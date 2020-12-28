УКР
Відсторонення Тупицького з посади за рішенням слідчого судді суперечитиме Конституції, - КС

Відсторонення Тупицького з посади за рішенням слідчого судді суперечитиме Конституції, - КС

Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, приймається виключно Конституційним Судом України, і жоден інший орган або посадова особа не можуть прийняти таке рішення замість нього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Зазначену норму Конституції України логічно пов'язувати з положеннями статті 149 Конституції України в аспекті незалежності і недоторканності суддів Конституційного Суду України. Тому вирішення питання про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України, голови та його заступника відповідно до положень частини другої статті 154 КПК України, на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового розгляду буде суперечити статті 149-1 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

У Суді зазначили, що інших підстав для припинення повноважень судді Конституційного Суду України або для звільнення його з посади Основний Закон України не містить.

"Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, приймається виключно Конституційним Судом України, і жоден інший орган або посадова особа не можуть прийняти таке рішення замість нього", - зазначили в КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський має право відсторонити Тупицького від посади судді КС, - "слуга народу" Веніславський

Як повідомлялося, 28 грудня Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора. Йому повідомили поштою про підозру в підкупі свідка і в завідомо неправдивих показаннях свідка. Крім того, Офіс Генпрокурора направив президенту України клопотання "про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду терміном на два місяці". У КС заявили, що Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора з поважної причини і не має наміру ухилятися.

24 грудня стало відомо, що главу КС Тупицького викликали до Офісу Генпрокурора для проведення процесуальних дій. "Слуга народу" Янченко заявила, що провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив: "Тупицький не може бути главою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

