Степанов про звільнення лікарів: Ніяк не можемо утримати, хіба що підвищивши зарплату

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що утримати лікарів на роботі в Україні зможе тільки підвищення зарплати.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи бачить він можливість утримати лікарів в Україні.

"Зарплату підвищувати. Ви знаєте якийсь інший спосіб? Якщо вас запросять на роботу, де платять у 10 разів більше, нададуть комфортніші умови, техніку, - це буде серйозний аргумент, щоб змінити роботу? А тепер уявіть українського анестезіолога, у якого зарплата 10 тис. грн. Ми ніяк не можемо його тут утримати, хіба що підвищивши зарплату і створивши комфортніші умови роботи", - сказав міністр.

За його словами, до бюджету на 2021 рік закладено зарплату лікаря на рівні 9 тис. грн на місяць.

"Тобто те, що лікар отримує зараз, те саме він отримуватиме і наступного року. На більше сьогодні грошей немає", - сказав Степанов.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

+10
Польща, Чехія, Венгрія із задоволенням приймають наших лікарів. Ти просто не темі, Федька.
28.12.2020 18:05 Відповісти
+10
Польша уже объявила, что примет украинских медиков без подтверждения диплома. И ЗП медикам повышает до небес. Вот туда они и денутся, причем лучшие. А тебе фрезеровщик будет на сердце операции делать.
Сварщиков ты можешь найти и обучить. Через месяц они все будут варить в ЭС. А ты будешь снова находить и обучать. Ты что, не понимаешь причин этой проблемы? Если примитивно в двух словах, то олигархи давно спелись по уровню ЗП в Украине и держат ее на уровне "чтобы не подохли и до работы дошли". Дальше сам соображай.
28.12.2020 18:35 Відповісти
+7
А если ему сказать, что зарплата медсестер начинается от 65-75 тыс грн нетто （врачей от 120-140 тыс грн нетто без требования подтверждения диплома, только нотариально заверенный перевод）, что работодатель оплачивает жилье, курсы польского языка, проводятся семинары и обмен опытом плюс проживание в странах с развитой инфраструктурой, с более воспитанными и уважающими других людей гражданами, с работающими законами, возможностью перевезти своих детей в Европу, получить вид на жительство, то влажные фантазии этого персонажа "крюгера" окажутся жалкими и напрасными потугами сравнивать реалии Украины и Европы.
28.12.2020 18:14 Відповісти
Да и хрен с ними. Некуда им бежать. На западе они никому и в х-й не вперлись.Ты МУДАШВИЛИ думай где взять(ОБУЧИТЬ) сварщиков ,токарей ,фрезеровщиков и т.д.
28.12.2020 18:03 Відповісти
28.12.2020 18:05 Відповісти
А если ему сказать, что зарплата медсестер начинается от 65-75 тыс грн нетто （врачей от 120-140 тыс грн нетто без требования подтверждения диплома, только нотариально заверенный перевод）, что работодатель оплачивает жилье, курсы польского языка, проводятся семинары и обмен опытом плюс проживание в странах с развитой инфраструктурой, с более воспитанными и уважающими других людей гражданами, с работающими законами, возможностью перевезти своих детей в Европу, получить вид на жительство, то влажные фантазии этого персонажа "крюгера" окажутся жалкими и напрасными потугами сравнивать реалии Украины и Европы.
28.12.2020 18:14 Відповісти
Наші лікарі та медсестри мають там менше, ніж Ви пишете, але в цілому набагато більше, ніж тут.
28.12.2020 18:18 Відповісти
Простите, пишу о тех, кому помогал уехать, трудоустроится и перевезти свои семьи, детей устроить в школы и детские дошкольные учреждения. Все - как есть. После нового года уезжают их коллеги, сейчас ждем визы и.. всё. "Рыба ищет где глубже, человек - где лучше".
28.12.2020 21:18 Відповісти
Степанов, ты просто так денег не раздавай, приплати им за вакцинацию от короновируса. Сразу двух зайцев убьешь.
28.12.2020 21:06 Відповісти
Дебил ты даже не представляешь сколько их здесь и ученых и инженеров
28.12.2020 18:19 Відповісти
Польша уже объявила, что примет украинских медиков без подтверждения диплома. И ЗП медикам повышает до небес. Вот туда они и денутся, причем лучшие. А тебе фрезеровщик будет на сердце операции делать.
Сварщиков ты можешь найти и обучить. Через месяц они все будут варить в ЭС. А ты будешь снова находить и обучать. Ты что, не понимаешь причин этой проблемы? Если примитивно в двух словах, то олигархи давно спелись по уровню ЗП в Украине и держат ее на уровне "чтобы не подохли и до работы дошли". Дальше сам соображай.
28.12.2020 18:35 Відповісти
ти не в темі ,то не пишихерні.Зварники,токарі і фрезеровщики уже давно на Заході і зарплати у них ще вищі ніж у лікарів.Просто прийшла черга і лікарів пакувати валізи.
28.12.2020 18:35 Відповісти
"сварщиков ,токарей ,фрезеровщиков и т.д."

