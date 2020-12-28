УКР
Новини Агресія Росії проти України
Від початку доби поранено 1 воїна, найманці РФ 13 разів відкривали вогонь, зокрема використовуючи 120 і 82-мм міномети, - пресцентр ОС

Від початку доби поранено 1 воїна, найманці РФ 13 разів відкривали вогонь, зокрема використовуючи 120 і 82-мм міномети, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 28 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь з мінометів 120 калібру і гранатометів різних систем. Для коригування вогню ворог застосував БПЛА, але оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання.

Поблизу населеного пункту Чермалик російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню одного нашого воїна було поранено. Військовослужбовця доставили до медичного закладу, де він отримав кваліфіковану допомогу лікарів.

Ворожа вогнева активність фіксувалася також неподалік Авдіївки і Мар'їнки, де противник кілька разів вів вогонь у бік українських позицій із гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч із Південним збройні формування РФ відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів. Біля Світлодарська противник застосував автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети. А поблизу Новоолександрівки - ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

обстріл Донбас Водяне операція Об'єднаних сил
Отводи войска, отводи за Бахмут! Даешь новые зоны разминирования!!!
В Новой Каховке позавчера русскомирный упырь кастетом военного со спины в затылок убил... конечно же русского упыренка отпустили... Дело на слив ушло?

Камера наблюдения зафиксировала момент убийства военнослужащего возле кафе в Новой Каховке. ВИДЕО
https://censor.net/ru/video_news/3239230/******************************************************************************************************
Таня Чорновол за всех отсидит...
а также нужны заградотряды! Чтоб зебилы не убегали и смогли полностью прочувствовать заботу и любовь своего п..лидера
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь!
Вона ще за Сашка Білого не відсиділа, їй, дурепі, піде на користь
Такие нынче времена портново-татаровские...
Зелене перемир"я триває!!! Головне це непріцільний вогонь, біда що кулі трапляються рікошетні !!)))
Интерестно, что надо этим вжопучленцам в Украине ? Почему они стреляют ?
Ну слава богу шо рiжим припинення вогню не було порушено. А то б бубачка вже Масквабад вiд кадирiвцiв зачищав би...
...мабуть...
...пiд коксом...
Ганебно те, що як і папєрєднікі так і ці зеленогниди жодного разу не вводять жорсткі санкції за вбивства каліцтва та матеріальні збитки терористам, тобто таким чином лише спонукають до вбивств, каліцтв та матеріальних збитків. Тобто реакцій нуль,так в тгк покиздіть, мовляв ну-ну-ну, ось відведем ЗСУ ще далі. Уйобки папєрєднікі і зеленогниди горіти вам в пеклі. Час розплати прийде.
Вбили українця, та *****, навіть прапори не приспускають на держ установах, танці-шманці і т.д.і т.п. уроди, гниди, курви і падлюки, вірю в те, що вилізе болячками вам та вашим дітям. Не мине те, зло яке ви коєте рідним вбитих та скалічених українців. Вірю!
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖАТЬ ПРОПУТИНСКИХ РОССИЯН ВО ВСЕХ СТРАНАХ !!! И СТРАНЫ ДОЛЖНЫ СПОСОБСТВОВАТЬ ЭТОМУ !!!
