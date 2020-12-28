Проблем із киснем для хворих на COVID-19 в Україні немає, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що в Україні є 22 тисячі вільних ліжок із киснем для хворих на коронавірусну хворобу.
Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Слова волонтерів, які пишуть про випадки, коли хворих не можуть госпіталізувати через брак кисню, Степанов прокоментував так: "Я з повагою ставлюся до людей, які допомагають пацієнтам і лікарям, але водночас мене обурюють ті, хто нагнітає паніку" .
Міністр стверджує, що в країні зайнято лише 41,7% ліжок, призначених для лікування хворих на COVID-19, 22 тисячі ліжок вільні.
"Зараз бувають ситуації, коли лікарня, наприклад, заповнена на 95%, але при цьому є інша лікарня, де є достатня кількість місць. Скажімо, Олександрівська заповнена на 95-100%, але є 8-ма лікарня, є 12-та та інші, в яких є місця з підведеним киснем і, найголовніше, з медичними працівниками, це якщо говорити про Київ. Так, у нас був критичний період, коли була нестача ліжок із підведеним киснем. Зараз цей період вже минув", - стверджує Степанов.
Він також запевнив, що пацієнтів не виписують додому з сатурацією нижче 92.
"Людину кладуть у лікарню, як прописано в стандарті, при сатурації 92% (коли необхідна киснева терапія). Відповідно, виписати з лікарні з сатурацією нижче 92 точно не можна", - сказав міністр.
люди по очереди дышат на аппаратах. уроды зеленожопые
В той самой Александровской проблем с кислородом нет. Другой вопрос чего вот именно там 100% заполняемости? Может денег не берут? (а не берут, не спорь)
не у всех есть бабло на александровскую больницу. так что рот прикрой
сидишь в александровской - радуйся. НЕ У ВСЕХ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ попасть в эту больницу
Может ктото просто не в теме и всё на грубость нарывается?ю
Вместе понегодуем над зелёной плесенью
А так пока просто попытался накинуть дерьма в сторону одной больницы совершенно не зная что там и как
А кт4(на5день моегоилечения) классно
А у знакомой диабет и прочее кт3.но у нее вся семья в медицине.. И в больнице была..
А я дома.. И степашка паразит каждый раз приказы меняет.. Когда на 10день скорая соизволила приехать.. Я должна была биться в конвульсиях чтоб меня госпитализировали... Ну я ж умничка.. Все правильно сделала.. Разисирашноемпережила.. Должна жить... Ага... Не дай бог оперироваться по интернету буду и наркоз вводить.. С раками врачами... У меня тоже врачиха считается умной... Ага.. Корону одела.. И орви мне орала.... Счаааас.. Орви.. Меня шатает я задыхаюсь обоняние нетторви... Чтоб ее так лечили как она меня...
лікарям виплачено геть усе....
кожному громадянину виплатять 8000 на локдаун.
ІДЕ підготовка до новорічного спіча блазня на фоні 95 кварталу........