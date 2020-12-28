Виявлено схему махінацій з орендою нерухомості "Укроборонпрому" в Харкові, - СБУ

У Харкові Служба безпеки України викрила та блокувала схему незаконної оренди нерухомості, яка перебуває в управлінні державного концерну "Укроборонпром".

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці одного з харківських держпідприємств, що входить до концерну, незаконно здавали в оренду нерухомість. У травні 2019 року вони передали комерційній структурі виробничі приміщення заводу та відкритий майданчик загальною площею понад 1 тис. квадратних метрів. Ще майже 700 метрів були орендовані взагалі без документального оформлення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

При цьому підкреслюється, що згідно з діючим законодавством, договір оренди мав бути обов’язково погоджений з Фондом державного майна для визначення її реальної вартості. До державного бюджету мало надходити 30% від суми.

За попередніми оцінками фахівців, загальний розмір збитків, завданих державі становить майже 1 мільйон гривень. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

"Викриття та документування протиправної діяльності здійснювалось спільно зі слідчими ГУ Національної поліції в Харківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону. Також слід зазначити, що вже понад рік керівництво Укроборонпрому активно співпрацює зі Службою безпеки України у розслідуванні кримінальних та корупційних правопорушень для запобігання та протидії корупції, зокрема, і щодо незаконного заволодіння активами державних оборонних підприємств", - додали в пресцентрі СБУ.