Гебреєсус про COVID-19: Досі невідомі місце зародження вірусу і тварина, яка стала посередником для зараження людини
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус попередив, що світ подолав ще не всі проблеми, викликані коронавірусом COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На цьому тижні виповнюється рік від того часу, як ВООЗ дізналася про випадки пневмонії, викликаної невідомою причиною. Про них повідомлялося в бюлетені органів охорони здоров'я Ухані", - сказав Гебреєсус на пресконференції 28 грудня.
Гендиректор ВООЗ відзначив "неймовірне співробітництво між приватним і громадським сектором пвд час пандемії" і додав, що в майбутньому році світ чекають "нові труднощі". Зокрема, нові штами COVID-19.
Більшість вчених вважають, що COVID-19 міг передатися людині від кажанів, проте досі точно неясно, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу.
Вважається, що вірус з'явився на ринку в Ухані, де в кулінарних цілях торгували екзотичними тваринами. Однак тепер деякі експерти не виключають, що ринок лише сприяв поширенню вірусу, а не був місцем його зародження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Официально подтверждено, что к-вирус летучих мышей исследовался и селекционировался (!) в США в 2015 г. в проекте исследования возможностей передачи к-вируса человеку (не как биооружия, а как информационно-упредительная мера, чтобы знать может или нет - для этого и селекционировали).
Потом спецкомиссия в США признала эту программу опасной для страны и выкинула эти исследования за границу - сразу проект переехал в Австралию. Но там тоже не дураки и быстро сдыхали проект во всеядный Китай.
Угадайте куда именно переехали все исследования по проекту - в какой город и какой институт?
Правильно - в Ухань, в Уханьский институт вирусологии.
Позже в США, когда узнали куда Австралия сдыхала проект, создали комиссию и та прибыла в Уханьский УИВ с проверкой на предмет условий безопасности исследований. Их вывод - вопиющее несоответствие стандартам. Образно говоря их словами - там был проходной двор - заноси-выноси что хочешь почти без контроля.
Как произошло заражение.
В Ухане селекцию к-вируса продолжали на летучих мышах крупных видов. А эти виды в Китае едят. Причем не просто едят - а это у них крутой деликатес и кило мяса летучих мышей в Китае стоит в разы больше, чем мякоть говядины, учитывая то, что в Китае говядина весьма дорогая.
При исследованиях в процесс образуется очень много т. н. отработанного биоматериала - это подопытные животные после экспериментов, которые по протоколу должны утилизироваться: усыпляться и сжигаться в спецпечах. При этом большинство отработанных летучих мышей, которых пытались заражать разными комбинациями селекций к-вируса (которые в большинстве случаев нежизнеспособны или непатогенны) являлись вполне здоровыми и безопасными особями. То есть по умозрению некоторых китайских лаборантов получалось, что в УИВ зря переводили прекрасный дорогой продукт, сжигая его.
Вот лаборанты и начали там по-тихому небольшой бизнес - выносили живой отработанный материал, который не подавал признаков болезни, из института и сдавали этих мышей барыгам на уханьский рынок. В КНР мычат, что на том рынке дикими животными не торгуют - ну это как у нас на рынке дофига чего запрещено, но торгуют вовсю. А в Китае и подавно - там это был тогда символический запрет и на него не обращали внимания сами власти, не то что барыги.
И вот в один прекрасный момент в какой-то особи из отработанного материала УИВ к-вирус таки успешно мутировал и пошла веселуха на весь мир.
То есть все давно известно по источник заражения.