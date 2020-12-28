УКР
Новини
11 582 55

Головні новини 28 грудня: Татарову не обрали запобіжний захід, Кривонос розповів, як Арестович завів снайперів на мінне поле

Суд щодо обрання запобіжного заходу заступникові глави ОП Татарову не відбувся, Кривонос стверджує, що в 2018 році Арестович завів снайперів на мінне поле, киянина можуть посадити на 5 років за прогулянку Львовом у шапці-вушанці, - головні новини України 28 грудня.

Справа Татарова

Суд не зміг провести засідання щодо обрання запобіжного заходу заступникові голови Офісу президента Олегу Татарову. Після того, як справу передали з НАБУ в СБУ, суду невідомі імена нових прокурорів - їх не змогли викликати, і вони не з'явилися на засідання. Нове засідання призначено на 30 грудня.

Скандальний забудовник Максим Микитась просить генпрокурора Ірину Венедіктову повернути його і Татарова справи з СБУ назад в НАБУ. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, відразу після цього Микитасю повідомили про підозру ще в одній справі, цього разу - не пов'язаній із корупцією.

Тупицький не прийшов в офіс генпрокурора

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не з'явився в Офіс генерального прокурора для вручення підозри. Каже, що не прийшов за сімейними обставинами, але жодних документів не надав. Підозру відправили поштою. Тупицького підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивого показання свідка.

Представник президента в КС Веніславський каже, що Тупицького можуть відсторонити, пресслужба КС відповідає, що це суперечило б Конституції.

Кривонос проти Арестовича

Заступник голови РНБО Сергій Кривонос стверджує, що радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович у 2018 році завів групу снайперів на мінне поле. Двоє осіб, за його словами, тоді загинули, і троє були тяжко поранені.

"Всі адекватні професіонали і патріоти були на війні, а це чудо залишилося і почало себе подавати як військового суперфахівця. Тому що ті, хто мав захищати Україну, - захищали її на фронті. А той, хто відсиджувався в кущах, почав себе представляти військовим фахівцем", - говорить Кривонос про Арестовича.

Загострення на Донбасі

Від початку доби найманці РФ 13 разів відкривали вогонь по захисниках України. В районі Чермалика поранено одного українського військовослужбовця. Його евакуювали, він у задовільному стані.

Тим часом глава ОП Андрій Єрмак заявив, що на Донбасі готується розведення сил і засобів ще на 4 ділянках.

Свіжий рейтинг партій

Якби вибори відбулися найближчої неділі, до парламенту пройшли б 4 політсили, - такі результати представили Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Центр Разумкова та КМІС. ОПЗЖ підтримують 20%, "СН" - 18%, "ЄС" - 17%, "Батьківщину" - 12%.

Де Зеленський зустріне Новий рік

Глава держави має намір відзначити Новий рік у резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області. Про це журналістам повідомив глава його Офісу Андрій Єрмак.

5 років за прогулянку Львовом у радянській вушанці

19-річний киянин приїхав до Львова, пішов гуляти по місту, замерз і, за його словами, купив на барахолці шапку. Шапка виявилася радянською армійською вушанкою з кокардою з серпом і молотом. Киянина у вушанці зауважив ветеран АТО, викликав поліцію, і тепер молодикові загрожує 5 років за ґратами за пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) рейтинг (1677) Кривонос Сергій (81) Тупицький Олександр (259) операція Об'єднаних сил (6725) Татаров Олег (431) Арестович Олексій (383)
Топ коментарі
+16
А тепер він не те саме робить ?
Заводить людей на мінні поля.
показати весь коментар
28.12.2020 22:02 Відповісти
+8
Ахахаха
Різкий як дитячий понос прєдводітєль охвіса простих рішень, Сракашвілі, закликав ЗЄбаната звільнити Кривоноса, за критику ЗЄбаната )
показати весь коментар
28.12.2020 22:06 Відповісти
+8
так нет президегта, его заменяет сейчас какое то кривораульное чмо
показати весь коментар
28.12.2020 22:13 Відповісти
та ладно
показати весь коментар
28.12.2020 22:09 Відповісти
https://novynarnia.com/2020/12/28/saakashvili-khoche-zvilnyty-kryvonosa-z-rnbo/ Саакашвілі хоче звільнити Кривоноса з РНБО

