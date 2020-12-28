Верховна Рада звернеться в КСУ через відмову роз'яснити рішення про декларації, - "слуга народу" Совгиря
Верховна Рада звернеться до Конституційного Суду у зв'язку з його відмовою задовольнити клопотання про роз'яснення рішення щодо антикорупційного законодавства.
Про це у Facebook повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді, заступниця голови Комітету ВР з питань правової політики Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо позиції Верховної Ради стосовно клопотання про роз'яснення Рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 (щодо антикорупційного законодавства) (далі - рішення), повідомляю, що парламент подаватиме клопотання до Суду про відмову в його задоволенні", - написала Совгиря.
За її словами, основні аргументи звернення парламенту до суду такі: по-перше, за законом про КСУ право звернення до суду передбачене з приводу роз’яснення порядку виконання рішення, а не роз’яснення та тлумачення його змісту або окремих положень. "Отже, Суд може роз’яснювати свої власні рішення тільки тоді, коли в них встановлюється особливий порядок їх виконання. Проте Конституційний Суд не встановлював у Рішенні будь-якого порядку його виконання", - уточнила депутатка.
По-друге, зауважила Совгиря, у рішенні КС надав відповідь лише на частину питань, поставлених у конституційному поданні, вивівши іншу частину в окреме провадження, за якою рішення ще не постановлене. "Отже, звернення щодо надання тлумачення Судом стосовно окремих позицій Рішення до завершення провадження у справі може розглядатися як намагання вплинути на формулювання правової позиції в остаточному рішенні у справі і є недопустимим з точки зору необхідності дотримання суддями Конституційного Суду основних засад здійснення правосуддя, передбачених статтями 129, 149 Конституції України та статтею 2 Закону "Про КСУ"", - резюмувала представник ВР у КСУ.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mobile.twitter.com/hohland_gosdep
https://mobile.twitter.com/hohland_gosdep
Нас никуда не пускают, потому что мы не подписали соглашение об вакцинации с ЕС в рамках ассоциации, где бы нам дали бы вакцину из запасов ЕС, а нужно было бы только заплатить около 17 млрд грн.
Но из этих бы денег Зеленский, ни Крадуцкий не украли бы ни копейки, зато на «Велыкое крадивныцтво» Зели и Бени в бюджете нашлось 89 млрд, которые можно просрать на дорогах, а еще 30 млрд на всякое «возрождение Бомбасса», которые отдадут спонсору Зели Ахмету вместо просранных им темы на «реконструкцию шахт», которые он сдал в Донецке.
Бо він відмазав тих господ від декларування.
Ще питання є ?
Вищий законодавщий орган країни..
Оксюморон, ля..
Наші домовленності ще діють??😁
далі - начувайся.
Тільки не лякайте, можете лайкнути😜..
З повагою!))
Міна була закладена, спеціально для цього раніше, ПОПою та його посіпакам..
😁