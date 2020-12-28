Найближчим часом не варто покладатися на розробку української вакцини проти коронавірусу, - Ляшко
Приватна організація працює над створенням вітчизняної вакцини. Процес координує МОЗ.
Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Ведуться роботи (зі створення вітчизняної вакцини. - Ред.), наразі ведуться роботи, ми координуємо певний процес, щоб випустити ... Я б не сказав, що ми вже розробляємо вакцину - ведеться робота з розробки вакцинного кандидата. У лабораторних модельних умовах цей кандидат показує результат. Тепер треба випустити хоча б перші сто пробників. Цим займається приватна організація, яка зараз домовляється з нашими заводами-виробниками, які можуть виготовити вакцину, про виробництво перших пробних партій. Заводи-виробники отримують матеріал і чекають публікацій у науково визнаних журналах, тому що є специфіка виробництва вакцин, а також усіх лікарських засобів проти COVID-19", - сказав він.
За словами Ляшка, для боротьби з поточною епідемією не варто покладатися на розробку української вакцини.
"Це була така глобальна домовленість, що кожен, хто починає дослідження, відкриває абсолютно всі дані, які у нього є, запрошує експертів ВООЗ, і ведеться оцінка, щоб розуміти доцільність подальшої розробки, її ефективність і можливість залучення додаткових інвестицій, оскільки це рішення глобальної проблеми. Чи варто сподіватися, що ми вітчизняною вакциною будемо боротися саме з цією пандемією, епідемією - я, напевно, все-таки не розглядав би цього питання", - сказав він.
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ
як повідомляють українські ЗМІ, є заява польских урядовців про вакцинацію громадян України, які перебувають в Польщі.
Українців, які тимчасово або постійно перебувають на території Польщі, безкоштовно вакцинуватимуть від коронавірусу. Про це повідомив голова канцелярії премʼєр-міністра Польщі Міхал Дворчик, інформує «Польське радіо».
«Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща - і це перебування регулюється, наприклад, за картою тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть отримати вакцину безкоштовно», - сказав він.
Дворчик додав, що іноземцям для вакцинації не потрібно додаткових документів, крім тих, які підтверджують місце проживання в Польщі. Вакцина за записом буде доступна кожному, навіть бездомним і людям без страховки.
