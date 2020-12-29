УКР
Ізраїль запроваджує локдаун і прискорює вакцинацію проти коронавірусу до 150 тис. щеплень на день: у лютому планують вийти з пандемії

Ізраїль на наступні два тижні запроваджує загальнонаціональний локдаун, який, як сподіваються чиновники, стане останнім, оскільки в країні також збільшують темпи вакцинації. Це, на думку прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, дозволить Ізраїлю вийти з пандемії вже в лютому

За тиждень в Ізраїлі зробили майже 500 000 щеплень, що є найвищим показником у світі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"За умови, що країна збереже темпи цього тижня - понад 100 000 щеплень на день, наступного місяця вона побачить різке послаблення пандемічної кризи", - сказав Еран Сегал, біолог з Наукового інституту Вейцмана.

Нині розглядається питання про відкриття цілодобових пунктів вакцинації. Нетаньяху хоче подвоїти денну норму до 150 000 щеплень до наступних вихідних.

За його словами, до кінця січня це дозволить повністю вакцинувати літніх людей та інші вразливі групи, які становлять чверть із 9 мільйонів громадян Ізраїлю, на них також припадає 95% смертей від COVID-19.

"Як тільки ми закінчимо цей етап ... ми зможемо позбутися коронавірусу, відкрити економіку і робити те, що не може робити жодна країна", - сказав прем'єр у телезверненні.

Опитування, проведене Інститутом демократії Ізраїлю, опубліковане в неділю, засвідчило, що 40,8% населення дали уряду переважно позитивні оцінки за те, як він справляється з медичними аспектами кризи, а 32,2% - здебільшого негативні. За економічними аспектами 52,8% опитаних дали негативні оцінки, 19,7% - позитивні.

У наступні два тижні мешканці країни не зможуть віддалятися від будинку більш ніж на один кілометр. Винятки - життєво важливі справи. Будуть закриті комерційні підприємства і торгові точки, крім тих, які пропонують продукти харчування, засоби гігієни, ліки, побутові товари. Закриваються також місця розваг і дозвілля.

вакцина (4419) Ізраїль (1818) карантин (18172) Нетаньягу Беньямін (187) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+8
Бо іудеї не обирають у владу кловунів.
показати весь коментар
29.12.2020 08:26 Відповісти
+7
И холодильники нашлись, и пункты прививок, и логистика.
Все есть в стране, где дружат с головой.
Зато у нас провели новые заседания и разработали новые планы по строительству дорог.
показати весь коментар
29.12.2020 08:23 Відповісти
+6
Уж, извините, способы создания вакцин давным-давно описаны и известны. Есть несколько технологий, нужны наличие школы химиков, биологов, медиков в стране, грамотные кадры, оборудование, оснащенность лабораторий и мотивация сотрудников. У нас есть только армия прокуроров, коррумпированные суды, правоохранители, воры чиновники и морально разложившаяся нация. Это, как видим, никак не помогает борьбе с пандемией. Ну а про мотивацию врачей стыдно даже писать, мин. зпл в Украине 300 евро, в той же Польше 710.
показати весь коментар
29.12.2020 08:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А узеленські вважають шо лох не мамонт, не вимре.
показати весь коментар
29.12.2020 08:10 Відповісти
А если и вымрет, то клоунам не жалко.
показати весь коментар
29.12.2020 11:55 Відповісти
Ещё не известно какие будут последствия от этих прививок.
показати весь коментар
29.12.2020 08:17 Відповісти
ага, а вдруг болеть и дохнуть перестанут, кого ж тогда во славу сатаны в жертву приносить?
показати весь коментар
29.12.2020 08:21 Відповісти
Я о последствиях, через несколько лет.
Вакцину нужно годами испытывать.
показати весь коментар
29.12.2020 08:22 Відповісти
А Кулеба,чи Ляшко трындели шо вакцину еще даже не изобрели.
показати весь коментар
29.12.2020 09:04 Відповісти
Вот гады. Дай ссылку на эту инфу. Всем расскажу.
показати весь коментар
29.12.2020 09:10 Відповісти
ахаха, очень злобная сотона убила 10 людей, а очень бобрый Яхве.... ты до стока и не досчитаешь.
как же противно это читать - ууууу, сотона, сотона, слово Бобу шо то, слово бобу шо это, тьху!
показати весь коментар
29.12.2020 08:53 Відповісти
антихрист замороченый, покайся, и Иисус Христос спасет твою душу
показати весь коментар
29.12.2020 09:04 Відповісти
тебе предлагают:
Если т.н. "иисус" не существовал = миллион евро
если существовал = резать будем, как китайцы - "тысяча порезов" или как там - типо по кусочку отрезают "плоть"
Щас зайдет мудрец и скажет что из утверждений - правда.

