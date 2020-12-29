Прокладання чергової ділянки "Північного потоку-2" у водах Німеччини завершено, - оператор проєкту
Укладання труб на ділянці завдовжки 2,6 кілометра в особливій економічній зоні ФРН завершено.
Про це повідомив оператор проєкту Nord Stream 2 AG інформагентству dpa 28 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За інформацією видання, будівництво газопроводу "Північний потік-2" у німецьких водах триває. Укладання труб завершено на ділянці протяжністю в 2,6 кілометра в особливій економічній зоні ФРН.
У середині січня оператор планує розпочати роботи у водах Данії.
Нагадаємо, рік тому завдяки американським санкціям будівництво "Північного потоку-2" було припинено. Російська сторона відновила роботи власними силами за згодою німецької сторони. До кінця січня трубопрокладання дозволили судну "Фортуна".
Нині газопровід завдовжки 1200 км і вартістю майже 9,5 мільярда євро побудовано на 94%.
Адміністрація президента Трампа готує пакет санкцій проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2", запровадження яких передбачено в затвердженому нещодавно Конгресом законопроєкті про фінансування оборонних потреб США.
Очікується, що нову хвилю обмежень запровадить чинна адміністрація Трампа, термін повноважень якої завершується 20 січня.
Сам ***** заявив, що тільки за 2019 рік збитки Кацапії від санкцій склали 50 млрд. дол.. Звичайно, він бреше, занижаючи цю цифру разів в 5. Ілларіонов, принаймі, саме таке каже. Крім того, на утримання Криму, з-за якого власне і були накладені санкції, з бюджету Кацапії витрачаються колосальні суми, адже сам Крим зараз фактично НІЧОГО не виробляє. Він і для України був дотаційним, але щось таки виробляв.
Из комментария на defence-line.org - Линия обороны
Domino | 29 Грудня, 2020
Американцы прекрасно осведомлены о проблемах мокшан по достройке СП-2. Его достроить российскими силами будет невозможно. Для укладки труб русачки могут испльзовать только две посудины - баржу "Фортуна" и "Академик Черский". Но вот проблема - Фортуна работает только на мелководье, а "Черский" имеет оборудование не под те трубы (меньшего диаметра). На него должны были поставить новое железо, но бабки на проект распилили и вывели на ненавистный Запад, так и гоняют его теперь из порта в порт, чтоб скрыть позор.
Дания долго издевалась над рашкой, но таки дала разрешение работать "Фортуне" в своих водах, прекрасно зная, что это судно на таких глубинах не работает. До лампочки такое разрешение.
11 декабря "Фортуну" выгнали в немецкую часть, где она начала укладку 2,6 км одной (!) только нитки (должна была две по 2,6) на мелководье глубиной 20 м.
23 декабря Трамп наложил вето.
25 декабря "Фортуна" ушла обратно, бо мелководье закончилось (характерно для русской рукожопости - при заявленной скорости 1,5 км в сутки "Фортуна" за две недели уложила только 2,6 и только одной нитки). Остается 14 км по немецкой части моря и 143 км по датской части. Укладывать нечем. Зато за эти две недели было рашенского пиара выше крыши. Не верьте этому пиару. Все ложь.
Заметьте, что при этом русачки свято чтут американские санкции - по их условиям они действуют при прокладке труб на глубине более 33 м. Москали вошкались эти две недели на 20 м и ничего не нарушили. Но на всякий случай в стопиццотый раз перерегистрировали "Фортуну" - теперь судно числится за фирмой-однодевкой, которая заявлена как продавец сантехники со штатом аж один человек, он же учредитель, он же гендиректор.
Так что Трамп наложил вето и может что-то и поимел от москвы, какие-то плюшки. Но руским это никак не поможет, потому что руки не выпрямятся. Трамп просто прогибается под деда вову, потому что это вето ему ничего не стоит (и так репутация ни к черту, гулять, так гулять), а вот за московский кредит (через Дойче банк, известная старая тема), вован с тамбовской братвой могут и спросить. Так что и Трампу это вето не поможет, тем более, оно будет преодолено Конгрессом.