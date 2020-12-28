УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9978 відвідувачів онлайн
Новини
1 519 28

Проблем із киснем для хворих на COVID-19 в Україні немає, - Степанов

Проблем із киснем для хворих на COVID-19 в Україні немає, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що в Україні є 22 тисячі вільних ліжок із киснем для хворих на коронавірусну хворобу.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Слова волонтерів, які пишуть про випадки, коли хворих не можуть госпіталізувати через брак кисню, Степанов прокоментував так: "Я з повагою ставлюся до людей, які допомагають пацієнтам і лікарям, але водночас мене обурюють ті, хто нагнітає паніку" .

Міністр стверджує, що в країні зайнято лише 41,7% ліжок, призначених для лікування хворих на COVID-19, 22 тисячі ліжок вільні.

"Зараз бувають ситуації, коли лікарня, наприклад, заповнена на 95%, але при цьому є інша лікарня, де є достатня кількість місць. Скажімо, Олександрівська заповнена на 95-100%, але є 8-ма лікарня, є 12-та та інші, в яких є місця з підведеним киснем і, найголовніше, з медичними працівниками, це якщо говорити про Київ. Так, у нас був критичний період, коли була нестача ліжок із підведеним киснем. Зараз цей період вже минув", - стверджує Степанов.

Читайте також: Лабораторії МОЗ можуть робити 50-55 тис. ПЛР-тестувань на день, - Степанов

Він також запевнив, що пацієнтів не виписують додому з сатурацією нижче 92.

"Людину кладуть у лікарню, як прописано в стандарті, при сатурації 92% (коли необхідна киснева терапія). Відповідно, виписати з лікарні з сатурацією нижче 92 точно не можна", - сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Степанов про звільнення лікарів: Ніяк не можемо утримати, хіба що підвищивши зарплату

Автор: 

лікарня (1374) Степанов Максим (2198)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
С кислородом нет. А без кислорода есть...
показати весь коментар
28.12.2020 18:07 Відповісти
+6
мабуть проблем з киснем і нема, а от без кисню з хворими є великі проблеми
показати весь коментар
28.12.2020 18:01 Відповісти
+5
угу. нет проблемы потому что кислорода нет
люди по очереди дышат на аппаратах. уроды зеленожопые
показати весь коментар
28.12.2020 18:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нет кислорода, нет проблем.
показати весь коментар
28.12.2020 17:59 Відповісти
В Україні проблема з зеленою пліснявою ,повна інвазія гельмінтами -політиканами !!))
показати весь коментар
28.12.2020 18:01 Відповісти
мабуть проблем з киснем і нема, а от без кисню з хворими є великі проблеми
показати весь коментар
28.12.2020 18:01 Відповісти
Корпоративы , Новый Год , Рождество , другое ... Я бы не был таким наивным .
показати весь коментар
28.12.2020 18:02 Відповісти
они просекли кацапскую фишку - пофиг что в реале главное как расказал телевизор.
показати весь коментар
28.12.2020 18:03 Відповісти
Вони втілюют московську фішку !!)))
показати весь коментар
28.12.2020 18:06 Відповісти
Если минздрав под руководством Степанова начал делать тесты на антигены, то есть не для заразных, а для уже выздоровевших, иначе антигены не вырабатываются, то можно предположить что под кислородом для больных он подразумевает атмосфреный кислород, недостаток которого, к счастью все еще не испытывается.
показати весь коментар
28.12.2020 18:04 Відповісти
С кислородом нет. А без кислорода есть...
показати весь коментар
28.12.2020 18:07 Відповісти
угу. нет проблемы потому что кислорода нет
люди по очереди дышат на аппаратах. уроды зеленожопые
показати весь коментар
28.12.2020 18:19 Відповісти
Наверное пишешь с сапога товарища, который к кислороду пытается проползти?

