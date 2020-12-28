УКР
Проти Микитася висунули підозри ще в одній справі, не пов'язаній із корупцією, - Бутусов

Варто було скандальному забудовнику Максиму Микитасю подати клопотання про повернення з СБУ в НАБУ справи, в якій він фігурує разом із заступником глави ОП Олегом Татаровим, як проти нього висунули ще одне звинувачення.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, сьогодні Нацполіція висунула підозру проти Микитася в скоєнні кримінального злочину, не пов'язаного з корупцією", - повідомив він.

Це рішення з’явилося відразу після того, як Микитась подав клопотання про повернення його і Татарова справи з СБУ в НАБУ, зазначив журналіст.

"Як особа, яка співпрацює зі слідством, Микитась перебуває під охороною НАБУ. Сподіваюся, що таке поспішне рішення Нацполіції не приведе до зіткнень, і поліція не посміє затримувати підозрюваного в одному з найгучніших корупційних скандалів, який, згідно з законним рішенням, перебуває під охороною. Весь час після виходу з СІЗО Микитась перебуває під охороною НАБУ, знімати охорону детективи не мають наміру", - пише Бутусов.

Читайте також: Микитась звернувся до Венедіктової з клопотанням про повернення справи Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ зазначає, що висунення підозри схоже на спробу тиснути на Микитася.

"Такий збіг не може не викликати версій про спробу чинити тиск на цінного свідка у справі, яка безпосередньо стосується одного з керівників держави. Сподіваюся, поліція найближчим часом заявить офіційну позицію", - зазначив він.

Проти Микитася висунули підозри ще в одній справі, не повязаній із корупцією, - Бутусов 01

