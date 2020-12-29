"Британська" мутація COVID-19 була в Німеччині ще в листопаді, - МОЗ Нижньої Саксонії

У Німеччині зараження новим штамом коронавірусу, який нещодавно знайшли у Великій Британії, було зафіксовано ще в листопаді.

Про це повідомляє Die Welt із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Нижньої Саксонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Дослідники Медичного університету Ганновера в Нижній Саксонії встановили, що мутація вірусу була в літнього чоловіка, який згодом помер від хвороби. Також новий коронавірус виявили у його дружини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британська" мутація коронавірусу збільшує ймовірність передачі його у домашньому оточенні, - головний санлікар Ляшко

Відомство з'ясувало, що дочка померлого в середині листопада була в Британії, де і заразилася новим штамом. При цьому і вона, і дружина померлого вже одужали.

Референтна лабораторія в берлінській клініці "Шаріте" підтвердила результати дослідження.