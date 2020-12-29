УКР
Новини Агресія Росії проти України
Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Минулої доби, 28 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 29 грудня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"У районі населеного пункту Водяне, на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська неодноразово відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 120-мм калібру та гранатометів різних систем. Для коригування вогню противник застосував БпЛА, подальше використання якого, після перетину лінії розмежування, зупинили наші засоби РЕБ.

Неподалік Південного збройні формування Російської Федерації також відкривали вогонь з мінометів, проте вже 82-мм калібру. Крім них, застосували і великокаліберні кулемети.

Вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено й неподалік Мар’їнки та Авдіївки, де противник кілька разів вів вогонь у бік українських позицій із гранатометів різних систем. Поруч зі Світлодарськом противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поблизу Чермалика противник також застосував стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один наш воїн зазнав поранення. Військовослужбовця було доправлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби, 29 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 28 грудня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 84 адміністративні правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4771 транспортний засіб та 4583 осіб. Також було затримано 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 604 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 534 особи. Через КПВВ "Новотроїцьке" - 108 та 69 відповідно", - йдеться у звіті.

Топ коментарі
+6
Ну шо тепер скажеш, ЗЕлох?
29.12.2020 08:04 Відповісти
+5
Вчора цілий день під Торецьком кацапи гатили великим калібром,і шо ми бачемо у цієї пісульці--Неподалеку Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметыИсточник: https://censor.net/ru/n3239568
29.12.2020 07:50 Відповісти
+5
Ти ж голосував за це. Тепер мовчи.
29.12.2020 08:01 Відповісти
Вчора цілий день під Торецьком кацапи гатили великим калібром,і шо ми бачемо у цієї пісульці--Неподалеку Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметыИсточник: https://censor.net/ru/n3239568
29.12.2020 07:50 Відповісти
Ти ж голосував за це. Тепер мовчи.
29.12.2020 08:01 Відповісти
Я тут живу весь час,і при Петрі було так само,та ще і гірше.
29.12.2020 08:09 Відповісти
При Петрі сепарві прилітала - атвєтка ,, а зараз за це можуть відкрити кримінальну справу . Такої ганьби ще не знала жодна армія світу . .
29.12.2020 09:01 Відповісти
Щось я при Петрі "атвєток" не бачив,особливо коли ще був у Горлівці,тому свинособаки самі обстрілювали окуповані ними міста))
29.12.2020 09:07 Відповісти
Було було ,, тому є маса документальних доказів + відеоматеріалів . Для прикладу , достатньо подивитись лише архів Цн -На Мариупольском направлении несколько пьяных российских наемников совершили попытку нападения на наши позиции. Один террорист уничтожен, двое сбежали Источник: https://censor.net/ru/p3053623
29.12.2020 09:57 Відповісти
Сліпі кроти при днівному світлі ніц не бачать , нате й вони сліпі кроти 😂
29.12.2020 13:57 Відповісти
"при Петрі було так само,та ще і гірше." - А може проблема Пороха в тому, що він не хотів поразки і, відповідно, не хотів продавати поразку у війні? зелений же точно знає, як треба продавати зраду і поразку у війні! Він все своє життя продавав білети на концерти, де паплюжив і топтав ім'я своєї країни! І тепер його виборці після всього, що було накоєно ним і його посіпаками з 95-кварталу, пишуть: "при Петрі було так само,та ще і гірше." Шкода, що в 21 ст. в епоху інтернету стільки овочів-імбіцилів-хохлів-малоросів усе ще існують в Україні. кловуна вибрали преЗЕдентом воюючої країни...
29.12.2020 12:14 Відповісти
Ну шо тепер скажеш, ЗЕлох?
29.12.2020 08:04 Відповісти
Так і зараз скажу,я від своїх слів не відмовляюсь.
29.12.2020 08:10 Відповісти
Бо тобі діватись нікуди перед фактом.
29.12.2020 08:13 Відповісти
Перед яким фактом?Зелєбоба це меньше зло для України,ось це факт.
29.12.2020 08:15 Відповісти
ппц ты контуженый наглухо, вася
29.12.2020 08:20 Відповісти
Я об"єктивний,у вас е Томас,ви в нього вірите,я у Діда Мороза давно не вірю))
29.12.2020 08:22 Відповісти
впервые вижу украиномовного кацапа, разве это не рождественское чудо?
29.12.2020 08:42 Відповісти
А я дебілів таких які не володіють Мовою,хоть і мешкають в Україні,бачу кожного дня.Тебе з Тамбову у скотовагоні до України завезли?
29.12.2020 08:47 Відповісти
крот - тролль фсб.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина с звериными погонялами: «Волков», «Лосев», «Медведев», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Грачёв» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый антиукраинский вброс - не отвечаю.
29.12.2020 14:15 Відповісти
Суб'єктивний факт.
29.12.2020 08:20 Відповісти
Ну тоді готуйся. Криворогатий здає Україну *****.
29.12.2020 08:22 Відповісти
Де саме він здає Україну?Може у Мінську?Шо казав Петро--Мінському зговору альтернативи нема.Чи не так?
29.12.2020 08:25 Відповісти
При Петру відвойовували територію, а при ЗЕ віддаємо.
29.12.2020 08:31 Відповісти
Особливо Дебальцево блискавично відвоювали,тільки навпаки.
29.12.2020 08:48 Відповісти
За Дебальцеве краще помовч
29.12.2020 09:03 Відповісти
А шо так?Невдобно якось з Дебальцево вийшло,і з Іловайськом,та складами?Скільки міст здав Зелєбоба?Скільки складів при Зелібобі підірвано?
29.12.2020 09:09 Відповісти
Та в тебе ж Порошенко в усьому винний, а в мене ***** та наші запроданці. Ось і вся різниця між нами.
29.12.2020 09:22 Відповісти
І це сумно. Впертість-перша ознака тупості.
29.12.2020 08:19 Відповісти
Може фактами підтвердеш кому стало гірше,окрм сивочолого та його команди?
29.12.2020 08:24 Відповісти
Ні. Ти підтвердь кому стало краще. А я факти кожен місяць за комуналку ношу платити.
29.12.2020 08:31 Відповісти
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ в крымской Новофедоровке Зайцевым в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
29.12.2020 14:14 Відповісти
Говнокомандуючий ще сплять після вчорашньої перемоги. Не турбуйте.
29.12.2020 08:00 Відповісти
През спить і бачить вологі сни з горами шекелів. До речі, вартість доставки газу планують збільшити уп'ятеро.
29.12.2020 08:02 Відповісти
надо так отвести войска, чтобы не долетало-всего делов-то
29.12.2020 08:04 Відповісти
До твоєї хати долітає?
29.12.2020 08:11 Відповісти
Ну шо , нєлох довбаний ,, добився миру на Донбасі .!?

