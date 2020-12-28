Верховна Рада звернеться в КСУ через відмову роз'яснити рішення про декларації, - "слуга народу" Совгиря

Верховна Рада звернеться до Конституційного Суду у зв'язку з його відмовою задовольнити клопотання про роз'яснення рішення щодо антикорупційного законодавства.

Про це у Facebook повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді, заступниця голови Комітету ВР з питань правової політики Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо позиції Верховної Ради стосовно клопотання про роз'яснення Рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 (щодо антикорупційного законодавства) (далі - рішення), повідомляю, що парламент подаватиме клопотання до Суду про відмову в його задоволенні", - написала Совгиря.

За її словами, основні аргументи звернення парламенту до суду такі: по-перше, за законом про КСУ право звернення до суду передбачене з приводу роз’яснення порядку виконання рішення, а не роз’яснення та тлумачення його змісту або окремих положень. "Отже, Суд може роз’яснювати свої власні рішення тільки тоді, коли в них встановлюється особливий порядок їх виконання. Проте Конституційний Суд не встановлював у Рішенні будь-якого порядку його виконання", - уточнила депутатка.

Читайте також: Зеленський має право відсторонити Тупицького від посади судді КС, - "слуга народу" Веніславський

По-друге, зауважила Совгиря, у рішенні КС надав відповідь лише на частину питань, поставлених у конституційному поданні, вивівши іншу частину в окреме провадження, за якою рішення ще не постановлене. "Отже, звернення щодо надання тлумачення Судом стосовно окремих позицій Рішення до завершення провадження у справі може розглядатися як намагання вплинути на формулювання правової позиції в остаточному рішенні у справі і є недопустимим з точки зору необхідності дотримання суддями Конституційного Суду основних засад здійснення правосуддя, передбачених статтями 129, 149 Конституції України та статтею 2 Закону "Про КСУ"", - резюмувала представник ВР у КСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсторонення Тупицького з посади за рішенням слідчого судді суперечитиме Конституції, - КС

Читайте також: Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.