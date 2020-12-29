УКР
"Британська" мутація COVID-19 була в Німеччині ще в листопаді, - МОЗ Нижньої Саксонії

У Німеччині зараження новим штамом коронавірусу, який нещодавно знайшли у Великій Британії, було зафіксовано ще в листопаді.

Про це повідомляє Die Welt із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Нижньої Саксонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Дослідники Медичного університету Ганновера в Нижній Саксонії встановили, що мутація вірусу була в літнього чоловіка, який згодом помер від хвороби. Також новий коронавірус виявили у його дружини.

Відомство з'ясувало, що дочка померлого в середині листопада була в Британії, де і заразилася новим штамом. При цьому і вона, і дружина померлого вже одужали.

Референтна лабораторія в берлінській клініці "Шаріте" підтвердила результати дослідження.

не ,у нас тут ив Австрии
29.12.2020 07:45 Відповісти
Зеленський і його банда сказали, що літаки будуть літати до Лєри Аблігації в Лондон в час коли внутрішнім рабам відключать дома весь транспорт. І їх не цікавить, є там в Лондоні вірус чи не має, а бобри повинні перевіряти награбоване в Україні в їх лондонських гаманцях.
29.12.2020 08:13 Відповісти
Задолбали вы вашими "мутациями".
От нее что - летальность выше?
Вообще летальность какая (число умерших к числу заболевших)?
А если такая же, то что нагнетать то?
Задолбали.
29.12.2020 08:37 Відповісти
"Уважаемый редактор,
Может, лучше про реактор?
Про любимый лунный трактор,
Ведь нельзя же год подряд:
То тарелками погают,
Дескать, подлые, летают,
То и них собаки лают,
То у них руины говорят" (Высоцкий)
29.12.2020 08:38 Відповісти
Имеется в виду, что можно повторно заболеть.
29.12.2020 19:17 Відповісти
А у мацкалов тоже нашли мутацию - прорастают роги и капыта
29.12.2020 09:14 Відповісти
Хто не знайшов мутацію - той лох!
