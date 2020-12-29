Байден закликав модернізувати оборону США для боротьби з кіберзагрозами з боку Росії та Китаю
Обраний президент Джо Байден заявив про необхідність модернізації збройних сил США на тлі зростаючих кіберзагроз з боку Росії та Китаю.
Цензор.НЕТ
"Ми маємо бути здатними впроваджувати інновації та переосмислювати наш захист від зростаючих загроз у нових сферах, таких як кіберпростір", - сказав Байден на пресконференції після брифінгу представників розвідки і оборони з питань національної безпеки.
За його словами, для вирішення проблем, які становлять для США Росія і Китай, "необхідно модернізувати наші оборонні пріоритети, щоб краще стримувати агресію в майбутньому, а не продовжувати надмірно інвестувати в успадковані системи, призначені для боротьби із загрозами минулого".
Він також зазначив, що нещодавня кібератака проти федеральних відомств становить серйозну загрозу для нацбезпеки США.
"Ми маємо скоротити розрив між тим, де наші можливості зараз, і тим, де вони мають бути, щоб краще стримувати, виявляти, руйнувати і реагувати на такі вторгнення в майбутньому", - додав він.
