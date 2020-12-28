З 1 січня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год струму для населення за проєктом Вітренка
Кабінет Міністрів скасував пільговий тариф 90 коп./КВт.год на перші 100 кВт.год для побутових споживачів з 1 січня 2021 р.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 28 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжити режим ПСО до 31 березня 2021 року і встановити фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год", - повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко на засіданні уряду.
З 1 січня 2021 р весь обсяг спожитої електроенергії побутові споживачі оплачуватимуть за єдиним тарифом - 1,68 грн/кВт.год. Цей тариф діятиме до 31 березня 2021 року.
Загалом, проєкт в.о. міністра Юрія Вітренка зберігає занижені тарифи на електроенергію для населення. Навіть після підвищення, вони будуть приблизно удвічі нижчі за реальні ринкові ціни на електричну енергію.
Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 г. Вони становлять 90 коп./КВт.год за перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год за решту обсягу місячного споживання. Це більш ніж у чотири рази менше ніж середній тариф у Європі.
За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.
Щорічні дотації за заниженими тарифами на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.
Ліквідацію перехресного субсидування на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства і Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если вы все время сравниваете цены на электроэнергию с рыночными, тогда сравнивайте пенсии и зарплаты в Украине с рыночными по Европе, оно тогда понятней будет. И курс национальной валюты не забудьте сравнивать по отношению к иностранной.
И Российской с Белорусской атомной эл. - эн. свободный доступ к рынку Украины, чтобы конкуренция реальная олигархам была, чтобы не выжимали нас с Вами уважаемые земляки! А Пете с Ринатиком и 2 грн/кВт зелёного тарифа - можно виллы, яхты и др. херню до конца жизни покупать и улучшать.
Чувствую товарищи энергетическим майданом запахло. Первым подпишусь, если движение правильное начнётся.
С уважением к единомышленникам.