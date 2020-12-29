1 106 9
"Британська" мутація COVID-19 була в Німеччині ще в листопаді, - МОЗ Нижньої Саксонії
У Німеччині зараження новим штамом коронавірусу, який нещодавно знайшли у Великій Британії, було зафіксовано ще в листопаді.
Про це повідомляє Die Welt із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Нижньої Саксонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Дослідники Медичного університету Ганновера в Нижній Саксонії встановили, що мутація вірусу була в літнього чоловіка, який згодом помер від хвороби. Також новий коронавірус виявили у його дружини.
Відомство з'ясувало, що дочка померлого в середині листопада була в Британії, де і заразилася новим штамом. При цьому і вона, і дружина померлого вже одужали.
Референтна лабораторія в берлінській клініці "Шаріте" підтвердила результати дослідження.
От нее что - летальность выше?
Вообще летальность какая (число умерших к числу заболевших)?
А если такая же, то что нагнетать то?
Задолбали.
Может, лучше про реактор?
Про любимый лунный трактор,
Ведь нельзя же год подряд:
То тарелками погают,
Дескать, подлые, летают,
То и них собаки лают,
То у них руины говорят" (Высоцкий)