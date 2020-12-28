Близько 5 тис. сімей військовослужбовців зможуть отримати житло в 2021 році, - Мінфін
Державний бюджет України на 2021 році передбачає фінансування житла для військовослужбовців у розмірі 2,1 млрд грн, що дасть змогу придбати житло для 5 тисяч сімей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Зазначається, що на житло для 5 тис. сімей військовослужбовців виділять 2,1 млн грн.
На соціальну підтримку учасників АТО/ООС виділять 1,7 млн грн, одержувачами допомоги будуть 17,7 тис. осіб.
Планується також запустити програму фінансового лізингу для придбання житла військовослужбовцями та іншими пріоритетними категоріями службовців зі ставкою 5% на термін до 20 років. Передбачається також програма іпотечного кредитування зі ставкою 7% строком на 20 років, на суму до 2 млн грн і мінімальним внеском у розмірі 20%.
Як зазначають у Мінфіні, ці програми дадуть змогу забезпечити житлом понад 30 тис. сімей.
Нащо зупиняли будівництво житла для військових в цьому році???