Твой выбор?
Правильно, христоедство заканчивается ровно там где жёппе может стать горячо.
Еще что-то? "христианин" билн. вас таких - 99.9999%
показати весь коментар
29.12.2020 09:14 Відповісти
типичный сатанист. как только упомянут Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, так сатанистов корчить начинает, что они хотят в бешенстве правоверующих расчленят.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.Аминь. Призываю Бога Всемогущего на изгнание злых и лукавых бесов из раба Божьего Yuriy Smith и отправляю их орды в тот мир, из которого они пришли и по неизвестной причине проникли в душу раба Божьего Yuriy Smith. И прошу Бога Всемогущего закрыть за ними двери, и пусть Имя Бога всегда звучит в уме и сердце раба Божьего Yuriy Smith, и укрепи веру крепкую в Тебя, Боже Всемогущий, навсегда.Аминь.Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
показати весь коментар
29.12.2020 09:53 Відповісти
ммм, Эль Классико.
Ты наверное и "причащаешься" после того как попы и ковидные бабушки обобызают ложечку?
дикари - жрут "плоть и кровь" Нассытеля
я бы понял если ты был бы "троллем", но тут уже надо:
показати весь коментар
29.12.2020 10:08 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 10:09 Відповісти
Вам, лаптеногим, прививки не нужны
показати весь коментар
29.12.2020 11:56 Відповісти
В школе каникулы?
Ка Вы определяете людей?
показати весь коментар
29.12.2020 12:12 Відповісти
И холодильники нашлись, и пункты прививок, и логистика.
Все есть в стране, где дружат с головой.
Зато у нас провели новые заседания и разработали новые планы по строительству дорог.
показати весь коментар
29.12.2020 08:23 Відповісти
Бо іудеї не обирають у владу кловунів.
показати весь коментар
29.12.2020 08:26 Відповісти
Зато они поставляют своих на все （!）ключевые должнлсти в Украине. Только вот что-то эта "самая умная в мире нация" почему-то показывает примеры исключительно в области разграбления бюджета и уничтожения остатков государственности. Наверное, у нас другой климат？😀
показати весь коментар
29.12.2020 08:32 Відповісти
Так ЗЕпоц і платить їм пензії. ЗЕлохи зробили це разом.
показати весь коментар
29.12.2020 08:56 Відповісти
А кстати да. Но не думаю шо и ПАП отказал бы(а не то продадим Рашке еще больше беспилотников в т.ч. таких шо Алиев воевал и гнал армян)
показати весь коментар
29.12.2020 09:02 Відповісти
Схаменись, він правий.
показати весь коментар
29.12.2020 09:28 Відповісти
схаменувсь, з вас - скан того шо видалили
здесь же есть люди шо все коменты скринят то
показати весь коментар
29.12.2020 09:41 Відповісти
Не маю скану, і хто видаляє - не знаю. Було про жидів і євреїв.
показати весь коментар
29.12.2020 09:59 Відповісти
Да, в феврале выйдут из пандемии.......
Украинцам президенту тяжело объяснить почему западные партнёры вакцину не поставят в ближайшие 7-8 месяцев( пока своих не вакцинируют) ,и почему мы отказываемся от российской вакцины, хотя до 14 года вакцинация российскими препаратами использовалась широко.
Так что ждите дорогие украинцы!
П.С:сегодня минус 293,
показати весь коментар
29.12.2020 08:25 Відповісти
До 14 року і війни не було.
показати весь коментар
29.12.2020 08:28 Відповісти
П.С:сегодня минус 293,\\\\\\\\\\

