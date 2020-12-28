Головні новини 28 грудня: Татарову не обрали запобіжний захід, Кривонос розповів, як Арестович завів снайперів на мінне поле
Суд щодо обрання запобіжного заходу заступникові глави ОП Татарову не відбувся, Кривонос стверджує, що в 2018 році Арестович завів снайперів на мінне поле, киянина можуть посадити на 5 років за прогулянку Львовом у шапці-вушанці, - головні новини України 28 грудня.
Справа Татарова
Суд не зміг провести засідання щодо обрання запобіжного заходу заступникові голови Офісу президента Олегу Татарову. Після того, як справу передали з НАБУ в СБУ, суду невідомі імена нових прокурорів - їх не змогли викликати, і вони не з'явилися на засідання. Нове засідання призначено на 30 грудня.
Скандальний забудовник Максим Микитась просить генпрокурора Ірину Венедіктову повернути його і Татарова справи з СБУ назад в НАБУ. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, відразу після цього Микитасю повідомили про підозру ще в одній справі, цього разу - не пов'язаній із корупцією.
Тупицький не прийшов в офіс генпрокурора
Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не з'явився в Офіс генерального прокурора для вручення підозри. Каже, що не прийшов за сімейними обставинами, але жодних документів не надав. Підозру відправили поштою. Тупицького підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивого показання свідка.
Представник президента в КС Веніславський каже, що Тупицького можуть відсторонити, пресслужба КС відповідає, що це суперечило б Конституції.
Кривонос проти Арестовича
Заступник голови РНБО Сергій Кривонос стверджує, що радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович у 2018 році завів групу снайперів на мінне поле. Двоє осіб, за його словами, тоді загинули, і троє були тяжко поранені.
"Всі адекватні професіонали і патріоти були на війні, а це чудо залишилося і почало себе подавати як військового суперфахівця. Тому що ті, хто мав захищати Україну, - захищали її на фронті. А той, хто відсиджувався в кущах, почав себе представляти військовим фахівцем", - говорить Кривонос про Арестовича.
Загострення на Донбасі
Від початку доби найманці РФ 13 разів відкривали вогонь по захисниках України. В районі Чермалика поранено одного українського військовослужбовця. Його евакуювали, він у задовільному стані.
Тим часом глава ОП Андрій Єрмак заявив, що на Донбасі готується розведення сил і засобів ще на 4 ділянках.
Свіжий рейтинг партій
Якби вибори відбулися найближчої неділі, до парламенту пройшли б 4 політсили, - такі результати представили Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Центр Разумкова та КМІС. ОПЗЖ підтримують 20%, "СН" - 18%, "ЄС" - 17%, "Батьківщину" - 12%.
Де Зеленський зустріне Новий рік
Глава держави має намір відзначити Новий рік у резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області. Про це журналістам повідомив глава його Офісу Андрій Єрмак.
5 років за прогулянку Львовом у радянській вушанці
19-річний киянин приїхав до Львова, пішов гуляти по місту, замерз і, за його словами, купив на барахолці шапку. Шапка виявилася радянською армійською вушанкою з кокардою з серпом і молотом. Киянина у вушанці зауважив ветеран АТО, викликав поліцію, і тепер молодикові загрожує 5 років за ґратами за пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.
Заводить людей на мінні поля.
Різкий як дитячий понос прєдводітєль охвіса простих рішень, Сракашвілі, закликав ЗЄбаната звільнити Кривоноса, за критику ЗЄбаната )
Саакашвілі треба звільнити за наклеп та провокацію проти члена РНБО, бойового генерала і захисника України, та притягнути до відповідальності за інформаційну дестабілізацію національної безпеки України і спробу підриву довіри до РНБО під час війни!
Що у тій клоаці робить Кривоніс - який ні на що не ВПЛИВАЕ у РНБО...
Справився- е РЕЗУЛЬТАТ ...- піднімати "вище"....
Питання знаходження Кривоноса там - це його особистий вибір- багато не пішло,, хоча запрошували...
про "хлопчика" тут...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0
СВОЛОЧИ !!!!
таки взяли взятку и отпустили! Что б вам поотсыхари ваши руки загребущи!!!