В той самой Александровской проблем с кислородом нет. Другой вопрос чего вот именно там 100% заполняемости? Может денег не берут? (а не берут, не спорь)
показати весь коментар
28.12.2020 18:33 Відповісти
я пишу про своего брата которого неделю назад выписали а две недели назад мы с родителями серьезно готовились к самому худшему

не у всех есть бабло на александровскую больницу. так что рот прикрой
показати весь коментар
28.12.2020 18:35 Відповісти
А я с александровской пишу так что получше знаю что и как и рот тут кому-то другому следует прикрыть.
показати весь коментар
28.12.2020 18:41 Відповісти
ты дебил? или это последствия ковида?
сидишь в александровской - радуйся. НЕ У ВСЕХ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ попасть в эту больницу
показати весь коментар
28.12.2020 18:51 Відповісти
А какая у меня возможность была, а? А у соседа пенсионера?
Может ктото просто не в теме и всё на грубость нарывается?ю
показати весь коментар
28.12.2020 18:56 Відповісти
И да, про брата пишешь так напиши больница такаято такса такая то доступ к кислоррду организован так то

Вместе понегодуем над зелёной плесенью

А так пока просто попытался накинуть дерьма в сторону одной больницы совершенно не зная что там и как
показати весь коментар
28.12.2020 18:53 Відповісти
Чувак имел в виду, что в общем и целом с кислородом у нас все ок. В Казахстане, например, в воздухе кислорода на 18% меньше. Ну а если Порох в больницы навезет концентраторов, то ваще зашибись будет.
показати весь коментар
28.12.2020 18:28 Відповісти
І дійсно нема проблем для верхівки при владі, а от для народу, як сказать...
показати весь коментар
28.12.2020 18:41 Відповісти
Я вообще ни в какой болбницемне была.. Ко мне скорая тупо не приехала..
А кт4(на5день моегоилечения) классно
А у знакомой диабет и прочее кт3.но у нее вся семья в медицине.. И в больнице была..
А я дома.. И степашка паразит каждый раз приказы меняет.. Когда на 10день скорая соизволила приехать.. Я должна была биться в конвульсиях чтоб меня госпитализировали... Ну я ж умничка.. Все правильно сделала.. Разисирашноемпережила.. Должна жить... Ага... Не дай бог оперироваться по интернету буду и наркоз вводить.. С раками врачами... У меня тоже врачиха считается умной... Ага.. Корону одела.. И орви мне орала.... Счаааас.. Орви.. Меня шатает я задыхаюсь обоняние нетторви... Чтоб ее так лечили как она меня...
показати весь коментар
28.12.2020 19:09 Відповісти
кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Это явно не тот случай
показати весь коментар
28.12.2020 19:21 Відповісти
Ну все верно.Кислорода нет и проблем нет.
показати весь коментар
28.12.2020 19:13 Відповісти
Целая атмосфера набитая кислородом, нюхайте вдоволь, пока разрешают!
показати весь коментар
28.12.2020 19:28 Відповісти
Проблем с кислородом для умерших от COVID-19 в Украине нет
показати весь коментар
28.12.2020 19:42 Відповісти
Зебилам верить себя не уважать.
показати весь коментар
28.12.2020 19:48 Відповісти
Це щоб Порошенко перестав закупляти кисневі концентрати?
показати весь коментар
28.12.2020 20:34 Відповісти
У нас до нового року усе забібісь. економіка має зріст на 5%........
лікарям виплачено геть усе....
кожному громадянину виплатять 8000 на локдаун.
ІДЕ підготовка до новорічного спіча блазня на фоні 95 кварталу........
показати весь коментар
28.12.2020 21:34 Відповісти
А "слабо" лікуватись в звичайній лікарні де все є: і тести і гроші, які ходять за хворим і тести для контактних осіб і, якщо потрібно кисень і все, все, що необхідно. Яка брехлива істота! Люди, в перважній більшості лікуються за свої грн. Ви ж спроможні тільки на брехню! Ви зменшили кількість інфікованих дуже просто - зменшили кількість тестів. Я, думав, що найбільша біда -це корупціонери!!! Але виявляється, більшою бідою є некомпетентність помножена на дурість!
показати весь коментар
28.12.2020 22:43 Відповісти
Лжец
показати весь коментар
28.12.2020 23:38 Відповісти
судячи з статистики зелені Нелохи її подолали...
показати весь коментар
28.12.2020 23:58 Відповісти
 
 