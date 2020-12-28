Завдяки "Великому будівництву" Україні вдалося уникнути суттєвого падіння ВВП у 2020 році, - Шмигаль
Завдяки державній підтримці бізнесу та економіки Україні вдалося уникнути суттєвого падіння ВВП у 2020 році.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час підсумкового засідання Кабінету Міністрів 28 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Глава уряду нагадав, що навесні економісти МВФ прогнозували падіння ВВП України цього року більш ніж на 8%, що було співставно з іншими країнами світу. Прем’єр-міністр підкреслив, що однією з найважливіших сфер підтримки економіки стала реалізація інфраструктурних проектів в межах програми "Велике будівництво".
"Ще ніколи в Україні за рік не було збудовано та реконструйовано таку кількість автошляхів, шкіл, дитячих садочків, спортивних закладів. Більше 100 млрд грн інвестицій в інфраструктурні проекти. На наступний рік у нас так само великі плани по будівництву соціальної та транспортної інфраструктури", — зазначив Шмигаль.
За словами прем’єр-міністра, цього року Уряду вдалося реалізувати значну кількість антикризових економічних програм щодо підтримки людей та бізнесу. Зокрема, була запущена програма по частковому безробіттю, яка зберегла робочі місця для понад 400 тис. людей.
"Почала роботу безпрецедентна програма дешевих та доступних кредитів "5-7-9". Майже ніхто не вірив, що у кризовий рік вона зможе повноцінно запрацювати. Але ми бачимо більше 16 млрд грн виданих кредитів для 7 тисяч різних підприємств і підприємців", — підкреслив очільник уряду.
Шмигаль додав, що з 1 квітня 2002 року для 1,5 млн пенсіонерів, які старші за 80 років, було підвищено пенсійні виплати на 500 грн, а у травні проведено індексацію всіх пенсій на 11%.
"Для підтримки наших пенсіонерів у період пандемії було виплачено одноразову грошову допомогу у розмірі 1000 грн. Загалом, середній розмір пенсії зріс фактично до 3,5 тис. грн, і це зростання продовжиться наступного року", — наголосив прем’єр.
Також Глава Уряду нагадав, що до 31 січня триває реєстрація на отримання 8 тис. грн одноразової матеріальної допомоги від держави.
"Вже маємо понад 400 тис. заявок на отримання допомоги від держави через "карантин зимових канікул" у січні. Станом на сьогодні ми вже перерахували 2,8 млрд грн", — зазначив Шмигаль.
https://mobile.twitter.com/hohland_gosdep
Нас никуда не пускают, потому что мы не подписали соглашение об вакцинации с ЕС в рамках ассоциации, где бы нам дали бы вакцину из запасов ЕС, а нужно было бы только заплатить около 17 млрд грн.
Но из этих бы денег Зеленский, ни Крадуцкий не украли бы ни копейки, зато на «Велыкое крадивныцтво» Зели и Бени в бюджете нашлось 89 млрд, которые можно просрать на дорогах, а еще 30 млрд на всякое «возрождение Бомбасса», которые отдадут спонсору Зели Ахмету вместо просранных им темы на «реконструкцию шахт», которые он сдал в Донецке.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Це він за яку країну каже?
"Нє трєба скігліті",казав.
Всього на всього падіння 3,5%, подумаєш яка дрібниця.
А вата бігла голосувати за зепу, бо дасть дешевий кредит хату купити. А "дешевых и доступных" під 9,9% тільки на один рік, а далі 17%.
Укравтодор Зеленського втричі перевершив Укравтодор Порошенка. Бо вирішив закопати більше 12 мільярдів гривень у 30-кілометрову ділянку Н-31 у Дніпропетровській області. Тоді як https://poltava.to/news/53761/ попередники протендерили аналогічні 12 мільярдів гривень на будівництво втричі більшої ділянки - 80 кілометрів цієї ж траси з купою аналогічних штучних споруд і мостів у сусідній Полтавській області.
Падение ВВП в США в 4 квартале 30%.