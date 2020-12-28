УКР
"Чому Арестович не розповідає, як завів на мінне поле снайперів з "Десни", і двоє загинули 8 листопада 2018-го?" - генерал Кривонос

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) генерал-майор Сергій Кривонос стверджує, що радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович завів групу снайперів на мінне поле.

Про це він сказав в інтерв'ю НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли Арестович себе представляє як професіонала, військового експерта, - а яким взводом, якою ротою командував пан Арестович? Ніякою. А чому він тільки в серпні 2018-го пішов на війну? А чому пан Арестович не розкаже, як 8 листопада 2018 року він завів на мінне поле групу снайперів із Десни, де двоє загинули, а троє були тяжко поранені? Чому він не розповість, яким чином і для чого він це зробив?" - сказав Кривонос.

Заступник секретаря РНБО називає Арестовича "маніпулятором чистої води", "провокатором" і "попом Гапоном, який веде наше суспільство на розстріл".

Читайте також: Арестович: Повідомлення про смерть воїна через інтоксикацію - технічна помилка. Я переплутав і оприлюднив версію окупантів

"Його запрошували на ефіри, бо запрошували тих, хто не був на війні. Всі адекватні професіонали і патріоти були на війні, а це чудо залишилося і почало себе подавати як військового суперфахівця. Тому що ті, хто повинен був захищати Україну, - вони захищали її на фронті. А той, хто відсиджувався в кущах, почав себе представляти військовим фахівцем", - додав Кривонос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це ж уже якась пандемія тупості", - Фурса про висловлювання Арестовича щодо "версії окупантів" і "слуги народу" Камельчука щодо проституції

+99
"Почему Арестович не рассказывает, как завел на минное поле снайперов из "Десны", и двое погибли 8 ноября 2018-го?" - генерал Кривонос - Цензор.НЕТ 9554
показати весь коментар
28.12.2020 21:02 Відповісти
+66
неужели начинается вывод всей гадости на чистую воду?..
показати весь коментар
28.12.2020 21:02 Відповісти
+61
одного генерал-майор Кривонос не знал.... )))))))"Почему Арестович не рассказывает, как завел на минное поле снайперов из "Десны", и двое погибли 8 ноября 2018-го?" - генерал Кривонос - Цензор.НЕТ 927

...
показати весь коментар
28.12.2020 21:08 Відповісти
Генерал Кривоніс та майор Арестович це взагалі то різні щаблі військових проблем. Що спонукало генерала Кривоноса відкоментуватися по майору Арестовичу ? Має ж бути якась причина . Є скандали і вагоміше - ті ж самі вагнерівці. Щось не пригадую коментар генерала Кривоноса з того приводу. При цьому я щиро поважаю генерала Кривоноса. Дивує мене що всі кинулись на цю новину про Арестовича "як тузік на тряпку" ( москальске прислів'я).
показати весь коментар
29.12.2020 11:24 Відповісти
Як на мене це теж дивно
показати весь коментар
29.12.2020 13:03 Відповісти
Чому не судили зрадника, на фронті!
показати весь коментар
29.12.2020 11:28 Відповісти
А кто такой генералиссимус Порошенко по мнению Кривоноса?Конечно он нечего дурного про него не скажет,он же его" карманный" генерал,а сказать про него много чего можно,провал на провале,зрада на зраде,в итоге просрал выборы самому Зеленскому.Арестович несомненно в инфо сфере работает на Украину,и делает это достаточно грамотно!Будет Зеля продолжать сотрудничать с Турцией и Британией я его поддержу несмотря на то что изначально он был для меня невыносим.
показати весь коментар
29.12.2020 12:15 Відповісти
Наконец то эта политическая шлюха дождалась ответа от представителей ВСУ
показати весь коментар
29.12.2020 12:44 Відповісти
Тут ось у чому справа.
До Кривоноса можуть бути питання (на які він відповість)
До Арестовича питань нема. Ну які питання до говно-блогера?
показати весь коментар
29.12.2020 12:59 Відповісти
Не розумію чого всі раптом накинулись на Арестовича?
показати весь коментар
29.12.2020 13:02 Відповісти
Ну так он зраду разгонять мешает.
показати весь коментар
29.12.2020 16:04 Відповісти
Зелене чмо зібрало біля себе наймерзенніших представників руського міраю
показати весь коментар
29.12.2020 16:38 Відповісти
Так за те йому Путін хєроя росії дав. А хєрої звьоздамі не хваляться.
показати весь коментар
29.12.2020 17:08 Відповісти
Даже бульварный сплетник Гордон, поддержавший инфу о сорваной операции с вагнеровцами, в отличие от Алешки-майора , сравнивает уже судьбу Вовы с судьбой Юща , считая что до судьбы Яныка он ЕЩЕ не дотянул. Но у Гордона скорость его оценки для Вовы паральна кривой падения Вовиного рейтинга. После фильма о вагнеровцах он ему судьбу Яныка намалюет,,,
показати весь коментар
29.12.2020 17:17 Відповісти
А кто такой генералиссимус Порошенко по мнению Кривоноса?Конечно он нечего дурного про него не скажет,он же его" карманный" генерал,а сказать про него много чего можно,провал на провале,зрада на зраде,в итоге просрал выборы самому Зеленскому.Арестович несомненно в инфо сфере работает на Украину,и делает это достаточно грамотно!Будет Зеля продолжать сотрудничать с Турцией и Британией.
показати весь коментар
29.12.2020 17:24 Відповісти
Перукарі і таксисти краще знають як керувати країною , але вони давно при своїм ділі. Черчіль.
показати весь коментар
29.12.2020 18:59 Відповісти
То говорят, что Арестович не воевал, а был в службе обеспечения, то заявляют, что он предательски заводит солдат на минные поля. Российские небратья, вы как-то определитесь в обвинениях. Арестович хреново воевал, или вообще не воевал?))
показати весь коментар
29.12.2020 19:54 Відповісти
Зеленського оточують люди, які давали поради Януковичу - Рябошапка на г'ромадському
показати весь коментар
29.12.2020 21:47 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 