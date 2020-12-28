УКР
РосЗМІ повідомляли, що західні вакцини проти COVID-19 можуть перетворити людей на мавп, - Боррель

РосЗМІ повідомляли, що західні вакцини проти COVID-19 можуть перетворити людей на мавп, - Боррель

Російські пропагандистські ЗМІ брехали про західні вакцини проти COVID-19, намагаючись продати свій препарат "Супутник V". Їхні повідомлення доходили до абсурду: вони стверджували, що одна із західних вакцин "перетворює людей на мавп".

Про це пишет в блозі верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Західні розробники вакцин відкрито висміюються в багатомовних російських державних ЗМІ, що в деяких випадках призводить до абсурдних заяв про те, що вакцини перетворять людей на ​​мавп", - написав Боррель.

Він вважає, що така дезінформація явно спрямована на країни, яким Росія хоче продати свою вакцину "Супутник V".

Такі дії загрожують громадському здоров'ю в умовах пандемії COVID-19, вважає Боррель.

Читайте також: "Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин, крім РФ", - Єрмак

"Терористичні організації, такі як Ісламська держава, також використовували плутанину в ситуації з COVID для поширення своєї власної пропаганди", - зазначив дипломат.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що російська вакцина працює ефективно і без збоїв, на відміну від британської вакцини, з якою "відбулися деякі збої" через те, що вона "містить аденовірус шимпанзе", нагадує УНІАН.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) пропаганда (2850) росія (67226) фейк (756) Боррель Жозеп (1075) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
+69
_Устройство, превращающее людей в обезьян существует в реальности и широкомасштабно используется. Выглядит оно вот так:
РосСМИ сообщали, что западные вакцины от COVID-19 могут превратить людей в обезьян, - Боррель - Цензор.НЕТ 688
показати весь коментар
28.12.2020 22:41 Відповісти
+27
помойму лучше в бибизяну чем в кацапа)
показати весь коментар
28.12.2020 22:41 Відповісти
+26
Уже...
РосСМИ сообщали, что западные вакцины от COVID-19 могут превратить людей в обезьян, - Боррель - Цензор.НЕТ 5097
показати весь коментар
28.12.2020 22:39 Відповісти
Да, этих дебилов уже ничто не спасет
показати весь коментар
28.12.2020 23:19 Відповісти
Походу, Боррель желтушной прессы начитався...)
показати весь коментар
28.12.2020 23:22 Відповісти
Если вспомнить историю,то согласно Лэнд-Лизу президент США Рузвельт с 1941-45 годы доставил в дохлый СССр миллионы тонн медпрепаратов различного назначения...,сколько они спасли жизней солдат и офицеров РККА история умалчивает....
показати весь коментар
28.12.2020 23:26 Відповісти
Зоопарк с обезьянами начинается на восточной границе Руси-Украины. Начиная впопучленцами и заканчивая рязанской ирзёй. Такая себе "планета обезьян" на границах цивилизации...
показати весь коментар
28.12.2020 23:30 Відповісти
Барак Обама...
показати весь коментар
28.12.2020 23:41 Відповісти
Нельсон Мандела...
показати весь коментар
28.12.2020 23:44 Відповісти
Семюэл Джексон...
показати весь коментар
28.12.2020 23:46 Відповісти
Я хренею от этих козломордых.РосЗМІ повідомляли, що західні вакцини проти COVID-19 можуть перетворити людей на мавп, - Боррель - Цензор.НЕТ 2814
показати весь коментар
28.12.2020 23:50 Відповісти
А вот Вупи Голдберг не прививалась...
показати весь коментар
28.12.2020 23:53 Відповісти
Кацапы это тупиковая ветвь эволюции.
показати весь коментар
28.12.2020 23:57 Відповісти
РосЗМІ повідомляли, що західні вакцини проти COVID-19 можуть перетворити людей на мавп, - Боррель - Цензор.НЕТ 2608
показати весь коментар
28.12.2020 23:58 Відповісти
Высрал научный работник ,профессор околовсяческих наук . Осталось дописать , если откаты со спутника российского возьмут ,то норм.
показати весь коментар
29.12.2020 07:45 Відповісти
РосЗМІ повідомляли, що західні вакцини проти COVID-19 можуть перетворити людей на мавп, - Боррель - Цензор.НЕТ 3993
показати весь коментар
28.12.2020 23:59 Відповісти
Лучше в обезьян,чем в "рюське".
показати весь коментар
29.12.2020 00:07 Відповісти
Чем в русскешвайн
показати весь коментар
