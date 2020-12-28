Відсторонення Тупицького з посади за рішенням слідчого судді суперечитиме Конституції, - КС

Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, приймається виключно Конституційним Судом України, і жоден інший орган або посадова особа не можуть прийняти таке рішення замість нього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Зазначену норму Конституції України логічно пов'язувати з положеннями статті 149 Конституції України в аспекті незалежності і недоторканності суддів Конституційного Суду України. Тому вирішення питання про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України, голови та його заступника відповідно до положень частини другої статті 154 КПК України, на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового розгляду буде суперечити статті 149-1 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

У Суді зазначили, що інших підстав для припинення повноважень судді Конституційного Суду України або для звільнення його з посади Основний Закон України не містить.

Як повідомлялося, 28 грудня Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора. Йому повідомили поштою про підозру в підкупі свідка і в завідомо неправдивих показаннях свідка. Крім того, Офіс Генпрокурора направив президенту України клопотання "про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду терміном на два місяці". У КС заявили, що Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора з поважної причини і не має наміру ухилятися.

24 грудня стало відомо, що главу КС Тупицького викликали до Офісу Генпрокурора для проведення процесуальних дій. "Слуга народу" Янченко заявила, що провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив: "Тупицький не може бути главою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.