+14
тоесть становишся судьей - пожизненно, неприкосновенный, уволить тебя могут только твои кореша с которыми ты замазан по полной, и хер ты ложиш на законы, ты и есть закон... да уж..
показати весь коментар
28.12.2020 17:02 Відповісти
+14
Этого Тупитского вместе с 90% судей и прокуроров надо открыть люк и скинуть в городскую канализацию, это будет самое верное не противоречищае здравому смыслу решение
показати весь коментар
28.12.2020 17:07 Відповісти
+10
Вся комичность ситуации в том, что даже если и примут такой закон, то КС скажет, что это неконституционно.
показати весь коментар
28.12.2020 17:13 Відповісти
Зелена пліснява , це неосяжна криза України !!!)))
показати весь коментар
28.12.2020 17:00 Відповісти
Этого упыря Тупитского оказывается ещё Януковощ назначил судьей.
показати весь коментар
28.12.2020 17:11 Відповісти
В 100% корумпованій системі інших просто немає!!)))
показати весь коментар
28.12.2020 17:12 Відповісти
судьей назначил януковощ, главой суда сделал зеленский, а виноват Порошенко.
показати весь коментар
28.12.2020 17:46 Відповісти
Главой суда его выбрали судьи - у президента нет полномочий назначать главу КС.
показати весь коментар
28.12.2020 17:55 Відповісти
Ну да, ну да) Слушаем записи из кабинета Вовка
https://censor.net/ru/news/3228482/vovk_obsujdal_v_kabinete_naznachenie_tupitskogo_glavoyi_ks_s_portnovym_i_bogdanom_butusov
показати весь коментар
28.12.2020 17:57 Відповісти
И? Вовк у нас президент? Или кто? Они назначение президентом главы КС обсуждают или влияние на его избрание через своих людей?
показати весь коментар
28.12.2020 18:21 Відповісти
так мило вы петляете)
показати весь коментар
28.12.2020 18:26 Відповісти
а чеж то порох никого не закрыл и не выгнал из старых злочынной влады ?
именно при порохе начали массово выдавать индульгенции всем кто его поддерживал , точно как сейчас у зеленых
показати весь коментар
28.12.2020 18:34 Відповісти
Ну татарова выгнал, - так вы, *****, его опять с помойки достали)
показати весь коментар
28.12.2020 18:47 Відповісти
кому-то ещё не дошло? вот вам чистосердечка.
показати весь коментар
28.12.2020 17:00 Відповісти
неплохо пристроились
показати весь коментар
28.12.2020 17:01 Відповісти
им проще сказать, " я так делал и буду делать и ничего мне за это не будет" Зачем эти простыни? Ведрами уже сцанину в глаза льют и уши.
показати весь коментар
28.12.2020 17:01 Відповісти
тоесть становишся судьей - пожизненно, неприкосновенный, уволить тебя могут только твои кореша с которыми ты замазан по полной, и хер ты ложиш на законы, ты и есть закон... да уж..
показати весь коментар
28.12.2020 17:02 Відповісти
а хто заважав внести зміни у Конституцію? всім було то похер
показати весь коментар
28.12.2020 17:05 Відповісти
ну так. вже майже два роки похер.
показати весь коментар
28.12.2020 17:06 Відповісти
та вже більше шости
показати весь коментар
28.12.2020 17:08 Відповісти
а это я должен был сделать ? ну ок. я предлагаю вешать на фонарном столбе любую гниду, которую поймали на воровстве и коррупции. еще вопросы ?
показати весь коментар
28.12.2020 17:11 Відповісти
нема питань, робіть що заманеться
показати весь коментар
28.12.2020 17:18 Відповісти
я всю жизнь слышу, что кто то что то ДОЛЖЕН кому то сделать... по факту - всем насрать, если вы САМ не сделаете - НИКТО вам ничего не должен.
показати весь коментар
28.12.2020 17:21 Відповісти
Просто сторона Зе, якобы борющаяся с беззаконием, сама не должна идти по беспределу.
показати весь коментар
28.12.2020 17:06 Відповісти
С такой точки зрения и отстранение Януковича в 2014м было "беспределом", или как?
Или у вас "тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали"?
В Уголовном кодексе прописано право президента отстранять лиц, назначенных президентом, если относительно этих лиц проводится расследование.
Остранение - это не увольнение, а значит оно никак не противоречит Конституции.
показати весь коментар
28.12.2020 17:53 Відповісти
Так почему он телится уже несколько месяцев? Пусть отстраняет, если все так элементарно просто.
показати весь коментар
28.12.2020 17:57 Відповісти
Потому, что он - тряпка. Да и УАК его люди явно не на зубок знают - искали правовое основание.
показати весь коментар
28.12.2020 18:09 Відповісти
Ждем немедленного отстранения Бубой Тупицкого.
По-вашему, 1000%-законное основание найдено.
показати весь коментар
28.12.2020 19:33 Відповісти
Да вот...подкинули тут инфу, что не совсем это основание, к сожалению, законное, тк вроде отстранение судей от выполнения обязанностей на время расследования находится в юрисдикции ВСП - то есть - опять натыкаемся на круговую поруку судейской мафии.
И что с ними делать? Они же любые попытки реформ блокируют.
показати весь коментар
28.12.2020 19:35 Відповісти
Турборежим за полтора года за полтора года добралися только до карманов граждан, но не до законодательства в сфере судов.
показати весь коментар
28.12.2020 19:42 Відповісти
Та вроде добирался год назад, только все начали вопить, что это, мол, попытка узурпации власти и посягательство на независимость судебной системы.
Теперь не знаем, как этих "независимых" к ответственности призвать за откровенно антигосударственные действия...впрочем - папередныки тоже не сильно преуспели за 5 лет - закон о судебной реформе имени Порошенки - это просто пздц...реформировать гнилую насквозь судебную систему доверили...самим судьям, а совету добропорядочности - совещательный голос дали, то есть - ничего.
показати весь коментар
28.12.2020 23:35 Відповісти
Подминать под себя, это не реформа по Западному образцу. Это и есть узурпация.
показати весь коментар
28.12.2020 23:45 Відповісти
А было ли реальное "подминание под себя"? Или просто механизмы, позволяющие как-то решать подобные конституционные кризисы, когда судейская банда теряет берега?
показати весь коментар
28.12.2020 23:49 Відповісти
Судебную "реформу" Зели неоднократно критиковали представители Запада.
Надеюсь, это для вас не новость?
показати весь коментар
28.12.2020 23:56 Відповісти
Это ниачем. Представители запада часто не ориентируются в наших реалиях абсолютно охреневшей судейской мафии с круговой порукой - на западе ничего подобного нет. Некоторые из них, кто окунулся в наши реалии, признают, что в наших условиях на переходном этапе западные нормы не работают.
показати весь коментар
29.12.2020 00:06 Відповісти
А Зеля типа что-то понимает!
Оно в элементарньіх юридических вопросах дупля не нарезает. Зато подрести под себя, Ермака и Татарова ГБР и НАБУ хочет, аж пищит.
ГБР уже подгреб.
показати весь коментар
29.12.2020 00:16 Відповісти
Я и не утверждал, что Зеля что-то понимает. Для этого у него какая-никакая команда имеется. Но делать ведь что-то с этим судебным пи*цом нужно, разве нет?
показати весь коментар
29.12.2020 01:58 Відповісти
Нужно. Но законными методами. Даже за пару месяцев истории с КС зе-Рада с монобольшинством могла принять какие-то адекватные меры.
Но вместо этого Зеля только мечет идеи одну дурнее другой.
То весь КС разогнать, теперь эта от его представителя в КС.
показати весь коментар
29.12.2020 12:12 Відповісти
"Но законными методами"
Ой, а назовите хоть один.

