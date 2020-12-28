УКР
Найближчим часом не варто покладатися на розробку української вакцини проти коронавірусу, - Ляшко

Найближчим часом не варто покладатися на розробку української вакцини проти коронавірусу, - Ляшко

Приватна організація працює над створенням вітчизняної вакцини. Процес координує МОЗ.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Ведуться роботи (зі створення вітчизняної вакцини. - Ред.), наразі ведуться роботи, ми координуємо певний процес, щоб випустити ... Я б не сказав, що ми вже розробляємо вакцину - ведеться робота з розробки вакцинного кандидата. У лабораторних модельних умовах цей кандидат показує результат. Тепер треба випустити хоча б перші сто пробників. Цим займається приватна організація, яка зараз домовляється з нашими заводами-виробниками, які можуть виготовити вакцину, про виробництво перших пробних партій. Заводи-виробники отримують матеріал і чекають публікацій у науково визнаних журналах, тому що є специфіка виробництва вакцин, а також усіх лікарських засобів проти COVID-19", - сказав він.

За словами Ляшка, для боротьби з поточною епідемією не варто покладатися на розробку української вакцини.

"Це була така глобальна домовленість, що кожен, хто починає дослідження, відкриває абсолютно всі дані, які у нього є, запрошує експертів ВООЗ, і ведеться оцінка, щоб розуміти доцільність подальшої розробки, її ефективність і можливість залучення додаткових інвестицій, оскільки це рішення глобальної проблеми. Чи варто сподіватися, що ми вітчизняною вакциною будемо боротися саме з цією пандемією, епідемією - я, напевно, все-таки не розглядав би цього питання", - сказав він.

ляшко, та не турбуйся, ми і не чекаємо від тебе вже нічого
28.12.2020 18:02
В той лаборатории у сотрудника 12 тысяч зарплата. У Главы КС Тупицкого 400 тысяч. Идите к нему пусть он от вируса защитит. Собак перед охотой не кормят.
28.12.2020 18:20
Пока стадо, пользуясь плодами демократии,
голосует "па приколу","хуже не будет", за "адин народ" и "лишь бы не ктото там" - тут вообще ни на что нельзя полагаться.
28.12.2020 18:06
ляшко, та не турбуйся, ми і не чекаємо від тебе вже нічого
28.12.2020 18:02
Наче хтось ,на щось сподівався !!!)))
28.12.2020 18:08
Вони спромоглися тільки на...ПУРГЕН!
28.12.2020 19:04
Не переймайся , Ляшко , бо ми спокійні , як ніколи , щодо прзитивних діянь від зеленоі поісняви !
28.12.2020 18:04
Лялька не здатна до розумової діяльності !!)))
28.12.2020 18:09
А от святий Рошенко вже давно б снізослал благодєнствіє у вигляді вакцини проти Ковіду!Найближчим часом не варто покладатися на розробку української вакцини проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3947
28.12.2020 18:34
По- крайней мере с ковидного фонда деньги пошли бы не на дорогу, а на разработку вакцины. И изготовление первых 100 вакцин не было бы такой прям проблемой. Это уж точно.
28.12.2020 19:01
"По крайнєй мєрє" то все балачки.
"Вот єслі би да каби во рту рослі гріби, то в лєс нє надо било би ходіть".
28.12.2020 19:03
так ты же мудак сам сказку про Пороха только что придумал,а потом пишешь"Вот єслі би да каби во рту рослі гріби, то в лєс нє надо било би ходіть".
28.12.2020 19:11
Чмо, навчись спочатку до людей звертатись, а вже потім букафки тицяй.
28.12.2020 19:14
а как до мудака надо обращяться?
07.02.2021 11:36
Короче , носите маску и мойте руки с мылом .
28.12.2020 18:04
Або авоську на пиці,як та сосна з ВРУ !!!)))
28.12.2020 18:10
"В ближайшее время", это пока "слуги" у руля? Так никто и не полагался...
28.12.2020 18:06
ДА, ПЬЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ УЖЕ ЛИЧНО СВОИМИ РУКАМИ СООРУДИЛ ВАКЦИНУ. НО ПОКА ПРИДЕРЖУЕТ... ДО ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 😆😅🤣😂😝
28.12.2020 18:36
Из тебя тролль, как из потерпевшего вiслюка пианист - х#@вый...
28.12.2020 18:51
Ну уж такого бардака уж точно не было бы.
28.12.2020 19:03
Пока стадо, пользуясь плодами демократии,
голосует "па приколу","хуже не будет", за "адин народ" и "лишь бы не ктото там" - тут вообще ни на что нельзя полагаться.
28.12.2020 18:06
Кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко" зпрацювало на ять і продовжує діяти !!!)))
28.12.2020 18:12
зєбидло може тільки красти, щось створити воно не здатне.
28.12.2020 18:11
При Пороху створили чудовий інститут вірусології у Жашкові, а Зеля розвалив його за пів року.
28.12.2020 18:28
Добре.. а де можна про нього почитати , про інститут вірусології у Жашкові ?
28.12.2020 18:34
Сарказм? Ні, не чув. )
28.12.2020 18:35
Там де лунає слово "шоколад" там завжди брешуть.
28.12.2020 18:36
А хіба ви трохи вище не прочитали?
28.12.2020 18:35
а де там Жашків ?
28.12.2020 18:42
Там же, де і інститут вірусології.
28.12.2020 18:43
Институт микробиологии И Вирусологии им.академика Д.к. Заболотного НАН Украины (Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України)

