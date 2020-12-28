Лабораторії МОЗ можуть робити 50-55 тис. ПЛР-тестувань на день, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік людей, яким потрібно проводити тестування на коронавірус.
Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За його словами, якщо раніше тестували тільки у разі клінічних симптомів коронавірусу, то зараз воно передбачено для пацієнтів з будь-якими респіраторними симптомами.
"Що стосується ПЛР-тестувань, то на сьогодні можливості лабораторій, що перебувають тільки в підпорядкуванні МОЗ, - десь 55-50 тис. досліджень на день", - сказав Степанов.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
Перші плоди боротьби Зеленського з Ковід:
А, не дай Боже, замість доріг вони вклали би гроші Ковід-фонду в наше здоров'я?
Так, що нам ще дуже пощастило!