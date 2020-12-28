УКР
Новини Коронавірус і карантин
Лабораторії МОЗ можуть робити 50-55 тис. ПЛР-тестувань на день, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік людей, яким потрібно проводити тестування на коронавірус.

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо раніше тестували тільки у разі клінічних симптомів коронавірусу, то зараз воно передбачено для пацієнтів з будь-якими респіраторними симптомами.

"Що стосується ПЛР-тестувань, то на сьогодні можливості лабораторій, що перебувають тільки в підпорядкуванні МОЗ, - десь 55-50 тис. досліджень на день", - сказав Степанов.

карантин (18172) МОЗ (5418) тестування (459) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
+1
Так почему не делают? Зеля дал команду улучшить статистику?

Лаборатории Минздрава могут делать 50-55 тыс. ПЦР-тестирований в день, - Степанов - Цензор.НЕТ 1544
28.12.2020 17:09 Відповісти
+1
https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко

Перші плоди боротьби Зеленського з Ковід:
А, не дай Боже, замість доріг вони вклали би гроші Ковід-фонду в наше здоров'я?
Так, що нам ще дуже пощастило!

Лаборатории Минздрава могут делать 50-55 тыс. ПЦР-тестирований в день, - Степанов - Цензор.НЕТ 721
28.12.2020 17:15 Відповісти
+1
В Британии результат ПЦР готов через 30 минут. У нас семейный врач обещает талончик на ПЦР через 3 дня, после чего результата ждать неделю.
28.12.2020 17:19 Відповісти
А скока лечить?
28.12.2020 17:06 Відповісти
Що за лемент? Маючи зарплату в 4000 тисячі баксів гріх жалітися! В німецьких клініках будемо лікуватися!
показати весь коментар
28.12.2020 17:10 Відповісти
Так то у учителей...
показати весь коментар
28.12.2020 17:12 Відповісти
Для проведення масового тестування потрібно мати потужності лабораторій більше 100 тис. ПЛР тестів на добу. Степанов за рік часу так і не зміг наблизитись до цієї цифри! Степанова та Радуцького потрібно знімати і повертати Супрун!
показати весь коментар
28.12.2020 17:19 Відповісти
ОК. Сделали тесты. Что дальше? Это ж самое интересное - что дальше...
показати весь коментар
28.12.2020 17:22 Відповісти
та вам ті ж тести не подобаються і ви їх зменьшуєте, вам більше до вподоби на антиген, навіщо тут щось додатково белькотати? Ну і без вас всі можуть ПЛР-тести платні зробити, які в том ваші здобутки?
показати весь коментар
28.12.2020 17:12 Відповісти
С такими темпами что бы тестировать все население Украины по разу, как раз нужно 2 года, если по 50-55 тысяч в день. так что если начать тестирование завтра то к концу 2022 как раз закончим. ( и это я еще молчу о вероятном иммунитете до 8 месяцев) так что 2 х лет не хватит, тестировать придется повторно и т.д.
показати весь коментар
28.12.2020 17:40 Відповісти
Только кому нужны результаты через две недели??
показати весь коментар
28.12.2020 18:23 Відповісти
 
 