: вул. Академіка Заболотного, 154, Київ
28.12.2020 18:35
Заставив вас у ГУГЛі колупатись? Вибачте. )
28.12.2020 18:37
Які там роботи можуть вестись,якщо гроші ніхто не збирається виділяти ??? Суки.
28.12.2020 18:15
как это? величайший еще в октябре говорил что "практически все уже разработано". причем говорил от имени государства. а тут мало того что нифига не разработано и хрен знает когда будет так еще и частная контора "под наблюдением"...
вырвали с контекста?
28.12.2020 18:15
Это тебе Голобородько обещал в рамках операции "Буратино". А Зеленский - просто клоун.
28.12.2020 18:21
Лялька з ганчір"я,напханая тирсою!!)))
28.12.2020 18:25
Не понял, попэрэднык не создал лаборатории?
Не верю!
28.12.2020 18:16
Папиредник со слов мааскофских прапагандистаф создал в Украине десяток-другой страшных лабораторий США... Ну или шо-то в этом роде, точно не вспомню уже этот бред.
28.12.2020 18:23
"...Стоит ли надеяться, что мы отечественной вакциной будем бороться именно с этой пандемией, эпидемией - я бы, наверное, все-таки не рассматривал этот вопрос", - сказал он. Источник: https://censor.net/ru/n3239494

