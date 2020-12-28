Повний контроль РФ над Білоруссю буде серйозною загрозою для України – пів країни опиниться в російському військовому оточенні, - Кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба побоюється повного контролю Росії над Білоруссю. На його думку, це стане серйозною загрозою для України - половина країни опиниться в російському військовому оточенні.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю німецькому виданню Internationale Politik, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Російські війська перебувають у Білорусі, в анексованому Криму і на окупованому Донбасі, а також у Придністров'ї, де Москва також розміщує солдатів. Інша проблема - що станеться, якщо Росія захопить ключові галузі білоруської економіки, а саме оборонну промисловість. Тому що Україна підтримує інтенсивні торгові відносини з Білоруссю, а також тісно співпрацює з сусідньою країною у сферах безпеки та оборони", - зазначив український міністр закордонних справ.

За його словами, якщо Москві вдасться отримати повний контроль над цими галузями в Білорусі, Україна буде змушена "шукати інші варіанти".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Кремль запланував створення в Білорусі політичної партії, діяльність якої буде спрямована проти Олександра Лукашенка і при цьому вона виступатиме за інтеграцію з Росією.

