Прокладання чергової ділянки "Північного потоку-2" у водах Німеччини завершено, - оператор проєкту

Укладання труб на ділянці завдовжки 2,6 кілометра в особливій економічній зоні ФРН завершено.

Про це повідомив оператор проєкту Nord Stream 2 AG інформагентству dpa 28 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За інформацією видання, будівництво газопроводу "Північний потік-2" у німецьких водах триває. Укладання труб завершено на ділянці протяжністю в 2,6 кілометра в особливій економічній зоні ФРН.

У середині січня оператор планує розпочати роботи у водах Данії.

Нагадаємо, рік тому завдяки американським санкціям будівництво "Північного потоку-2" було припинено. Російська сторона відновила роботи власними силами за згодою німецької сторони. До кінця січня трубопрокладання дозволили судну "Фортуна".

Нині газопровід завдовжки 1200 км і вартістю майже 9,5 мільярда євро побудовано на 94%.

Адміністрація президента Трампа готує пакет санкцій проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2", запровадження яких передбачено в затвердженому нещодавно Конгресом законопроєкті про фінансування оборонних потреб США.

Очікується, що нову хвилю обмежень запровадить чинна адміністрація Трампа, термін повноважень якої завершується 20 січня.

