Степанов про звільнення лікарів: Ніяк не можемо утримати, хіба що підвищивши зарплату
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що утримати лікарів на роботі в Україні зможе тільки підвищення зарплати.
Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи бачить він можливість утримати лікарів в Україні.
"Зарплату підвищувати. Ви знаєте якийсь інший спосіб? Якщо вас запросять на роботу, де платять у 10 разів більше, нададуть комфортніші умови, техніку, - це буде серйозний аргумент, щоб змінити роботу? А тепер уявіть українського анестезіолога, у якого зарплата 10 тис. грн. Ми ніяк не можемо його тут утримати, хіба що підвищивши зарплату і створивши комфортніші умови роботи", - сказав міністр.
За його словами, до бюджету на 2021 рік закладено зарплату лікаря на рівні 9 тис. грн на місяць.
"Тобто те, що лікар отримує зараз, те саме він отримуватиме і наступного року. На більше сьогодні грошей немає", - сказав Степанов.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
Ждать еще ...дцать лет смысла нет. И где гарантии, что новые
прохиндеивласти придут и сделают из Украины "место счастья и радости"? У меня нет. Потому и сделал свой выбор.
Сварщиков ты можешь найти и обучить. Через месяц они все будут варить в ЭС. А ты будешь снова находить и обучать. Ты что, не понимаешь причин этой проблемы? Если примитивно в двух словах, то олигархи давно спелись по уровню ЗП в Украине и держат ее на уровне "чтобы не подохли и до работы дошли". Дальше сам соображай.
та вже не потрібно...Україна вщент програла конкуренцію і вже завершується деіндустріалізація..
Л- логика. Но лучше поздно, чем никогда
К чему этот триндеж?
С этой точки зрения многие украинские медики работают куда более приближенно к заветам Гиппократа.
С такими темпами в украинских больницах лечить будут только выпускники-бюджетники, которые обязаны отработать на государство три года, хирурги, акушеры и анестезиологи, которые откровенно грабят пациентов. Все остальные будут или в частных клиниках, или в медпредставителях, или за границей
При этов в Украине коновалов, которые мычат что они типа "врачи" - 95%