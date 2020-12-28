УКР
Верховна Рада звернеться в КСУ через відмову роз'яснити рішення про декларації, - "слуга народу" Совгиря

Верховна Рада звернеться в КСУ через відмову роз'яснити рішення про декларації, -

Верховна Рада звернеться до Конституційного Суду у зв'язку з його відмовою задовольнити клопотання про роз'яснення рішення щодо антикорупційного законодавства.

Про це у Facebook повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді, заступниця голови Комітету ВР з питань правової політики Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо позиції Верховної Ради стосовно клопотання про роз'яснення Рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 (щодо антикорупційного законодавства) (далі - рішення), повідомляю, що парламент подаватиме клопотання до Суду про відмову в його задоволенні", - написала Совгиря.

За її словами, основні аргументи звернення парламенту до суду такі: по-перше, за законом про КСУ право звернення до суду передбачене з приводу роз’яснення порядку виконання рішення, а не роз’яснення та тлумачення його змісту або окремих положень. "Отже, Суд може роз’яснювати свої власні рішення тільки тоді, коли в них встановлюється особливий порядок їх виконання. Проте Конституційний Суд не встановлював у Рішенні будь-якого порядку його виконання", - уточнила депутатка.

Читайте також: Зеленський має право відсторонити Тупицького від посади судді КС, - "слуга народу" Веніславський

По-друге, зауважила Совгиря, у рішенні КС надав відповідь лише на частину питань, поставлених у конституційному поданні, вивівши іншу частину в окреме провадження, за якою рішення ще не постановлене. "Отже, звернення щодо надання тлумачення Судом стосовно окремих позицій Рішення до завершення провадження у справі може розглядатися як намагання вплинути на формулювання правової позиції в остаточному рішенні у справі і є недопустимим з точки зору необхідності дотримання суддями Конституційного Суду основних засад здійснення правосуддя, передбачених статтями 129, 149 Конституції України та статтею 2 Закону "Про КСУ"", - резюмувала представник ВР у КСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсторонення Тупицького з посади за рішенням слідчого судді суперечитиме Конституції, - КС

Верховна Рада звернеться в КСУ через відмову розяснити рішення про декларації, - слуга народу Совгиря 01

Читайте також: Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

+5
Можно было бы со всего, что творится в нашей стране просто смеяться до слез, как на концерте Жванецкого, особенно если бы я не был ее аборигеном.
28.12.2020 20:18 Відповісти
+5
ВР обратилась..
Вищий законодавщий орган країни..
Оксюморон, ля..
28.12.2020 20:25 Відповісти
+4
ЗЕбанда продає населенню енергію по 1.68 грн/кВт, а Коломойському по 1.16 грн/кВт. Це все що треба знати про півтораметрового дегенерата і Слуг Урода
28.12.2020 20:01 Відповісти
ЗЕбанда продає населенню енергію по 1.68 грн/кВт, а Коломойському по 1.16 грн/кВт. Це все що треба знати про півтораметрового дегенерата і Слуг Урода
28.12.2020 20:01 Відповісти
а Энергоатом 50% вырабатываемой э/э продает по 1 коп. за кВт*ч, чтобы цена для бытовых потребителей была минимальна 😁
28.12.2020 20:15 Відповісти
І до чого тут твій флуд? А що ти думаєш про рішення КСУ? Чи в тебе сьогодні на зміну інше завдання - щось сернути проти ЗЕ?
28.12.2020 21:33 Відповісти
https://mobile.twitter.com/hohland_gosdep Госдеп Хохланда @hohland_gosdep

https://mobile.twitter.com/hohland_gosdep
https://mobile.twitter.com/hohland_gosdep

Нас никуда не пускают, потому что мы не подписали соглашение об вакцинации с ЕС в рамках ассоциации, где бы нам дали бы вакцину из запасов ЕС, а нужно было бы только заплатить около 17 млрд грн.

