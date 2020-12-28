У 2020 році з державної в комунальну власність громад передано понад 2 млн га с/г земель, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в 2020 році завершився найважливіший етап реформи децентралізації.
Про це він сказав під час засідання уряду 28 грудня, передає Цензор.НЕТ.
"Завершено формування нової територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування. Це відкрило можливості наділити всі громади рівними за обсягом повноваженнями і забезпечити належними ресурсами для їхнього подальшого розвитку", - повідомив прем'єр.
Крім того, за його словами, з державної у комунальну власність громад передано понад 2 млн гектарів сільськогосподарських земель.
Також, зазначив Шмигаль, громади вийшли на прямі міжбюджетні відносини і фактично отримали свої незалежні бюджети.
