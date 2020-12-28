УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9978 відвідувачів онлайн
Новини
250 859 520

З 1 січня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год струму для населення за проєктом Вітренка

З 1 січня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год струму для населення за проєктом Вітренка

Кабінет Міністрів скасував пільговий тариф 90 коп./КВт.год на перші 100 кВт.год для побутових споживачів з 1 січня 2021 р.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 28 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжити режим ПСО до 31 березня 2021 року і встановити фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год", - повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко на засіданні уряду.

З 1 січня 2021 р весь обсяг спожитої електроенергії побутові споживачі оплачуватимуть за єдиним тарифом - 1,68 грн/кВт.год. Цей тариф діятиме до 31 березня 2021 року.

Загалом, проєкт в.о. міністра Юрія Вітренка зберігає занижені тарифи на електроенергію для населення. Навіть після підвищення, вони будуть приблизно удвічі нижчі за реальні ринкові ціни на електричну енергію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Промисловість вітає ініціативу уряду вирішити проблему тарифів на світло для населення, - асоціація металургів

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 г. Вони становлять 90 коп./КВт.год за перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год за решту обсягу місячного споживання. Це більш ніж у чотири рази менше ніж середній тариф у Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації за заниженими тарифами на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидування на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства і Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.

Автор: 

Кабмін (14303) електроенергія (6328) Електрика (2046) Вітренко Юрій (633)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+78
скоро .. у каждого зебила)
С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 кВт.час тока для населения по проекту Витренко - Цензор.НЕТ 6990
показати весь коментар
28.12.2020 18:45 Відповісти
+66
С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 кВт.час тока для населения по проекту Витренко - Цензор.НЕТ 8694
показати весь коментар
28.12.2020 18:38 Відповісти
+62
По цінах ми вже всю Європу обігнали !
Українці самі богаті ....на зебілів.
показати весь коментар
28.12.2020 18:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
Даже после повышения, они будут примерно в 2 раза ниже реальных рыночных цен на электрическую энергию.
Если вы все время сравниваете цены на электроэнергию с рыночными, тогда сравнивайте пенсии и зарплаты в Украине с рыночными по Европе, оно тогда понятней будет. И курс национальной валюты не забудьте сравнивать по отношению к иностранной.
показати весь коментар
29.12.2020 11:21 Відповісти
Эту фразу "Даже после повышения, они будут примерно в 2 раза ниже реальных рыночных цен на электрическую энергию" все повторяют как мантру...
показати весь коментар
29.12.2020 11:37 Відповісти
Действительно!! Что -то баба Юля и её лизоблюд Кучеренко, со своими Диаграммами и схемами, давно не вякали на ТВ, про тарифы на газ, тепло и електороэнергию! Наверное Коломойский, Зеленский и Ахметов им достаточно отстегнули бабала. А как Тимошенко, год назад, визжала на всех каналах ТВ, когда тарифы на газ , год назад, были 7.4 гривен за 1 куб газа. А теперь газ стоит 7,2 гривен за куб газа и ничего! Все опозиционеры Зеленского: в том числе и Опожоповцы и ЕС и Батькивщина и другие , молчат как по команде. Все ворюги украинского народа нашли общий язык воровства!! Наверное Ахметову не хватает на покупку ещё одной виллы во Франции, за 200 млн. евро, а Порошенко , для покупки ещё одной шоколадной фабрики, а Коломойскому для открытия ещё одного банка , такого как Приват!!?
показати весь коментар
29.12.2020 11:47 Відповісти
ну за Порошка нафтогаз купував газ по +-250 баксів, зараз по +-100, Ви різницю відчуваєте ?
показати весь коментар
29.12.2020 16:23 Відповісти
Главное то, что не Порошенко президент! УРА!!!
показати весь коментар
29.12.2020 12:16 Відповісти
Покращення настане вже завтра! Нарешті і ми діждалися...
показати весь коментар
29.12.2020 13:19 Відповісти
Всё как обещал Вова, только наоборот. Подошла к концу эпоха бедности - впереди эпоха беспросветной нищеты.
показати весь коментар
29.12.2020 15:36 Відповісти
Радує що у блазня на Європу рівняються. Холопи європейські розцінки в найбільшій і найбіднішій країні Європи потерплять.
показати весь коментар
29.12.2020 17:02 Відповісти
за доставку электроенергии платежку надо а то так не поприколу, как-то...
показати весь коментар
29.12.2020 17:18 Відповісти
Зато поржут..тупицы зеленые
показати весь коментар
29.12.2020 17:45 Відповісти
Зе...наш перезидент
показати весь коментар
29.12.2020 17:55 Відповісти
А зарплаты в Украине по рыночной цене?...Чуть ли не в каждой области по атомной станции, а им давай по рыночной цене. Витренко дать зарплату в 6 тысяч и пусть платит по цене как на Западе.
показати весь коментар
29.12.2020 17:59 Відповісти
Таможню не хотят трогать, воровайки хреновы. Продолжают доить несчастных простых украинцев.
показати весь коментар
29.12.2020 18:21 Відповісти
яка радість- ми не відчуємо. в листопаді отримав підвищення пенсії на 4 грн. з нового опалювального сезону зменшили норму споживання на субсидію. з січня чергове підвищення тарифів відповідно і цін на всі товари. я так радий. дуже вдячний 73% українців. чекаю нових виборів- нових "досягнень" бо судячи по діям нашої влади, наступним презиком буде жопоблоківець
показати весь коментар
29.12.2020 19:12 Відповісти
С удивление наблюдаем повышение рейтинга осла после новых платежек.10,5% или 93--"какаяразница"
показати весь коментар
29.12.2020 19:44 Відповісти
Поржал с постов сулимы--как ему удается жить,"думая" только агитками продажной жульки или полшестого? Он точно персонаж анекдота,про охотника и медведя. Только я точно знаю кто ваня и ответ на вопрос о его ориетации---"мужик,ты охотник или пи***ас?". Ваня по жизни точно не охотник. Имеют его все по всякому. И будут иметь дальше.
показати весь коментар
29.12.2020 20:03 Відповісти
"Слуги Уродов" подарочек к Новогодним праздникам приподнесли. У нас в Кропивницком по предоплате на январь для предпринимателей уже 4,13 грн/ кВт тариф!!! Бизнес, производство и инвестиции ПЕДИКИ развивать и стимулировать собираются?! Резать по полной эти гребаные зелёные тарифы космические! Буславец Витренко - все они от дьявола, чтоб вам... Атомную эл. - эн. не Коломойскому продавать, а людям!
И Российской с Белорусской атомной эл. - эн. свободный доступ к рынку Украины, чтобы конкуренция реальная олигархам была, чтобы не выжимали нас с Вами уважаемые земляки! А Пете с Ринатиком и 2 грн/кВт зелёного тарифа - можно виллы, яхты и др. херню до конца жизни покупать и улучшать.
Чувствую товарищи энергетическим майданом запахло. Первым подпишусь, если движение правильное начнётся.
С уважением к единомышленникам.
показати весь коментар
30.12.2020 01:24 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 