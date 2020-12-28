Проти Микитася висунули підозри ще в одній справі, не пов'язаній із корупцією, - Бутусов

Варто було скандальному забудовнику Максиму Микитасю подати клопотання про повернення з СБУ в НАБУ справи, в якій він фігурує разом із заступником глави ОП Олегом Татаровим, як проти нього висунули ще одне звинувачення.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, сьогодні Нацполіція висунула підозру проти Микитася в скоєнні кримінального злочину, не пов'язаного з корупцією", - повідомив він.

Це рішення з’явилося відразу після того, як Микитась подав клопотання про повернення його і Татарова справи з СБУ в НАБУ, зазначив журналіст.

"Як особа, яка співпрацює зі слідством, Микитась перебуває під охороною НАБУ. Сподіваюся, що таке поспішне рішення Нацполіції не приведе до зіткнень, і поліція не посміє затримувати підозрюваного в одному з найгучніших корупційних скандалів, який, згідно з законним рішенням, перебуває під охороною. Весь час після виходу з СІЗО Микитась перебуває під охороною НАБУ, знімати охорону детективи не мають наміру", - пише Бутусов.

Читайте також: Микитась звернувся до Венедіктової з клопотанням про повернення справи Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ зазначає, що висунення підозри схоже на спробу тиснути на Микитася.

"Такий збіг не може не викликати версій про спробу чинити тиск на цінного свідка у справі, яка безпосередньо стосується одного з керівників держави. Сподіваюся, поліція найближчим часом заявить офіційну позицію", - зазначив він.