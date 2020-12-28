Ексвійськовослужбовця ЗСУ судитимуть за спробу скоєння низки терактів на Луганщині, - Офіс Генпрокурора

До суду направлено обвинувальний висновок щодо ексвійськовослужбовця Збройних Сил України за фактом незакінченого замаху на вчинення низки терористичних актів (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст . 258 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, ексвійськовий ЗСУ, який протягом 2018-2019 років проходив службу в районі ООС у Донецькій області, планував перейти лінію розмежування та влаштуватися на "службу" до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Для доведення своєї прихильності до окупаційної адміністрації РФ в Луганській області він мав вчинити підрив декількох об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення.

З цією метою обвинувачений встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю у м. Сєвєродонецьк, де на той час перебувало близько 170 осіб –хворих військовослужбовців та медичного персоналу. Також він заклав дві вибухівки на залізничній станції у м. Рубіжне на ділянці колії, де зазвичай проводиться розвантаження військової техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двох чоловіків, які готували низку терактів у Житомирі, засудили до 14 років в'язниці заочно, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ексвійськовослужбовця викрито за матеріалами військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та затримано у червні 2020 року. Вибухові пристрої знайдено та вилучено.