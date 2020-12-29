Ізраїль запроваджує локдаун і прискорює вакцинацію проти коронавірусу до 150 тис. щеплень на день: у лютому планують вийти з пандемії

Ізраїль на наступні два тижні запроваджує загальнонаціональний локдаун, який, як сподіваються чиновники, стане останнім, оскільки в країні також збільшують темпи вакцинації. Це, на думку прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, дозволить Ізраїлю вийти з пандемії вже в лютому

За тиждень в Ізраїлі зробили майже 500 000 щеплень, що є найвищим показником у світі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"За умови, що країна збереже темпи цього тижня - понад 100 000 щеплень на день, наступного місяця вона побачить різке послаблення пандемічної кризи", - сказав Еран Сегал, біолог з Наукового інституту Вейцмана.

Нині розглядається питання про відкриття цілодобових пунктів вакцинації. Нетаньяху хоче подвоїти денну норму до 150 000 щеплень до наступних вихідних.

За його словами, до кінця січня це дозволить повністю вакцинувати літніх людей та інші вразливі групи, які становлять чверть із 9 мільйонів громадян Ізраїлю, на них також припадає 95% смертей від COVID-19.

"Як тільки ми закінчимо цей етап ... ми зможемо позбутися коронавірусу, відкрити економіку і робити те, що не може робити жодна країна", - сказав прем'єр у телезверненні.

Опитування, проведене Інститутом демократії Ізраїлю, опубліковане в неділю, засвідчило, що 40,8% населення дали уряду переважно позитивні оцінки за те, як він справляється з медичними аспектами кризи, а 32,2% - здебільшого негативні. За економічними аспектами 52,8% опитаних дали негативні оцінки, 19,7% - позитивні.

У наступні два тижні мешканці країни не зможуть віддалятися від будинку більш ніж на один кілометр. Винятки - життєво важливі справи. Будуть закриті комерційні підприємства і торгові точки, крім тих, які пропонують продукти харчування, засоби гігієни, ліки, побутові товари. Закриваються також місця розваг і дозвілля.