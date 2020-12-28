Проблем із киснем для хворих на COVID-19 в Україні немає, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що в Україні є 22 тисячі вільних ліжок із киснем для хворих на коронавірусну хворобу.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Слова волонтерів, які пишуть про випадки, коли хворих не можуть госпіталізувати через брак кисню, Степанов прокоментував так: "Я з повагою ставлюся до людей, які допомагають пацієнтам і лікарям, але водночас мене обурюють ті, хто нагнітає паніку" .

Міністр стверджує, що в країні зайнято лише 41,7% ліжок, призначених для лікування хворих на COVID-19, 22 тисячі ліжок вільні.

"Зараз бувають ситуації, коли лікарня, наприклад, заповнена на 95%, але при цьому є інша лікарня, де є достатня кількість місць. Скажімо, Олександрівська заповнена на 95-100%, але є 8-ма лікарня, є 12-та та інші, в яких є місця з підведеним киснем і, найголовніше, з медичними працівниками, це якщо говорити про Київ. Так, у нас був критичний період, коли була нестача ліжок із підведеним киснем. Зараз цей період вже минув", - стверджує Степанов.

Він також запевнив, що пацієнтів не виписують додому з сатурацією нижче 92.

"Людину кладуть у лікарню, як прописано в стандарті, при сатурації 92% (коли необхідна киснева терапія). Відповідно, виписати з лікарні з сатурацією нижче 92 точно не можна", - сказав міністр.

