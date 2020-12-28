УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10282 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 327 20

Центр зберігання вакцин проти COVID-19 створять у Києві, - "слуга народу" Радуцький

Центр зберігання вакцин проти COVID-19 створять у Києві, -

В Києві або в безпосередній близькості до міжнародного аеропорту "Бориспіль" буде створено спеціальний Центр тривалого зберігання вакцин від коронавірусу в наднизьких температурах.

Про це повідомив у Facebook голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в центрі будуть встановлені холодильники, здатні одночасно зберігати сотні тисяч доз вакцин.

"Один холодильник об'ємом 1000 літрів (розрахунково, вміщує 250 тисяч доз) вже є в Україні. Ще двадцять аналогічних установок можуть бути завезені в країну впродовж декількох тижнів. Це дасть нам можливість отримати перші партії вакцини, які вимагають зберігання в наднизьких температурах", - розповів Радуцький.

При цьому голова парламентського комітету уточнив, що Україна очікує поставку перших партій вакцини вже наприкінці січня - лютому 2021 року.

Читайте також: Гебреєсус про COVID-19: Досі невідомі місце зародження вірусу і тварина, яка стала посередником для зараження людини

Радуцький зазначив, що Україна залучить приватні логістичні компанії до транспортування і тривалого зберігання вакцини від COVID-19 у наднизьких температурах.

За його словами, з центру зберігання логістична компанія у спеціальних термобоксах транспортуватиме вакцину в пункти щеплення в регіонах, де вона зможе зберігатися до 5 днів у звичайному холодильному обладнанні (від +2 до +8 градусів Цельсія).

"У держави зараз є важливе завдання - організувати процес щеплення на місцях. Нещодавно МОЗ затвердило Дорожню карту з проведення вакцинації проти COVID-19. Її планують проводити більш ніж у 4000 пунктах щеплень, працюватиме понад 500 мобільних бригад. Розглядається і можливість створення тимчасових центрів вакцинації, за прикладом країн ЄС. Це означає, що доведеться мобілізувати і навчити велику кількість медичних працівників, а ще сформувати списки людей, які будуть робити щеплення першими, відпрацювати механізм контролю за використанням вакцини, щоб безкоштовна вакцина не почала поширюватися за тіньовими схемами", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, 22 грудня Міністерство охорони здоров'я затвердило національний план вакцинації від COVID-19, згідно з яким упродовж 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.

Головний санлікар України Віктор Ляшко напередодні повідомив, що до транспортування і тривалого зберігання вакцини від COVID-19 у наднизьких температурах залучать приватні логістичні фармацевтичні компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі немає камер для зберігання вакцини проти коронавірусу, - мерія

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Київ (20025) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Це той Радуцькій, що продав марлеві маски в Китай, ох і сволота.
показати весь коментар
28.12.2020 22:02 Відповісти
+2
Угу. І лікарню майбутнього, і силіконову долину, і голівуд, і діснейленд...
показати весь коментар
28.12.2020 22:02 Відповісти
+2
У світі вже розпочалась масова кампанія з вакцинації від коронавірусу, натомість Україна заклала на вакцину всього 2,5 млрд грн
показати весь коментар
28.12.2020 22:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це той Радуцькій, що продав марлеві маски в Китай, ох і сволота.
показати весь коментар
28.12.2020 22:02 Відповісти
а теперь начинает мутить - надо где-то хранить (любой продуктовый ларь большой мощноссти выдерживает минус 70 и более и их валом при желании можно одолжить у комерсов и продезинфицировать)..надо обучить персонал ))) смешно! не обучить а проинструктировать!!! любая медсестра умеет делать укол в плечо...а вот уже списки первоочередников и контроль за количеством введеной и хранимой вакцин - это уже серьезно..но возможно, если не звиздеть а работать )))
показати весь коментар
28.12.2020 22:23 Відповісти
есть царский путь. переименовать "центр хранения вакцин от COVID-19" в "эпи центр хранения вакцин от COVID-19". ))
показати весь коментар
28.12.2020 22:28 Відповісти
Выдержать ларь выдержит, а вот сможет ли он поддерживать внутри себя -70 С. Отвечаешь за свои слова?
показати весь коментар
28.12.2020 22:41 Відповісти
если хотят найти выход - найдут... (или Вам просто осадить мой пыл?)))
я уверен, что по хладокомбинатам есть такое спецоборудование и его при большой потребе можно было бы арендовать... есть целые криокомплексы...почему бы не использовать их?
голь на выдумку хитра! а тут не хотелось бы что бы - а) перепортили вакцину, б) замутили под это оборудование деньги (не лишние совсем), в) нашли б отбрешку очередную своей безолаберности...
но у Вас может быть свое мнение ( как и у меня мое... хоть и не претендует на истину)
показати весь коментар
28.12.2020 22:57 Відповісти
Центр хранения вакцин от COVID-19 создадут в Киеве, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4074
показати весь коментар
28.12.2020 22:31 Відповісти
Угу. І лікарню майбутнього, і силіконову долину, і голівуд, і діснейленд...
показати весь коментар
28.12.2020 22:02 Відповісти
Оставьте ваши понты при себе!
Вакцину, до применения, можно хранить в холодильниках складов, мясо комбинатах, в вагонах- рефрижераторах в конце концов!
Вы, дорогие и многоуважаемые, прежде всего обеспечте бесплатную вакцинацию .
показати весь коментар
28.12.2020 22:05 Відповісти
"дорогие и многоуважаемые" - ШТО????

