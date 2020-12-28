Гебреєсус про COVID-19: Досі невідомі місце зародження вірусу і тварина, яка стала посередником для зараження людини

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус попередив, що світ подолав ще не всі проблеми, викликані коронавірусом COVID-19.

"На цьому тижні виповнюється рік від того часу, як ВООЗ дізналася про випадки пневмонії, викликаної невідомою причиною. Про них повідомлялося в бюлетені органів охорони здоров'я Ухані", - сказав Гебреєсус на пресконференції 28 грудня.

Гендиректор ВООЗ відзначив "неймовірне співробітництво між приватним і громадським сектором пвд час пандемії" і додав, що в майбутньому році світ чекають "нові труднощі". Зокрема, нові штами COVID-19.

Більшість вчених вважають, що COVID-19 міг передатися людині від кажанів, проте досі точно неясно, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу.

Вважається, що вірус з'явився на ринку в Ухані, де в кулінарних цілях торгували екзотичними тваринами. Однак тепер деякі експерти не виключають, що ринок лише сприяв поширенню вірусу, а не був місцем його зародження.