"Чому Арестович не розповідає, як завів на мінне поле снайперів з "Десни", і двоє загинули 8 листопада 2018-го?" - генерал Кривонос

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) генерал-майор Сергій Кривонос стверджує, що радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович завів групу снайперів на мінне поле.

Про це він сказав в інтерв'ю НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли Арестович себе представляє як професіонала, військового експерта, - а яким взводом, якою ротою командував пан Арестович? Ніякою. А чому він тільки в серпні 2018-го пішов на війну? А чому пан Арестович не розкаже, як 8 листопада 2018 року він завів на мінне поле групу снайперів із Десни, де двоє загинули, а троє були тяжко поранені? Чому він не розповість, яким чином і для чого він це зробив?" - сказав Кривонос.

Заступник секретаря РНБО називає Арестовича "маніпулятором чистої води", "провокатором" і "попом Гапоном, який веде наше суспільство на розстріл".

"Його запрошували на ефіри, бо запрошували тих, хто не був на війні. Всі адекватні професіонали і патріоти були на війні, а це чудо залишилося і почало себе подавати як військового суперфахівця. Тому що ті, хто повинен був захищати Україну, - вони захищали її на фронті. А той, хто відсиджувався в кущах, почав себе представляти військовим фахівцем", - додав Кривонос.

