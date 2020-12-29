УКР
Прокладання чергової ділянки "Північного потоку-2" у водах Німеччини завершено, - оператор проєкту

Прокладання чергової ділянки

Укладання труб на ділянці завдовжки 2,6 кілометра в особливій економічній зоні ФРН завершено.

Про це повідомив оператор проєкту Nord Stream 2 AG інформагентству dpa 28 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За інформацією видання, будівництво газопроводу "Північний потік-2" у німецьких водах триває. Укладання труб завершено на ділянці протяжністю в 2,6 кілометра в особливій економічній зоні ФРН.

У середині січня оператор планує розпочати роботи у водах Данії.

Нагадаємо, рік тому завдяки американським санкціям будівництво "Північного потоку-2" було припинено. Російська сторона відновила роботи власними силами за згодою німецької сторони. До кінця січня трубопрокладання дозволили судну "Фортуна".

Нині газопровід завдовжки 1200 км і вартістю майже 9,5 мільярда євро побудовано на 94%.

Адміністрація президента Трампа готує пакет санкцій проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2", запровадження яких передбачено в затвердженому нещодавно Конгресом законопроєкті про фінансування оборонних потреб США.

Очікується, що нову хвилю обмежень запровадить чинна адміністрація Трампа, термін повноважень якої завершується 20 січня.

Топ коментарі
+16
Ну что Бутусов, с порохоботами посмеялись с кацапов? Все что вы можете ето ржать и фейки пускать и не задумываться о реальной ситуации. Осталось только на территории Дании протянуть кусок трубопровода. Дальше записывайте, кацапы проведут диверсию на нашем газороводе и поставят Европу перед выбором или брать газ с СП-2 или мерзнуть. А Украина будет сидеть на *зеленых тарифах* Ахметова которые вы так защищаете, еще пару лет пока не рассыпится все полностью или пока ***** не захватит так как на оборону денег тоже нет- все пошли Ахметову и Фирташу в карман.
29.12.2020 00:36 Відповісти
+11
Правду на етом Ахметовском сайте не любят. Завтра походу опять забанят. Ну и х*** с ними.
29.12.2020 01:17 Відповісти
+9
Тут многие ставят нам в пример Германию и ее *зеленую енергетику*. Так сказали А то говорите и Б. Ну давайте тогда уже будем полностью подражать Германии и так же закрывать АЕС в пользу *зеленой енергетики* и возвращаться к сотрудничеству с Газпромом и сядем полностью на росийский газ.
29.12.2020 00:27 Відповісти
ой быстрее б они его уже закончили всем бы только лучше от этого было
29.12.2020 02:05 Відповісти
Азербайджан отбирает у России крупного клиента на поставки газа: Болгария и SOCAR подписали 25-летний контракт на 1 миллиард кубических метров ежегодно. И это, несмотря на то что "Газпром" весной дал болгарам скидку в 40% на газ, чтобы хоть как-то заполнять полупустой "Турецкий поток".

Укладка очередного участка "Северного потока - 2" в водах Германии завершена, - оператор проекта - Цензор.НЕТ 6568
29.12.2020 02:07 Відповісти
Эра нефти заканчивается и газа .

Доля экологичных источников в энергетике Дании достигла исторического максимума!

http://sclistok.com/news/1620-dolya-ekologichnykh-istochnikov-energii-dostigla-v-danii-istoricheskogo-maksimuma