Ого, так Вы в космосе? абсолютный минимум же, там всегда минус 293, а не только сегодня, кстати "день" как-то смешно звучить, т.е. не звучит, в космосе то)) - проверьте запасной обогреватель скафандра и не делайте крепких движений. Круто быть космитом, но страшно шо там летают инопланетяне.
показати весь коментар
29.12.2020 08:49 Відповісти
Уж, извините, способы создания вакцин давным-давно описаны и известны. Есть несколько технологий, нужны наличие школы химиков, биологов, медиков в стране, грамотные кадры, оборудование, оснащенность лабораторий и мотивация сотрудников. У нас есть только армия прокуроров, коррумпированные суды, правоохранители, воры чиновники и морально разложившаяся нация. Это, как видим, никак не помогает борьбе с пандемией. Ну а про мотивацию врачей стыдно даже писать, мин. зпл в Украине 300 евро, в той же Польше 710.
показати весь коментар
29.12.2020 08:29 Відповісти
Мо, в Польше за сало не продают дипломы?
показати весь коментар
29.12.2020 08:42 Відповісти
Всё там продают.
показати весь коментар
29.12.2020 08:53 Відповісти
Ты ж сам разложился как человек. Завидуешь постоянно. Если тебе дать власть - и грабить будешь. Не тебе судить.
показати весь коментар
29.12.2020 08:53 Відповісти
Завидую? Где? Кому? Дурашка-тролль, ты спалился. Меняй ник. Хотя - не поможет, твоя скотоподобная сущность проявится под любым ником.
показати весь коментар
29.12.2020 09:02 Відповісти
Ой, б*же, типо вы бы будучи, напр. на месте Юзика, не принял бы 10к. евро за нажатие нужной кнопочки. и не надо говорить шо нет ибо православный - Овощ тоже православный, как и Путин и может даже Трамп
показати весь коментар
29.12.2020 09:06 Відповісти
пожилых людей и другие уязвимые группы, которые составляют четверть из 9 миллионов граждан Израиля, на них также приходится 95% смертей от COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3239569\\\\\

Из-за старперов - посадили на бутылку все население - Брависсимо, Беня!
и как тут не поверить в разные заговоры то? Эль Мюридка кстати недавно крутую статью высрал - и логично же ибо этим вирусом уже про*ли все уши и запугали даже Аллаха.
кх-кх, о б*же(падает раком, бормочет мантры, целует "лики", творит "таинства")
показати весь коментар
29.12.2020 08:46 Відповісти
Лохи!!!

В Украине Ковид сам становится не заразным и рассасывается вместе со статистикой.

В крайнем случае попить рыбьего жира, сходить толпой сфотографироваться под волшебной шляпой, приложить к больному месту кусок асфальта, три раза спеть "Аве ЗЕ" и все само пройдет.
показати весь коментар
29.12.2020 08:54 Відповісти
Вы забыли про главную панацею - праздничный концерт 95-го...совместно со всем перечисленным (ну...и кусок асфальта к больному месту прикладывать 3-5 раза в день))))
показати весь коментар
29.12.2020 09:05 Відповісти
Дааааа. На Йолачку Квартал-95 надо сходить обязательно.

И ни в коем случае на концерте не натягивать на хлебальник маску, чтобы не мешать положительным ЗЕленым флюидам излечивать кугутский организм от бесовских хворей.
показати весь коментар
29.12.2020 09:11 Відповісти
Вы забыл о главном, о чем скулил очень добрый бородач Епифаний - бесноваться в капищах(у попов кошель прохудился))), а потом вновь приносить прибыль(отпевание, ага)))
показати весь коментар
29.12.2020 09:09 Відповісти
Турки не стали ждать когда вся Европа и Америка вылечится и купили у китайцев. Но по-моему у Украины даже на это денег нет.
показати весь коментар
29.12.2020 09:05 Відповісти
Вот интересно: у власти и в Израиле и у нас евреи, но разница просто потрясающая. Может быть у нас евреи какие-то неправильные?
показати весь коментар
29.12.2020 09:53 Відповісти
А через два дні "знайдуть" ще один новий вірус - і по-новому. А потім ще.
Вічна вакцинація....
показати весь коментар
29.12.2020 10:59 Відповісти
В нормальных странах идет вакцинация полным ходом , а в Украине для быдла только видосики от потерпевшего, ах да, еще повышение тарифов на газ и электричество.
показати весь коментар
29.12.2020 12:00 Відповісти
И они еще недовольны своим Нетаньяхой, бо он там где то наел в ресторанах за счет бюджета на 10 000 дол и прокуратура его тягает. А то что он провакцинировал всех в заслугу и не ставят, так как это его обязанность и работа. Читаешь их новости и не можешь в это все поверить.
показати весь коментар
14.03.2021 10:27 Відповісти
 
 