Азербайджан втратив у конфлікті в Нагірному Карабасі 2823 особи, - Міноборони країни

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало оновлений список військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у Нагірному Карабасі.

Список містить імена 2823 військових, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше відомство повідомляло про 2802 загиблих під час бойових дій.

"Наразі ведуться роботи з пошуку понад 30 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, та ідентифікації понад 50 осіб, особи яких не встановлено", - підкреслюється в повідомленні міністерства оборони Азербайджану.

+17
Вечная Память и Вечная Слава сынам и дочерям Азербайджана, павшим в боях с оккупантами за освобождение своей земли!
показати весь коментар
28.12.2020 17:39 Відповісти
+14
Украина больше , только они получили результат , а мы в Минске седьмой год .
показати весь коментар
28.12.2020 17:39 Відповісти
+10
Там где ********* - там слёзы, горе и смерть!
"Русский мир" несет по миру, разруху, отчаяние, боль!
показати весь коментар
28.12.2020 17:51 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2020 17:39 Відповісти
у Азербайджана нет общей границы с засрашкой.
показати весь коментар
28.12.2020 17:43 Відповісти
Эту отмазку придумали в кремле .
показати весь коментар
28.12.2020 17:45 Відповісти
и своего медведчука с ватанами
показати весь коментар
28.12.2020 17:46 Відповісти
та да... а ещё в Азербайджане живут азербайджанцы, а не украинцы...)
показати весь коментар
28.12.2020 23:32 Відповісти
Вы о географии когда нибудь слышали? Так вот она утверждает что есть у Азейбаржана общая граница с )(уйлостаном, а вы против?
показати весь коментар
28.12.2020 18:19 Відповісти
Она не с той стороны. Гумконвои как слать? И с градов далековато пулять. Правда, до Баку рукой подать.
показати весь коментар
28.12.2020 20:25 Відповісти
Не с той стороны чего? Куда слать гумконвои? Вы вообще о чём?
показати весь коментар
28.12.2020 20:30 Відповісти
Общая граница не со стороны Карабаха, а на севере. Уже понятнее?
показати весь коментар
28.12.2020 20:52 Відповісти
Те все таки общая граница есть, не смотря на выше приведенные утверждения особых географов. Теперь осталось разобраться при чем тут граница на севере и Карабах. Проясните?
показати весь коментар
28.12.2020 23:36 Відповісти
Если бы по аналогии с Донецком и Луганском Карабах граничил бы с Россией, то были бы и гумконвои и грады в случае чего. А так как Карабах находится в другом конце Азербайджана, то с этим возникли некоторые трудности. Поэтому Азербайджану было полегче. Надеюсь, понятно.
показати весь коментар
28.12.2020 23:55 Відповісти
Вы совсем, извиняюсь за откровенность, с ума сошли? Кто оккупировал Карабах сможете сами разобраться? Кто и откуда туда поставлял оружие, добровольцев и тд? От кого освобождали азейбажджанцы свои земли?
показати весь коментар
29.12.2020 00:01 Відповісти
Азербайджан нарастил силы и почти освободил Карабах от армянских оккупационных войск, вооруженных российским оружием. Вряд ли это было бы возможно, если бы у России было бы прямое сообщение с Карабахом.
показати весь коментар
29.12.2020 00:17 Відповісти
Так вы определились от кого освобождали Карабах, от росиянцев или армян? Росийские оружием и азейбажджанцы были вооружены. Прямое сообщение с Карабахом Армении чем мешало росияном отправлять гумконвои и тд? И наконец про аналогию: освобождать территории оккупированые врагом невозможно никакими переговорами. И приплетать то что не имеет отношения к данному случаю тоже не нужно. Росия заинтересованна как можно дольше продолжения этого конфликта, поэтому с таким же успехом вы могли и говорить о гумконвоях для обоих противостоящих сторон.
показати весь коментар
29.12.2020 06:58 Відповісти
Ну, извините.
показати весь коментар
29.12.2020 10:49 Відповісти
Не извеню. Просто начните думать и учиться. )(Уйлостан не имеет границ с Сирией, Молдовой и тд, но это не мешает им нападать и оккупировать их территории. Так что повторюсь, роль играет не столько наличие границы, сколько наличие сопротивления. А договоры с )(уйлостаном ничего не значат, просто легализируют захваченное ими.
показати весь коментар
29.12.2020 12:01 Відповісти
А Вы опытный боец.
Что Вы имеете сказать на моё конкретное мнение от 28.12.2020 23:55? Только без агитации и штампования известных истин.
показати весь коментар
29.12.2020 12:18 Відповісти
Извините за штамп, но это бред. Аналогии с )(уйлостаном и Украиной нет. Они оккупировали Крым и вот от этого и нужно вести логическую цепочку.
показати весь коментар
29.12.2020 13:49 Відповісти
Напишу ещё пару постов.
Провожу аналогию:
Россия <=> Армения
Украина <=> Азербайджан
Крым <=> Карабах, здесь разница типа "аннексия vs независимость"
ОРДЛО <=> оккупированная азербайджанская территория между Арменией и Карабахом

