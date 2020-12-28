РосЗМІ повідомляли, що західні вакцини проти COVID-19 можуть перетворити людей на мавп, - Боррель
Російські пропагандистські ЗМІ брехали про західні вакцини проти COVID-19, намагаючись продати свій препарат "Супутник V". Їхні повідомлення доходили до абсурду: вони стверджували, що одна із західних вакцин "перетворює людей на мавп".
Про це пишет в блозі верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Західні розробники вакцин відкрито висміюються в багатомовних російських державних ЗМІ, що в деяких випадках призводить до абсурдних заяв про те, що вакцини перетворять людей на мавп", - написав Боррель.
Він вважає, що така дезінформація явно спрямована на країни, яким Росія хоче продати свою вакцину "Супутник V".
Такі дії загрожують громадському здоров'ю в умовах пандемії COVID-19, вважає Боррель.
"Терористичні організації, такі як Ісламська держава, також використовували плутанину в ситуації з COVID для поширення своєї власної пропаганди", - зазначив дипломат.
Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що російська вакцина працює ефективно і без збоїв, на відміну від британської вакцини, з якою "відбулися деякі збої" через те, що вона "містить аденовірус шимпанзе", нагадує УНІАН.