Чхати хотіли кацапи на твої - припинення вогню ,, і на тебе придурка .. .
29.12.2020 09:06 Відповісти
І на Мінські домовленості від Петра))
29.12.2020 09:10 Відповісти
Читаю і думаю,ти або кацап, або малорос, або провокатор, чи з пустою ватною головою. А МОЖЛИВО ВСЕ РАЗОМ,
29.12.2020 16:43 Відповісти
Молчать! Хриплый видит в глазах фуйла мир
29.12.2020 09:25 Відповісти
А Сцикун тільки війська відводить... У відповідь ОП вирішив жорстко... рвідвести ще війська з 4- населених пунктів включаючи Нижньотепле де орків немає з 14 року і лінія розмежування по Дінцю. Соплі переводять орків на лівий берег Дінця. ЗЕБІЛИ ВИ ЦЕ ЗРОБИЛИ!
29.12.2020 09:32 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 567
29.12.2020 11:15 Відповісти
Вже і ЗСУ перетворюються на брехливий маланський смітник. Де адекватна відповідь.
29.12.2020 11:29 Відповісти
Не всі ЗСУ, а тільки генштаб та його пресс служба, які відпрацьвують маланські срібряники.
29.12.2020 16:09 Відповісти
Прошу от Президента одного: "Владимир Александрович, назовите хотя бы одного своего родственника, который воевал в АТО или сейчас "наслаждается миром" в зоне ООС. Одного, пожалуйста, второго не надо".
29.12.2020 13:04 Відповісти
Єрмак анонсував чергову капітуляцію на Донбасі:
4 ділянки так званого розведення у січні.
Після чого окупанти займають вигідні позиції, а ми втрачаємо територію.
Якщо охлос та армію влаштовує капітуляція говнокомандувача, то най
Це не червоні лінії, а зрада національних інтересів!!
29.12.2020 14:00 Відповісти
Так перемирие же эффективно, ну подумаешь там ранили еще одного нашего бойца, ну постреляли там с минометов, главное для клоуна и дальше видеть мир в глазах пуйла.
29.12.2020 16:26 Відповісти
 
 