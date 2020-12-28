В Україні реабілітаційну допомогу надаватимуть з самого початку захворювання або травми, - Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я" №1053-ІХ, який парламент ухвалив 3 грудня 2020 року.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, документ запроваджує в Україні сучасну систему "реабілітації у сфері охорони здоров’я" (health-related rehabilitation), тобто надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в закладах охорони здоров’я із самого початку захворювання або травми.

Закон описує реабілітаційну допомогу до етапу настання стійкого обмеження життєдіяльності, тобто до проведення медико-соціальної експертизи та отримання особою статусу особи з інвалідністю.

Документ визначає правові, організаційні та економічні засади проведення реабілітації осіб з обмеженнями повсякденного функціонування у сфері охорони здоров’я.

Зокрема, в законі визначаються принципи здійснення реабілітації громадян України, дається визначення системи реабілітації та її складових, зокрема суб’єктів реабілітації, якими є особи, котрі потребують реабілітації, а також їхні законні представники; члени сімей осіб, які потребують реабілітації; фахівці з реабілітації; мультидисциплінарні реабілітаційні команди; реабілітаційні заклади, відділення, підрозділи; громадські об’єднання осіб з обмеженнями життєдіяльності, осіб з інвалідністю та фахівців з реабілітації; органи професійного самоврядування фахівців з реабілітації; суб’єкти, які здійснюють кадрове на наукове забезпечення системи реабілітації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10% військових потребують психологічної реабілітації, - Генштаб ЗСУ

Також цей документ узгоджує національну термінологію щодо реабілітації у сфері охорони здоров’я з термінологією, яку використовує Всесвітня організація охорони здоров’я.

Закон створить умови для формування в Україні сучасної системи реабілітації у сфері охорони здоров’я, яка функціонуватиме та розвиватиметься за принципами та стандартами країн Євросоюзу, забезпечить зниження впливу станів, що обмежують життєдіяльність або призводять до інвалідизації, та можливості досягнення оптимальної соціальної інтеграції для осіб з обмеженням життєдіяльності.

Читайте також: Рада змінила порядок надання реабілітаційної допомоги