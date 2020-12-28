УКР
Завдяки "Великому будівництву" Україні вдалося уникнути суттєвого падіння ВВП у 2020 році, - Шмигаль

Завдяки

Завдяки державній підтримці бізнесу та економіки Україні вдалося уникнути суттєвого падіння ВВП у 2020 році.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час підсумкового засідання Кабінету Міністрів 28 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Глава уряду нагадав, що навесні економісти МВФ прогнозували падіння ВВП України цього року більш ніж на 8%, що було співставно з іншими країнами світу. Прем’єр-міністр підкреслив, що однією з найважливіших сфер підтримки економіки стала реалізація інфраструктурних проектів в межах програми "Велике будівництво".

"Ще ніколи в Україні за рік не було збудовано та реконструйовано таку кількість автошляхів, шкіл, дитячих садочків, спортивних закладів. Більше 100 млрд грн інвестицій в інфраструктурні проекти. На наступний рік у нас так само великі плани по будівництву соціальної та транспортної інфраструктури", — зазначив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, цього року Уряду вдалося реалізувати значну кількість антикризових економічних програм щодо підтримки людей та бізнесу. Зокрема, була запущена програма по частковому безробіттю, яка зберегла робочі місця для понад 400 тис. людей.

Читайте також: "Укравтодор" спростував, що дороги "Великого будівництва" стануть платними: В Україні немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів траси

"Почала роботу безпрецедентна програма дешевих та доступних кредитів "5-7-9". Майже ніхто не вірив, що у кризовий рік вона зможе повноцінно запрацювати. Але ми бачимо більше 16 млрд грн виданих кредитів для 7 тисяч різних підприємств і підприємців", — підкреслив очільник уряду.

Шмигаль додав, що з 1 квітня 2002 року для 1,5 млн пенсіонерів, які старші за 80 років, було підвищено пенсійні виплати на 500 грн, а у травні проведено індексацію всіх пенсій на 11%.

Також читайте: Будівництво доріг - правильний крок. Швидкі почали добиратися до хворих швидше новими дорогами, - Зеленський в інтерв'ю The New York Times

"Для підтримки наших пенсіонерів у період пандемії було виплачено одноразову грошову допомогу у розмірі 1000 грн. Загалом, середній розмір пенсії зріс фактично до 3,5 тис. грн, і це зростання продовжиться наступного року", — наголосив прем’єр.

Також Глава Уряду нагадав, що до 31 січня триває реєстрація на отримання 8 тис. грн одноразової матеріальної допомоги від держави.

"Вже маємо понад 400 тис. заявок на отримання допомоги від держави через "карантин зимових канікул" у січні. Станом на сьогодні ми вже перерахували 2,8 млрд грн", — зазначив Шмигаль.