Как Вам такое?
показати весь коментар
29.12.2020 14:46 Відповісти
Тот же бред что и раньше, ни логики ни фактов, только сравнивание синего с квадратным, теплым и тд. Где в вашей логике заявленая вами граница не там и росиянские гумконвои? И очень смешные логические выкладки в стиле равносильно, но разница есть, эти понятия имеют разный смысл, а вы как и раньше ни как не определитесь какой смысл вы вкладываете в свои слова.
показати весь коментар
29.12.2020 15:28 Відповісти
Утомили
показати весь коментар
29.12.2020 16:47 Відповісти
Да это всегда тяжело без знаний, фактов и логики пытаться пропихнуть какой-то тезис.
показати весь коментар
29.12.2020 16:49 Відповісти
Невже знайшовся той самий Вовочка зі шкільних анекдотів?
показати весь коментар
28.12.2020 18:59 Відповісти
https://i.ytimg.com/vi/8dGSKr6hvI4/maxresdefault.jpg
показати весь коментар
28.12.2020 20:08 Відповісти
А то что остановили лднр и отодвинули назад это не результат?
показати весь коментар
28.12.2020 17:47 Відповісти
Только обеспечиваем пенсией всех "кормильцев" за счет наших стариков .
показати весь коментар
28.12.2020 17:53 Відповісти
В планах раіські було захоплення значно більших територій.
Так що результат є.
показати весь коментар
28.12.2020 17:51 Відповісти
Азербайджан получил точно такой же результат как Украина, - освободил 2/3 территории а на оставшемся сидят кацапы
показати весь коментар
28.12.2020 18:06 Відповісти
28.12.2020 17:39 Відповісти
Они умерли не напрасно.Яшасин Азербайджан!!!
показати весь коментар
28.12.2020 17:42 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2020 17:51 Відповісти
хорошая попытка русня,но нет...все помнят как Ичкерия вращала вас на кожаной оси.
показати весь коментар
28.12.2020 18:19 Відповісти
Вы за чьи потери волнуетесь? За росиянские? И если что то на нас уже напали.
показати весь коментар
28.12.2020 18:21 Відповісти
Чего скулишь чепушило капитулянское? Чего ты тут добиваешся? Призываешь к позору и предательству. Да не выйдет у тебя и у твоих московитов ничего. Били вас и бить будем, потому как с нами Бог. Пуйло не зря засекретил потери твоих " братушек" и " донбасо-лугандонских манкуртов", потому как за шесть лет войны Украинский солдат набил их до 40.000. И бить будет. Аминь.
показати весь коментар
28.12.2020 19:33 Відповісти
Они ИЗГНАЛИ оккупанта ! А мы всё сопли жуём 6 год с теми же потерями !
Нужно уничтожать РАЗ и НА ВСЕГДА ! А не сцатся как ты !
показати весь коментар
28.12.2020 19:58 Відповісти
они нападали, потери должны быть 3 к 1. а у нас на атаку оккупантов был мирныйплан и нужноперестатьстрелять. и вместо мобилизации и перекрытия границ после оккупации Крыма занимались хз чем.
показати весь коментар
28.12.2020 20:18 Відповісти
Простирни тусняк и успокойся, строитель...
показати весь коментар
28.12.2020 19:06 Відповісти
при совке таких бывших "на службе" искали и расстреливали особенно тщательно. а с немцами более менее вели себя прилично. и проблема сегодняшней "большой войны" в том что военными ресурсами москалей владеет фактически очень ограниченное количество лиц, которым на остальных кацапов в основном срать, разве что в качестве живого щита сойдут, так как ракеты летят в принципе сами, 21 век же. и "большой войны" с кучей кацапских трупов и неудобными вопросами, вдруг, Х#йло боится больше всего.
показати весь коментар
28.12.2020 20:32 Відповісти
Потери с обоих сторон ужасающи.А ведь можно было прийти к компромиссу.И не было бы потерь с обоих сторон .И Засрашка не нужна б была.А теперь Армения -улус кремлёвской орды.Оппозиция ещё и пытается ножками сучить.Сейчас всё зависит от великодушия Алиева.Зарыть топор войны и установить статус-кво.
показати весь коментар
28.12.2020 18:28 Відповісти
Сокиру війни можна не тільки закопати, але й застромити
показати весь коментар
28.12.2020 19:00 Відповісти
Кровожадные ,однако.Маняка!
показати весь коментар
28.12.2020 21:02 Відповісти
С оккупантом не может быть компромисса !
ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ !
показати весь коментар
28.12.2020 20:02 Відповісти
Вот сейчас тасм -Статус кво.А оккупанты -засранцы.
показати весь коментар
28.12.2020 21:03 Відповісти
Кто вместо войны выбирает позор, получает позор и войну. На сколько уменьшилось население Украины за 30 лет, какая вам еще война нужна? И все 30 лет слышим от ожирелого ворья при власти, ....мы не можем содержать ЯО, это дорого, мы не можем содержать современные ВСУ, это дорого!!!... А теперь посчитайте сколько стоит Крым и конфликт на Донбассе, переведите на деньги судьбы человеческие. И ведь понятно кто воду мутит, ворье свое и кацапское, которым удобно будучи при власти грабить и уничтожать то малое, что осталось, и все под сопливые завывания про слабость и мир...
показати весь коментар
28.12.2020 19:12 Відповісти
ПРАВИТЕЛЕЙ КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ И ПОДВЕРГАЮТ СМЕРТИ СВОИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ - НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
показати весь коментар
29.12.2020 00:57 Відповісти
Т.е. потери арм и азерб примерно равны.
показати весь коментар
29.12.2020 05:17 Відповісти
 
 