та вже не потрібно...Україна вщент програла конкуренцію і вже завершується деіндустріалізація..
28.12.2020 19:35 Відповісти
Сварщиков и фрезеровщиков надо 3-5 чел. на район.а то и меньше.заводов нет,от слова совсем
28.12.2020 20:39 Відповісти
Потрібно скортити всіх профільних медпрацівників і лишити виключно сімейних лікарів і підняти їм зарплату! Всі профільні медпрацівники мають йти в приватні клініки! Перелік гарантованих державою безкоштовних медичних послуг потрібно істотно скоротити, щоб запустити приватну страхову медицину!
28.12.2020 17:52 Відповісти
ты заплатишь за этот банкет?
28.12.2020 17:56 Відповісти
Можна взагалі скоротити всіх медиків і покласти їхні обов'язки на шаманів і мольфарів!
28.12.2020 17:58 Відповісти
28.12.2020 18:13 Відповісти
Але добро завжди перемагає зло, а потім довго мучить його паяльником. )
28.12.2020 18:50 Відповісти
Ух ты *****... стратег! Бабушке пенсионерке с диабетом, тахикардией и пенсией 1800 грн куда идти? К семейному или в приватну клініку? Ты думай, что морозишь, дядя. У нормальных семейных врачей уже и без того ЗП очень даже ничего, количество подписавших с ними декларации обеспечивает высокий уровень ЗП. Это, кстати, и есть суть реформы Супрун. С тупыми врачами не подписывают деклараций, ЗП у них - херня. Главный вопрос в том, чтобы не просрать хороших профильных врачей.
28.12.2020 18:41 Відповісти
Её уже повысили - в Чехии, Польше... Рынок труда открыт и "слуги" явно не выдерживают конкуренции на этом рынке.
28.12.2020 17:53 Відповісти
28 грудня опитування КМІС

