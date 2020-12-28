Головні новини 28 грудня: Татарову не обрали запобіжний захід, Кривонос розповів, як Арестович завів снайперів на мінне поле

Суд щодо обрання запобіжного заходу заступникові глави ОП Татарову не відбувся, Кривонос стверджує, що в 2018 році Арестович завів снайперів на мінне поле, киянина можуть посадити на 5 років за прогулянку Львовом у шапці-вушанці, - головні новини України 28 грудня.

Справа Татарова

Суд не зміг провести засідання щодо обрання запобіжного заходу заступникові голови Офісу президента Олегу Татарову. Після того, як справу передали з НАБУ в СБУ, суду невідомі імена нових прокурорів - їх не змогли викликати, і вони не з'явилися на засідання. Нове засідання призначено на 30 грудня.

Скандальний забудовник Максим Микитась просить генпрокурора Ірину Венедіктову повернути його і Татарова справи з СБУ назад в НАБУ. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, відразу після цього Микитасю повідомили про підозру ще в одній справі, цього разу - не пов'язаній із корупцією.

Тупицький не прийшов в офіс генпрокурора

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не з'явився в Офіс генерального прокурора для вручення підозри. Каже, що не прийшов за сімейними обставинами, але жодних документів не надав. Підозру відправили поштою. Тупицького підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивого показання свідка.

Представник президента в КС Веніславський каже, що Тупицького можуть відсторонити, пресслужба КС відповідає, що це суперечило б Конституції.

Кривонос проти Арестовича

Заступник голови РНБО Сергій Кривонос стверджує, що радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович у 2018 році завів групу снайперів на мінне поле. Двоє осіб, за його словами, тоді загинули, і троє були тяжко поранені.

"Всі адекватні професіонали і патріоти були на війні, а це чудо залишилося і почало себе подавати як військового суперфахівця. Тому що ті, хто мав захищати Україну, - захищали її на фронті. А той, хто відсиджувався в кущах, почав себе представляти військовим фахівцем", - говорить Кривонос про Арестовича.

Загострення на Донбасі

Від початку доби найманці РФ 13 разів відкривали вогонь по захисниках України. В районі Чермалика поранено одного українського військовослужбовця. Його евакуювали, він у задовільному стані.

Тим часом глава ОП Андрій Єрмак заявив, що на Донбасі готується розведення сил і засобів ще на 4 ділянках.

Свіжий рейтинг партій

Якби вибори відбулися найближчої неділі, до парламенту пройшли б 4 політсили, - такі результати представили Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Центр Разумкова та КМІС. ОПЗЖ підтримують 20%, "СН" - 18%, "ЄС" - 17%, "Батьківщину" - 12%.

Де Зеленський зустріне Новий рік

Глава держави має намір відзначити Новий рік у резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області. Про це журналістам повідомив глава його Офісу Андрій Єрмак.

5 років за прогулянку Львовом у радянській вушанці

19-річний киянин приїхав до Львова, пішов гуляти по місту, замерз і, за його словами, купив на барахолці шапку. Шапка виявилася радянською армійською вушанкою з кокардою з серпом і молотом. Киянина у вушанці зауважив ветеран АТО, викликав поліцію, і тепер молодикові загрожує 5 років за ґратами за пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.