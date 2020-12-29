Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Минулої доби, 28 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 29 грудня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"У районі населеного пункту Водяне, на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська неодноразово відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 120-мм калібру та гранатометів різних систем. Для коригування вогню противник застосував БпЛА, подальше використання якого, після перетину лінії розмежування, зупинили наші засоби РЕБ.

Неподалік Південного збройні формування Російської Федерації також відкривали вогонь з мінометів, проте вже 82-мм калібру. Крім них, застосували і великокаліберні кулемети.

Вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено й неподалік Мар’їнки та Авдіївки, де противник кілька разів вів вогонь у бік українських позицій із гранатометів різних систем. Поруч зі Світлодарськом противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поблизу Чермалика противник також застосував стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один наш воїн зазнав поранення. Військовослужбовця було доправлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби, 29 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 28 грудня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 84 адміністративні правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4771 транспортний засіб та 4583 осіб. Також було затримано 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 604 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 534 особи. Через КПВВ "Новотроїцьке" - 108 та 69 відповідно", - йдеться у звіті.