По данным опроса КМИС, первой стала ОПЗЖ с 23,1% от тех избирателей, которые уже определились со своим выбором. Таким образом, за год с небольшим после парламентских выборов у партии Медведчука/Бойко плюс десять процентов. «Слуги» - вторые и у них - 20,9% поддержки, что в два раза меньше, чем было на парламентских выборах в 2019 году. На третьем месте идет «Европейская солидарность» с 14,1%.
28.12.2020 17:53 Відповісти
Откуда такие данные?
"Рейтинг" : "партию «Слуга народа», готовы поддержать 21,1% среди готовых голосовать и определившихся с выбором. За партию «Оппозиционная платформа - За життя» готовы проголосовать 17,3%, партию «Европейская солидарность» - 15,2%"
"Центр Розумкова":
Політична партія «Слуга народу» - 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.
За партію «Європейська солідарність» готові віддати свій голос 19,5%, партію «Опозиційна платформа - За життя» - 18%.
28.12.2020 21:45 Відповісти
Ну так ринок .Всерівно профі виїдуть а не профі будуть далі лічити
28.12.2020 17:54 Відповісти
Гениальный вывод . Можно даже претендовать на разумную жизнь на планете .
28.12.2020 17:56 Відповісти
Треба підвищувати з/п медікам, педікам , а не ОП,ГПУ,МВС,ВРУ,КМУ та т.п. сволоті !!))
28.12.2020 17:59 Відповісти
та потрібно їх наручами до батарей приковувать, тільки от батареї ті потрібно якось хоч трошки підігріти, а то замерзнуть разом з хворими після підняття тарифів
28.12.2020 17:59 Відповісти
Анестезіолога - приспати, хірургу - відрізати ногу, окулісту - вибити око, стоматологу - ..., наркологу -... Такі не втечуть.
28.12.2020 18:08 Відповісти
А если гинеколог - мужчина, что ему отрывать/выбивать?
28.12.2020 18:43 Відповісти
Для кого присяга Гиппократа не пустой звук, никогда не бросит свое дело! А зарплаты медикам на "передовой борьбы с ковидом" повышать необходимо!
28.12.2020 18:02 Відповісти
прісяги Гіпократа нема більше ніде у світі, але хіба тупому совковому бидлу щось докажеш?
28.12.2020 18:07 Відповісти
ця присяга має чисто символічний характер, але ніякої юридичної сили не має.
28.12.2020 18:29 Відповісти
Це як клятва вічного кохання )
28.12.2020 18:38 Відповісти
Не треба брехати, вата. Нема у Європі ніякого Ордена Медиків і ніхто там клятви Гіппократа не дає.
28.12.2020 18:47 Відповісти
Мій друг працює лікарем у Германії. Після твоїх слів про Орден і клятву він почав сміятись.
28.12.2020 18:56 Відповісти
Не спорьте вы с орденом тамплиеров.клянусь Зевсом и всеми богами Олимпа...
28.12.2020 20:44 Відповісти
Ти її хоча б читала, ту клятву Гіппократа?
28.12.2020 18:45 Відповісти
О, почитала Вікіпедію і бодай без помилок на цей раз написала.
28.12.2020 18:52 Відповісти
Деонтологія - це наука про взаємовідносини лікаря і пацієнта. Її всі медики проходять.
28.12.2020 18:53 Відповісти
Коли прибиральниця починає розмірковувати про проблеми глобального масштабу, завжди якась херня получається. )
28.12.2020 18:54 Відповісти
Ти лікар?
28.12.2020 18:58 Відповісти
брешеш, малороска
28.12.2020 19:15 Відповісти
Йди прибирай будинок, бо сеньйор вижене на вулицю.
28.12.2020 19:18 Відповісти
Шо ж ти бірьозки і кокошнік покинула? І па рускі нє пабалтаєш. )
28.12.2020 19:50 Відповісти
Єлєна, а ти вже на пенсії?- 66 років-вік поважний.
28.12.2020 18:58 Відповісти
Лєнка, то запах від качок, а не від лікарів ))
28.12.2020 18:56 Відповісти
Ти є лікар?
28.12.2020 18:59 Відповісти
Донеччанка не розуміє української мови. Єлєна, качка- це ;утка;, та сама, котрі ти з-під бабуньок в будинку престарілих виносиш.
28.12.2020 19:03 Відповісти
То я витратив свій час на тупу сєпарку-малороску? Фу, яка гидота.
28.12.2020 19:09 Відповісти
Очень неожиданный для Украины способ для повышения лояльности персонала )
28.12.2020 18:02 Відповісти
Мы никак не можем его тут удержать, разве что повысив зарплату Источник: https://censor.net/ru/n3239480

