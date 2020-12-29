УКР
Новини
Байден закликав модернізувати оборону США для боротьби з кіберзагрозами з боку Росії та Китаю

Обраний президент Джо Байден заявив про необхідність модернізації збройних сил США на тлі зростаючих кіберзагроз з боку Росії та Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо бути здатними впроваджувати інновації та переосмислювати наш захист від зростаючих загроз у нових сферах, таких як кіберпростір", - сказав Байден на пресконференції після брифінгу представників розвідки і оборони з питань національної безпеки.

За його словами, для вирішення проблем, які становлять для США Росія і Китай, "необхідно модернізувати наші оборонні пріоритети, щоб краще стримувати агресію в майбутньому, а не продовжувати надмірно інвестувати в успадковані системи, призначені для боротьби із загрозами минулого".

Він також зазначив, що нещодавня кібератака проти федеральних відомств становить серйозну загрозу для нацбезпеки США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія брала участь у масштабній кібератаці на відомства США, - Помпео

"Ми маємо скоротити розрив між тим, де наші можливості зараз, і тим, де вони мають бути, щоб краще стримувати, виявляти, руйнувати і реагувати на такі вторгнення в майбутньому", - додав він.

Автор: 

Байден Джо (2897) Китай (4816) росія (67226) кібербезпека (1179)
+9
Свинособака, а ты как рада за Венесуэлу?
Байден призвал модернизировать оборону США для борьбы с киберугрозами со стороны России и Китая - Цензор.НЕТ 1367
29.12.2020 01:35 Відповісти
+7
Байден призвал модернизировать оборону США для борьбы с киберугрозами со стороны России и Китая - Цензор.НЕТ 6960
29.12.2020 01:50 Відповісти
+4
Не, не поньяли, расшифруешь свинособака?
29.12.2020 01:31 Відповісти
Очередной попил бабла. Ну как противостоять тому, что на шаг впереди тебя? Это морковка....ну вы поняли.
29.12.2020 01:29 Відповісти
Не, не поньяли, расшифруешь свинособака?
29.12.2020 01:31 Відповісти
Свинособака, а ты как рада за Венесуэлу?
Байден призвал модернизировать оборону США для борьбы с киберугрозами со стороны России и Китая - Цензор.НЕТ 1367
29.12.2020 01:35 Відповісти
Будни расеи.
29.12.2020 03:41 Відповісти
Та побачимо...
29.12.2020 01:30 Відповісти
Ну, вперед, дідо.

"необходимо модернизировать наши оборонные приоритеты, чтобы лучше сдерживать агрессию в будущем, а не продолжать чрезмерно инвестировать в унаследованные системы, предназначенные для борьбы с угрозами прошлого".

???
Пасажик не розтлумачив ?

Так ти ж все життя в політиці, закончики і бюджетики приймаєш, голосуєш.
І ?
29.12.2020 01:34 Відповісти
ТОГДА БЫЛ ДЯДЯ СЭМ, А ТЕПЕРЬ ПРИШЕЛ ДЕД БАЙДЕН )))
29.12.2020 01:46 Відповісти
Байден призвал модернизировать оборону США для борьбы с киберугрозами со стороны России и Китая - Цензор.НЕТ 6960
29.12.2020 01:50 Відповісти
Не надійся мокшанцю. Твою підорашку Америка точно розбомбить і чим швидше, тим краще для всього людства планети Земля
29.12.2020 02:16 Відповісти
Как токо страна-партнер США хочет нацианвлизировать свои ресурсы,то ей приходит кабздец-Ливия,Венесуэла,Иран,Чили,Панама...
29.12.2020 03:00 Відповісти
Никогда в истории человечества государственные предприятия не показывали большую эффективность,чем частные! За исключением разве что воровства.Свежайший пример эффективности воровства с государственных предприятий это рашка. Но судя по твоим потугам тролля,-тебе украсть не удалось даже во время грандиознейшего ограбления твоей страны в последние три десятилетия! В общем,никчемный ты...
29.12.2020 06:46 Відповісти
Могу с этим поспорить! самая большая эффективность предприятий была установлена на государственных предприятиях СССР во времена Сталина - выработка была запредельной, люди работали без выходных по 12 часов.
29.12.2020 07:00 Відповісти
Тогда в Древнем Египте была эффективность,что куда там совку.
29.12.2020 07:03 Відповісти
Да,да! Еще затраты были минимальными,-зарплата,техника безопасности,...
29.12.2020 07:08 Відповісти
Если бы Украина вторглась в Кувейт,то и об Украине подумали.
29.12.2020 03:43 Відповісти
Преступление и наказание.
Военные операции такого масштаба готовятся несколько лет.
29.12.2020 05:18 Відповісти
Произошла оккупация Крыма,а не Ирака.
29.12.2020 06:18 Відповісти
Вообще-то вся эта иракская войнушка очень пахнет госизменой. Т.к. Америка потеряла триллион долларов и несколько тысяч солдат и офицеров, а в итоге самые выгодные контракты на разработку месторождений получила компания Лукойл.
29.12.2020 04:29 Відповісти
Про Судама Хусейна. А что есть ещё варианты ?
29.12.2020 02:35 Відповісти
Найбільшою загрозою для нацбезпеки США був та залишається Трампакс. Але Бог таки зберіг Америку та народ обрав Байдена. Цей рудий чубчик ще не одну подлянку зробить. Тому нацбезпеку треба посилювати і проти нього. Хто його знає, які військові таємниці він ху#лу продав за те, що врятував його від банкрутства.
29.12.2020 02:26 Відповісти
child, you are delirious beyond the point of rescue
29.12.2020 03:11 Відповісти
Нульовка! Вся діаспора кацапяча на твій висєр збіглася.
Трампіст, тримай мядальку 🎖🏅
29.12.2020 18:22 Відповісти
Да ну... Если не веришь - просто отключи.
29.12.2020 04:28 Відповісти
Поступив наказ терміново зливати Йосипа?

Байден призвал модернизировать оборону США для борьбы с киберугрозами со стороны России и Китая - Цензор.НЕТ 7379
29.12.2020 04:35 Відповісти
"руССкіє" під Тамбовом у канаві дохлу коняку доїдають,і ти серед них,ху"ня мокшанська.
29.12.2020 06:02 Відповісти
И еще у США госдолг огромный!
29.12.2020 06:48 Відповісти
Вот сейчас,ты признался,что ты дурачок,работающий по методичке,и абсолютно ничего не смыслишь в финансах!
29.12.2020 06:54 Відповісти
Он говорит про другую оборону, про кибероборону. Но вся суть проблемы в том, что чтобы человек не создавал, всегда есть средство как это творение разрушить и надо создать то, что в этом плане разрушить невозможно.
29.12.2020 06:52 Відповісти
У него всю жизнь работа такая - говорить.
29.12.2020 11:33 Відповісти
 
 