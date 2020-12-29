Байден закликав модернізувати оборону США для боротьби з кіберзагрозами з боку Росії та Китаю

Обраний президент Джо Байден заявив про необхідність модернізації збройних сил США на тлі зростаючих кіберзагроз з боку Росії та Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо бути здатними впроваджувати інновації та переосмислювати наш захист від зростаючих загроз у нових сферах, таких як кіберпростір", - сказав Байден на пресконференції після брифінгу представників розвідки і оборони з питань національної безпеки.

За його словами, для вирішення проблем, які становлять для США Росія і Китай, "необхідно модернізувати наші оборонні пріоритети, щоб краще стримувати агресію в майбутньому, а не продовжувати надмірно інвестувати в успадковані системи, призначені для боротьби із загрозами минулого".

Він також зазначив, що нещодавня кібератака проти федеральних відомств становить серйозну загрозу для нацбезпеки США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія брала участь у масштабній кібератаці на відомства США, - Помпео

"Ми маємо скоротити розрив між тим, де наші можливості зараз, і тим, де вони мають бути, щоб краще стримувати, виявляти, руйнувати і реагувати на такі вторгнення в майбутньому", - додав він.