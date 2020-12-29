Україна є жорстким учасником переговорів з Іраном щодо збитого літака МАУ: ми не дозволимо легко відкупитися, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що Україна є жорстким учасником переговорів з Іраном у справі збитого іранськими військовими літака компанії "Міжнародні авіалінії України".
Про це він сказав в інтерв'ю газеті "День", передає Цензор.НЕТ.
"Іран жорсткий переговірник, а й Україна жорсткий переговірник. Ми не дозволимо легко відкупитись і уникнути справедливості в цій історії. Якби ми не були жорстким переговірником, то Іран, можливо, вже чогось досягнув. Але ми стоїмо принципово на своїх позиціях. І справедливість неминуча. Ми її досягнемо. Це може зайняти час. Але хочу сказати, що в цій історії Україна не виступає сама по собі. В нас є партнерство постраждалих країн. Ми виступаємо від їхнього імені і зі спільною позицією, яка має координуватися", - зазначив Кулеба.
Глава МЗС наголосив, що буде зроблено все, щоб справедливість у цій справі "була неминучою".
Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.
Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
