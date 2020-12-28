Укрзалізниця створює бізнес-вертикаль вантажних перевезень за досвідом розвинених країн, - директор з комерційної роботи Езугбая

Укрзалізниця в рамках реформування структури компанії створює окрему бізнес-вертикаль вантажних перевезень, використовуючи досвід розвинутих країн світу.

Про це повідомив директор з комерційної роботи і логістики компанії Іраклі Езугбая під час пресконференції на тему "Трансформація Укрзалізниці: на шляху до анбандлінгу", що відбулась 24 грудня.

"Вантажні перевезення в усьому світі — це окремий, фінансово важливий для країни бізнес-напрямок. Міжнародний досвід наших стратегічних партнерів — Європейського Союзу — підказує, що країни ЄС, Північної Америки мають власного національного вантажного перевізника, який був виділений у процесі реформування. Наприклад, успішним досвідом з нами в процесі співпраці можуть поділитися Словаччина, Польща, Угорщина, Німеччина, Франція", — повідомив він.

За словами Іраклі Езугбая, основним завданням реформування структури Укрзалізниці є чітке виділення ключових вертикалей бізнесу з необхідними для безперебійної роботи активами.

"Вантажні перевезення — єдиний прибутковий напрямок роботи компанії. Нагадаю, що в листопаді ми збільшили обсяги перевезення вантажів на 7% у всіх видах сполучення, і компанія планує вже найближчим часом щодоби навантажувати 1 млн тонн вантажів. Наступне завдання — приведення структури вертикалі вантажних перевезень до прозорого, чесного, зрозумілого й ефективного механізму", — наголосив директор з комерційної роботи і логістики Укрзалізниці.

Іраклі Езугбая повідомив, що основою вказаної структури стане новостворений вантажний перевізник UZ Cargo, додатковим функціоналом — Центр транспортного сервісу "Ліски", Рефрижераторна вагонна компанія та Центр транспортної логістики. Інші активи будуть віднесені до інфраструктурної вертикалі, як це продиктовано успішним міжнародним досвідом.

"Екосистема вантажних перевезень однакова в усьому світі. Ми вважаємо, що Укрзалізниця повинна стати частиною екосистеми, а не винаходити велосипед, який везе нас у зворотному напрямку — до боргів і занепаду. Зрештою ми побудуємо зрозумілий прозорий бізнес зі спрощеними процедурами для всіх клієнтів і партнерів, щоб везти швидше, більше і краще", — резюмував він.

Нагадаємо, що, за словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Володимира Жмака, 2021 рік має стати для Укрзалізниці переломним.