"могла принять какие-то адекватные меры."
А какие меры по-вашему могли бы быть адекватными?
показати весь коментар
29.12.2020 13:17 Відповісти
Это задача зеленских-вениславских, для этого их содержат налогоплательщики, а не для того, чтобы они беспредельничали. Тем более, что ничего нормального для Украины "прастой" криворожский пацик не делает в результате своих беспределов.
Я бы на его месте, в первую очередь, прищучивала мафиози Бень и рыгов, чтобы они не могли подавать такие иски в суды. И инициировала изменения в законы, чтобы независимый по Конституции орган КС не контролировал подконтрольный кабмину НАЗК. Эта норма действительно противоречит Конституции и, по-большому счету, плохие или хорошие судьи КС в этом требовании правы.
показати весь коментар
29.12.2020 14:18 Відповісти
А, ну точно, как это просто - очень удобная позиция - если политические оппоненты делают что-то - значит беспредельничают, если не делают - значит дурью маются - варианта, что они что-то сделают правильно для вас в принципе невозможен.

"И инициировала изменения в законы, чтобы независимый по Конституции орган КС не контролировал подконтрольный кабмину НАЗК"

КС и не контролирует НАЗК, КС отменяет законы, принятые Верховной Радой. В данном случае - законы, касающиеся НАЗК. Или предлагаете в Конституции записать, что КС может проверять на соответствие Конституции все законы, кроме тех, которые касаются НАЗК?
показати весь коментар
29.12.2020 16:34 Відповісти
Прочитал, не понял, перевернул с ног на голову.

Меня бы устроили адекватные решения, злостно не нарушающие Конституцию и другие законы. Об этом уже было написано.
К тому же призывали из структур ЕС, когда криворожец собирался просто разогнать весь КС.
После звиздюлины с Запада затормозил с этой идеей.

Сейчас доходы-расходы судей КС контролирует НАЗК, подотчетное кабмину Шмыгаля.
Это противоречит Конституции и позволяет давить на тех судей КС, которые неугодны зеленой шобле. И речь не о Тупицком, а о том же Головатом или Слиденко.
показати весь коментар
29.12.2020 16:53 Відповісти
Это никак не противоречит Конституции, ибо контроль доходов-расходов не является средством давления - а является только средством отслеживания коррупционных преступлений.
Не воруй, не бери взятки - и никакие проверки деклараций тебе не будут страшны - никто на тебя не сможет "давить" - у честного судьи - полный иммунитет. А вот если судья нечестный - то на наго ДОЛЖНЫ давить, пока не раздавят.
показати весь коментар
29.12.2020 17:19 Відповісти
" Эта норма действительно противоречит Конституции и, по-большому счету, плохие или хорошие судьи КС в этом требовании правы."