Саакашвілі треба звільнити за наклеп та провокацію проти члена РНБО, бойового генерала і захисника України, та притягнути до відповідальності за інформаційну дестабілізацію національної безпеки України і спробу підриву довіри до РНБО під час війни!
показати весь коментар
28.12.2020 22:16 Відповісти
Саака стал просто мальчиком по вызову заплатили пришел облил грязью защитил кошелек что платит и опят ждет команды превратился в такое же недороумение
показати весь коментар
28.12.2020 22:19 Відповісти
хера сі) Карлсон рамси реально попутав. Його вже давно пора, разом з офісом...
Главные новости 28 декабря: Татарову не избрали меру пресечения, Кривонос рассказал, как Арестович завел саперов на минное поле - Цензор.НЕТ 1878
показати весь коментар
28.12.2020 22:21 Відповісти
Кривонос говорив про снайперів - будьте уважні.
показати весь коментар
28.12.2020 22:07 Відповісти
Про группу из пяти снайперов тоже мало кто поверил...
показати весь коментар
28.12.2020 22:24 Відповісти
"замы" против "советников"...президенту нужно выгнать обоих!
показати весь коментар
28.12.2020 22:11 Відповісти
Зелений конец.
показати весь коментар
28.12.2020 22:12 Відповісти
добродій Кривоніс напевне не обізнаний із Кримінальним Кодексом - замовчування Злочину - теж Злочин....- чому тільки сьогодні...- що "крісло" підкошуеться, і потрібно піти тіпа на політхвилі... - чого тоді так довго у тому зЄ-болоті там сидиться...
показати весь коментар
28.12.2020 22:12 Відповісти
И что теперь всем кто служит в армии и не воспринимает бубочку надо уйти? Бубочки приходят и уходят.
показати весь коментар
28.12.2020 22:15 Відповісти
я про політичні посади у зЄ- покидьків - а не відносно Захистників - різниця е велика...
Що у тій клоаці робить Кривоніс - який ні на що не ВПЛИВАЕ у РНБО...
показати весь коментар
28.12.2020 23:12 Відповісти
Сулугун за увольнение Кривоноса, и ты за увольнение Кривоноса?
показати весь коментар
28.12.2020 23:40 Відповісти
Н - і я за те щоб дати Людині ПОВНОВАЖЕННЯ - не справився ...- нафуй назавжди він Управлінського ЛПРівця...
Справився- е РЕЗУЛЬТАТ ...- піднімати "вище"....
Питання знаходження Кривоноса там - це його особистий вибір- багато не пішло,, хоча запрошували...
показати весь коментар
29.12.2020 10:23 Відповісти
прими таблетку, уьогий. Ты тот кодекс открывал?
показати весь коментар
28.12.2020 22:18 Відповісти
У тебя синяя изолента на флаге отклеиласью.
показати весь коментар
28.12.2020 22:31 Відповісти
А чи був той розп"ятий хлопчик у трусіках,про якого базікає Коивонос?
показати весь коментар
28.12.2020 22:54 Відповісти
і всеж будем обективні...
про "хлопчика" тут...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0
показати весь коментар
28.12.2020 23:08 Відповісти
Если у Кривоноса есть доказательства пускай пишет заявление в прокуратуру и предоставляет факты.Если нету значит Кривонос оболгал Арестовича и Кривонос должен сесть в тюрьму за ложь
показати весь коментар
28.12.2020 22:13 Відповісти
Рюзьгє, ти за сиром?
показати весь коментар
28.12.2020 22:14 Відповісти
то шо, тогда гринпоца на пожизненное?
показати весь коментар
28.12.2020 22:14 Відповісти
А кто это ?
показати весь коментар
28.12.2020 22:15 Відповісти
это тот кому ты жопу лижешь. На свое божество не гоже только с кормы смотреть
показати весь коментар
28.12.2020 22:17 Відповісти
Выражайте свои мфсли яснее.
показати весь коментар
28.12.2020 22:19 Відповісти
иди мой жопу, какие мысли, тебе скоро со смены на окружную чичей обслуживать
показати весь коментар
28.12.2020 22:20 Відповісти
Понятно- досвиданья.
показати весь коментар
28.12.2020 22:20 Відповісти
давай-давай, тебе на подмывку
показати весь коментар
28.12.2020 22:28 Відповісти
Какая послушная свинособака из-за поребрика )
показати весь коментар
28.12.2020 22:28 Відповісти
Речь пока не идет о преступлении. Речь о некомпетентности арестовича как военного профессионала..
показати весь коментар
28.12.2020 22:17 Відповісти
Кривонособвиняет Арестовича в некомпетентности ,которое привелок гибели людей.А значит это преступление .Нет доказательств значит Кривонос балабол.
показати весь коментар
28.12.2020 22:24 Відповісти
прямо все по кацапской методичке - "какие ваши доказательства?"
показати весь коментар
28.12.2020 22:27 Відповісти
"Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье", то коаліція більшості мала б назву ЖопаЗепаЖюля.
показати весь коментар
28.12.2020 22:14 Відповісти
Головне шо ПЄС вже більше ніколи не буде у коаліції))
показати весь коментар
28.12.2020 22:52 Відповісти

