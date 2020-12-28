Микитась звернувся до Венедіктової з клопотанням про повернення справи Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов

Директор НАБУ Артем Ситник звернувся в СБУ з офіційним запитом про передачу справи з СБУ в НАБУ. Клопотання Микитася і звернення Ситника значно зміцнюють правову позицію НАБУ.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні, за даними джерел Цензор.НЕТ, підозрюваний Максим Микитась підписав клопотання до генерального прокурора Ірини Венедіктової і заступника генпрокурора Олексія Симоненка про передачу кримінальної справи, за якою підозри висунуті самому Микитасю і заступнику голови ОП Олегу Татарову. Микитась в клопотанні пише, що справа, яку Генпрокуратура передала в СБУ, була відкрита проти нього як народного депутата минулого скликання, і за законом ця справа перебуває у виключній компетенції НАБУ. Таке ви рідко побачите - сам обвинувачений просить від Генпрокурора не порушувати закон і не "зливати" його кримінальну справу!" - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, НАБУ залишають поза передачею справу Микитася-Татарова в СБУ, як це наказав заступник генпрокурора Олексій Симоненко, через незаконність такого рішення. Матеріали справи фізично продовжують перебувати в НАБУ.

"Сьогодні, як повідомляють наші джерела, директор НАБУ Артем Ситник звернувся в СБУ з офіційним запитом про передачу справи з СБУ в НАБУ. Клопотання Микитася і звернення Ситника значно зміцнюють правову позицію НАБУ. Не виконати це клопотання і це звернення не можна. По суті Офіс Президента і Генпрокуратура працюють на захист Татарова, на виконання незаконного рішення. Але хто візьме відповідальність відмовити Микитасю і Ситнику - і прямо порушити закон?" - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов зазначив, що зараз головним завданням для ОП стане удар по Микитасю, справу хочуть забрати, щоб змусити основного свідка відмовитися від дачі свідчень щодо Татарова.

"Це просто демонстративне втручання оточення президента в роботу правоохоронних органів. Захищаючи Татарова, Володимир Зеленський опустився з ним на один рівень - рівень міліцейсько-суддівського "рішали", для якого "справедливість" і правосуддя" - це порожній фігуральний вислів, і який з гаранта дотримання законів став гарантом їх порушення ...", - резюмував Бутусов.

