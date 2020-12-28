УКР
Степанов про відносини з президентом і прем'єр-міністром: "У нас конструктивна командна робота"

Степанов про відносини з президентом і прем'єр-міністром:

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що має конструктивні відносини з президентом і прем'єр-міністром країни.

Про це Степанов сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про його можливе звільнення з посади міністра і з приводу відносин з президентом і прем'єр-міністром.

"Я точно не буду витрачати свій час на відстеження пліток у соцмережах. Зараз я будую українську медицину - це те, чим я зараз займаюся. Що стосується президента і прем'єр-міністра - у нас конструктивна командна робота", - відповів Степанов.

Він також розповів, що міністерству "дійсно вдалося сповільнити поширення (коронавірусу. - Ред.), а зараз відбулася стабілізація і навіть спостерігається зниження".

"Те, що стосується вихідних днів, то традиційно, можете подивитися від самого початку епідемії, в ці дні спостерігається менша кількість виявлених хворих, тому що банально люди менше звертаються, чекають понеділка. Тому ми завжди порівнювали статистичні дані, зокрема і по захворюваності, за тиждень. І зараз у нас достатньо позитивна динаміка", - зазначив він.

Повну версію читайте тут.

Можно сказать, "командная игра!"

28.12.2020 16:51 Відповісти
Внутри властных структур Украины назревает еще один серьезный конфликт. Конфликт между премьер-министром Шмыгалем и министром здравоохранения Степановым.
Конфликт этот вырвался уже на всеобщее обозрение при обсуждении вопроса о бюджете-2021, когда Степанов отказался голосовать за его принятие на заседании Кабмина. Тем не менее все симпатии Зеленского - на стороне Степанова.
Причина очень проста - Шмыгаль по должности имеет источники информации позволяющие ему достаточно точно видеть реальну ситуацию с эпидемией и реальное состояние системы здравоохранения.
Попытки донести ее до сведения Зеленского встречают яростное непринятие с его стороны и классифицируются как "психологическая неустойчивость в ситуации с ковид".
Степанов, напротив, поставляет Зеленскому умиротворяющие данные о "спаде, стабилизации и скором завершении эпидемии" и получает метку "устойчивый министр".
Есть еще одна причина - финансовая: переброс части вакцины через коммерческие структуры сулит огромный куш для ее участников. Скандал вообще уже вышел на уровень ВОЗ, которая откровенно обвиняет МОЗ в закупке неэффективных препаратов для лечения СОVID-19.
28.12.2020 16:57 Відповісти
Когда в МОЗ только вернулась богатырёва, можно было в лентах видеть подряд новость о том, как "вакцина от гриппа убивает детей", и про то, какая вакцина полезная и надо срочно колоть её всем подряд. При этом, вакцина была одна и та же - французская, закупленная в рамках одного и того же контракта за полгода до прихода богатырёвой...
28.12.2020 17:01 Відповісти
Командная работа строителей украинской медицины...ПАДОНКИ!
28.12.2020 16:53 Відповісти
До первого Майдана.
28.12.2020 18:31 Відповісти
Я я, вальдемар !!!!
