Цієї середи комусь із України може пощастити виграти 376 або 363 мільйони доларів (реклама)

Почати Новий 2021 рік як доларовий мультимільйонер? Це можливо, з TheLotter.com. У середу: лотерея США Powerball, найпопулярніша лотерея Америки, доступна українцям, з джекпотом $ 363,000,000! Крім того, друга за популярністю лотерея Америки, Mega Millions, розіграє 376 мільйонів доларів, вже сьогодні вночі!

Де купити лотерейний білет?

Хоча білети Powerball і Mega Millions продаються лише на території США, брати участь у лотереях Америки можна і перебуваючи на іншому кінці світу. Як? За допомогою онлайн-сервісів придбання білетів, таких як theLotter.com, що пропонують участь у найбільших тиражах світу. Сайт з'явився на ринку трохи менше 20 років тому, і за час, що минув відтоді виплатив своїм гравцям призи на суму понад $ 100 мільйонів, включно з джекпотами й іншими призами в лото США. Всі виграші клієнтів сайту виплачуються без комісій. Оплата послуг сайту здійснюється за рахунок невеликої добавки до ціни білета, яку ви платите при його покупці.

Ось як ви можете взяти участь у лотереї США з України:

Зареєструйтеся на сайті TheLotter.com, провідному у світі сервісі для купівлі лотерейних білетів онлайн.

Виберіть лотерею з більш, ніж 50 доступних лотерей на сайті.

Заповніть поля вашими улюбленими номерами або скористайтеся функцією автоматичного вибору.

Підтвердіть покупку, і ви офіційно можете стати одним із переможців у майбутньому тиражі.

Від дня заснування компанії у 2002 році, TheLotter дзвонить щасливцям, які виграли у лотереї на сайті з привітаннями: "Здрастуйте, ви виграли в лотерею!"

Наталя з України виграла приз 1 мільйон доларів у лотереї Мега Мільйони в 2017 році, купивши білет онлайн на сайті TheLotter.com.

Адріан Коореманс, представник компанії TheLotter пояснює: "TheLotter дарує учасникам приголомшливу можливість брати участь у найбільших і найбільш захоплюючих лотереях світу. І що найкраще? Наші клієнти не просто беруть участь у лотереях - вони в них виграють!

Ви можете взяти участь у тиражі Powerball з джекпотом $363 мільйона тут.

TheLotter - провідний у світі онлайн сервіс з продажу лотерейних білетів світу. Лотерейні фанати з усього світу довіряють сайту, що надає безпечний і простий спосіб грати в найбільші лотереї світу з офіційними білетами. За роки роботи TheLotter виплатив призів на суму понад $100 мільйонів, більше ніж 5.5 мільйонам переможців з усього світу.

