Проти Микитася висунули підозри ще в одній справі, не пов'язаній із корупцією, - Бутусов
Варто було скандальному забудовнику Максиму Микитасю подати клопотання про повернення з СБУ в НАБУ справи, в якій він фігурує разом із заступником глави ОП Олегом Татаровим, як проти нього висунули ще одне звинувачення.
Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"За даними джерел Цензор.НЕТ, сьогодні Нацполіція висунула підозру проти Микитася в скоєнні кримінального злочину, не пов'язаного з корупцією", - повідомив він.
Це рішення з’явилося відразу після того, як Микитась подав клопотання про повернення його і Татарова справи з СБУ в НАБУ, зазначив журналіст.
"Як особа, яка співпрацює зі слідством, Микитась перебуває під охороною НАБУ. Сподіваюся, що таке поспішне рішення Нацполіції не приведе до зіткнень, і поліція не посміє затримувати підозрюваного в одному з найгучніших корупційних скандалів, який, згідно з законним рішенням, перебуває під охороною. Весь час після виходу з СІЗО Микитась перебуває під охороною НАБУ, знімати охорону детективи не мають наміру", - пише Бутусов.
Головний редактор Цензор.НЕТ зазначає, що висунення підозри схоже на спробу тиснути на Микитася.
"Такий збіг не може не викликати версій про спробу чинити тиск на цінного свідка у справі, яка безпосередньо стосується одного з керівників держави. Сподіваюся, поліція найближчим часом заявить офіційну позицію", - зазначив він.
Бо недалека, оскільки дозволила себе використати.
Справа у тому, що ті, хто дає хабар теж несуть відповідальність, але у рази меньшу, ніж ті, хто бере
А Микитась вирішив видати тих, хто з ним "працював", поставивши владу у незручне положення. Якщо садити Микитася, то паровозом підуть подільники, які зараз у владі.
Ну, а влада, на нього тепер вигадує липові справи, щоб у випадку руйнації справи, де Микитась фігурує с Татаровим і К, все одно покарати його
А він тут у нас в своїх судах виграє проти Держави.
Зато усі сили кинуті на дрібниці. Микитась уже все чи майже все, що йому інкримінувалося, відшкодував на відміну від Беніних $5 млрд.