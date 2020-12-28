Азербайджан втратив у конфлікті в Нагірному Карабасі 2823 особи, - Міноборони країни
Міністерство оборони Азербайджану опублікувало оновлений список військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у Нагірному Карабасі.
Список містить імена 2823 військових, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Раніше відомство повідомляло про 2802 загиблих під час бойових дій.
"Наразі ведуться роботи з пошуку понад 30 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, та ідентифікації понад 50 осіб, особи яких не встановлено", - підкреслюється в повідомленні міністерства оборони Азербайджану.
Топ коментарі
Старый зольдат
28.12.2020 17:39
Envoy
28.12.2020 17:39
сепаратизму смерть
28.12.2020 17:51
Что Вы имеете сказать на моё конкретное мнение от 28.12.2020 23:55? Только без агитации и штампования известных истин.
Провожу аналогию:
Россия <=> Армения
Украина <=> Азербайджан
Крым <=> Карабах, здесь разница типа "аннексия vs независимость"
ОРДЛО <=> оккупированная азербайджанская территория между Арменией и Карабахом
Как Вам такое?
Так що результат є.
"Русский мир" несет по миру, разруху, отчаяние, боль!
Нужно уничтожать РАЗ и НА ВСЕГДА ! А не сцатся как ты !
военнымиресурсами москалей владеет фактически очень ограниченное количество лиц, которым на остальных кацапов в основном срать, разве что в качестве живого щита сойдут, так как ракеты летят в принципе сами, 21 век же. и "большой войны" с кучей кацапских трупов и неудобными вопросами, вдруг, Х#йло боится больше всего.
ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ !