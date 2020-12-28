УКР
Новини
Затриманий на адмінмежі з Кримом ексспівробітник МВС Федорян забезпечував окупантів транспортом, - матеріали розслідування

Затриманий на адмінмежі з Кримом ексспівробітник МВС Федорян забезпечував окупантів транспортом, - матеріали розслідування

Ексспівробітник МВС України у Криму Микола Федорян не менше 12 разів надавав транспорт для російських військових у Криму. Крім того, він допомагав їм із перевезенням незаконно затриманих кримських татар.

Про це йдеться в постанові Херсонського апеляційного суду, інформує Цензор.НЕТ.

Машини Федорян надавав окупантам, коли працював начальником управління автотранспорту окупаційного підприємства "Чорноморнафтогаз".

Один із епізодів стався в березні 2019 року і стосується масових обшуків ФСБ Росії в домівках кримських татар.

Читайте також: Нацгвардія: Інформації про контакти глави відомства Балана з підозрюваним у державній зраді кримчанином Федоряном немає

"38 машин, 2 автобуси по 40 осіб, 3 легковики по 5 осіб, 25 від 12 осіб, 8 від 22 осіб. Це на середу. Збір машин о 03:30 ранку. Біля Франка (місце дислокації ФСБ у Сімферополі. - Ред.)", - таке повідомлення з інформацією про необхідний транспорт Федорян отримав від "Павла".

Він відповів: "Все, що можемо, виділимо. Генеральному відповіли. Погодив".

Правоохоронці також знайшли листування ексчиновника зі співробітником ФСБ про перевезення кримських татар у СІЗО. Зокрема, росіянин просив у Федоряна "одну газель" для перевезення 6 осіб. На що підозрюваний у державній зраді відповів: "Куди подати?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд залишив під вартою кримського експосадовця МВС Федоряна, збільшивши можливу заставу до 21,2 млн грн

Нагадуємо, 7 листопада на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в анексований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у "допомозі російським правоохоронцям при проведенні обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб ут-Тахрір".

Пізніше стало відомо, що затриманий - Микола Федорян, який до окупації Криму працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки.

9 листопада суд взяв чоловіка під варту.

Топ коментарі
+6
По законам военного времени Федоряна на мыло, а яйца развесить по майдановским столбам...
показати весь коментар
28.12.2020 23:09 Відповісти
+5
А сотрудники админорганов, выписывающих пачками биометрические паспорта оркам даунбаса, предателям Крыма не только не задержаны, даже многие пошли на повышение, сейчас в Киеве на хлебных местах.
показати весь коментар
28.12.2020 23:00 Відповісти
+2
Такі-да! Расстрелять мразь сєпарскую, а труп пуйлу на новийгод БАНДЕРОлью!)
показати весь коментар
28.12.2020 23:22 Відповісти
цікаво, чи до суда дійде, чи бубочка віддасть ***** без суду...
показати весь коментар
28.12.2020 23:22 Відповісти
а чего ему его отдавать?
МЕНЯТЬ !!!
показати весь коментар
28.12.2020 23:28 Відповісти
на таксіста? І це - обмін?
показати весь коментар
28.12.2020 23:46 Відповісти
я не говорила про таксиста...
показати весь коментар
29.12.2020 00:07 Відповісти
А мне кажется что он еще раньше откупится.
показати весь коментар
29.12.2020 00:36 Відповісти
самый хитрый из армян-
это коля хфедорян:
был чиновником -ментом,
стал предателем - скотом.
показати весь коментар
28.12.2020 23:29 Відповісти
Домашний арест или выйдет по символический залог.
показати весь коментар
28.12.2020 23:37 Відповісти
Ексспівробітник МВС України у Криму Микола Федорян не менше 12 разів надавав транспорт для російських військових у Криму. Крім того, він допомагав їм із перевезенням незаконно затриманих кримських татар. І цьому Міколаю Україна радо надала зброю, на відміну від її громадян, які як раби не мають права на самозахист себе, своєї родини і своєї країни.
показати весь коментар
29.12.2020 07:50 Відповісти
Как говорят наши "спортсмены" и "попса" - я вне политики..... и деньги не пахнут....
показати весь коментар
29.12.2020 13:36 Відповісти
 
 