СВОЛОЧИ !!!!
таки взяли взятку и отпустили! Что б вам поотсыхари ваши руки загребущи!!!
показати весь коментар
28.12.2020 22:19 Відповісти
Это серьёзное обвинение .Арестовия должен подать в суд на Кривоноса .
показати весь коментар
28.12.2020 22:21 Відповісти
а ты вылечиться от трипера , или через жопу он не передается? Тогда от сифона
показати весь коментар
28.12.2020 22:29 Відповісти
на минное поле завел страну янелох.
показати весь коментар
28.12.2020 22:28 Відповісти
Цікаво розгортаються події! Я в тих краях був 16,17,18 рік. Так скільки по радєйці ми не спілкувались то на 0 в 16 році і це біля Водяного крім Правого Сектора вже добробатів не було. Це Донецький напрямок. Куди ж це одоробло заводили людей на мінні поля?
показати весь коментар
28.12.2020 22:38 Відповісти
З вересня 2018 року служив біля Краматорську.😂😂😂😂. 60 км від 0. Зрозуміло
показати весь коментар
28.12.2020 22:46 Відповісти
З вересня 2018 по вересень 2019 служив в зоні ООС біля Краматорська в 72 механізованій бригаді як розвідник.[13]
показати весь коментар
28.12.2020 22:48 Відповісти
Могли вже написати Бахмут. Як не як ближче😂😂😂
показати весь коментар
28.12.2020 22:49 Відповісти
А чого Кривонос мовчав два роки?Щось це смердить,як ті вагнеровці у Білорусі.
показати весь коментар
28.12.2020 22:50 Відповісти
То саперів чи снайперів? Чи ви ще не визначились?
А як він завів, якщо не командував? І чому сам при цьому не підірвався, якщо він вів?
показати весь коментар
28.12.2020 23:04 Відповісти
Шо тут не ясно,вони летіли на літаку,і цей літак треба було посадити у Київі,а там всіх пов"язати))А якщо літак би не сів,то його б збили ракетами))
показати весь коментар
28.12.2020 23:08 Відповісти
НВП «Атлон Авіа» поставило Збройним силам України десятки безпілотних авіаційних комплексів А1-СМ «Фурія», а також виконала перший експортний контракт.
Про це повідомляє інформаційна агенція Defense Express.
Збройним Силам України у цьому році поставлено БпАК А1СМ «Фурія», які призначені для розвідки та коригування вогню артилерії.
«Головний споживач розробки - це артилерійські підрозділи бригад, з якими у нас налагоджено тісний зв'язок», - повідомив пан В'юнник.
Також компанія здійснювала ремонт та оновлення комплексів, які раніше були поставлені до частин ракетних військ та артилерії Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначимо, що за результатами успішних державних випробувань, безпілотний авіаційний комплекс розвідки та коригування вогню артилерії А1-СМ «Фурія» офіційно прийнятий на озброєння Збройних Сил України наказом Міністерства оборони №115 від 09.04.2020 року.
Наразі вітчизняне підприємство продовжує ініціативні роботи зі створення нового безпілотного ударного комплексу (баражуючого **********) «Грім» і наступний рік, за думкою розробників, має стати проривним для цієї розробки.https://uprom.info/news/vpk/artylerijski-**********-zsu-otrymaly-desyatky-bezpilotnyh-kompleksiv-a1-sm-furiya/
показати весь коментар
28.12.2020 23:42 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZX6PB_1V_b6r8RBZalEeaQgtIXlVG-Rxv-wGZhma9eGAJLaUlgtAMs3HLYOBLN9mw_oNKbtVNcFTR8rUXdPX3ZhK4TUjQ9hO9vjv6b-GIgWSVWtaEiAYkPEKbKNMqDWtQM&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5075270705846518?__cft__[0]=AZX6PB_1V_b6r8RBZalEeaQgtIXlVG-Rxv-wGZhma9eGAJLaUlgtAMs3HLYOBLN9mw_oNKbtVNcFTR8rUXdPX3ZhK4TUjQ9hO9vjv6b-GIgWSVWtaEiAYkPEKbKNMqDWtQM&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Национальная полиция выдвинула подозрение против Максима Микитася - подозреваемого НАБУ, который пошел на сотрудничество со следствием