Плюс водород.
29.12.2020 02:11 Відповісти
Каменный век закончился не потому, что на замле закончились камни...
29.12.2020 05:46 Відповісти
Тепер зрозуміло чому кримчани чекали їх з неба.
29.12.2020 07:13 Відповісти
Из газа и нефти кроме горючего делают много еще чего и совсем использовать в промышленности я так думаю еще долго не перестанут. И потом я не совсем понимаю, почему газ нельзя использовать как топливо, экологии вред минимальный.
29.12.2020 06:35 Відповісти
дык глобальное потепление, запад все-таки считает на годы вперед, а не на день. смысл что-то сжигать если можно обойтись без этого? какие-то страны уже на 50% перешли на возобновляемые источники. а это дохрена на самом деле. и копать\бурить\лить в скважины ничего не надо. еще с машинами разберутся - и вообще будут жить лет на 20 дольше.
29.12.2020 07:57 Відповісти
миллиард крупный клиент😂😂😂, за прошлый год раша почти 300 миллиардов продала и это без спг
29.12.2020 23:15 Відповісти
радует что наши товариши из белого дома бдительность не теряют ведь и ослу понятно что это никакой не газопровод а элемент наступательной системы идею илона макса-гиперлуп украли как всегда - из трубы хотят и воздух выкачать и рязанские дивизии со сверх звуковой скоростью прямо в сердце евпропы перебросить но славабогургу их вовремя раскусили и не дают воплотить свой кровавый замыселдональб так держать интересно смотреть как америка в очередной раз спасает европу
29.12.2020 02:22 Відповісти
Ну это уже клиника! В США над этим проектом бьются уже несколько лет, да и то только дошло до прототипа, а тут РФ впереди планеты всей по газопроводу, который совсем к этому не приспособленный - это только бегом к врачу пока не поздно!
И еще одно - этим изобретением пользуются в промышленности не один десяток лет, называется он пневмопочтой и используется она на металлургических предприятия для связи плавильных печей с лабораторией (химанализ металла) и изобрел ее совсем не Маск - он тогда еще не родился.
29.12.2020 05:06 Відповісти
Да, фиговые у них санитары, не досмотрели и клиент уже по газопроводу танковую дивизию отправил
29.12.2020 06:23 Відповісти
я прошу прошения но пнвмопочта имеет принципиальное отличие это не вакумная система там не возможно движение со сверх звуковой скоростью
29.12.2020 12:39 Відповісти
Это дерьмо Северное окупится через 500 лет,а Турецкий потток Эрдогана через 600,стадо кремлевских баранов,....а что там Сила Сибири достроена?
29.12.2020 06:36 Відповісти
Окупаемость их не интересует. Их цель уничтожить Украину.
29.12.2020 06:48 Відповісти
Как то дороговато для них получается.
29.12.2020 06:59 Відповісти
А нам от этого легче?
29.12.2020 08:38 Відповісти
простите а зачем им украина зачем им ее уничтожать непоняно
29.12.2020 12:26 Відповісти
Після того, як Китай відмовився кредитувати "силу сибіру", цей проект навіть теоретично не окупиться Кацапії НІКОЛИ. Так кажуть і пишуть самі кацапські порядні економісти. Те, що його насилу добудували трубами меншого діаметру, ніж було запроектовано, чисто "пердячий пар" Йухла.
29.12.2020 09:02 Відповісти
государству похеру когда газпром будет получать прибыль, свои деньги за продажу газа раша получит а газпром просто за доставку получает, ну окупит он трубу не за 5 лет а за 6 ,а раша то за газ ежегодно будет получать, ну грубо если по сегоднешней цене 200 за 1000 кубов, то 55 млрд кубов это 11 миллиардов баксов, не хило так и это один северный поток, а за прошлый год раша продала 250 млрд кубов
29.12.2020 23:25 Відповісти
На Севере Китая обнаружено гигантское месторождение газа....Засуньте Силу Сибири чукчам Чукотки...
29.12.2020 06:38 Відповісти
Ну вот а когда пару дней назад я написал что Фортуна возвращается в порт потому что закончила этот участок то я получил бан.
29.12.2020 07:36 Відповісти
тут нельзя писать правду, если она не соответствует "линии партии".
29.12.2020 09:36 Відповісти
да тут нельзя писать правду это такая демократия
29.12.2020 12:28 Відповісти
"не вважаємо це зрадою". "рахуємо" - це з іншої опери.
29.12.2020 13:29 Відповісти
воно турбується так само як і наше - про свої статки, а там хоч трава не зростай
29.12.2020 14:10 Відповісти
с расией как никак а считаются в мире,не то что с нашей недолугой недодержавой,русня захотела,отжала крымс и никто ей не указ и никакие санкции,поддерживает войну на донбассе и будет продолжать это делать и никто ей ничего не сделает,сказала что достроят северный поток и достроят,сказали что построят мост в крымс и построили,а наши урапатриоты только типа ржать в ответ могут вот и все,нихрена ни построить ни решить какой то вопрос не могут.Могут взять и назад вернуть крым или завершить военным путем вопрос на донбассе? Не могут. А кацапы могут,и забрать,и построить и додерживатся своего курса,не взирая на других. У нас ни денег,ни сил нет чтобы что то предпринять, страну за 30 лет разворовали до нитки,вот даже во Львове памятки архитектуры спонсируют польские исторические фонды для реконструкции так как считают это своим долгом,а у наших денег на то чтобы обустроить свой собственный город нет,стыд и позор и тотальная нищета...
29.12.2020 08:10 Відповісти
До відома тих довбойобських дописувачів, які тут рвуть собі дупи за інтереси Кацапії, Вурстляндії та інших, політики яких перебувають на утриманні *****.

