Стартував традиційний зимовий марафон листів для українців, які перебувають у російському ув'язненні

Щонайменше 103 громадяни України зустрічатимуть зимові свята за ґратами в Росії і в окупованому Криму, і понад 200 - у підвалах окупованого Донбасу.

Центр громадянських свобод спільно з Euromaidan Press почали традиційний зимовий марафон листів для українців, які перебувають у російському ув'язненні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Let my people go".

"Зимові свята в неволі будуть зустрічати щонайменше 103 громадяни України за ґратами в Росії та окупованого Криму, і понад 200 українців у підвалах окупованого Донбасу. Серед них правозахисник Емір-Усеїн Куку, координатор "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв, громадянські журналісти Марлен Асанов і Ремзі Бекіров, ювелір Віктор Шур, журналіст Дмитро Штибліков, військовослужбовці Юрій Гордійчук і Павло Корсун, музейна співробітниця Олена Пех, музикант Валерій Матюшенко та багато інших", - зауважують організатори.

Повідомляється, що впродовж грудня-січня організатори публікуватимуть слова ув'язнених Кремля, їх рідних і відомих небайдужих українців, серед яких українська журналістка, телеведуча Мирослава Барчук, журналіст і блогер із Криму, автор Крим.Реалії Павло Казарін, український режисер з Криму Ахтем Сеітаблаєв, український журналіст і телеведучий Юрій Макаров, український режисер із Криму Олег Сенцов.

"Листи із волі – це ковток свободи, зв’язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка. Листи нагадують їм, що про них не забувають, що за їхнє звільнення борються, що їх чекають на волі", - зазначають організатори.

Вони також закликають зробити фото листа або селфі з ним і опублікувати в соцмережах з хештегом #ЗимовийМарафон #WinterMarathon #LetMyPeopleGo #PrisonersVoice.

