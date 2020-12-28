УКР
Новини Агресія Росії проти України
Близько 5 тис. сімей військовослужбовців зможуть отримати житло в 2021 році, - Мінфін

Державний бюджет України на 2021 році передбачає фінансування житла для військовослужбовців у розмірі 2,1 млрд грн, що дасть змогу придбати житло для 5 тисяч сімей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Зазначається, що на житло для 5 тис. сімей військовослужбовців виділять 2,1 млн грн.

На соціальну підтримку учасників АТО/ООС виділять 1,7 млн ​​грн, одержувачами допомоги будуть 17,7 тис. осіб.

Планується також запустити програму фінансового лізингу для придбання житла військовослужбовцями та іншими пріоритетними категоріями службовців зі ставкою 5% на термін до 20 років. Передбачається також програма іпотечного кредитування зі ставкою 7% строком на 20 років, на суму до 2 млн грн і мінімальним внеском у розмірі 20%.

Як зазначають у Мінфіні, ці програми дадуть змогу забезпечити житлом понад 30 тис. сімей.

Читайте також: Кабмін дозволив переселенцям отримувати житло в користування в будь-якому населеному пункті, - Мінреінтеграції

+2
Ключевое слово "могут".
Что стоит слово Зелебени знает даже его зебильный лезторат
28.12.2020 17:59 Відповісти
+1
аби б татарови не вкрали
28.12.2020 17:56 Відповісти
28.12.2020 17:56 Відповісти
28.12.2020 17:59 Відповісти
Извините, с языка сняли...не могу молчать!
28.12.2020 18:20 Відповісти
Это капля в море!
Забрать у дерьмодепутатов жилье, которое им досталось на шару и которое они дарят родственничкам и сдают, жируя за наш счет!
По результатам работы зебильной нечисти и иже с ними, ЭТО ОНИ НАМ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ, а не мы им!
28.12.2020 18:00 Відповісти
Надеюсь Хомчаку достанется - молодая семья то,се...
28.12.2020 18:00 Відповісти
Ключевое слово " С М О Г У Т "!
Мрази, зачем так нагло врать!!!
28.12.2020 18:18 Відповісти
знов обіцянки...
Нащо зупиняли будівництво житла для військових в цьому році???
28.12.2020 18:27 Відповісти
Цикаво, яка такса у різних регіонах України, щоб житлова комісія погодилась з отриманням житла військовослужбовцем. Бо інакше зникнуть раптово довідки з документів або вигадають щось ще таке. Повністю закрита схема розподілу, не прозора, корумпована. Так що, автор, так і пишить: 30 відсотків вказаної суми отримають в якості хабаря ті, хто приймає участь у розподілі придбаного житла. А може і більше ніж 30 %.👹👹👹👹👹👹👹
28.12.2020 18:28 Відповісти
Так на житло 2,1 млрд. грн. чи 2,1 млн. грн.?
28.12.2020 18:33 Відповісти
Около 5 тыс. семей военнослужащих смогут получить жилье в 2021 году , а так же прозрачную власть, 4000 баксов зарплату, назначения топ-чиновников по открытому конкурсу, независимые суды и прокуратуру, поездки на лыжах в оман и всё-всё , что написано зелёными чернилами.
28.12.2020 18:44 Відповісти
А могут и не получить.
28.12.2020 18:44 Відповісти
 
 