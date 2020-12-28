Склянко і Черних, які переметнулися з СБУ Криму в ФСБ, обговорювали збір інформації про главу ГУР Буданова, - пресслужба

Російські спецслужби не припиняють пошуку шляхів дестабілізації ситуації в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони, одним із напрямів такої діяльності є "маніпулювання фейковим компроматом на представників вищого державного та військового керівництва" України.

"Від початку збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави, окрім військових, політичних та спеціальних заходів, кремлівські керманичі приділяють особливу увагу проведенню інформаційно-психологічних операцій. Метою таких операцій є комплексний вплив на населення України, який зокрема включає намагання всіляко дискредитувати представників вищого державного та військового керівництва нашої держави", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що для цього на російських і проросійських інформаційних ресурсах розповсюджуються фейкові новини, документи, чутки, плітки, вкидаються нібито достовірні матеріали, "які свідчать про професійну некомпетентність, факти корупції або якісь ганебні чи "зрадницькі" вчинки вітчизняних керівників". Так само діють через агентів впливу на території України.

"Особливою та завжди бажаною ціллю "нащадків Дзержинського" є представники керівництва вітчизняних спецслужб, зокрема й Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - зазначають у пресслужбі.

Уточнюється, що у грудні ц. р. одним із підрозділів ГУР МО України було перехоплено "розмову між двома представниками російської Федеральної служби безпеки, які знаходились у Сімферополі та Донецьку відповідно й обговорювали пошук інформації щодо начальника розвідувального органу МО України полковника Кирила Буданова та передачу її до управління ФСБ РФ, що спеціалізується на проведенні спеціальних та диверсійних операцій".

"Знаючи, що цей канал зв’язку вже перекодований, ГУР МО України оприлюднює аудіофайл розмови та повідомляє, що співрозмовниками є колишні співробітники кримського Главку СБУ, які зрадили присязі та перейшли на службу до ФСБ РФ", - повідомили в ГУР.

Так, у розмові брали участь колишній начальник відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки ГУ СБУ в АР Крим Склянко Олександр Миколайович, 05.08.1973 р. н. і колишній заступник начальника відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки ГУ СБУ в АР Крим Черних Микола Сергійович, 12.10.1978 р. н.

Розшифровка розмови (подаємо мовою оригіналу).

Черних: Салют, Александр Николаевич, звонил?

Склянко: Да, смотри, а что это такое, не в курсе, двенадцатка чего-то по Буданову? Всю информацию предоставить. Мне Носов позвонил там, для двенадцатки - все, что есть по Буданову.

Черних: Нам тут задач никаких не было.

Склянко: Нового у нас ничего нет. Все, что у нас раньше было, все давали.

Черних: Ну да, ничего нет.

Склянко: Ну, сейчас Шокуров чего-то принесет, мы тогда по балалайке спросим за них.

Черних: Ну да, ничего нового не было.

Склянко: Ну, понятно.

"На жаль, в України є чимало прикладів зради з боку колишніх офіцерів українських спецслужб. Військова розвідка ще раз нагадує їм, а також усім російським військовим злочинцям про неминучість покарання за свої злочини", - резюмують в ГУР.