Центр зберігання вакцин проти COVID-19 створять у Києві, - "слуга народу" Радуцький

В Києві або в безпосередній близькості до міжнародного аеропорту "Бориспіль" буде створено спеціальний Центр тривалого зберігання вакцин від коронавірусу в наднизьких температурах.

Про це повідомив у Facebook голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в центрі будуть встановлені холодильники, здатні одночасно зберігати сотні тисяч доз вакцин.

"Один холодильник об'ємом 1000 літрів (розрахунково, вміщує 250 тисяч доз) вже є в Україні. Ще двадцять аналогічних установок можуть бути завезені в країну впродовж декількох тижнів. Це дасть нам можливість отримати перші партії вакцини, які вимагають зберігання в наднизьких температурах", - розповів Радуцький.

При цьому голова парламентського комітету уточнив, що Україна очікує поставку перших партій вакцини вже наприкінці січня - лютому 2021 року.

Радуцький зазначив, що Україна залучить приватні логістичні компанії до транспортування і тривалого зберігання вакцини від COVID-19 у наднизьких температурах.

За його словами, з центру зберігання логістична компанія у спеціальних термобоксах транспортуватиме вакцину в пункти щеплення в регіонах, де вона зможе зберігатися до 5 днів у звичайному холодильному обладнанні (від +2 до +8 градусів Цельсія).

"У держави зараз є важливе завдання - організувати процес щеплення на місцях. Нещодавно МОЗ затвердило Дорожню карту з проведення вакцинації проти COVID-19. Її планують проводити більш ніж у 4000 пунктах щеплень, працюватиме понад 500 мобільних бригад. Розглядається і можливість створення тимчасових центрів вакцинації, за прикладом країн ЄС. Це означає, що доведеться мобілізувати і навчити велику кількість медичних працівників, а ще сформувати списки людей, які будуть робити щеплення першими, відпрацювати механізм контролю за використанням вакцини, щоб безкоштовна вакцина не почала поширюватися за тіньовими схемами", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, 22 грудня Міністерство охорони здоров'я затвердило національний план вакцинації від COVID-19, згідно з яким упродовж 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.

Головний санлікар України Віктор Ляшко напередодні повідомив, що до транспортування і тривалого зберігання вакцини від COVID-19 у наднизьких температурах залучать приватні логістичні фармацевтичні компанії.

