Склянко і Черних, які переметнулися з СБУ Криму в ФСБ, обговорювали збір інформації про главу ГУР Буданова, - пресслужба

Склянко і Черних, які переметнулися з СБУ Криму в ФСБ, обговорювали збір інформації про главу ГУР Буданова, - пресслужба

Російські спецслужби не припиняють пошуку шляхів дестабілізації ситуації в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони, одним із напрямів такої діяльності є "маніпулювання фейковим компроматом на представників вищого державного та військового керівництва" України.

"Від початку збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави, окрім військових, політичних та спеціальних заходів, кремлівські керманичі приділяють особливу увагу проведенню інформаційно-психологічних операцій. Метою таких операцій є комплексний вплив на населення України, який зокрема включає намагання всіляко дискредитувати представників вищого державного та військового керівництва нашої держави", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що для цього на російських і проросійських інформаційних ресурсах розповсюджуються фейкові новини, документи, чутки, плітки, вкидаються нібито достовірні матеріали, "які свідчать про професійну некомпетентність, факти корупції або якісь ганебні чи "зрадницькі" вчинки вітчизняних керівників". Так само діють через агентів впливу на території України.

Читайте також: Окупанти на Донбасі продовжують таємно утримувати великокаліберні артсистеми на цивільних об'єктах, - розвідка

"Особливою та завжди бажаною ціллю "нащадків Дзержинського" є представники керівництва вітчизняних спецслужб, зокрема й Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - зазначають у пресслужбі.

Уточнюється, що у грудні ц. р. одним із підрозділів ГУР МО України було перехоплено "розмову між двома представниками російської Федеральної служби безпеки, які знаходились у Сімферополі та Донецьку відповідно й обговорювали пошук інформації щодо начальника розвідувального органу МО України полковника Кирила Буданова та передачу її до управління ФСБ РФ, що спеціалізується на проведенні спеціальних та диверсійних операцій".

"Знаючи, що цей канал зв’язку вже перекодований, ГУР МО України оприлюднює аудіофайл розмови та повідомляє, що співрозмовниками є колишні співробітники кримського Главку СБУ, які зрадили присязі та перейшли на службу до ФСБ РФ", - повідомили в ГУР.

Так, у розмові брали участь колишній начальник відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки ГУ СБУ в АР Крим Склянко Олександр Миколайович, 05.08.1973 р. н. і колишній заступник начальника відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки ГУ СБУ в АР Крим Черних Микола Сергійович, 12.10.1978 р. н.

Розшифровка розмови (подаємо мовою оригіналу).

Черних: Салют, Александр Николаевич, звонил?

Склянко: Да, смотри, а что это такое, не в курсе, двенадцатка чего-то по Буданову? Всю информацию предоставить. Мне Носов позвонил там, для двенадцатки - все, что есть по Буданову.

Черних: Нам тут задач никаких не было.

Склянко: Нового у нас ничего нет. Все, что у нас раньше было, все давали.

Черних: Ну да, ничего нет.

Склянко: Ну, сейчас Шокуров чего-то принесет, мы тогда по балалайке спросим за них.

Черних: Ну да, ничего нового не было.

Склянко: Ну, понятно.

"На жаль, в України є чимало прикладів зради з боку колишніх офіцерів українських спецслужб. Військова розвідка ще раз нагадує їм, а також усім російським військовим злочинцям про неминучість покарання за свої злочини", - резюмують в ГУР.

