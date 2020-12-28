Затриманий на адмінмежі з Кримом ексспівробітник МВС Федорян забезпечував окупантів транспортом, - матеріали розслідування

Ексспівробітник МВС України у Криму Микола Федорян не менше 12 разів надавав транспорт для російських військових у Криму. Крім того, він допомагав їм із перевезенням незаконно затриманих кримських татар.

Про це йдеться в постанові Херсонського апеляційного суду, інформує Цензор.НЕТ.

Машини Федорян надавав окупантам, коли працював начальником управління автотранспорту окупаційного підприємства "Чорноморнафтогаз".

Один із епізодів стався в березні 2019 року і стосується масових обшуків ФСБ Росії в домівках кримських татар.

"38 машин, 2 автобуси по 40 осіб, 3 легковики по 5 осіб, 25 від 12 осіб, 8 від 22 осіб. Це на середу. Збір машин о 03:30 ранку. Біля Франка (місце дислокації ФСБ у Сімферополі. - Ред.)", - таке повідомлення з інформацією про необхідний транспорт Федорян отримав від "Павла".

Він відповів: "Все, що можемо, виділимо. Генеральному відповіли. Погодив".

Правоохоронці також знайшли листування ексчиновника зі співробітником ФСБ про перевезення кримських татар у СІЗО. Зокрема, росіянин просив у Федоряна "одну газель" для перевезення 6 осіб. На що підозрюваний у державній зраді відповів: "Куди подати?".

Нагадуємо, 7 листопада на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в анексований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у "допомозі російським правоохоронцям при проведенні обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб ут-Тахрір".

Пізніше стало відомо, що затриманий - Микола Федорян, який до окупації Криму працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки.

9 листопада суд взяв чоловіка під варту.