Это абсолютная чушь и подменя понятий.
Если на пальцах: есть 3 условно ветви власти - законодательная (Рада), исполнительная (правительство, президент, хотя у них тоже есть право законодательной инициативы) и судебная.

По-вашей странной логике на судебную власть никакая другая влиять не может, верно?
А почему в таком случае судебная власть может влиять на законодательную и исполнительную? И почему они друг на друга могут влиять?

С нашей судейской мафией, с круговой порукой в их рядах, давать им полный иммунитет от контроля и влияния кого-либо и чего либо? Совсем белены объелись?
Судьи не должны быть небожителями - и каждую ветвь власти должны контролировать 2 другие ветви власти в случае, если эта ветвь власти охренеет и пойдет против государства.
Должен быть механизм стопоров, а вы наоборот - предлагаете позволять полный и бесконтрольный беспредел мерзавцам в мантиях
показати весь коментар
29.12.2020 16:45 Відповісти
Нет. Кабмин не должен иметь рычагов давления на судей КС.
показати весь коментар
29.12.2020 16:55 Відповісти
Судьи КС не должны быть бесконтрольными.
Судьи КС не могут творить любые беззакония без возможности их остановить.
Должны быть законные механизмы пресекать подобные действия КС.
А антикоррупционные органы должны иметь право проверять любых госслужащих - и судей в том числе - это не является давлением на суд! Судьи не должны иметь права скрывать свои незаконные доходы! У судей коррупционные риски выше, чем у кого бы то ни было! И за их незаконными доходами должен быть постоянный контроль. Зарплаты им дали более чем хорошие - выше, чем у их европейских коллег даже, жить на такие зарплаты можно очень даже хорошо.
Но у них должна быть высокая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. А вы хотите, чтобы у судей вообще никакой ответственности не было - ибо когда судью могут призвать к ответу только другие судьи - это не ответственность при существующей там круговой поруке.

КС, между прочим, еще одно незаконное решение принял - отменил ответственность судей за принятие заведомо неправомерных решений - то есть - судья может беспредельничать как хочет, брать взятки направо и налево, выносить любые незаконные приговоры - и ему за это ничего не будет! Так не должно быть!
показати весь коментар
29.12.2020 17:17 Відповісти
Контролировать их нужно. И в решении КС, которое в СМИ освещали очень выборочно, речь идет о том, что они ЗА декларирование себя любимых. Но контроль должен выполнять независимый орган, а не подотчетный ставленникам олигархов, в том числе и Ахметовскому Шмыгалю.
Как это организовать нужно думать и решать, с участием юристов, общественности, активистов-антикоррупционеров, депутатов разных фракций.
показати весь коментар
29.12.2020 17:28 Відповісти
Не так, по Конституции если накосячил то должно быть расследование и суд определяет виновен или не виновен, а далее если виновен - в кандалы и настройки олигархизма. Стаття 149 1. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину. Что олигархат принял то пусть и выполняют и нечего им юлить!
показати весь коментар
28.12.2020 19:27 Відповісти
А он не собирается лишать судью полномочий.
Временное отстранение от выполнение обязанностей - это не лишение полномочий.
Проблема в том, что похоже, что для судей и отстранение от выполнения обязанностей таки прописано отдельно - эдакое мафиозное государство в государстве. И проблема в том, что непонятно, как это мафиозное судейское государство в государстве, которое действует против Украины, уничтожить.
показати весь коментар
28.12.2020 19:29 Відповісти
зашибись. а то что пока он судья КС - он неприкосновенный и относительно его персоны не могут проводиться следственные действия, довпросы и обыски - это ничего ? да ? у вас в голове что за говно ?
показати весь коментар
28.12.2020 19:29 Відповісти
А где указ Зеленского о раследование уголовного дела судьи такого то, где Суд. Ви тоже кукукнутый?

