Азербайджан втратив у конфлікті в Нагірному Карабасі 2823 особи, - Міноборони країни

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало оновлений список військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у Нагірному Карабасі.

Список містить імена 2823 військових, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше відомство повідомляло про 2802 загиблих під час бойових дій.

"Наразі ведуться роботи з пошуку понад 30 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, та ідентифікації понад 50 осіб, особи яких не встановлено", - підкреслюється в повідомленні міністерства оборони Азербайджану.

