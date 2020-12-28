Степанов про звільнення лікарів: Ніяк не можемо утримати, хіба що підвищивши зарплату

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що утримати лікарів на роботі в Україні зможе тільки підвищення зарплати.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи бачить він можливість утримати лікарів в Україні.

"Зарплату підвищувати. Ви знаєте якийсь інший спосіб? Якщо вас запросять на роботу, де платять у 10 разів більше, нададуть комфортніші умови, техніку, - це буде серйозний аргумент, щоб змінити роботу? А тепер уявіть українського анестезіолога, у якого зарплата 10 тис. грн. Ми ніяк не можемо його тут утримати, хіба що підвищивши зарплату і створивши комфортніші умови роботи", - сказав міністр.

За його словами, до бюджету на 2021 рік закладено зарплату лікаря на рівні 9 тис. грн на місяць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Степанов: Україна і далі купуватиме експериментальні ліки від COVID-19 всупереч обуренню ВООЗ

"Тобто те, що лікар отримує зараз, те саме він отримуватиме і наступного року. На більше сьогодні грошей немає", - сказав Степанов.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Читайте також: Степанов про відносини з президентом і прем'єр-міністром: "у нас конструктивна командна робота"