Стаття 149. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України.
Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється.
Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.
Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду України та членів його сім'ї.Это я такое принял, или олигархат? Так что будь-те любезны и нечего воздух портить. Что приняли то и получили. А если его посадят, то должны посадить и других и папу Кучму за шельмование им его же конституции. Нам же вешают лапшу о правовом государстве.
показати весь коментар
28.12.2020 19:38 Відповісти
это вы дурачек. для того что бы доказать причастность судьи к преступлению - нужно провести следственные действия относительно его персоны, это невозможно пока он занимает должность и является неприкосновенной особой. что я непонятно объясняю ? это замкнутый круг. тоесть пока он сдья - немогут расследовать, немогут расследовать - немогут отстранить от должности... все приехали.
показати весь коментар
28.12.2020 19:42 Відповісти
президент, какой бы он дебил не был - неимеет отношения к следственным органам, и не может влиять на следствие вринципе - это не его юрисдикция.
показати весь коментар
28.12.2020 19:43 Відповісти
А он и не должен расследование проводить, но он может инициировать его начать по всем косякам КС суду. А результат ему должны дать на блюдечка в письменной форме компетентные органы которые направленны в суд. Все просто. А там и папа Кучма, и Стрижак, и другие члены засветятся. Есть другой путь внести законным путем изменения в Конституцию. Т.е. механизмы правовые есть, ан нет хочется методом Пиночета в тупую пройтись беззаконием. Еще раз повторю граждане Украины не утверждали на референдуме Конституцию, ее нам навязали, вот те кто ее нгавязал пусть и выполняют все буква в букву.
показати весь коментар
28.12.2020 19:54 Відповісти
он не может это сделать. давайте для тугодоходящих, еще раз по пунктам :
1. судья неприкосновенный. так же как и вся его семья !

2. для того что бы его уволить - нужно решение суда, основанное на расследовании и уголовном деле.
3. уголовное дело не могут сшить, провести следствие, ПОТОМУ ЧТО СУДЬЯ НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ вместе со всеми своими родственниками.

4. все идут накуй, судья сидит ровно на месте. вы тупите не понимая масштаба правовой коллизии.