По данным источников Цензор.Нет сегодня Нацполиция выдвинула подозрение против Микитася в совершении уголовного преступления, не связанного с коррупцией.

Это решение последовало сразу после ходатайства Микитася генеральному прокурору о возвращении из СБУ в НАБУ его дела, по которому также проходит замглавы Офиса президента Олег Татаров.

Как лицо сотрудничающее со следствием Микитась находится под охраной НАБУ. Надеюсь, что такое поспешное решение Нацполиции не приведет к столкновениям, и полиция не посмеет задерживать подозреваемого по одному из самых громких коррупционных скандалов, который согласно законному решению находится под охраной. Все время после выхода из СИЗО Микитась находится под охраной НАБУ, снимать охрану детективы не намерены.

Ждем официальное оглашение подозрения, чтобы получить всю необходимую информацию.

Но совершенно очевидно, что такое совпадение не может не вызывать версий о попытке оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства. Надеюсь, полиция в ближайшее время заявит официальную позицию.
показати весь коментар
29.12.2020 00:07 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUlJrBbBlAU8pbKiJAKvKOylTE_piDzer0A7_bRL-oyoVGl5aDJXqqp8KUhgQsf27fDocO7kS_l1oaqYGnQM4-B-3YLQ0bMZMdyEELPwCNI_p-lcQO2sqscLOGFEn61ERc&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUlJrBbBlAU8pbKiJAKvKOylTE_piDzer0A7_bRL-oyoVGl5aDJXqqp8KUhgQsf27fDocO7kS_l1oaqYGnQM4-B-3YLQ0bMZMdyEELPwCNI_p-lcQO2sqscLOGFEn61ERc&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUlJrBbBlAU8pbKiJAKvKOylTE_piDzer0A7_bRL-oyoVGl5aDJXqqp8KUhgQsf27fDocO7kS_l1oaqYGnQM4-B-3YLQ0bMZMdyEELPwCNI_p-lcQO2sqscLOGFEn61ERc&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZUlJrBbBlAU8pbKiJAKvKOylTE_piDzer0A7_bRL-oyoVGl5aDJXqqp8KUhgQsf27fDocO7kS_l1oaqYGnQM4-B-3YLQ0bMZMdyEELPwCNI_p-lcQO2sqscLOGFEn61ERc&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?eid=ARCHUJjPn2PF9IwPNGJW9yLmca1aV-hRRoYUY4fFv9ZJ5WmovBp-THRYkN4_YHdX54R5wIbLIVSRDwoy&hc_ref=ARQKjC6Vz5-GSYs4A4oB7oyjCCTfM4uyRGytAJHf_4kzXFXVNcYFpyg-iXC4bey_cPU# 10 ч. ·

Глава конституционного суда,ГНИДА=Тупицкий,после вызова его на допрос СБЕЖАЛ(предположительно На Россию)..
показати весь коментар
29.12.2020 00:08 Відповісти
А как маскировался, ****!
показати весь коментар
29.12.2020 07:51 Відповісти
Да всё они эти Зеленские, Арестовичи, Ермаки и резниковы, Кравчуки и Кучмы, Рабиновичи и медведчуки, Арахамии и бондаренки, Бойки и Шуфричи, Погребинские и П. Симоненко, это недобитые советские ворюги-евреи и предатели интересов независимой Украины.
показати весь коментар
29.12.2020 11:20 Відповісти
 
 