29.12.2020 07:46 Відповісти
кисель TV : По недосмотру ватников один из членов семьи получил вакцину.РосЗМІ повідомляли, що західні вакцини проти COVID-19 можуть перетворити людей на мавп, - Боррель - Цензор.НЕТ 6087
показати весь коментар
29.12.2020 00:17 Відповісти
Обезьяны, в которых превращаются люди, обколотые западными вакцинами - и то умнее украинских избирателей, которые выбрали сначала Кучму вместо Чорновола, а потом последовательно, с блеском в глазах - Зеленского.
показати весь коментар
29.12.2020 00:25 Відповісти
Да и остальные 4 президента - не самый лучший выбор мудрого украинского народа!
показати весь коментар
29.12.2020 07:13 Відповісти
Еще зека .
показати весь коментар
29.12.2020 07:47 Відповісти
ТАСС уполномочен заявить: "Западные вакцины от COVID-19 могут превратить россиян в инфузорий".
показати весь коментар
29.12.2020 00:49 Відповісти
Пусть пишут, скорее мир поймет, что это за тварь и на что она способна.
показати весь коментар
29.12.2020 00:54 Відповісти
Двойной мачо. И снизу, и сверху.
показати весь коментар
29.12.2020 08:33 Відповісти
Обезьяны все равно ближе к человеку чем кацапы и по умственному развитию и по человечности.
показати весь коментар
29.12.2020 01:21 Відповісти
"...Однажды собирая хворост для костра, Чонкин и Свинцов приблизились к густому кустарнику, как вдруг там зашевелилось и вылезло наружу что-то мохнатое.
- Видмедь! - Воскликнул Свинцов и, отшатнувшись, вскинул винтовку.
Но это был не медведь, а престранное существо, покрытое длинной шерстью, с проплешиной посреди хребта. Выскочив из кустов, оно бросилось прочь. Свинцов, сам превратившийся за это время в зверя, ринулся догонять. Существо достигло ближайшего дерева и, ловко перебирая всеми четырьмя лапами, вмиг взлетело к самой верхушке. Оттуда с беспокойством следило за подошедшими.
Свинцов, поставив винтовку к ноге, спросил Чонкина:
- Чо за животный, не ведаешь?
- Не знаю, - удивленно сказал Чонкин. - Похоже, что обезьян.
- Ты чо? - возмутился Свинцов. - Ты обезьянов видал когда?
- Видал, - сказал Чонкин. - Нас прошлый год в зверинец водили. Сперва в музей, а потом в зверинец. И там один был точно как этот и с голой жопой.
- Тьфу! - Сплюнул Свинцов. - И откуда ж они здесь берутся? У нас в тайге таковых не имеется. Видмеди, волки, белки и соболя есть, а обезьяны не водятся.
- Так откуда ж им тама быть, - Чонкин вспомнил утверждения Гладышева, - когда они все в человеков попревращались?
- Как это? - Не поверил Свинцов. - Оборотни что ли?
- Навроде того, - подтвердил Чонкин...." (В. Войнович)
показати весь коментар
29.12.2020 04:21 Відповісти
Как всегда высказывания автора в точку
Бессмертное произведение...жаль, что рано ушел...
показати весь коментар
29.12.2020 08:56 Відповісти
Строго говоря человек это и есть один из видов обезьян. Да,с разумом, но обезьян.
показати весь коментар
29.12.2020 06:17 Відповісти
РосЗМІ повідомляли, що західні вакцини проти COVID-19 можуть перетворити людей на мавп, - Боррель - Цензор.НЕТ 3627.....
показати весь коментар
29.12.2020 06:42 Відповісти
Тю, так Рассеи в любом случае ничего не угрожает. Состав их зоопарка останется неизменным.
показати весь коментар
29.12.2020 06:52 Відповісти
А вот чей аденовирус содержится в мацкальской вакцине, вот и выбирайте в кого лучше превратиться в обезьяну или в вот это:
РосЗМІ повідомляли, що західні вакцини проти COVID-19 можуть перетворити людей на мавп, - Боррель - Цензор.НЕТ 7080
показати весь коментар
29.12.2020 08:00 Відповісти
наших провакцинировали ещё прошлой весной.
РосЗМІ повідомляли, що західні вакцини проти COVID-19 можуть перетворити людей на мавп, - Боррель - Цензор.НЕТ 2505
показати весь коментар
29.12.2020 08:59 Відповісти
*позапрошлой
показати весь коментар
29.12.2020 09:00 Відповісти
А так щоб подумати про те що заходу немає ніякої вигоди від перетворення всіх людей на москалів, то вони не можуть.
показати весь коментар
29.12.2020 11:45 Відповісти
ладно бы в обезьян... главное, что б не в расиян....
показати весь коментар
29.12.2020 12:11 Відповісти
Свино-собакам чего переживать-то ?
показати весь коментар
29.12.2020 15:01 Відповісти
Так кацап,це ще гірше ніж мавпа.
показати весь коментар
29.12.2020 22:08 Відповісти
