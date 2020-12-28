УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10071 відвідувач онлайн
Новини
2 648 28

Повний контроль РФ над Білоруссю буде серйозною загрозою для України – пів країни опиниться в російському військовому оточенні, - Кулеба

Повний контроль РФ над Білоруссю буде серйозною загрозою для України – пів країни опиниться в російському військовому оточенні, - Кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба побоюється повного контролю Росії над Білоруссю. На його думку, це стане серйозною загрозою для України - половина країни опиниться в російському військовому оточенні.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю німецькому виданню Internationale Politik, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Російські війська перебувають у Білорусі, в анексованому Криму і на окупованому Донбасі, а також у Придністров'ї, де Москва також розміщує солдатів. Інша проблема - що станеться, якщо Росія захопить ключові галузі білоруської економіки, а саме оборонну промисловість. Тому що Україна підтримує інтенсивні торгові відносини з Білоруссю, а також тісно співпрацює з сусідньою країною у сферах безпеки та оборони", - зазначив український міністр закордонних справ.

За його словами, якщо Москві вдасться отримати повний контроль над цими галузями в Білорусі, Україна буде змушена "шукати інші варіанти".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Кремль запланував створення в Білорусі політичної партії, діяльність якої буде спрямована проти Олександра Лукашенка і при цьому вона виступатиме за інтеграцію з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальнобілоруські народні збори відбудуться 11-12 лютого, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (8025) росія (67226) Кулеба Дмитро (3605)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А типа счас это не угроза...
показати весь коментар
28.12.2020 16:56 Відповісти
+8
Таки да. Еще один мистер очевидность и гигант мысли. Как и его шеф

Полный контроль РФ над Беларусью будет серьезной угрозой для Украины - полстраны окажется в российском военном окружении, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4390
показати весь коментар
28.12.2020 17:13 Відповісти
+5
Україна понад 300 років в московському ярмі !!)))
показати весь коментар
28.12.2020 16:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А типа счас это не угроза...
показати весь коментар
28.12.2020 16:56 Відповісти
Таки да. Еще один мистер очевидность и гигант мысли. Как и его шеф

Полный контроль РФ над Беларусью будет серьезной угрозой для Украины - полстраны окажется в российском военном окружении, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4390
показати весь коментар
28.12.2020 17:13 Відповісти
Мавзолейная балалайка сдыхает на наших глазах,а последние санкции США недельной давности захлопнут крышку Унитазии наглухо
показати весь коментар
28.12.2020 16:58 Відповісти
Україна понад 300 років в московському ярмі !!)))
показати весь коментар
28.12.2020 16:58 Відповісти
Біла Россія є військом союзником РФ.
показати весь коментар
28.12.2020 17:00 Відповісти
та пох, у нас генералов - целый квартал и 73 % бойцов по всей стране
показати весь коментар
28.12.2020 17:01 Відповісти
Скрепоносы попали под такой каток,что не выжил бы даже СССр с 16% мирового продукта...,не злите Омерику Крысы позоорные,тушонки Рузвельта и ножек Буша уже не будет,мажьте нефть на хлеб и запивайте газом А пердеть можно тока в Мавзолее Гитлера...,тьфу блин...чЛенина...,хотя это одно и тоже...
показати весь коментар
28.12.2020 17:03 Відповісти
ну ЛУКАШ прямо сказав, що тільки через його труп, тому подивимось хто кого вб'є: ЛУКАШ ПУКІНА чи навпаки...
показати весь коментар
28.12.2020 17:03 Відповісти
Да все фуйня!
Хуже не будет!
Лишь бы не Лукашенко!
Да, дебилы?
показати весь коментар
28.12.2020 17:10 Відповісти
Да ты сам дзебiл 100 адсоткавы.
Менавiта Лукашэнка знiшчау' усе беларускае, паставiу' эканомiку у' залежнасць ад РФ, лiквiдавау' незалежныя сродкi iнфармацыi, забiвау' i закрывау' у турмы беларускiх патрыетау'
Дау' пуцену у'се карты у' рукi у' сэнсе прапаганды, ваенна палiтычнага саюзу.
Табе, лапцю, паспрабую зау'важыць - дэлегацыя твайго любага Лукашэнка у' ААН зау'седы галасавала супраць Украiны.
показати весь коментар
28.12.2020 17:35 Відповісти
Полный контроль РФ над Беларусью будет серьезной угрозой для Украины - полстраны окажется в российском военном окружении, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3118
показати весь коментар
28.12.2020 17:14 Відповісти
А вы только сегодня прозрели ? Когда начнёт разваливаться ордынская "империя" , её осколки полетят во все стороны . Достанется всем : Азии , Европе , Кавказу .
показати весь коментар
28.12.2020 17:33 Відповісти
Не пугай. Она рухнет внутрь себя
показати весь коментар
28.12.2020 20:34 Відповісти
Tak pri lukosenko i tak vsio tam pod raskoj krome mozet kolxozov.On sam etogo xocet,jesli ne xotel davno bi usiol kak sosednije strani
показати весь коментар
28.12.2020 17:38 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3393818.html Четырежды уклонист что-то вякает о всеобщей мобилизации? И смешно, и грустно
Тут сейчас пол фейсбука ржут, как кони, со слов Зеленского про мобилизацию. А пол фейсбука - не понимают, с чего ржет первая половина. И небольшая часть холуев доказывает с пеной у рта, что Зеленский очень патриотично и правильно все сказал.
Попробую объяснить непонимающей половине фейсбука, что ж смешного и глупого в сказанном.
Сказал Зеленский правильные вещи. Те, которые должен говорить и выполнять глава государства. Безотносительно личности.
Но между словом и делом, есть пропасть. Особенно у Зеленского.
Во время мобилизации 2014-2015, дети многих чиновников, худо-бедно прикинули военную форму и послужили. Некоторые даже повоевали. Некоторые даже с риском для жизни.
Поэтому, когда Порошенко что-то говорил о войне, то не было искривлений в сознании.
А вот когда Зеленский, продубасивший хером по роялю на корпоративах и концертах, проснимавший на российские деньги сериалы в самые горячие времена на фронте, говорит это - тут рвутся шаблоны.
Вот как сейчас я вижу мобилизованную Елену, подтаскивающую пулеметчику короб с набитыми лентами.
Или маму Римму с папой Сашей, поблескивающим цепью на шее, плетущих маскировочные сети и вяжущих долгими вечерами шерстяные носки бойцам на фронт. У вас же тоже такая картина перед глазами, когда он сказал про мобилизацию всех?