Но из этих бы денег Зеленский, ни Крадуцкий не украли бы ни копейки, зато на «Велыкое крадивныцтво» Зели и Бени в бюджете нашлось 89 млрд, которые можно просрать на дорогах, а еще 30 млрд на всякое «возрождение Бомбасса», которые отдадут спонсору Зели Ахмету вместо просранных им темы на «реконструкцию шахт», которые он сдал в Донецке.
28.12.2020 20:10 Відповісти
А ще нехай пояснять чому в одних тарифи ростуть, а в інших добробут.
28.12.2020 20:12 Відповісти
Спитай у петра ляксєича чому при ньому процвітав ахмєтов фірташ пінчук мудачук і інша погань ,а також чому Європейський суд не знайшов провини портнова (дякуючи професіаналізму генпрокуратури) і призначив виплатити йому компенсацію з бюджету України.
28.12.2020 20:31 Відповісти
А зараз вони вже не процвітають?
показати весь коментар
Так зараз же клоун і зралник а тоді був європатріот ,і благодійник.
показати весь коментар
👏
28.12.2020 20:49 Відповісти
Верховна Рада звернеться в КСУ через відмову роз'яснити рішення про декларації, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 2523
28.12.2020 23:05 Відповісти
А ще той факт що прийняті минулою радою ціни не ту енергетику тепер всім нам вилазять боком бо почали діяти.От тобі і зелена енергетика та по таким цінам нехай єю корнистується той хто її сюди припер.
показати весь коментар
видать Петя тебе в борщ насрал
28.12.2020 21:05 Відповісти
Не менше і не більше ніж вова. Не бачу різниці. І не більше ніж вова тобі.
показати весь коментар
Тим не менше про петю ти сказав, а про вову промовчав, поки тобі не нагадали. Чому так, зебіле?
показати весь коментар
Мені пох обидва песвиння.
показати весь коментар
Та ні, зебілятина, наїзд твій був лише на одного.
показати весь коментар
А ще спитай чому процвітав кононенко грановський розенблат микитась і тд погань.
показати весь коментар
Хіба це КСУ повинен пояснювати? А він колись приймав рішення про тарифи? До чого тут твій флуд?
показати весь коментар
ТаКККККК !!!!!!!!!!!!!!!!
Бо він відмазав тих господ від декларування.
Ще питання є ?
28.12.2020 21:46 Відповісти
Можно было бы со всего, что творится в нашей стране просто смеяться до слез, как на концерте Жванецкого, особенно если бы я не был ее аборигеном.
28.12.2020 20:18 Відповісти
ВР обратилась..
Вищий законодавщий орган країни..
Оксюморон, ля..
28.12.2020 20:25 Відповісти
там практично самі помилки вчителів - хракція зелених.
28.12.2020 20:31 Відповісти
Пані, вибух з попередньої влади..
Наші домовленності ще діють??😁
28.12.2020 20:48 Відповісти
до нового року.
далі - начувайся.
28.12.2020 21:49 Відповісти
Ваше право ,шановна Пані!!
Тільки не лякайте, можете лайкнути😜..
З повагою!))
28.12.2020 21:56 Відповісти
28.12.2020 21:58 Відповісти
Дело в том, что решение КС по е-декларированию фривольное - не соблюдены требования при рассмотрении позыва и превышены полномочия в конечной резолюции.
28.12.2020 20:40 Відповісти
Згоден з Вами,шановний Пане!!
Міна була закладена, спеціально для цього раніше, ПОПою та його посіпакам..
😁
28.12.2020 20:45 Відповісти
Все не предусмотришь, но из-за одной тонкости, которую можно было подкорректировать, КС в наглую решил удружить, тем кто против декларации. КС превысил свои полномочия, на гадил на саму Конституцию, зная, что в ней не прописана процедура решения такого злочену.
28.12.2020 20:58 Відповісти
КС приступив до розгляду подання ЗАЖОПИ про неконституційність Конституції
28.12.2020 21:21 Відповісти
28.12.2020 21:09 Відповісти
 
 