Степанов про відносини з президентом і прем'єр-міністром: "У нас конструктивна командна робота"

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що має конструктивні відносини з президентом і прем'єр-міністром країни.

Про це Степанов сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про його можливе звільнення з посади міністра і з приводу відносин з президентом і прем'єр-міністром.

"Я точно не буду витрачати свій час на відстеження пліток у соцмережах. Зараз я будую українську медицину - це те, чим я зараз займаюся. Що стосується президента і прем'єр-міністра - у нас конструктивна командна робота", - відповів Степанов.

Він також розповів, що міністерству "дійсно вдалося сповільнити поширення (коронавірусу. - Ред.), а зараз відбулася стабілізація і навіть спостерігається зниження".

"Те, що стосується вихідних днів, то традиційно, можете подивитися від самого початку епідемії, в ці дні спостерігається менша кількість виявлених хворих, тому що банально люди менше звертаються, чекають понеділка. Тому ми завжди порівнювали статистичні дані, зокрема і по захворюваності, за тиждень. І зараз у нас достатньо позитивна динаміка", - зазначив він.