Теперь по поводу ржущей части общества. Они ржут потому, что знают, что такое война. И знают, что их, в отличие от «громкоговорителей», мобилизовать не надо. У них до сих пор «тревожные» рюкзаки на балконах и в кладовках.
Они сами пойдут. Хотя они не погибали на Донбассе, как брат Ермака, чтобы воскреснуть для торговли посадами. Они пойдут.
Но, к сожалению, они пойдут не туда, куда их позовет Зеленский. Потому что воевать под руководством Хомчака, человека, у которого в активе планирование и руководство всего одной операции, Иловайской, - сомнительное удовольствие. Потому что неизвестно, хотелки какого олигарха в следующий раз начнет исполнять Хомчак и бросит ЗСУ в безнадежное мероприятие.
А если еще учесть, что реформирование ЗСУ Хомчак начал с улучшения жилищного вопроса для себя, любимого, и привлечения на службу преданных ему людей, ни дня не воевавших, то становится еще веселее.

Понимаете, о Муженко можно много говорить, разного, но в тяжелые времена, при необходимости, он с автоматом в руках становился обычным пехотинцем, не боясь умереть. И таких же людей он ценит. Которые не боятся воевать и могут поднять людей и организовать как оборону, так и наступление в первых рядах.
У Хомчака - другой подход. Он перетащил в ГенШтаб и к себе поближе всех преданных ему ГИМОшников, ни дня не воевавших.

Понимаете, когда Муженко читает про обстрелы, он вспоминает пакет РСЗО, который лег в сотне метров от него на "Зените" под ДАП зимой 14-15 года.
А когда Хомчак читает, то он вспоминает далекие звуки разрывов за спиной, когда он сбежал и бросил колонну ВСУ, которую расстреливали российские танки.

Зеленский - вообще думает, судя по всему, что это так же весело, как петарды и фейерверки, просто кому-то "не повезло" во время запуска. А Нынешний НГШ ничего не думает. Потому что он вообще на фронте не был ни дня. Просидел в инспекции в Киеве. Как и его замы, которых он подтянул с пенсии.