Л- логика. Но лучше поздно, чем никогда
28.12.2020 18:04 Відповісти
Скорую помощь уничтожили, все сделали платным, а денег все равно нет. Похоже они уже внуков обеспечили и для правнуков начали воровать.
28.12.2020 18:07 Відповісти
Если у вас не хватает врачей, почему тогда без взятки невозможно устроится на работу???
К чему этот триндеж?
28.12.2020 18:16 Відповісти
Очень просто. Главнюкам обычно пофигу, что у них в больнице кадровый дефицит. Более того, на него можно пристроить "мертвые души" или этим же отмазываться при жалобах на медучреждение. Ну и, как бонус, снять некую сумму с новичка.
28.12.2020 19:29 Відповісти
Надо издать приказ о повторной даче медиками и членами их семей клятвы Гиппократа. Под роспись!
28.12.2020 18:18 Відповісти
клятва Гіпакрата не має ніякої юридичної сили. Це просто традиція совкова.
28.12.2020 18:21 Відповісти
Клятва имеет силу выше любого Закона!
28.12.2020 18:31 Відповісти
Ужас який! Чому ви так вирішили? Хтось клявся вам в любові і покинув? )
28.12.2020 18:34 Відповісти
Не имеет. И Гиппократ много чего писал помимо своей знаменитой и тщательно отредактированной потомками клятвы. Например, как он посоветовал родственникам больного, у которых не было денег на его лечение, дать тому яд, чтобы не мучился.
С этой точки зрения многие украинские медики работают куда более приближенно к заветам Гиппократа.
28.12.2020 19:32 Відповісти
Это стопудово спасет медицину и остановит эпидемию коронавируса. Да:?
28.12.2020 18:44 Відповісти
Да стеб это.
28.12.2020 20:10 Відповісти
Я все понимаю.
28.12.2020 20:52 Відповісти
Капитан очевидность
28.12.2020 18:25 Відповісти
Клятва гіпократа говорить - не лікуй хворого задарма. Нічого там про рабську працю на державу нема ні слова )) Цікаво, що ніхто з обивателів в очі її не бачив, але впевнені, що це зобов'язання перед суспільством.
28.12.2020 18:47 Відповісти
Головне в тій клятві - не нашкодь хворому. Але совкове бидло думає, що клятва - то примус для лікаря працювати задарма.
28.12.2020 19:03 Відповісти
врачей: Никак не можем удержать, разве что повысив зарплату

айтишников - Никак не можем удержать, разве что повысив зарплату
строителей - Никак не можем удержать, разве что повысив зарплату
электриков - Никак не можем удержать, разве что повысив зарплату
токарей/фрезеровщиков - Никак не можем удержать, разве что повысив зарплату
специалистов всех прочих специальностей - Никак не можем удержать, разве что повысив зарплату

мусоров, прокуроров, судей, чиновников - Никак не нужно удерживать, этих тварей сцаными тряпками с насиженных мест не прогонишь
28.12.2020 18:57 Відповісти
Для того, щоб підвищити, треба спочатку понизити, а потім підвищити і зробити такою, яка була.
28.12.2020 19:18 Відповісти
28.12.2020 19:19 Відповісти
28.12.2020 19:21 Відповісти
Про повышение зарплат медикам нужно было думать лет так 10 назад, это как минимум. Сейчас вы такими повышениями пытаетесь заделать дыру в корабле, не замечая, что сам корабль уже разваливается на куски.
С такими темпами в украинских больницах лечить будут только выпускники-бюджетники, которые обязаны отработать на государство три года, хирурги, акушеры и анестезиологи, которые откровенно грабят пациентов. Все остальные будут или в частных клиниках, или в медпредставителях, или за границей
28.12.2020 19:36 Відповісти
Пока в стране не введут обязательное медецинское страхование, все это полнейшая дрочь.
28.12.2020 19:49 Відповісти
Мечта каждого украинца-патриота свалить в Польшу, Канаду и т.д.
28.12.2020 20:42 Відповісти
Эта мысль появляется два раза в месяц. В день зарплаты и когда приходят счета за оплату коммунальных
28.12.2020 20:46 Відповісти
А вы не равняйте врачей и коновалов. Им очень разная зарплата положена - коновалам 6 тыс. грн максимум, а Врачам можно и 20 платить и выше.
При этов в Украине коновалов, которые мычат что они типа "врачи" - 95%
29.12.2020 08:09 Відповісти
👍Хоть один человек в адеквате.У нас врачей 5%,остальные бездари,неучи и алчные белохалатники.Ты на 100% прав.АА в Европе большинство из них моют горшки и пробирки.
29.12.2020 10:09 Відповісти
 
 