так понятно ? я плять уже незнаю как еще проще объяснить.
показати весь коментар
28.12.2020 19:59 Відповісти
Мне то все понятно что там 80 % надо судить с конфискацией, но Конституцию то приняли такой какой она есть с косяками и коллизиями. И не я ее принимал, а папа Кучма, потом ее покроили и вон этот шедевр существует. Для Зеленского есть один путь или далее заниматься кроем и шитьем конституции (300 голосов) или издать указ по расследованию косяков судей. А там такой кордебалет будет кто, кому, сколько, от кого, и куда - что скорее Зеленского снесут. Мне чесно говоря все это пофиг, поскольку я в это не участвовал некоим образом. Я просто как созерцатель смотрю на правовой бардак олигархии!
показати весь коментар
28.12.2020 20:11 Відповісти
а мы его отстраняем от работы и тогды он уже не судья, проводим следствие как надо
показати весь коментар
28.12.2020 20:31 Відповісти
тоесть по простому - его не могут не то что засудить, его даже на допрос не могут вызвать, пока этот говнюк занимает должность судьи. так понятней ?
показати весь коментар
28.12.2020 19:35 Відповісти
Этого Тупитского вместе с 90% судей и прокуроров надо открыть люк и скинуть в городскую канализацию, это будет самое верное не противоречищае здравому смыслу решение
показати весь коментар
28.12.2020 17:07 Відповісти
В родную среду?
показати весь коментар
28.12.2020 17:12 Відповісти
99,99999999999999999999% !!!)))
показати весь коментар
28.12.2020 17:14 Відповісти
450 мудаков в ВРУ не могут принять один нормальный закон, где не будет недоторканых. И каждая, продажная тварь, судья это или нет, должна отвечать по закону.
показати весь коментар
28.12.2020 17:10 Відповісти
они это примут, как только из какого нибудь судьи пошьют кресло для следующего кто займет должность предшественника.
показати весь коментар
28.12.2020 17:12 Відповісти
Сразу вылазят всякие МВФ и ещё кучка бесполезных организаций с воплями что щимят судей. То что каждый судья живет как олигарх и творят беззаконие их повидимому не волнует
показати весь коментар
28.12.2020 17:13 Відповісти
Вся комичность ситуации в том, что даже если и примут такой закон, то КС скажет, что это неконституционно.
показати весь коментар
28.12.2020 17:13 Відповісти
Найцікавіше те, що вони будуть праві, бо Закон зворотньої сили не має.
Тобто нові судді, вибрані після прийняття такого закону, чи відповідної зміни норм Конституції, будуть зобов'язані діяти згідно з новим законом, а старі, які були призначені раніше - ні.
показати весь коментар
28.12.2020 19:00 Відповісти
Ще б тупеньку Вєнєдіктову на курси правознавства записати.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3162193-ofis-genprokurora-iniciue-vidstoronenna-tupickogo-z-posadi-golovi-ksu.html Офіс генпрокурора підготував клопотання до Офісу Президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, якому повідомили про підозру.

Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции, - КС - Цензор.НЕТ 3814
показати весь коментар
28.12.2020 17:22 Відповісти
"Поэтому решение вопроса об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины,.... В Суде отметили, что других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины или для освобождения его от должности Основной Закон Украины не содержит.
"Решение об увольнении судьи КС Украины от должности по основаниям, .....отметили в КС. Источник: https://censor.net/ru/n3239472
Не хватает "оттаскивания от должности" и "отклеивания от должности"
показати весь коментар
28.12.2020 17:25 Відповісти
В России такому КС сразу припаяли бы измену Родины (зраду), нанесение ущерба национальным интересам страны, позор перед другими странами и т.д.
Весь КС уже сидел бы возле параши и подтирался мантиями.
Плюс полная конфискация имущества, лишение льготной пенсии и перевод на стандартную народную в 2000 грн.
И был бы порядок,тишь и благодать!
показати весь коментар
28.12.2020 17:34 Відповісти
почему все считают что КС действовал не по приказу ОП?
показати весь коментар
28.12.2020 17:52 Відповісти
Потому, что у всех не такая больная фантазия, как у вас.
показати весь коментар
28.12.2020 17:54 Відповісти
Ха-ха. Воровать конституционно, а отвечать за содеянное нет!!!!!
показати весь коментар
28.12.2020 17:38 Відповісти
Моральні виродки рулять і качають права.
показати весь коментар
28.12.2020 17:40 Відповісти
Сделали такие законы, что он круче президента, теперь он всех имеет, в Украине такую власть давать нельзя судьям, только посмотреть на их имения...коррумпированое ворье эти судьи. Таким судьям место в тюрьме и на долго!
показати весь коментар
28.12.2020 17:40 Відповісти
Бу га га😷
показати весь коментар
28.12.2020 17:45 Відповісти
"других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины или для освобождения его от должности Основной Закон Украины не содержит."

