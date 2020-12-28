УКР
В Україні реабілітаційну допомогу надаватимуть з самого початку захворювання або травми, - Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я" №1053-ІХ, який парламент ухвалив 3 грудня 2020 року.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, документ запроваджує в Україні сучасну систему "реабілітації у сфері охорони здоров’я" (health-related rehabilitation), тобто надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в закладах охорони здоров’я із самого початку захворювання або травми.

Закон описує реабілітаційну допомогу до етапу настання стійкого обмеження життєдіяльності, тобто до проведення медико-соціальної експертизи та отримання особою статусу особи з інвалідністю.

Документ визначає правові, організаційні та економічні засади проведення реабілітації осіб з обмеженнями повсякденного функціонування у сфері охорони здоров’я.

Зокрема, в законі визначаються принципи здійснення реабілітації громадян України, дається визначення системи реабілітації та її складових, зокрема суб’єктів реабілітації, якими є особи, котрі потребують реабілітації, а також їхні законні представники; члени сімей осіб, які потребують реабілітації; фахівці з реабілітації; мультидисциплінарні реабілітаційні команди; реабілітаційні заклади, відділення, підрозділи; громадські об’єднання осіб з обмеженнями життєдіяльності, осіб з інвалідністю та фахівців з реабілітації; органи професійного самоврядування фахівців з реабілітації; суб’єкти, які здійснюють кадрове на наукове забезпечення системи реабілітації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10% військових потребують психологічної реабілітації, - Генштаб ЗСУ

Також цей документ узгоджує національну термінологію щодо реабілітації у сфері охорони здоров’я з термінологією, яку використовує Всесвітня організація охорони здоров’я.

Закон створить умови для формування в Україні сучасної системи реабілітації у сфері охорони здоров’я, яка функціонуватиме та розвиватиметься за принципами та стандартами країн Євросоюзу, забезпечить зниження впливу станів, що обмежують життєдіяльність або призводять до інвалідизації, та можливості досягнення оптимальної соціальної інтеграції для осіб з обмеженням життєдіяльності.

Читайте також: Рада змінила порядок надання реабілітаційної допомоги

закон Зеленський Володимир реабілітація інвалідність
+5
Верим, верим...
показати весь коментар
28.12.2020 19:39 Відповісти
+3
Ви забули написати, тільки спочатку гроші.
показати весь коментар
28.12.2020 19:46 Відповісти
+2
ничего не понял.но красиво написано
показати весь коментар
28.12.2020 19:44 Відповісти
Верим, верим...
показати весь коментар
28.12.2020 19:39 Відповісти
Лечили, а потом врач сказал, что бы больше не приходил.
--" Вам уже ничего не поможет. Идите и оформляйте себе инвалидность".
показати весь коментар
28.12.2020 19:43 Відповісти
ничего не понял.но красиво написано
показати весь коментар
28.12.2020 19:44 Відповісти
Ви забули написати, тільки спочатку гроші.
показати весь коментар
28.12.2020 19:46 Відповісти
Судя по списку выгодополучателей, денег надо будет много.
показати весь коментар
28.12.2020 21:01 Відповісти
Новогодний подарок от препіЗЕбаната, славімо його!
показати весь коментар
28.12.2020 19:50 Відповісти
давайте краще зловимо та й.... того, посадимо жити на 5 00 гривень. Це ж непогані гроші, ковід би його побрав!
показати весь коментар
28.12.2020 20:53 Відповісти
Из написанного я понял , что само лечение в стране уже невозможно , но его иммитация здорово подорожает .
Сами они лечатся в Шарите , без всяких реформ и указов .
показати весь коментар
28.12.2020 20:01 Відповісти
В Украине НЕТ медицины НИКАКОЙ. Недавно заболел короной,признаки все,тест отрицательный. При повышении давления до 180/105 от 120/80 чуть не врезал дуба. Не было таблеток. Позвонил в скорую. На давление получил отказ,сказали на такие случаи не выезжаем( в г.Буча). Как "коронованная приехала скорая через 1 час 20 минут!!! ( ехать минут семь). Вот ТАКУЮ медицину предлагают ТВАРИ за ШЕСТЬДЕСЯТ процентов от заработанных ежемесячно мной налогов,которые я плачу на содержание тварей. Зеленский просто дурик смешной. Какая реабилитация чудо? Помощь по телефону- у вас 180/105 ,что вы мямлите,говорите что у Вас болит. Лекарства есть? Нет, ну примите ношпу. Вот ваша реабилитация,начатая тварями типа Супрун и продолженная нынешними тварями. Вместо скорая помощь нужно переписать ритуальные услуги. А налоги я плачу,ублюдки!
показати весь коментар
28.12.2020 22:43 Відповісти
 
 