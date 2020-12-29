УКР
Україна є жорстким учасником переговорів з Іраном щодо збитого літака МАУ: ми не дозволимо легко відкупитися, - Кулеба

Україна є жорстким учасником переговорів з Іраном щодо збитого літака МАУ: ми не дозволимо легко відкупитися, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що Україна є жорстким учасником переговорів з Іраном у справі збитого іранськими військовими літака компанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "День", передає Цензор.НЕТ.

"Іран жорсткий переговірник, а й Україна жорсткий переговірник. Ми не дозволимо легко відкупитись і уникнути справедливості в цій історії. Якби ми не були жорстким переговірником, то Іран, можливо, вже чогось досягнув. Але ми стоїмо принципово на своїх позиціях. І справедливість неминуча. Ми її досягнемо. Це може зайняти час. Але хочу сказати, що в цій історії Україна не виступає сама по собі. В нас є партнерство постраждалих країн. Ми виступаємо від їхнього імені і зі спільною позицією, яка має координуватися", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що буде зроблено все, щоб справедливість у цій справі "була неминучою".

Читайте також: Технічне розслідування катастрофи літака МАУ обговорили на відеоконференції, документи українська сторона ще не отримувала, - Єнін

Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Цікаво, а в чому ця жорсткість визначається???
Стоять на коленях и на жёстком коврике
а у нас есть нормальные международники, которые не брякают что попало?
Нічого не зробите. Тянучка на десятиліття.
Цікаво, а в чому ця жорсткість визначається???
Стоять на коленях и на жёстком коврике
а у нас есть нормальные международники, которые не брякают что попало?
вспомним Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем - крупная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0 авиационная катастрофа , произошедшая в четверг https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 4 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2001 года . Авиалайнер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-154#%D0%A2%D1%83-154%D0%9C Ту-154М авиакомпании «https://ru.wikipedia.org/wiki/S7_Airlines Сибирь » выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B2 Тель-Авив -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA Новосибирск , но через 1 час и 45 минут после взлёта рухнул в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрное море . Погибли все находившиеся на его борту 78 человек - 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Украина в 2003 году подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе без юридического признания вины. В соответствии с этими соглашениями Украина выплатила по 200 тыс. долларов США за каждого погибшего - 7,8 млн долларов России и 7,5 млн долларов Израилю... А вот ніне....Джонейди(МИД Ирана) заявила, что Иран выделит 200 млн евро из Фонда национального развития на выплату компенсаций Украине, передает иранское Радио «Свобода». Деньги на это заложат в госбюджет Ирана на 2021 год.
Выплаты родственникам жертв авиакатастроф регламентирует Международная конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, подписанная в 1999 году в Монреале. Согласно ей, родным погибших предоставляется компенсация за телесный ущерб, включая смерть, а также за повреждение и потерю багажа. Совокупно такие выплаты могут составить как минимум 130 тысяч долларов за каждого погибшего, сообщил DW старший партнер международной юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", эксперт по авиационному праву Роман Марченко.

Международные правила предусматривают, что деньги перечисляют в два этапа. Первый включает в себя 22 тысячи долларов, их обязана выплатить авиакомпания, самолет которой попал в авиакатастрофу, причем выплатить "безотлагательно" - обычно в течение трех месяцев с момента аварии. "Сама авиакомпания или ее страховая фирма должна немедленно после инцидента найти наследников погибших, их счета и сделать немедленно выплаты согласно Монреальской конвенции, ориентировочно 22 тысячи долларов за каждого погибшего, в пользу семьи", - пояснил Марченко.
130 тысяч долларов за погибшего в авиакатастрофе - это сущие копейки. У всех заинтересованных стоит пример Каддафи с его самолётом, сбитым на Локкерби, где родственникам были выплачены суммы до 10 млн долларов. Видимо в этом и весь сыр-бор, все хотят разбогатеть на ровном месте, цинично, но факт
Читал,шо было журнаоистское расследование в 1994г. И там писали,шо ливийцев зделади козлами отпущения.Теракт мол провела спецслужба США,в связи з расследованием по перевозке наркотиков самолетами «Пан Американ».А Каддафи признал вину аж через 15 лет,и то шоб снять з Ливии санкции.
копейки или нет, но за погибшего бойца украина платит всего 50 000 долларов, как например семьям погибших курсантов на ан-26. так что "почувствуйте разницу".
МАУ принадлежит Коломойше, т.е. "выплате от авиакомпании" можно помахать ручкой.

