБУ. Клопотання Микитася і звернення Ситника значно зміцнюють правову позицію НАБУ.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні, за даними джерел Цензор.НЕТ, підозрюваний Максим Микитась підписав клопотання до генерального прокурора Ірини Венедіктової і заступника генпрокурора Олексія Симоненка про передачу кримінальної справи, за якою підозри висунуті самому Микитасю і заступнику голови ОП Олегу Татарову. Микитась в клопотанні пише, що справа, яку Генпрокуратура передала в СБУ, була відкрита проти нього як народного депутата минулого скликання, і за законом ця справа перебуває у виключній компетенції НАБУ. Таке ви рідко побачите - сам обвинувачений просить від Генпрокурора не порушувати закон і не "зливати" його кримінальну справу!" - йдеться в повідомленні.
За словами Бутусова, НАБУ залишають поза передачею справу Микитася-Татарова в СБУ, як це наказав заступник генпрокурора Олексій Симоненко, через незаконність такого рішення. Матеріали справи фізично продовжують перебувати в НАБУ.
"Сьогодні, як повідомляють наші джерела, директор НАБУ Артем Ситник звернувся в СБУ з офіційним запитом про передачу справи з СБУ в НАБУ. Клопотання Микитася і звернення Ситника значно зміцнюють правову позицію НАБУ. Не виконати це клопотання і це звернення не можна. По суті Офіс Президента і Генпрокуратура працюють на захист Татарова, на виконання незаконного рішення. Але хто візьме відповідальність відмовити Микитасю і Ситнику - і прямо порушити закон?" - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.
Бутусов зазначив, що зараз головним завданням для ОП стане удар по Микитасю, справу хочуть забрати, щоб змусити основного свідка відмовитися від дачі свідчень щодо Татарова.
"Це просто демонстративне втручання оточення президента в роботу правоохоронних органів. Захищаючи Татарова, Володимир Зеленський опустився з ним на один рівень - рівень міліцейсько-суддівського "рішали", для якого "справедливість" і правосуддя" - це порожній фігуральний вислів, і який з гаранта дотримання законів став гарантом їх порушення ...", - резюмував Бутусов.
От жалко порошенко не додумался такую мазу про Мальдивы слепить - "дети очень просили"
Зеленский: от ipper bydlo к lower…В социальной структуре украинского общества, увы, не менее 40 % составляет так называемое быдло.Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил полчаса назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.И доля быдла к сожалению только увеличивается. Это следствие нашей беспросветной и длительной бедности, которая коверкает психику и мировозрение людей.Поэтому если у Президента рейтинг опускается до 40%, то это означает, что его поддерживает уже только бедное,.Рейтинг Зеленского сейчас колеблется уже на уровне 25% . Это означает, что внутри самого быдла он стал опускаться от условно говоря верхнего слоя - upper bydlo к самому дну, к черни, к lower bydlo.Соответственно ролики Зеленского стали совсем уж примитивными и расчитаными на людей, напрочь лишенных всякого критического мышления.Особенно это стало заметным после коррупционного провала Зеленского с Татаровым.Вообще скорость деградации и маргинализации гаранта поражает.Складывается впечатление, что он уже находится по ту сторону добра и зла.
"Когда Порошенко в отчаянии запускал свою АРМОВИРУ, он обращался главным образом именно к быдлу, своему последнему электорату."
Тут інше цікаве питання випливає... А саме: яким чином печерний суд, а за ним усі апеляційні, вирішили, (без прохань слідчих НАБУ; а тільки на підставі таких подань це можна робити) що справу по звинуваченню Татарова можна виокремити в окреме провадження (окремо від основної справи по Микитасю)? А саме це вони зробили, передавши частину справи, що стосується Татарова, в слідий відділ іншого (ніж НАБУ) органу (Венедіктова вирішила, що "нехай СБУ").
П.С. А какая связь Микитася и Бутусова - непонятна, если учесть, что последнего временно назначили советником Мин.обороны, чтобы вскрывать там коррупцию! Что, уже все порядок и никаких замечаний нет?