А Ляшко не волнует простой вопрос - зачем за 150 млн разрабатывать вакцину, которую не рассматривают для борьбы с этой эпидемией?
28.12.2020 18:16
кстати, вы в курсе что ковзанку которую торжественно открывал бедосик соорудили на деньги тотализатора "Пари=Матч"?
28.12.2020 18:16
Бубочка говорили, что мы вот-вот... уже почти...
Как всегда врали, конечно.
28.12.2020 18:17
Чего вы дорвались до Бубочки ? Что он вам хорошего сделал ?
28.12.2020 18:22
Вместо вакцины - целебные видосики от Зеленского, вместо дорог, - асфальтная каша. Вы сделали это вместе!
28.12.2020 18:18
да не парьтесь!!разработают не разработают??если всё разработано цены приемлемые 18 самая дорогая и 1,78 самая дешевая.Demnach ist das Mittel des US-Unternehmens https://www.spiegel.de/thema/moderna/ Moderna am teuersten: Es würde 18 Dollar pro Dosis kosten. Der US-Konzern https://www.spiegel.de/thema/johnsonjohnson/ Johnson & Johnson würde 8,50 Dollar verlangen. Die Preise der anderen Anbieter waren in Euro angegeben: Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens https://www.spiegel.de/thema/biontech/ Biontech und seines US-Partners https://www.spiegel.de/thema/pfizer/ Pfizer liegt demnach bei zwölf Euro pro Dosis. Die Tübinger Firma Curevac verlangt offenbar zehn Euro, die Franzosen von https://www.spiegel.de/thema/sanofi_aventis/ Sanofi 7,56 Euro. Mit Abstand am günstigsten wäre laut dem Dokument das Mittel von AstraZeneca mit nur 1,78 Euro pro Dosis.
28.12.2020 18:18
В той лаборатории у сотрудника 12 тысяч зарплата. У Главы КС Тупицкого 400 тысяч. Идите к нему пусть он от вируса защитит. Собак перед охотой не кормят.
28.12.2020 18:20
Ну звісно, якщо нічого не робити то і результату нема
28.12.2020 18:26
Так шо, выходит 17 секретных бактериологических лабораторий (по сведениям Орды) зря пентагоновские деньги кушают?
28.12.2020 18:33
То есть схемы отмыва на дорогах вскрыли и теперь новая мулька по распилу - работу по созданию отечественной вакцины ???
28.12.2020 18:38
Мдааа....я вам сейчас расскажу фантастику. Когда маленькие зеленые еще только начинали готовню, наши всем известные соседи(нук, на которых вы молитесь, с надеждой о спасении!) сделали интересную вещь. ДОСЛОВНО! Они вывели всех своих из ...Базы. Это слово в последствии очень часто упоминается. Кстати, чтобы вы все знали, состав их очень немногочисленный....но!....есть очень талантливые индивидуумы. Другими словами, если у кого то есть туда, к Базе, несанкционированный доступ, то последствия могут быть плачевными. И это не карточная база данных клиентов Укрэксипробествестбанка. Соответственно, определенная часть Базы находится вне доступа(причина не известна) и вы сразу же догадались, что это за часть.......это Россия.
28.12.2020 18:44
Почему я это говорю? А потому, что процесс программирования человека, вовсе не зависит от одной только вакцины или капелек вируса. Это многомерный процесс и вам незнакомы его составляющие.
28.12.2020 18:49
Они вывели всех своих из ...Базы.\\\\\\\
что это за часть.......это Россия.\\\\\\

Так и вижу сообщение: "Вас выведено из базы"(выпейте бутылку, отставьте в сторону и сделай.те сальто, а иначе "вывод" недействителен)
че за бред, какая "база" то такая шоб "вывел и гуляй Вася"? Ага - прям кто-то лишится руки в ж. кого-то, особенно если кто-то - важная подмышка, или какая-то "шишка"
28.12.2020 19:46
Яка вакцина, українських медичних масок навіть не буде.
28.12.2020 18:46
А никто и не сомневался , что вакцины Украины не будет!! как же , нужно отмыть на импорте, а народ заплатит...уроды!
28.12.2020 18:46
28.12.2020 18:49
Так Зе же(на секундочку- президент страны, а "не" балабол) говорил, что уже есть своя местная вакцина)).
PS/ Хотели впарить российскую, когда все раскусили этот "полёт", начали искать ту же российскую вакцину, но под зарубежным брэндом. И нашли таки- "AstraZeneca". Это рос. вакцина "Спутник", которая предложена всем "русофобам"( ), но уже под зарубежным именем.
28.12.2020 19:04
она в 5-10 раз дешевле, я тоже удивился - что за...., но видать аксиома есть - если видишь непонятное западло - всегда думай - почему Путину это выгодно..
28.12.2020 19:48
Дебил, тесты бы хоть свои сделали
28.12.2020 19:07
А ТИМ ЧАСОМ,
як повідомляють українські ЗМІ, є заява польских урядовців про вакцинацію громадян України, які перебувають в Польщі.

Українців, які тимчасово або постійно перебувають на території Польщі, безкоштовно вакцинуватимуть від коронавірусу. Про це повідомив голова канцелярії премʼєр-міністра Польщі Міхал Дворчик, інформує «Польське радіо».

«Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща - і це перебування регулюється, наприклад, за картою тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть отримати вакцину безкоштовно», - сказав він.

Дворчик додав, що іноземцям для вакцинації не потрібно додаткових документів, крім тих, які підтверджують місце проживання в Польщі. Вакцина за записом буде доступна кожному, навіть бездомним і людям без страховки.

https://zaxid.net/news/
28.12.2020 19:09
В ближайшее время ? Да её никогда не будет.
28.12.2020 19:11
Начнут выпускать когда она уже будет не нужна?
Зачем тогда тратить на это деньги?
28.12.2020 20:00
 
 