А речь не о прекращении полномочий или освобождения от должности, а об отстранении на время проведения расследования - и такие полномочия по УАК у президента есть. Не нужно отдельного упоминания именно судьи конституционного суда - он подпадает под общее определение "лица, назначенные президентом".
показати весь коментар
28.12.2020 17:50 Відповісти
У нас Гарант Конституции шмаркля, и больше никто нам не нужен.
показати весь коментар
28.12.2020 18:15 Відповісти
Прутнем Нелох по роялю має лупити, це визнаю. А от на Констуційний Суд у нього іще не виріс
показати весь коментар
28.12.2020 18:19 Відповісти
Це така у нас правова країна в розумінні її владарів. Самі ж прийняли Конституцію без референдуму, і всі її, як проститутку хочуть гвалтувати, проте ніхто її не любить. Ну ну юристи.
показати весь коментар
28.12.2020 18:20 Відповісти
Цікаво буде, якщо Конституційний суд винесе рішення про неконституційність обрання Нелоха ...
Тоді йому можна останні вибрики пробачити
показати весь коментар
28.12.2020 18:21 Відповісти
хорошо устроились
показати весь коментар
28.12.2020 18:24 Відповісти
Это почему же? А если он виновник аварии? А если украл ....в метро кошелёк? А ...он не ездит в метро? А вдруг умышленно захотелось? И вдруг в кошельке....флешка с следственными данными?.....или ..компромат...на весь состав Венецианской комиссии?
Да шо хошь...!!! И не смешно..после атаки на Минфин...и парламент Финляндии??? Я не удивлюсь, если хакеры завтра атакуют точку доступа в общественном туалете мерии Осло....с личного компьютера.....того же Тупицкого!!!
показати весь коментар
28.12.2020 18:28 Відповісти
Згідно Конституціі влада налдежить народу України. Народу, а не овощам, баригам зелупам та тупицьким.
Якщо Тупицький не розуміє, що йому пора на вихід з речами, а законих варіантів прибрати цю корумповану московську крису від влади нема, то у народу залишається тільки один варіант використання власної влади - на вила.
показати весь коментар
28.12.2020 18:40 Відповісти
Пардон, а стрижаки які мову відтрахали в пользу язика, а ті , що під папу Кучму третій термін йому надали ( всупереч Конституції), а ті в мантіях, що Януковича на царство мітили, їх чомусь простив зелений олігофрен. Це така правова держава? Коли одним все прощення, а цього амбала будуть тягати, бо він не подобається Зе-Єр і вони вже продали посаду іншому. Якщо у нього кримінал - де суд? Якщо ні, то чого пристібались ці завхози України.
показати весь коментар
28.12.2020 19:20 Відповісти
Вот к чему приводят попытки решать правовую проблему не правовыми способами, как принято в Украине со времен СССР и по сегодняшний день, очень хочется Зеленскому избавиться от Тупицкого и получить лояльный себе любимому КС. И тут вместо работы в правовом поле начинается мышиная возня, заводят пачку пустых уголовных дел с целью банального шантажа и давления, авось Тупицкий с перепугу сам в отставку подаст, однако тот тёртый калач и прекрасно понимает что дело дохлое и ничего существенного ему не угрожает, тогда, вместо того чтобы системно решать проблему через изменение законодательства и настоящую судебную реформу, начинают искать относительно простой и быстрый способ сковырнуть Тупицкого с должности, но правовых оснований для его отстранения попросту нет и тут КС совершенно прав, а всякие сомнительные способы только запутывают ситуацию и усиливают позиции коррупционеров. Раз уж Зеленский сотоварищи такие отчаянные борцы за чистоту судейских рядов, то зачем отстранять Тупицкого от должности? Доказывайте его вину в открытом криминальном процессе и дело с концом, но все прекрасно понимают что это нереально в ими же возглавляемой системе и выкручивают руки фактически сами себе.
показати весь коментар
28.12.2020 19:42 Відповісти
Конституцию вспомнили те, кто принимал решения будучи в "конфликте интересов"
показати весь коментар
28.12.2020 19:57 Відповісти
"...В Суде отметили, что других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины или для освобождения его от должности Основной Закон Украины не содержит..."

А як на рахунок гільйотини? Можна її застосовувати до суддів?
показати весь коментар
28.12.2020 21:30 Відповісти
Ну и нахрена мне такая конституция ?
показати весь коментар
28.12.2020 21:32 Відповісти
 
 