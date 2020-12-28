Степанов про відносини з президентом і прем'єр-міністром: "У нас конструктивна командна робота"
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що має конструктивні відносини з президентом і прем'єр-міністром країни.
Про це Степанов сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про його можливе звільнення з посади міністра і з приводу відносин з президентом і прем'єр-міністром.
"Я точно не буду витрачати свій час на відстеження пліток у соцмережах. Зараз я будую українську медицину - це те, чим я зараз займаюся. Що стосується президента і прем'єр-міністра - у нас конструктивна командна робота", - відповів Степанов.
Він також розповів, що міністерству "дійсно вдалося сповільнити поширення (коронавірусу. - Ред.), а зараз відбулася стабілізація і навіть спостерігається зниження".
"Те, що стосується вихідних днів, то традиційно, можете подивитися від самого початку епідемії, в ці дні спостерігається менша кількість виявлених хворих, тому що банально люди менше звертаються, чекають понеділка. Тому ми завжди порівнювали статистичні дані, зокрема і по захворюваності, за тиждень. І зараз у нас достатньо позитивна динаміка", - зазначив він.
Конфликт этот вырвался уже на всеобщее обозрение при обсуждении вопроса о бюджете-2021, когда Степанов отказался голосовать за его принятие на заседании Кабмина. Тем не менее все симпатии Зеленского - на стороне Степанова.
Причина очень проста - Шмыгаль по должности имеет источники информации позволяющие ему достаточно точно видеть реальну ситуацию с эпидемией и реальное состояние системы здравоохранения.
Попытки донести ее до сведения Зеленского встречают яростное непринятие с его стороны и классифицируются как "психологическая неустойчивость в ситуации с ковид".
Степанов, напротив, поставляет Зеленскому умиротворяющие данные о "спаде, стабилизации и скором завершении эпидемии" и получает метку "устойчивый министр".
Есть еще одна причина - финансовая: переброс части вакцины через коммерческие структуры сулит огромный куш для ее участников. Скандал вообще уже вышел на уровень ВОЗ, которая откровенно обвиняет МОЗ в закупке неэффективных препаратов для лечения СОVID-19.