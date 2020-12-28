Прибуток Нацбанку буде в 1,5 раза менше, ніж прописано в Держбюджеті, - Шевченко

Прибуток Національного банку за 2020 рік перевищить витрати тільки на 21,6 млрд грн, а не на 33 млрд грн, як прописано в Держбюджеті на 2021 рік.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю Економічній правді, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є коментарі щодо закону ("Про державний бюджет України на 2021". - Ред.) ... По-перше, це розрахунок перевищення доходів Національного банку над витратами. Згідно з прогнозом Національного банку, ця сума буде (за підсумками 2020 року, - ред.) на рівні 21,6 млрд гривень. У законі стоїть 33", - сказав Шевченко.

За його словами, прогноз НБУ максимально наближений до реальності. Він ще може бути відкоригований за рахунок останніх днів. Крім того, нагадав голова НБУ, його ще слід підтвердити висновком незалежного аудитора і після цього перерахувати до державного бюджету. Але в будь-якому випадку, упевнений Шевченко, ця сума не буде в півтора раза більшою.

Також у бюджеті на наступний рік НБУ бачить ризик ефекту так званого фіскального витіснення.

"Обсяги запозичень, які закладені в закон, тільки на внутрішньому ринку - 497 мільярдів гривень ... Загальна ліквідність банківської системи, залежно від дня, становить 160-170 мільярдів. Щоб запозичити таку величезну суму, треба сподіватися на те, що всі борги, які держава має повернути в 2021 році на внутрішньому ринку, будуть переведені в нові - так званий "роловер"", - зазначив Шевченко.

Втім, з точки зору голови НБУ, припущення, що всі 100% боргів знову вкладуть в ОВДП, досить оптимістичне.

Як повідомлялося, Держбюджет на 2021 рік передбачає, що Національний банк наступного року має перерахувати до Держбюджету 33 млрд грн прибутку за 2020 рік. 1 квітня 2020 року НБУ перерахував до Держбюджету-2020 42,7 млрд грн - всю суму, визначену для перерахування до Держбюджету за результатами 2019 року.