А як він завів, якщо не командував? І чому сам при цьому не підірвався, якщо він вів?
Про це повідомляє інформаційна агенція Defense Express.
Збройним Силам України у цьому році поставлено БпАК А1СМ «Фурія», які призначені для розвідки та коригування вогню артилерії.
«Головний споживач розробки - це артилерійські підрозділи бригад, з якими у нас налагоджено тісний зв'язок», - повідомив пан В'юнник.
Також компанія здійснювала ремонт та оновлення комплексів, які раніше були поставлені до частин ракетних військ та артилерії Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначимо, що за результатами успішних державних випробувань, безпілотний авіаційний комплекс розвідки та коригування вогню артилерії А1-СМ «Фурія» офіційно прийнятий на озброєння Збройних Сил України наказом Міністерства оборони №115 від 09.04.2020 року.
Наразі вітчизняне підприємство продовжує ініціативні роботи зі створення нового безпілотного ударного комплексу (баражуючого **********) «Грім» і наступний рік, за думкою розробників, має стати проривним для цієї розробки.https://uprom.info/news/vpk/artylerijski-**********-zsu-otrymaly-desyatky-bezpilotnyh-kompleksiv-a1-sm-furiya/
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5075270705846518?__cft__[0]=AZX6PB_1V_b6r8RBZalEeaQgtIXlVG-Rxv-wGZhma9eGAJLaUlgtAMs3HLYOBLN9mw_oNKbtVNcFTR8rUXdPX3ZhK4TUjQ9hO9vjv6b-GIgWSVWtaEiAYkPEKbKNMqDWtQM&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Национальная полиция выдвинула подозрение против Максима Микитася - подозреваемого НАБУ, который пошел на сотрудничество со следствием
По данным источников Цензор.Нет сегодня Нацполиция выдвинула подозрение против Микитася в совершении уголовного преступления, не связанного с коррупцией.
Это решение последовало сразу после ходатайства Микитася генеральному прокурору о возвращении из СБУ в НАБУ его дела, по которому также проходит замглавы Офиса президента Олег Татаров.
Как лицо сотрудничающее со следствием Микитась находится под охраной НАБУ. Надеюсь, что такое поспешное решение Нацполиции не приведет к столкновениям, и полиция не посмеет задерживать подозреваемого по одному из самых громких коррупционных скандалов, который согласно законному решению находится под охраной. Все время после выхода из СИЗО Микитась находится под охраной НАБУ, снимать охрану детективы не намерены.
Ждем официальное оглашение подозрения, чтобы получить всю необходимую информацию.
Но совершенно очевидно, что такое совпадение не может не вызывать версий о попытке оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства. Надеюсь, полиция в ближайшее время заявит официальную позицию.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUlJrBbBlAU8pbKiJAKvKOylTE_piDzer0A7_bRL-oyoVGl5aDJXqqp8KUhgQsf27fDocO7kS_l1oaqYGnQM4-B-3YLQ0bMZMdyEELPwCNI_p-lcQO2sqscLOGFEn61ERc&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUlJrBbBlAU8pbKiJAKvKOylTE_piDzer0A7_bRL-oyoVGl5aDJXqqp8KUhgQsf27fDocO7kS_l1oaqYGnQM4-B-3YLQ0bMZMdyEELPwCNI_p-lcQO2sqscLOGFEn61ERc&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZUlJrBbBlAU8pbKiJAKvKOylTE_piDzer0A7_bRL-oyoVGl5aDJXqqp8KUhgQsf27fDocO7kS_l1oaqYGnQM4-B-3YLQ0bMZMdyEELPwCNI_p-lcQO2sqscLOGFEn61ERc&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?eid=ARCHUJjPn2PF9IwPNGJW9yLmca1aV-hRRoYUY4fFv9ZJ5WmovBp-THRYkN4_YHdX54R5wIbLIVSRDwoy&hc_ref=ARQKjC6Vz5-GSYs4A4oB7oyjCCTfM4uyRGytAJHf_4kzXFXVNcYFpyg-iXC4bey_cPU# 10 ч. ·
Глава конституционного суда,ГНИДА=Тупицкий,после вызова его на допрос СБЕЖАЛ(предположительно На Россию)..