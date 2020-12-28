Центр зберігання вакцин проти COVID-19 створять у Києві, - "слуга народу" Радуцький
В Києві або в безпосередній близькості до міжнародного аеропорту "Бориспіль" буде створено спеціальний Центр тривалого зберігання вакцин від коронавірусу в наднизьких температурах.
Про це повідомив у Facebook голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в центрі будуть встановлені холодильники, здатні одночасно зберігати сотні тисяч доз вакцин.
"Один холодильник об'ємом 1000 літрів (розрахунково, вміщує 250 тисяч доз) вже є в Україні. Ще двадцять аналогічних установок можуть бути завезені в країну впродовж декількох тижнів. Це дасть нам можливість отримати перші партії вакцини, які вимагають зберігання в наднизьких температурах", - розповів Радуцький.
При цьому голова парламентського комітету уточнив, що Україна очікує поставку перших партій вакцини вже наприкінці січня - лютому 2021 року.
Радуцький зазначив, що Україна залучить приватні логістичні компанії до транспортування і тривалого зберігання вакцини від COVID-19 у наднизьких температурах.
За його словами, з центру зберігання логістична компанія у спеціальних термобоксах транспортуватиме вакцину в пункти щеплення в регіонах, де вона зможе зберігатися до 5 днів у звичайному холодильному обладнанні (від +2 до +8 градусів Цельсія).
"У держави зараз є важливе завдання - організувати процес щеплення на місцях. Нещодавно МОЗ затвердило Дорожню карту з проведення вакцинації проти COVID-19. Її планують проводити більш ніж у 4000 пунктах щеплень, працюватиме понад 500 мобільних бригад. Розглядається і можливість створення тимчасових центрів вакцинації, за прикладом країн ЄС. Це означає, що доведеться мобілізувати і навчити велику кількість медичних працівників, а ще сформувати списки людей, які будуть робити щеплення першими, відпрацювати механізм контролю за використанням вакцини, щоб безкоштовна вакцина не почала поширюватися за тіньовими схемами", - зазначив Радуцький.
Нагадаємо, 22 грудня Міністерство охорони здоров'я затвердило національний план вакцинації від COVID-19, згідно з яким упродовж 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.
Головний санлікар України Віктор Ляшко напередодні повідомив, що до транспортування і тривалого зберігання вакцини від COVID-19 у наднизьких температурах залучать приватні логістичні фармацевтичні компанії.
я уверен, что по хладокомбинатам есть такое спецоборудование и его при большой потребе можно было бы арендовать... есть целые криокомплексы...почему бы не использовать их?
голь на выдумку хитра! а тут не хотелось бы что бы - а) перепортили вакцину, б) замутили под это оборудование деньги (не лишние совсем), в) нашли б отбрешку очередную своей безолаберности...
но у Вас может быть свое мнение ( как и у меня мое... хоть и не претендует на истину)
Вакцину, до применения, можно хранить в холодильниках складов, мясо комбинатах, в вагонах- рефрижераторах в конце концов!
Вы, дорогие и многоуважаемые, прежде всего обеспечте бесплатную вакцинацию .
____________________________
- Как моі аналізи?
- У вас коронавірус.
- О, Боже!
- Нє волнуйтєсь.
Сєйчас випішу вам 3 ссилочкі.
- Какіє ссилочкі?
- На відосікі зєлєнскоґо. Просматрівайтє 3 раза в дєнь на тощак за 5 мінут до єди...
- Может лучше ІВЛ?
- ІВЛ от Бариґі ми нє прінялі, так што - відосікі, відосікі.
Или на облачном сервису?
Твои квартальщики построят?
Разве что пригласите других.. ь
болваны квартальные..
Восьмеро працівників будинку для людей похилого віку на півночі Німеччини зазнали передозування вакциною від коронавірусу... - про це повідомляє https://www.theguardian.com/world/live/2020/dec/28/coronavirus-live-news-donald-trump-covid-aid-package-vaccine-latest-updates The Guardian .
Зазначається, що працівникам закладу ввели дозу препарату виробництва Pfizer/BioNTech, яка у п'ять разів перевищує рекомендовану. Четверо з них звернулися до лікарні після появи симптомів, схожих на грип.
"Я глибоко шкодую про цей інцидент. Цей окремий випадок пов'язаний з індивідуальними помилками. Я сподіваюся, що це не призведе до серйозних наслідків", - заявив очільник влади району Передня Померанія-Рюген Штефан Керт.