Гебреєсус про COVID-19: Досі невідомі місце зародження вірусу і тварина, яка стала посередником для зараження людини

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус попередив, що світ подолав ще не всі проблеми, викликані коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На цьому тижні виповнюється рік від того часу, як ВООЗ дізналася про випадки пневмонії, викликаної невідомою причиною. Про них повідомлялося в бюлетені органів охорони здоров'я Ухані", - сказав Гебреєсус на пресконференції 28 грудня.

Гендиректор ВООЗ відзначив "неймовірне співробітництво між приватним і громадським сектором пвд час пандемії" і додав, що в майбутньому році світ чекають "нові труднощі". Зокрема, нові штами COVID-19.

Більшість вчених вважають, що COVID-19 міг передатися людині від кажанів, проте досі точно неясно, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу.

Читайте також: Пандемія COVID-19 - не остання, треба зміцнювати медичні системи і шукати вирішення глобальних проблем, - Гебреєсус. ВIДЕО

Вважається, що вірус з'явився на ринку в Ухані, де в кулінарних цілях торгували екзотичними тваринами. Однак тепер деякі експерти не виключають, що ринок лише сприяв поширенню вірусу, а не був місцем його зародження.

+9
Гебрейесус о COVID-19: До сих пор неизвестны место зарождения вируса и животное, ставшее посредником для заражения человека - Цензор.НЕТ 483
28.12.2020 22:29 Відповісти
+8
Для дебілів підказую. Бактереологічна зброю. Походження смехдержава. Кацапи - ланка між гомосапіенс та приматами! А ти чорний дебіл зніми окуляри бо вони тобі не пасують!
28.12.2020 22:29 Відповісти
+7
до сих пор неизвестно, в какой лаборатории работало это животное, ставшее посредником?...
28.12.2020 22:29 Відповісти
Можливо, це чучало знає не геть усю правду, але те, що прикриває і бреше - однозначно.
29.12.2020 01:28 Відповісти
Место зарождения в рашке, на "векторе"
29.12.2020 00:44 Відповісти
Не знають вони. Самі придумали. А версії більше не висказують бо їх нескладно перевірити.
29.12.2020 00:53 Відповісти
то я вам скажу: місце походження - китайська лаба по роботі з вірусами, тварина походження - всі по трохи, щоб живучіший був!
29.12.2020 03:12 Відповісти
Да знаем мы это животное; шош ты так светишься.
29.12.2020 04:24 Відповісти
Нехай Гебрей зайде до Біла Гейтса і доктора Баріка вони йому покажуть місце де сворили ковид 19.
29.12.2020 06:24 Відповісти
Даю наводки -Москва,ху.ло. Почти как Москва,ленину.
29.12.2020 07:05 Відповісти
Самі вірус винайшли, самі розповсюдили, а тепер не можуть знайти козла відпущення.
29.12.2020 07:10 Відповісти
Че там гадать? Давно все ясно откуда вирус!
Официально подтверждено, что к-вирус летучих мышей исследовался и селекционировался (!) в США в 2015 г. в проекте исследования возможностей передачи к-вируса человеку (не как биооружия, а как информационно-упредительная мера, чтобы знать может или нет - для этого и селекционировали).
Потом спецкомиссия в США признала эту программу опасной для страны и выкинула эти исследования за границу - сразу проект переехал в Австралию. Но там тоже не дураки и быстро сдыхали проект во всеядный Китай.
Угадайте куда именно переехали все исследования по проекту - в какой город и какой институт?
Правильно - в Ухань, в Уханьский институт вирусологии.
Позже в США, когда узнали куда Австралия сдыхала проект, создали комиссию и та прибыла в Уханьский УИВ с проверкой на предмет условий безопасности исследований. Их вывод - вопиющее несоответствие стандартам. Образно говоря их словами - там был проходной двор - заноси-выноси что хочешь почти без контроля.
Как произошло заражение.
В Ухане селекцию к-вируса продолжали на летучих мышах крупных видов. А эти виды в Китае едят. Причем не просто едят - а это у них крутой деликатес и кило мяса летучих мышей в Китае стоит в разы больше, чем мякоть говядины, учитывая то, что в Китае говядина весьма дорогая.
При исследованиях в процесс образуется очень много т. н. отработанного биоматериала - это подопытные животные после экспериментов, которые по протоколу должны утилизироваться: усыпляться и сжигаться в спецпечах. При этом большинство отработанных летучих мышей, которых пытались заражать разными комбинациями селекций к-вируса (которые в большинстве случаев нежизнеспособны или непатогенны) являлись вполне здоровыми и безопасными особями. То есть по умозрению некоторых китайских лаборантов получалось, что в УИВ зря переводили прекрасный дорогой продукт, сжигая его.
Вот лаборанты и начали там по-тихому небольшой бизнес - выносили живой отработанный материал, который не подавал признаков болезни, из института и сдавали этих мышей барыгам на уханьский рынок. В КНР мычат, что на том рынке дикими животными не торгуют - ну это как у нас на рынке дофига чего запрещено, но торгуют вовсю. А в Китае и подавно - там это был тогда символический запрет и на него не обращали внимания сами власти, не то что барыги.
И вот в один прекрасный момент в какой-то особи из отработанного материала УИВ к-вирус таки успешно мутировал и пошла веселуха на весь мир.
То есть все давно известно по источник заражения.
29.12.2020 07:53 Відповісти
Интересно, неужели еще есть идиоты, которые верят в то, что источником заражения стала непрожаренная летучая мышь или панголин?
29.12.2020 08:03 Відповісти
Виявляється є! Ці корисні ідіоти вірять , що якась Ши Чженлі могла сама зробити короновірус в країні з мільярдним населенням. Вони з піною у роті кричали мовляв китайці їдять сухих мишей і вони заразились коронавірусом який має фрагменти СНІДу. Тут пахне діло трибуналом в ООН тому тепер кидають великі кошти на таких ідіотів щоб замяти скандал і переключити увагу зі злочинних фармкорпорацій США, Англії Франції, і інших на Китай який теж рило в пуху однак не він в цій історії є головний. А влада України тупо бере хабарі і мовчить, бо її не цікавить хто автор віруса вбивці людей.
29.12.2020 08:30 Відповісти
да всё они знают,сами вывели ,сами распространили по всему миру и ни чего не знают,хватит дурочку из себя корчить.
29.12.2020 08:32 Відповісти
Невідомі тварини це китайські вчені з Уханьської лабораторії.
30.12.2020 00:06 Відповісти
