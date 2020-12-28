УКР
Ексвійськовослужбовця ЗСУ судитимуть за спробу скоєння низки терактів на Луганщині, - Офіс Генпрокурора

До суду направлено обвинувальний висновок щодо ексвійськовослужбовця Збройних Сил України за фактом незакінченого замаху на вчинення низки терористичних актів (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст . 258 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, ексвійськовий ЗСУ, який протягом 2018-2019 років проходив службу в районі ООС у Донецькій області, планував перейти лінію розмежування та влаштуватися на "службу" до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Для доведення своєї прихильності до окупаційної адміністрації РФ в Луганській області він мав вчинити підрив декількох об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення.

З цією метою обвинувачений встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю у м. Сєвєродонецьк, де на той час перебувало близько 170 осіб –хворих військовослужбовців та медичного персоналу. Також він заклав дві вибухівки на залізничній станції у м. Рубіжне на ділянці колії, де зазвичай проводиться розвантаження військової техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двох чоловіків, які готували низку терактів у Житомирі, засудили до 14 років в'язниці заочно, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ексвійськовослужбовця викрито за матеріалами військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та затримано у червні 2020 року. Вибухові пристрої знайдено та вилучено.

теракт (1058) військовослужбовці (4885) Офіс Генпрокурора (3391) Луганська область (4918)
как твари подчёркивают - не колаборант, а именно "экс-военнослужащий" ...
журнашлюхи - срань.
28.12.2020 16:53 Відповісти
После Рифа-Антоненко нет веры прокурворам.
28.12.2020 17:00 Відповісти
Скоріш за все воно з самого початку було ватне і в армію пішло шпигувати та зливати інформацію кацапам.
28.12.2020 17:32 Відповісти
На пожиттєве сепарсько-колорадську потвору ,в уранові копальні, з обушком, за миску баланди !!))
28.12.2020 16:56 Відповісти
Скиньте его в шахту головой вниз!
28.12.2020 16:59 Відповісти
Це треба бути повним ідіотом щоб володіючи реальною інформацією ху із ху і що справді відбувається в ОРДЛО і в Україні, переходити на сторону обдроченцiв
28.12.2020 17:24 Відповісти
Цiлком можливо..Але все рiвно вiн iдiот )
28.12.2020 17:46 Відповісти
Похоже казачок был засланный, потому что сепарам кацапы платят копейки (15тыс кацапских тугриков для рядового), ну или они пообещали ему большую единоразовую оплату за теракты и шоу по кацапско-террористическим телеканалам по поводу перехода "карателя хунты" на сторону "народа дамбаса".
28.12.2020 17:29 Відповісти
Не думаю , бо для терактiв , зовсiм не обов'язково вступати на службу до ЗСУ,
а от тема втечі з бандерівського війська в свабодную страну (Лугандонію) це цілком реальна версія
28.12.2020 17:54 Відповісти
Тепер хай батьки в нього спитають: "Ну шо, синку, доказав ти свою прівєрженность окупаційній владі РФ?"
28.12.2020 20:22 Відповісти
 
 