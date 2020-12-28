УКР
Новини
515 10

У 2020 році з державної в комунальну власність громад передано понад 2 млн га с/г земель, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в 2020 році завершився найважливіший етап реформи децентралізації.

Про це він сказав під час засідання уряду 28 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"Завершено формування нової територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування. Це відкрило можливості наділити всі громади рівними за обсягом повноваженнями і забезпечити належними ресурсами для їхнього подальшого розвитку", - повідомив прем'єр.

Крім того, за його словами, з державної у комунальну власність громад передано понад 2 млн гектарів сільськогосподарських земель.

Також, зазначив Шмигаль, громади вийшли на прямі міжбюджетні відносини і фактично отримали свої незалежні бюджети.

На Харківщині стартує земельна реформа: Держава передала громадам 8485 га землі, ще 156 000 га вони отримають протягом двох місяців

Автор: 

земля (1703) Кабмін (14303) Шмигаль Денис (4774)
Топ коментарі
+6
Огласите весь список получателей казенной земи, в том числе и подставных лиц от ахметова с каломойшей и от вас лично.
показати весь коментар
28.12.2020 17:44 Відповісти
+2
Почему цены на продукты растут ?
показати весь коментар
28.12.2020 17:43 Відповісти
+1
Патамушта ЗЕленая марамушта или КАКАЯ РАЗНИЦА, ведь по приколу.
показати весь коментар
28.12.2020 17:46 Відповісти
Почему цены на продукты растут ?
показати весь коментар
28.12.2020 17:43 Відповісти
Патамушта ЗЕленая марамушта или КАКАЯ РАЗНИЦА, ведь по приколу.
показати весь коментар
28.12.2020 17:46 Відповісти
пачєму-пачєму, по кочану!
показати весь коментар
28.12.2020 18:19 Відповісти
Огласите весь список получателей казенной земи, в том числе и подставных лиц от ахметова с каломойшей и от вас лично.
показати весь коментар
28.12.2020 17:44 Відповісти
Є такий слуга- Максим Гузенко. Сумська область уже його власність.
показати весь коментар
28.12.2020 18:15 Відповісти
Що знову велике крадівництво? На яку ще підлість здатна ця ЗЕ влада?
показати весь коментар
28.12.2020 17:53 Відповісти
теперь понятна мышиная возня на местных выборах...депутаты вр теперь нищеброды по сравнению с мерами поселковыми князьками
показати весь коментар
28.12.2020 17:53 Відповісти
щось здається мені, що переклали з пустого у порожнє непотріб, що вкрасти не вдалось, ну нічого, тепер його миши з'їдять тихесенько
показати весь коментар
28.12.2020 18:18 Відповісти
Передали балки и обочини доріг . А землі сісьгосп призначення ні ......
показати весь коментар
28.12.2020 21:30 Відповісти
А 2,5 млн га просто "потеряли"... Тварье-ворье!
показати весь коментар
28.12.2020 23:18 Відповісти
 
 