Нацполіція Бутусов Юрій Микитась Максим Татаров Олег
+11
Ох, відчуваю, сидітиме Венедиктова, якщо не упинздлює до Ростова
28.12.2020 20:38 Відповісти
+6
І як же той микитась займався корупцією при європатріотах що ніхто того не помічав? Якось дивно чути.
28.12.2020 20:40 Відповісти
+6
Такого не могло случится ни при одном из руководителей государства в прошлом. Шоу довгоносиків. Полиция отбивает у НАБУ подследственного. Радуйтесь любители Кварталов-бардак, так бардак!
28.12.2020 20:44 Відповісти
Ох, відчуваю, сидітиме Венедиктова, якщо не упинздлює до Ростова
28.12.2020 20:38 Відповісти
С чего бы это? Есть прецеденты? Ее может осудить только коррупционный суд, но верховный и конституционный выдадут по решению против.
28.12.2020 20:46 Відповісти
2023 рік незабаром.
Бо недалека, оскільки дозволила себе використати.
28.12.2020 20:52 Відповісти
Юридически решение принял человек Портнова... А то, что ее ценности соответствую "команде" так она и не скрывает...
28.12.2020 20:59 Відповісти
то може "дєло об ізнасілованіі БЕНЯдіктовни корупціонером Микитасем" ?
28.12.2020 21:28 Відповісти
І як же той микитась займався корупцією при європатріотах що ніхто того не помічав? Якось дивно чути.
28.12.2020 20:40 Відповісти
та вы шо? микитася развратили только при этой власти, а при свинярчуках, он был таким честным, как свинярчуки , грановские,
28.12.2020 20:45 Відповісти
Ти зрозумів сам що написав і прочитав що написав я
28.12.2020 20:48 Відповісти
микитась при свинярчуках не был коррупционером?
29.12.2020 06:34 Відповісти
А ти що тоді чув щоб його звинувачували у корупції? Звісно не був.
29.12.2020 07:41 Відповісти
Хм. А у чому, власне він винен? Поки що вилами на воді писано.
28.12.2020 21:24 Відповісти
застраивать киев, в таких объемах без коррупции? если вы верите в честного застройщика, в нашей стране, то ваше место в желтом доме
28.12.2020 21:26 Відповісти
Ну, це ще не доведено. Він не був тим держслужбовцем, який брав хабарі.
Справа у тому, що ті, хто дає хабар теж несуть відповідальність, але у рази меньшу, ніж ті, хто бере
28.12.2020 21:21 Відповісти
Там вже доводити нічого не треба бо микитась рятуючи свою шкіру співробітничає зі слідством і вже зрозуміло що злодій а не агент під прикриттям.
28.12.2020 21:25 Відповісти
Такого не могло случится ни при одном из руководителей государства в прошлом. Шоу довгоносиків. Полиция отбивает у НАБУ подследственного. Радуйтесь любители Кварталов-бардак, так бардак!
28.12.2020 20:44 Відповісти
найбільша на сьогодні загроза за соцпитуваннями - втрата керованості країни
28.12.2020 21:31 Відповісти
Суд Украины это синоним квартала 95 !!!
28.12.2020 20:50 Відповісти
а еще, мыкытась гнал самогон и продавал порошенку
28.12.2020 20:54 Відповісти
Точно! Сама в того Микитася самогонку купляла! І з Петром розпивали! Тікі Маринці не кажить!)))
28.12.2020 21:16 Відповісти
Клиент лжёт с детства, а сейчас вообще под диктовку.Весьма вероятны трупы в бочках с цементом.По вновь открывшимся обстоятельствам.Его оппонент ,как адвокат, имеет встречное досье на пожизненное для клиента НАБУ..Это пока мои предположения ассоциативные.
28.12.2020 21:13 Відповісти
нехай якнайбільше вішають собак один на одного, жирних та... дохлих !
28.12.2020 21:34 Відповісти
Ну и что? Одно дело, два дела или три? Терпение, уважаемые! Рано или поздно все закончится в суде, как бы дорожка не вилась.
28.12.2020 21:15 Відповісти
Я думаю, що Микитась зіграв правильно. Фактично його переслідують за неправильну політичну позицію ті, хто відтиснув у нього бізнес.
А Микитась вирішив видати тих, хто з ним "працював", поставивши владу у незручне положення. Якщо садити Микитася, то паровозом підуть подільники, які зараз у владі.
Ну, а влада, на нього тепер вигадує липові справи, щоб у випадку руйнації справи, де Микитась фігурує с Татаровим і К, все одно покарати його
28.12.2020 21:32 Відповісти
А какая у него политическая позиция?
29.12.2020 07:33 Відповісти
Наскільки я зрозумів: "лягти під владу". От і клюють за те що з БПП був пов"язаний, і тільки $ 2 млн. дав на вибори Зелених служок.
29.12.2020 12:07 Відповісти
Микитась -жертва? Не смешите меня! Эта жертва перекусит и фамилию не спросит.Что он и доказывает сейчас силой.
29.12.2020 09:29 Відповісти
А чому б і ні. Бізнес відтисли татровови та компанія, за грішки одного нього на відсидку.
29.12.2020 12:03 Відповісти
Ну от чісто, як жінка кажу. Микитась -такий собі, симпатичний дядько. Хоча , звичайно, щось можливо, й зворував. Але харя татаріна - це ж пєрсонаж з дослідів Ломброзо! Чікатіло жив! Ну прям, як цой і кернес!)))
28.12.2020 21:38 Відповісти
Ех, тля. У 5-ти країнах переслідують Беню, у США сотня слідчих розкопує справу про відмивання Коломойським міліардів доларів стиринех у Держави. А він у нас має свого президента і депутатів.
А він тут у нас в своїх судах виграє проти Держави.
Зато усі сили кинуті на дрібниці. Микитась уже все чи майже все, що йому інкримінувалося, відшкодував на відміну від Беніних $5 млрд.
28.12.2020 21:41 Відповісти
Сподіваюся, що бенін квартал ненадовго. Бо Байден жеж -такі наближаєцця!)))
28.12.2020 21:49 Відповісти
Байден, то добре, але він за НАС УСІХ навряд чи нашу роботу зробить
28.12.2020 22:01 Відповісти
План Венидиктовой-Ермака-Татарова: По новому обвинению Нацполиции забрать Микитася у НАБУ, заключить в СИЗО,там в тихую грохнуть его "инфарктом", Труп ничего уже не скажет, дело Укрбуда, закроют посмерти главного подозреваемого, Татаров и Черниговский дружбан белые и пушистые продолжают кормиться сами и кормить властных благодетелей.
28.12.2020 23:58 Відповісти
 
 