Сам ***** заявив, що тільки за 2019 рік збитки Кацапії від санкцій склали 50 млрд. дол.. Звичайно, він бреше, занижаючи цю цифру разів в 5. Ілларіонов, принаймі, саме таке каже. Крім того, на утримання Криму, з-за якого власне і були накладені санкції, з бюджету Кацапії витрачаються колосальні суми, адже сам Крим зараз фактично НІЧОГО не виробляє. Він і для України був дотаційним, але щось таки виробляв.
29.12.2020 09:13 Відповісти
От тут, власне, все по темі пердячого газу Йухла через СП-2 ковбасникам все, що відбувається на даний момент по темі, сказано:

Прокладання чергової ділянки "Північного потоку-2" у водах Німеччини завершено, - оператор проєкту - Цензор.НЕТ 4935 https://censor.net/ru/user/199101
Из комментария на defence-line.org - Линия обороны
Domino | 29 Грудня, 2020
Американцы прекрасно осведомлены о проблемах мокшан по достройке СП-2. Его достроить российскими силами будет невозможно. Для укладки труб русачки могут испльзовать только две посудины - баржу "Фортуна" и "Академик Черский". Но вот проблема - Фортуна работает только на мелководье, а "Черский" имеет оборудование не под те трубы (меньшего диаметра). На него должны были поставить новое железо, но бабки на проект распилили и вывели на ненавистный Запад, так и гоняют его теперь из порта в порт, чтоб скрыть позор.
Дания долго издевалась над рашкой, но таки дала разрешение работать "Фортуне" в своих водах, прекрасно зная, что это судно на таких глубинах не работает. До лампочки такое разрешение.
11 декабря "Фортуну" выгнали в немецкую часть, где она начала укладку 2,6 км одной (!) только нитки (должна была две по 2,6) на мелководье глубиной 20 м.
23 декабря Трамп наложил вето.
25 декабря "Фортуна" ушла обратно, бо мелководье закончилось (характерно для русской рукожопости - при заявленной скорости 1,5 км в сутки "Фортуна" за две недели уложила только 2,6 и только одной нитки). Остается 14 км по немецкой части моря и 143 км по датской части. Укладывать нечем. Зато за эти две недели было рашенского пиара выше крыши. Не верьте этому пиару. Все ложь.
Заметьте, что при этом русачки свято чтут американские санкции - по их условиям они действуют при прокладке труб на глубине более 33 м. Москали вошкались эти две недели на 20 м и ничего не нарушили. Но на всякий случай в стопиццотый раз перерегистрировали "Фортуну" - теперь судно числится за фирмой-однодевкой, которая заявлена как продавец сантехники со штатом аж один человек, он же учредитель, он же гендиректор.
Так что Трамп наложил вето и может что-то и поимел от москвы, какие-то плюшки. Но руским это никак не поможет, потому что руки не выпрямятся. Трамп просто прогибается под деда вову, потому что это вето ему ничего не стоит (и так репутация ни к черту, гулять, так гулять), а вот за московский кредит (через Дойче банк, известная старая тема), вован с тамбовской братвой могут и спросить. Так что и Трампу это вето не поможет, тем более, оно будет преодолено Конгрессом.
29.12.2020 09:22 Відповісти
так это они могут со своей стороны в трубу термоядерный заряд сверх сверх большой мошности тератоного класса засунуть и бомбочка приедет прямо в сердце еыропы м одной бомбой всю европу сразу накроют боже о чем думают эти немцы вся надежда только на америку и нглийскую королеву
29.12.2020 12:34 Відповісти
страно что столько внимания трубе по дну балтике а про другой проэкт путина уоторый несет не меньшую угрозу тишина непонимаю почму белый дом не замечает космодром восточный ведь от него вреда знаяительно бодьше чем от этой трубы надо сразу ао рукам давать ато потом труднее будет дональд даеш санкции против восточного
29.12.2020 12:45 Відповісти
