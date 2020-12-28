Від початку доби поранено 1 воїна, найманці РФ 13 разів відкривали вогонь, зокрема використовуючи 120 і 82-мм міномети, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 28 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Так, недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь з мінометів 120 калібру і гранатометів різних систем. Для коригування вогню ворог застосував БПЛА, але оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання.

Поблизу населеного пункту Чермалик російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню одного нашого воїна було поранено. Військовослужбовця доставили до медичного закладу, де він отримав кваліфіковану допомогу лікарів.

Ворожа вогнева активність фіксувалася також неподалік Авдіївки і Мар'їнки, де противник кілька разів вів вогонь у бік українських позицій із гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч із Південним збройні формування РФ відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів. Біля Світлодарська противник застосував автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети. А поблизу Новоолександрівки - ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

