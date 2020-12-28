З 1 січня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год струму для населення за проєктом Вітренка

Кабінет Міністрів скасував пільговий тариф 90 коп./КВт.год на перші 100 кВт.год для побутових споживачів з 1 січня 2021 р.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 28 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжити режим ПСО до 31 березня 2021 року і встановити фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год", - повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко на засіданні уряду.

З 1 січня 2021 р весь обсяг спожитої електроенергії побутові споживачі оплачуватимуть за єдиним тарифом - 1,68 грн/кВт.год. Цей тариф діятиме до 31 березня 2021 року.

Загалом, проєкт в.о. міністра Юрія Вітренка зберігає занижені тарифи на електроенергію для населення. Навіть після підвищення, вони будуть приблизно удвічі нижчі за реальні ринкові ціни на електричну енергію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Промисловість вітає ініціативу уряду вирішити проблему тарифів на світло для населення, - асоціація металургів

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 г. Вони становлять 90 коп./КВт.год за перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год за решту обсягу місячного споживання. Це більш ніж у чотири рази менше ніж середній тариф у Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації за заниженими тарифами на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидування на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства і Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.