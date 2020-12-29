Ізраїль запроваджує локдаун і прискорює вакцинацію проти коронавірусу до 150 тис. щеплень на день: у лютому планують вийти з пандемії
Ізраїль на наступні два тижні запроваджує загальнонаціональний локдаун, який, як сподіваються чиновники, стане останнім, оскільки в країні також збільшують темпи вакцинації. Це, на думку прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, дозволить Ізраїлю вийти з пандемії вже в лютому
За тиждень в Ізраїлі зробили майже 500 000 щеплень, що є найвищим показником у світі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"За умови, що країна збереже темпи цього тижня - понад 100 000 щеплень на день, наступного місяця вона побачить різке послаблення пандемічної кризи", - сказав Еран Сегал, біолог з Наукового інституту Вейцмана.
Нині розглядається питання про відкриття цілодобових пунктів вакцинації. Нетаньяху хоче подвоїти денну норму до 150 000 щеплень до наступних вихідних.
За його словами, до кінця січня це дозволить повністю вакцинувати літніх людей та інші вразливі групи, які становлять чверть із 9 мільйонів громадян Ізраїлю, на них також припадає 95% смертей від COVID-19.
"Як тільки ми закінчимо цей етап ... ми зможемо позбутися коронавірусу, відкрити економіку і робити те, що не може робити жодна країна", - сказав прем'єр у телезверненні.
Опитування, проведене Інститутом демократії Ізраїлю, опубліковане в неділю, засвідчило, що 40,8% населення дали уряду переважно позитивні оцінки за те, як він справляється з медичними аспектами кризи, а 32,2% - здебільшого негативні. За економічними аспектами 52,8% опитаних дали негативні оцінки, 19,7% - позитивні.
У наступні два тижні мешканці країни не зможуть віддалятися від будинку більш ніж на один кілометр. Винятки - життєво важливі справи. Будуть закриті комерційні підприємства і торгові точки, крім тих, які пропонують продукти харчування, засоби гігієни, ліки, побутові товари. Закриваються також місця розваг і дозвілля.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вакцину нужно годами испытывать.
как же противно это читать - ууууу, сотона, сотона, слово Бобу шо то, слово бобу шо это, тьху!
Если т.н. "иисус" не существовал = миллион евро
если существовал = резать будем, как китайцы - "тысяча порезов" или как там - типо по кусочку отрезают "плоть"
Щас зайдет мудрец и скажет что из утверждений - правда.
Твой выбор?
Правильно, христоедство заканчивается ровно там где жёппе может стать горячо.
Еще что-то? "христианин" билн. вас таких - 99.9999%
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.Аминь. Призываю Бога Всемогущего на изгнание злых и лукавых бесов из раба Божьего Yuriy Smith и отправляю их орды в тот мир, из которого они пришли и по неизвестной причине проникли в душу раба Божьего Yuriy Smith. И прошу Бога Всемогущего закрыть за ними двери, и пусть Имя Бога всегда звучит в уме и сердце раба Божьего Yuriy Smith, и укрепи веру крепкую в Тебя, Боже Всемогущий, навсегда.Аминь.Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Ты наверное и "причащаешься" после того как попы и ковидные бабушки обобызают ложечку?
дикари - жрут "плоть и кровь" Нассытеля
я бы понял если ты был бы "троллем", но тут уже надо:
Ка Вы определяете людей?
Все есть в стране, где дружат с головой.
Зато у нас провели новые заседания и разработали новые планы по строительству дорог.
здесь же есть люди шо все коменты скринят то
Украинцам президенту тяжело объяснить почему западные партнёры вакцину не поставят в ближайшие 7-8 месяцев( пока своих не вакцинируют) ,и почему мы отказываемся от российской вакцины, хотя до 14 года вакцинация российскими препаратами использовалась широко.
Так что ждите дорогие украинцы!
П.С:сегодня минус 293,
Ого, так Вы в космосе? абсолютный минимум же, там всегда минус 293, а не только сегодня, кстати "день" как-то смешно звучить, т.е. не звучит, в космосе то)) - проверьте запасной обогреватель скафандра и не делайте крепких движений. Круто быть космитом, но страшно шо там летают инопланетяне.
Из-за старперов - посадили на бутылку все население - Брависсимо, Беня!
и как тут не поверить в разные заговоры то? Эль Мюридка кстати недавно крутую статью высрал - и логично же ибо этим вирусом уже про*ли все уши и запугали даже Аллаха.
кх-кх, о б*же(падает раком, бормочет мантры, целует "лики", творит "таинства")
В Украине Ковид сам становится не заразным и рассасывается вместе со статистикой.
В крайнем случае попить рыбьего жира, сходить толпой сфотографироваться под волшебной шляпой, приложить к больному месту кусок асфальта, три раза спеть "Аве ЗЕ" и все само пройдет.
И ни в коем случае на концерте не натягивать на хлебальник маску, чтобы не мешать положительным ЗЕленым флюидам излечивать кугутский организм от бесовских хворей.
Вічна вакцинація....