____________________________
- Как моі аналізи?
- У вас коронавірус.
- О, Боже!
- Нє волнуйтєсь.
Сєйчас випішу вам 3 ссилочкі.
- Какіє ссилочкі?
- На відосікі зєлєнскоґо. Просматрівайтє 3 раза в дєнь на тощак за 5 мінут до єди...
- Может лучше ІВЛ?
- ІВЛ от Бариґі ми нє прінялі, так што - відосікі, відосікі.
показати весь коментар
28.12.2020 22:11 Відповісти
То есть все эти упомянутые вами холодильники могут поддерживать -70 С? Отвечаете?
показати весь коментар
28.12.2020 22:42 Відповісти
У світі вже розпочалась масова кампанія з вакцинації від коронавірусу, натомість Україна заклала на вакцину всього 2,5 млрд грн
показати весь коментар
28.12.2020 22:09 Відповісти
В смартфоне?
Или на облачном сервису?
показати весь коментар
28.12.2020 22:19 Відповісти
в "эпицентре" уже начали освобождать полки под складирование )
показати весь коментар
28.12.2020 22:19 Відповісти
)))))специалистов нет
Твои квартальщики построят?
Разве что пригласите других.. ь
болваны квартальные..
показати весь коментар
28.12.2020 22:29 Відповісти
///
Восьмеро працівників будинку для людей похилого віку на півночі Німеччини зазнали передозування вакциною від коронавірусу... - про це повідомляє https://www.theguardian.com/world/live/2020/dec/28/coronavirus-live-news-donald-trump-covid-aid-package-vaccine-latest-updates The Guardian .
Зазначається, що працівникам закладу ввели дозу препарату виробництва Pfizer/BioNTech, яка у п'ять разів перевищує рекомендовану. Четверо з них звернулися до лікарні після появи симптомів, схожих на грип.
"Я глибоко шкодую про цей інцидент. Цей окремий випадок пов'язаний з індивідуальними помилками. Я сподіваюся, що це не призведе до серйозних наслідків", - заявив очільник влади району Передня Померанія-Рюген Штефан Керт.
показати весь коментар
28.12.2020 22:30 Відповісти
Епіцентр зберігання вакцин від COVID-19 створять у Києві, - "слуга народу" Радуцький
показати весь коментар
28.12.2020 23:54 Відповісти
Треба ще б подбати і про надійну охорону. 100% вакцину спробують викрасти або зіпсувати "гості з-за порєбрика" або їх агенти в Україні.
показати весь коментар
29.12.2020 00:12 Відповісти
НАН України - Ау! Поясніть громадянам, що це за вакцина , яку зберіати потрібно при -70 оС
показати весь коментар
29.12.2020 07:37 Відповісти
Меня уже при легитивном и порохне задолбали глаголы в будущем времени из уст чинуш.....
показати весь коментар
29.12.2020 13:37 Відповісти
 
 