В случае агрессии России, очень много пойдет воевать, не дожидаясь приказа Зеленского. Так же, как пошли в 14-15 годах. Кто не мог пойти служить в ЗСУ - пошли в добробаты или ездили волонтерами.
Кстати, тоже, в отличие от великих "военных экспертов" и писак, ездили в самые горячие и опасные времена. Когда нужны были больше всего, тогда и ездили, а не выбирали безопасные для себя времена перемирия.
Репутация и доверие - очень хрупкие вещи, тесно связанные между собой.
Желудки, для которых пишет ролики Зеленский, не пойдут воевать, как ты их не мобилизуй.
И Аваковские орлы не пойдут, которых закармливают подачками и плюшками. Потому что они на "это не подписывались". А те, которые пойдут, то среди них нет доверия к военно- политическому руководству страны. Военные могут и будут выполнять приказы. Потому что это система и субординация. Но если выполнять все четко по правилам, то это будет "итальянская забастовка". А "рвать жопу" никто не будет. Потому что репутация. И потому что доверия нет. Потому что Назарову срок светит. Присужденный гражданским судом. Потому что возбуждают уголовные дела против военных, которых будут судить подконтрольные ОП суды.
Потому что в результате реформы Хомчака, из армии технично вынуждают уходить офицеров с бесценным боевым опытом, создавая условия, при которых они или уходят на пенсию или теряют на своих посадах в зарплате и потом соответственно в пенсиях. Хотя гражданским чиновникам продлили возможность работать после срока выхода на пенсию на пять лет. Потому что "реформирование" проводится, как будто не для воюющей армии, а так, словно армия в состоянии глубокого мира. И руководить теми, кого Зеленский собирается мобилизовать, будут те, кто не имеет боевого опыта, но преданы Хомчаку. Который, в свою очередь, не имеет доверия среди военных, но имеет хреновую репутацию.

Именно поэтому все эти заявления Зеленского, шутившего про "отодвигаемые войсками РФ границы", а теперь заговорившем о всеобщей мобилизации, так нелепы и выглядят, как очередная шутка 95 квартала.
А шутки шутят для того, чтобы можно было поржать.
Р.Доник
показати весь коментар
28.12.2020 17:45 Відповісти
Не служили дети топ - чиновников времен Порошенка, ни дети самого Порошенка... это все очень смешно.... и грустно одновременно... это ж надо верить в такую чепуху!
показати весь коментар
28.12.2020 17:55 Відповісти
назови конкретно ( и видео с фронта ) , чьи дети политиков воевали на 0 , и входили в штурмовики , или в разведку
штабы не в счет
никого ты не назовешь , а так ты высер сделал и на доника сослался , доник порох нюхал
а ты толь по клаве стучишь
показати весь коментар
28.12.2020 18:42 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 10:02 Відповісти
Ну если серьезно то по факту полный контроль Раши над Беларусью уже свершившийся факт, а если учесть контроль Раши на Азовским морем, Крымом, по факту украинской акваторией Черного моря, Приднестровьем , то во факту Украина уже давно окружена с 3,5 сторон. ( остается отрезок границ с Польшей, Словакией, Венгрией и участки с Румынией и отдельные участки с Молдовой. ( т.е. часть западного направления). Ну и внутри добрая половина регионов под неприкрытым контролем " пятой колонны" Раши.
показати весь коментар
28.12.2020 17:47 Відповісти
Израиль с 1948 года с со времени образования государства находится в окружении враждебных ему арабских стран- Иордания,Ливан,Сирия,Египет. И это не считая террористического терробразования Палестина в самом Израиле. И ничего, строится, вооружается, создаёт новые технологии, совершенствует медицину и образование. А самое главное- имеет ядерное оружие. Кстати, создало его,ни у кого не спрашивая.Повний контроль РФ над Білоруссю буде серйозною загрозою для України – пів країни опиниться в російському військовому оточенні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5526
показати весь коментар
28.12.2020 17:56 Відповісти
Там какие то другие евреи, наши какие то вырожденцы...
показати весь коментар
28.12.2020 19:36 Відповісти
Кулеба болтает языком как бык помелом. Как будто раньше Лука стоял стеной между нами и Московией.
показати весь коментар
28.12.2020 18:26 Відповісти
А...они уже давно ...контролируют Беларусь. И соответсвенно...вы уже давно наполовину в окружении. Ну и ЧТООО??? Это повод для паники??? Я не вижу причин?
В Спарте специально тренировались методам войны именно и только ..в полном окружении. Они не строили стен, они просто кушали суп из чечевицы.....хмммм.....может нам попробовать??
показати весь коментар
28.12.2020 18:34 Відповісти
Так и говори, что надо бульбафюрера признать президентом и продолжать торговать с ним вопреки текущим и будущим санкциям Запада.
показати весь коментар
28.12.2020 18:40 Відповісти
А наличие баз НАТО в Украине,будет проблемой для РФ.
показати весь коментар
28.12.2020 19:19 Відповісти
Раша проводит последовательную имперскую политику, а вы что делаете, мелкие пакости собственному народу? А про внешнюю политику я вообще молчу, она тихо скончалась весной 2019 го....
показати весь коментар
28.12.2020 19:24 Відповісти
І що Кулеба пропонує?Нічого одні балачки!А Польща реально потурбувалася і має неподалік від Білорусі нову американську базу,тому їм нічого не загрожує.
показати весь коментар
28.12.2020 19:42 Відповісти
А ВЫ ЧТО НЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО КРЫСА ЗАГНАННАЯ В УГОЛ ХЙНЮ МУТИТ !!!
показати весь коментар
29.12.2020 00:48 Відповісти
 
 