Иран сразу предлагал выплатить по 100 000$ компенсации за каждого погибшего и закрыть вопрос. Наши, в принципе были согласны, но уперлись канадцы: 1 млн. и не меньше. Именно поэтому тягонина продолжается.
У нас международников нет. Есть только вот такие подхалимы как Кулеба. Я так понимаю возмещения семьи пострадавших получат уже после того как шмаркля и кулеба уйдут.
https://vgolos.com.ua/news/ostap-drozdov-doky-liderom-opozytsiyi-ye-poroshenko-*******-mozhna-vvazhaty-pryrechenoyu_1357025.html?fbclid=IwAR3oy2EHmKvPiquBsHszrHSjWYxBmPrSNP_05cz1dO7gxiAcmlDWvTtGnKw Остап Дроздов: Доки лідером опозиції є Порошенко - країну можна вважати приреченою

«Вголос» поспілкувався з відомим журналістомhttps://www.facebook.com/ostap.drozdov Остапом Дроздовим .2020-ий добігає кінця і багато хто з цього приводу вже жартує, що гіршого року для всього світу годі було й вигадати. І як виглядає з останніх соціологічних опитувань, президент Володимир Зеленський не став винятком. Для нього 2020-ий, м'яко кажучи, виявився провальним - гарант став найбільшим розчаруванням року для 42% українців. На вашу думку, чому?
Кулька здувається. ********** надзірка так само стрімко гасне, як і засвітилася в темнім небі, лишаючи по собі шлейф пилу й туману. Проте я б не радів передчасно. Виборець коміка-ліліпута - це електоральні та громадянські ліліпути, а в їхній інструкції до вжитку не прописані такі опції, як розчарування, просвітлення, прозріння, каяття на підставі самоаналізу тощо. Тому в випадку з Зе слово «розчарування» не є політичним. Це радше емоційний стан довбнів, які лишаються довбнями в будь-якому емоційному стані. Ніяких політичних висновків вони робити не можуть, бо не є політичними особами. Вони не мислять політично і не поводяться політично.
Такими жесткими ,что весь мир ложил на вас ,если бы не Канадские граждане и не самолет бенин ,то уже бы и забыли как тебя звать и кто ты .
Як ситуація в країні може розгортатися далі?

Немає жодного позитивного сценарію. Підійшов час перестати лестити собі, натомість відверто сказати: більш дурноватого, ніякого, колаборантського, безпринципного, ялового народцю годі знайти на європейському континенті. Іноді мені навіть не шкода усіх цих нещасних гомосовєтікусів, загублених у часі й просторі.Ви запитуєте, що буде далі… А далі буде глобальний розлам суспільства на креатив і баласт. По цій лінії - якісна меншість проти тупоголової більшості - буде рватися країна зсередини. В найближчі кілька років вирішується доленосне питання: хто кого. Є
Згадаєте моє слово: дуже скоро навколо фігури Зеленського об'єднаються всі топ-мільярдери, для його захисту будуть покладені всі силові структури (ми вже це бачимо) - отож, назріває олігархічний консенсус навколо вигідної всім мавпочки. А олігархічний консенсус (чи змова, якщо хочете) - це найстійкіша фігура в українській тригонометрії.
І чим це може завершитись? Чи дійде до тріумфу Порошенка на наступних парламентських і президентських виборах?

Порошенко ніколи не стане президентом. Слово «ніколи» має єдине значення: ніколи. Чим швидше патріоти це збагнуть, тим швидше зможе формуватися запит на контр-системну людину, яка ніколи не була на вершинах влади, не фігурує у списку Форбс, не займалася пограбунком країни, не вступала в договорняки, не є стовпом олігархату, не заганяла держтендери на свої заводи і те де.
Що зе-боти, що по-боти - дзеркальні явища: однакова засліпленість, однакове невміння мислити критично, однакова лінь працювати над собою. На жаль, країна платить за це відсутністю шансів. Допоки лідером болота є Зеленський, а лідером безвиході є Порошенко - доти країну можна вважати приреченою.
Челябинские мужики настолько суровые, что прибивают к деревьям не скворечники, а собачьи будки
Такі жосткі, що крім Сопливої Зелені цього ніхто не бачить. Так жостко ніхто не обсирався. А про Іран хочуть забути, бо подія повязана із перерваним "відпочинком" Віслюка Оманського.
Ого, вот это Кулеба рубанул иранцев, я аж вздрогнул.
мы не позволим легко откупиться

Т.е. откупиться позволим, но тяжело?
видимо хочет и себе на карман что-то получить. родственники погибших вроде как уже давно согласны на предложенные ираном выплаты
Хотят продвинуть бизнес нужных людей на иранский рынок.
А всім таке буде, чи через одного? Можуть сказати, як казав один чоловік - " я вам нічего нє должєн"
Самоуверенный, его послали а он уверен в победе.