Міноборони (7633) розвідка (3915) ФСБ (1473)
Украине нужно создать новую спецслужбу с нуля из националистов прошедших войну с Россией! И нужно спецслужбу сделать одну из самых жестких в мире по борьбе с врагами государства и спецслужба будет убивать врагов в любой точке мира и любыми средствами. Никакой пощады врагам!
28.12.2020 21:36 Відповісти
28.12.2020. В Крыму сотрудники ФСБ задержали заместителя министра экологии и природных ресурсов республики Сергея Компанейцева и сотрудника регионального управления ФСБ Антона Калиниченко. За вымогательство 38 млн рубликов у предпринимателя. Компанейцев - в 2005 уволился из СБУ, а Калиниченко в 2014г прямо с СБУ в ФСБ подался, как и все крымское СБУ вместе с упомянутым в статье Склянко и Черных.
П.С. Рекорд Гинесса по количеству предателей среди всех спецслужб мира за все времена.
28.12.2020 21:22 Відповісти
РАБссия и Белорусь за 30 лет не смогли Саюз создать...Быдло Мавзолейное,денег нет но вы держитесь?
28.12.2020 21:21 Відповісти
Тыц😂🌷×××
28.12.2020 21:18 Відповісти
Ахаха, ну ты и дебилище мокрожопое!
28.12.2020 21:26 Відповісти
нема єдиного біологічного паспорта (якщо можна так це назвати) васточних славян. як і нема саме васточних словян. Навіть білоруси трохи таки інші за багатьох українців. Хоча вихідців із відтіля багато серед нас. І вони памятають про своє походження. Інколи по призвіщу (Литвиненко, Литвин, Литовченко і тд). А про москалів і поготів говорити про якусь подібність не варто. Я навчився відрізняти трохи дончаків. А ще є вихідці із залєсья, а жителі багатьох національних окраїн імперії? - дуже різні за видом.
Отже муйню зліпили у кремлі, лише там до сіх пор вірять і свистять про триєдину сущность трьох брацкіх народов.
28.12.2020 21:47 Відповісти
А ти знаєш скільки кацапів з 2005-го по 2014-й побувало в Україні? Ото мєрєканці над ними поексперементували...
показати весь коментар
Про донецкое и луганское СБУ вообще ходят легенды, практически все донецкие получали еще одну зарплату от одного известного любителя футбола. Те СБУ-шники теперь вроде как враги, правда, почему-то некоторые получают украинские пенсии, имеют биометрические паспорта, без проблем пересекают границу в ОРДЛО, а потом вылетают (по делам? на отдых?) в Европу. Самые ушлые предатели уже перебрались на пмж в Европу и получили там статус беженцев.
Как-то так...
28.12.2020 21:36 Відповісти
Цьому є пояснення. Бєглий хряк-шапкокрад за три роки, за допомогою агентів гру та керівника СБУ до речі теж агента гру, провели ротацію співробітників СБУ та МВС України в Криму. Всі патріотично ностроєні співробітники були переведені на материк, а прокацаплені ватани навпаки в Крим. Крим же не спонтанно був віджатий, а планомірно, до цього ***** готувалось декілька років.
28.12.2020 21:42 Відповісти
В этом году СБУ обстреливало сотрудников ГРУ МО Украины, это типа тоже шапкокрад постарался? Президент ЛНР СБУшник Пасичник получал награду от Ющенко.... чему и фотка есть.... Думаю, что в СБУ вне зависимости от президентов набирают всяких мудней. Так сказать, селекция, если ты гандон и крот по-жизни, СБУ ждет тебя.
показати весь коментар
Андрюха, ты вообще мысль уловил? Я разве писал о том как подбирают кадры? Я писал о действующих кадрах состоявших на службе на тот момент. Так вот, как только пришел хряк беглый на трон сразу активизировалась работа по этому вопросу. Лояльных к ***** и ********* переводили в Крым, тех кто был патриотичным тех на материк. И весна 2014-го показала, як кажуть, хто де срав.
показати весь коментар
Рекорд Гиннеса принадлежит полковнику Олегу Гордиевскому,сдал агентуру Кремля в количестве 600 хмырей Штирлицов...
показати весь коментар
це що, натяки на те, що цензор постійно якісь фейки постить?
показати весь коментар
скляренко и черных объявить врагами народа и конфисковать све нажитое!
(пока не паймаете и не посадите)
показати весь коментар
"К сожалению, у Украины есть немало примеров предательства со стороны бывших офицеров украинских спецслужб" - а если задастся целью, то можно получить "немало примеров предательства со стороны нынешних". Для начала надо хотя бы сравнить их доходы и расходы.
показати весь коментар
Якийсь романс в прозі : "пєрємєтнувшієся і замєшкавшієся"
показати весь коментар
Украине нужно создать новую спецслужбу с нуля из националистов прошедших войну с Россией! И нужно спецслужбу сделать одну из самых жестких в мире по борьбе с врагами государства и спецслужба будет убивать врагов в любой точке мира и любыми средствами. Никакой пощады врагам!
показати весь коментар
То, что российский агент Ермак слил операцию украинской контрразведки по вагнеровцам, тоже манипуляция ФСБ?
показати весь коментар
На жаль в Україні є ще багато прикладів зрадників.
І що прикро, їх ніхто не садить, хоча багатьох знають в обличчя!!!!!!!!!!
показати весь коментар
